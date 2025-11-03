Серия от палежи на автомобили в София

Серия от палежи на автомобили в столичния квартал “Дианабад”. Жители разказват, че посегателства има от месеци наред. Последният случай е от четвъртък през нощта, когато пред два от блоковете отново са били подпалени няколко коли. От петък насам са получени десетки сигнали от потърпевши и от притеснени хора от квартала, съобщава Нова ТВ.

“Нашата кола изгоря на 7 октомври през нощта”, разказа Марина, която е една от потърпевшите. “Ние дори нямахме джанти. Съседката ни сигнализира, тя ни събуди. Ние успяхме да поизбутаме някои други автомобили, защото цялата редица щеше да изгори и дърветата да пламнат. Щеше да стане много по-голяма беля. В нашия автомобил имахме газова бутилка, добре, че не гръмна. Беше много страшно положението”.

“Моят автомобил беше един от първите, които изгоря. Случи се в началото на май. В 1 часа сутринта съсед ми каза, че гори моята кола, неговата и на още един човек” сподели друг потърпевш.

По думите му в началото на всеки месец се запалва кола. До този момент са опожарени 20 автомобила. “Единственото съмнително нещо в моя случай е, че имах ПТП точно като се прибирах от почивка със семейството си. Извършителят избяга, обадих се в полицията, съставиха протокол. Девет часа след това колата ми беше на въглен”.

“Аз разбрах от съседи в 5 часа сутринта”, коментира трети потърпевш. ”Излязох, пожарната беше тръгнала. Може да се каже, че съм от късметлиите, защото колата ми беше много леко изгоряла. Но това ще ми че струва 2000 лева и доста време без да мога да я ползвам”.

Той отправи апел към съседите да се закупи камера, за да се види кой е извършителят. “Една камера струва не повече от 10 лева, като се раздели на целия вход, с устройствата, с всичко необходимо. Един детайл в момента дори да се боядиса е 300 лева. Цял палеж е огромен удар за всяко семейство”, смята той.

Според една от живущите не става въпрос за реваншизъм или пък опит да се разчисти пространството, за да има повече паркоместа. “Това се случва от половин година насам. Винаги сме паркирали така, винаги кварталът е бил затрупан с коли”.

Хората са притеснени, че ще продължават да се опожаряват коли. NOVA разполага с информация от МВР, че от май месец се работи приоритетно по един случай на запален автомобил на 41-годишен мъж. Пет месеца назад, още през лятото, е сигнализирано за още няколко опита, някои от тях успешни. Води се досъдебно производство. Дали всички тези палежи са авторство на един и същи човек от полицията не могат да кажат.