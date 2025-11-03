Новини
България »
Серия от палежи на автомобили в София

Серия от палежи на автомобили в София

3 Ноември, 2025 09:00 809 4

  • палежи-
  • автомобили-
  • кв. дианабад

Над 20 коли са изгорели до този момент

Серия от палежи на автомобили в София - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Серия от палежи на автомобили в столичния квартал “Дианабад”. Жители разказват, че посегателства има от месеци наред. Последният случай е от четвъртък през нощта, когато пред два от блоковете отново са били подпалени няколко коли. От петък насам са получени десетки сигнали от потърпевши и от притеснени хора от квартала, съобщава Нова ТВ.

“Нашата кола изгоря на 7 октомври през нощта”, разказа Марина, която е една от потърпевшите. “Ние дори нямахме джанти. Съседката ни сигнализира, тя ни събуди. Ние успяхме да поизбутаме някои други автомобили, защото цялата редица щеше да изгори и дърветата да пламнат. Щеше да стане много по-голяма беля. В нашия автомобил имахме газова бутилка, добре, че не гръмна. Беше много страшно положението”.

“Моят автомобил беше един от първите, които изгоря. Случи се в началото на май. В 1 часа сутринта съсед ми каза, че гори моята кола, неговата и на още един човек” сподели друг потърпевш.

По думите му в началото на всеки месец се запалва кола. До този момент са опожарени 20 автомобила. “Единственото съмнително нещо в моя случай е, че имах ПТП точно като се прибирах от почивка със семейството си. Извършителят избяга, обадих се в полицията, съставиха протокол. Девет часа след това колата ми беше на въглен”.

“Аз разбрах от съседи в 5 часа сутринта”, коментира трети потърпевш. ”Излязох, пожарната беше тръгнала. Може да се каже, че съм от късметлиите, защото колата ми беше много леко изгоряла. Но това ще ми че струва 2000 лева и доста време без да мога да я ползвам”.

Той отправи апел към съседите да се закупи камера, за да се види кой е извършителят. “Една камера струва не повече от 10 лева, като се раздели на целия вход, с устройствата, с всичко необходимо. Един детайл в момента дори да се боядиса е 300 лева. Цял палеж е огромен удар за всяко семейство”, смята той.

Според една от живущите не става въпрос за реваншизъм или пък опит да се разчисти пространството, за да има повече паркоместа. “Това се случва от половин година насам. Винаги сме паркирали така, винаги кварталът е бил затрупан с коли”.

Хората са притеснени, че ще продължават да се опожаряват коли. NOVA разполага с информация от МВР, че от май месец се работи приоритетно по един случай на запален автомобил на 41-годишен мъж. Пет месеца назад, още през лятото, е сигнализирано за още няколко опита, някои от тях успешни. Води се досъдебно производство. Дали всички тези палежи са авторство на един и същи човек от полицията не могат да кажат.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Трябва да преименуват София на Софиябад.

    09:08 03.11.2025

  • 2 ами

    4 1 Отговор
    Някой поставя ново начало🙄

    09:09 03.11.2025

  • 3 Българин

    0 0 Отговор
    Увеличете им заплатите с още 50%.

    09:17 03.11.2025

  • 4 име

    0 0 Отговор
    Не знам за тези потърпевши, ама има много нагли селяндури, които държат по две-три коли, от които я карат една, я не. Или пък други селяндури, които за да спестят някой лев, търкалят през седмицата служебната кола, а личната седи само за паради в събота и неделя. На такива трябва да им палят колите. Прекалено евтино е да имаш кола на територията, а иобщините само влошават пложението като дават разрешение на куцо, кьораво и сакато да строи без гаражи и паркоместа.

    09:18 03.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове