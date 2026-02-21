Новини
България »
Ограничиха движението на камиони с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала" и "Рожен"

Ограничиха движението на камиони с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала" и "Рожен"

21 Февруари, 2026 08:36, обновена 21 Февруари, 2026 07:44 3 351 8

  • апи-
  • пътища-
  • условия-
  • автомобили-
  • движение-
  • зима-
  • сняг

Заснежени са пътищата в няколко области от страната, АПИ предупреди за гъста мъгла на места

Ограничиха движението на камиони с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала" и "Рожен" - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала", поради снеговалеж и снегопочистване, съобщават от пътната агенция.

Същите ограничения са в сила и за прохода "Рожен". Там също вали обилен сняг, а машините чистят.

Дъжд вали над почти цялата страна. Сняг вали в областите: Пазарджик, Русе, Габрово, Ловеч, Смолян, Монтана, Силистра, София, Велико Търново, Разград. На терен работят 141 машини.

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ.

Намалена видимост поради мъгла:

· Област Ловеч: Най-гъста мъгла – в района на Абланица (видимост до 50 м) и в района на Ловеч (до 100 м).

· Област Бургас: Значително намалена видимост в районите на Малко Търново, Царево и Босна (30-100 м).

· Област Сливен: В района на гр. Котел (до 100 м).

· Област Търговище: В района на Антоново (100-150 м).

· Област Плевен: Има гъста мъгла в района на Искър, където видимостта е силно намалена до 70 метра.

· Област Враца


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    7 0 Отговор
    Явно правителството на Петроханските Пудели ще прави нов Петрохан... Нов Лама ще да са избрали...

    08:06 21.02.2026

  • 2 Баба Кина

    7 1 Отговор
    Затваряме държавата за 24 часа докато се навали снега на спокойствие. Утре ще му мислим. Стойте си на тооличко и се прощавайте с родата. Стопанките да замесят погачи и да навъртят баници, а хайлазите да загреят чайниците с пукницата.

    08:27 21.02.2026

  • 3 ГЕРБ Срутища

    7 1 Отговор
    Пътят Самоков-София още ли е затворен? За сметка на това ГЕРБ Срутища са осигурили непочистен заобиколен маршрут през Железница с убийствени дупки?

    08:40 21.02.2026

  • 4 Полумечка

    6 0 Отговор
    А през "Петрохан", има ли ограничения?

    09:07 21.02.2026

  • 5 Лама Гюро

    7 0 Отговор
    На Петрохан с кемпери пускат ли?

    09:15 21.02.2026

  • 6 терзиев

    5 0 Отговор
    телепортирайте се през фонтанелата, аз няма да го чистя тоя град...

    09:42 21.02.2026

  • 7 Кристин Ретард

    1 0 Отговор
    През Петрохан може ли да се минава вече? За един приятел от Сърбия питам?

    10:49 21.02.2026

  • 8 Е46ца

    1 0 Отговор
    Излизаме да караме с БМВ-тата , а ръцдите ви в гаража , че ще са по канавките.

    11:05 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове