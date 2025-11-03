ИПБ: Кипи безсмислен труд!

От Института за пътна безопасност разпространиха позиция във връзка с резултатите за броя на ПТП-та и жертвите от тях за първите десет месеца от годината. Ето какво пишат от института:
Кипи безсмислен труд!
За първите десет месеца на 2025 година загиналите при пътнотранспортни произшествия (ПТП) са 370 души — точно толкова, колкото са били и през същия период на 2024 година.
Парадоксът е, че преди влизането в сила на най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата (в началото на септември) загиналите са били с 14 души по-малко в сравнение със същия период на 2024 година.
След въвеждането на контрола чрез средна скорост (гордостта на правителството), обезопасяването на 36 участъка с концентрация на ПТП и приемането на 43 извънредни мерки само за два месеца (септември и октомври), броят на загиналите е нараснал с 15,2%.
Заявената от правителството цел — намаляване на жертвите с 20% — не само няма да бъде изпълнена, но по всяка вероятност ще се наблюдава увеличение на жертвите на годишна база. Подобен ръст не се е случвал от 2021 година насам.
В същото време, от началото на годината са наложени глоби по Закона за движение по пътищата за над 200 милиона лева.
Над 1 милион нарушения са установени само за превишена скорост.
Единственият реален ефект от предприетите мерки е повишаване на бюджетните приходи, за сметка на 370 загинали български граждани.
Народните представители, в синхрон с правителството, се надпреварват кой ще внесе по-„иновативни“ (малоумни) промени в нормативната уредба, касаеща безопасността на движението по пътищата.
Институтът за пътна безопасност за пореден път сигнализира министър-председателя, че отговорността за управлението на риска от ПТП е лично негова.
Констатират се системни проблеми:
• Не се връчват електронните фишове за средна скорост (МВР има сериозни организационни проблеми с обработката на информацията).
• Координационният център работи като информационен.
• ДАБДП се превърнала в агенция за обществени поръчки.
• МВР се грижи за приходите в държавата.
• МТС все още е на концерта на Роби Уилямс.
• АПИ харчи милиарди левове в хаос, без визия и мисъл за безопасни пътища.
• Корупцията е властелинът, с когото всички се съобразяват.
Остава само Бог да ни пази.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
10:16 03.11.2025
2 честен ционист
10:18 03.11.2025
3 Банкянски интелектуалец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То няма да има и коли по улиците, когато Изкуственият интлект почне да коли и беси.
10:19 03.11.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Ама то и пътища НЯМА🤔❗
10:19 03.11.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
10:21 03.11.2025
6 Пич
Коментиран от #13
10:23 03.11.2025
7 ДрайвингПлежър
Мълналата година приходите от глоби са били 220 милиона - сложи ги четвърт милиард.
2025 промените и новите тарифи влязоха в сила късно, но за 2026 целта е ДА ВИ ОТКРАДНАТ половин милиард! Да има за патрулки и джипчета и бонусчета!
А статистиката продължава да мълчи с колко е масовото превишаване на скоростта 5-10-20 км?! Е тва било големия проблем според фуражкаджиите!
10:23 03.11.2025
8 Абе
10:26 03.11.2025
9 Турист
Тунелът, след Дряново, по пътя за Габрово и т.н. е с ОГРОМНА пукнатина......
Засега толкова ..... наблюдения. Никъде не е безопасно!
10:26 03.11.2025
10 Сзо
Коментиран от #14, #15
10:26 03.11.2025
11 Даа
10:28 03.11.2025
12 има пряка зависимост между
10:28 03.11.2025
13 Тии
До коментар #6 от "Пич":Гледай там руснаците колко са напреднали към Покровск
10:30 03.11.2025
14 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "Сзо":370 са загиналите но ранените са 5-6000 колко са трайно инвалидизираните и с разбит живот, дори не се казва...
10:38 03.11.2025
15 Така е ,
До коментар #10 от "Сзо":когато нямаш акъл за 5 стотинки , ще те убие корупцията . Добро извинение за убийствата по пътищата , а водачите на МПС ни лук яли , ни лук мирисали .
10:46 03.11.2025
16 Глупава статия
10:49 03.11.2025