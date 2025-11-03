Новини
ИПБ: Кипи безсмислен труд!

ИПБ: Кипи безсмислен труд!

3 Ноември, 2025 10:15 923 16

  • ипб-
  • здвп-
  • жертви-
  • птп



ИПБ: Кипи безсмислен труд! - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От Института за пътна безопасност разпространиха позиция във връзка с резултатите за броя на ПТП-та и жертвите от тях за първите десет месеца от годината. Ето какво пишат от института:

Кипи безсмислен труд!

За първите десет месеца на 2025 година загиналите при пътнотранспортни произшествия (ПТП) са 370 души — точно толкова, колкото са били и през същия период на 2024 година.

Парадоксът е, че преди влизането в сила на най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата (в началото на септември) загиналите са били с 14 души по-малко в сравнение със същия период на 2024 година.

След въвеждането на контрола чрез средна скорост (гордостта на правителството), обезопасяването на 36 участъка с концентрация на ПТП и приемането на 43 извънредни мерки само за два месеца (септември и октомври), броят на загиналите е нараснал с 15,2%.

Заявената от правителството цел — намаляване на жертвите с 20% — не само няма да бъде изпълнена, но по всяка вероятност ще се наблюдава увеличение на жертвите на годишна база. Подобен ръст не се е случвал от 2021 година насам.

В същото време, от началото на годината са наложени глоби по Закона за движение по пътищата за над 200 милиона лева.

Над 1 милион нарушения са установени само за превишена скорост.

Единственият реален ефект от предприетите мерки е повишаване на бюджетните приходи, за сметка на 370 загинали български граждани.

Народните представители, в синхрон с правителството, се надпреварват кой ще внесе по-„иновативни“ (малоумни) промени в нормативната уредба, касаеща безопасността на движението по пътищата.

Институтът за пътна безопасност за пореден път сигнализира министър-председателя, че отговорността за управлението на риска от ПТП е лично негова.

Констатират се системни проблеми:

• Не се връчват електронните фишове за средна скорост (МВР има сериозни организационни проблеми с обработката на информацията).

• Координационният център работи като информационен.

• ДАБДП се превърнала в агенция за обществени поръчки.

• МВР се грижи за приходите в държавата.

• МТС все още е на концерта на Роби Уилямс.

• АПИ харчи милиарди левове в хаос, без визия и мисъл за безопасни пътища.

• Корупцията е властелинът, с когото всички се съобразяват.

Остава само Бог да ни пази.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Когато Изкуственият Интелект поеме трафика няма да има катастрофи.

    Коментиран от #3

    10:16 03.11.2025

  • 2 честен ционист

    1 5 Отговор
    На Ганчо трябва да му монтират алкозамоци в бричките за негова сметка.

    10:18 03.11.2025

  • 3 Банкянски интелектуалец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То няма да има и коли по улиците, когато Изкуственият интлект почне да коли и беси.

    10:19 03.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор
    Институт ИМА- безопасност НЯМА🤔❗
    Ама то и пътища НЯМА🤔❗

    10:19 03.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 2 Отговор
    АМИ ОТ МАЛОУМНИЦИ САМО МАЛОУМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

    10:21 03.11.2025

  • 6 Пич

    6 2 Отговор
    Не е безмислен за управляващите бандити !!! Кожите ще ни съдерат от всякакъв безмислен рекет !!! Но много смислен рекет за техните офшорки !!! Алоо...... нищо не се е променило освен че анцузите на мутрите станаха костюми !!!

    Коментиран от #13

    10:23 03.11.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор
    Ама аз от ден 1ви ви говоря, че цялата работа е за едни пари! Само откровен идиот (за съжаление има много такива, които ръкопляската на милиционерския терор) може да вярва, че държавата се е загрижила за мизерния му живот!

    Мълналата година приходите от глоби са били 220 милиона - сложи ги четвърт милиард.
    2025 промените и новите тарифи влязоха в сила късно, но за 2026 целта е ДА ВИ ОТКРАДНАТ половин милиард! Да има за патрулки и джипчета и бонусчета!

    А статистиката продължава да мълчи с колко е масовото превишаване на скоростта 5-10-20 км?! Е тва било големия проблем според фуражкаджиите!

    10:23 03.11.2025

  • 8 Абе

    3 1 Отговор
    Тия от Х АПИ нещо смислено да са направили ? Закривай

    10:26 03.11.2025

  • 9 Турист

    4 0 Отговор
    Мостът в град Русе , над пътен възел Волов, на международния път за Румъния, е комрометиран. Виждат се "бетонни части" готови да паднат.
    Тунелът, след Дряново, по пътя за Габрово и т.н. е с ОГРОМНА пукнатина......
    Засега толкова ..... наблюдения. Никъде не е безопасно!

    10:26 03.11.2025

  • 10 Сзо

    6 4 Отговор
    За първите десет месеца на 2025 година загиналите при ПТП са 370 души. ЕТО ТОВА ОЗНАЧАВА КОРУПЦИЯТА УБИВА. Следващия път когато гласувате за Герб защото сте държавен служител и ще ви вдигнат заплата, помислете дали няма да сте на мястото на тезо 370 души.

    Коментиран от #14, #15

    10:26 03.11.2025

  • 11 Даа

    3 0 Отговор
    България се напълни с паразитни организации

    10:28 03.11.2025

  • 12 има пряка зависимост между

    1 0 Отговор
    броя на населението , броя на колите , общия брой средства в движението в даден момент . то миналата година пак толкова са се движели . пак толкова са се петепосвали . има и лозунги : за къде си тръгнал , Накъде сисе запътил . от малките булеварди недоволниците са в постоянна пречка . затова стават спречкванията . така трамваите, влаковете , службите и другите с предимство мачкат . когато не нарушат закона убиват без наказание . а това не прави пътя безопасен . и с пешаците е същото . колите ги сгазват . и закона ги пази . встрани от пътека . има и много рецидивсти .

    10:28 03.11.2025

  • 13 Тии

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Гледай там руснаците колко са напреднали към Покровск

    10:30 03.11.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сзо":

    370 са загиналите но ранените са 5-6000 колко са трайно инвалидизираните и с разбит живот, дори не се казва...

    10:38 03.11.2025

  • 15 Така е ,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сзо":

    когато нямаш акъл за 5 стотинки , ще те убие корупцията . Добро извинение за убийствата по пътищата , а водачите на МПС ни лук яли , ни лук мирисали .

    10:46 03.11.2025

  • 16 Глупава статия

    0 0 Отговор
    Само яки глоби ще спрат катастрофите и убийствата. Явно трябва още по високи.

    10:49 03.11.2025

