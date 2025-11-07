Новини
Тежка катастрофа край Сливен, има загинала жена

Тежка катастрофа край Сливен, има загинала жена

7 Ноември, 2025 10:40 1 005 3

  • самуилово-
  • сливен-
  • птп-
  • катастрофа

Ударили са се три автомобила

Тежка катастрофа край Сливен, има загинала жена - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежко пътно произшествие затвори тази сутрин пътя Сливен - село Самуилово. Сигналът за произшествието е получен в 07:35 часа. На място има екипи на пътна полиция и експерти. Извършва се оглед.

По първоначални данни са се ударили три леки автомобила. Има един загинал, съобщават ОДМВР-Сливен. Няма данни за други пострадали. Причините за произшествието са в процес на установяване.

Според публикации в социалните мрежи жертвата е жена.


България
  • 1 Калиопа

    5 1 Отговор
    Първа жертва за деня.А полунощ е далече.

    10:44 07.11.2025

  • 2 Гочо

    7 1 Отговор
    Експерти,следствие.А е толкова ясно-ако бяха спазвали ограниченията и правилника катастрофа нямаше да има.Просто е.

    10:47 07.11.2025

  • 3 Знае

    0 0 Отговор
    За стандарните на България хубав , прав път .Че и практически няма дървета край пътя ! Вярно , че превалява , ама нали за това е казано в ЗДП , че водачите трябва да се съобразават с пътните условия , а това означава , че разрешената максимална скорост от 90 километра в час на този път , не е съоблазената с пътните условия ! За да се блъснат 3 автомобила, явно поне един от тях е правил кушии .

    11:53 07.11.2025

