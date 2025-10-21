Протест: В Плевен настояват за справедливост след тежката катастрофа с две жертви край Телиш

В Плевен граждани излизат на протест с искане за справедлив и бърз съдебен процес, предаде БНР.
В Окръжния съд започва делото за катастрофа, станала преди две години с две жертви и двама пострадали. Протестът е организиран от 9.30 ч. пред Съдебната палата.
Произшествието е от 11 май 2023 г. на пътя София-Плевен, след разклона за село Телиш в близост до мястото, на което загина 12-годишната Сияна, лек автомобил навлиза в насрещната пътна лента, причинява ПТП и убива 2 души, а други двама са пострадали.
Майката на 10-годишно момче (пътник в автомобила) получава несъвместими с живота си травми пред очите му и малко по-късно почива в болницата. От травмите си загива и водачът, който е чичо на детето.
Делото започва в Окръжния съд
