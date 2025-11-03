Новини
Финансовото министерство публикува законопроекта за Бюджет 2026

3 Ноември, 2025 18:24 1 040 23

Според документа общите приходи, помощи и дарения се изчисляват на 31 283 276,7 хил. евро

Финансовото министерство публикува законопроекта за Бюджет 2026 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата очерта финансовата рамка за следващата година – с над 31,2 милиарда евро приходи и близо 17,5 милиарда евро разходи. Проектът на Закона за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026–2028 г. вече са публикувани от Министерството на финансите и подлежат на обществено обсъждане.

Какви приходи очаква държавата

Според документа общите приходи, помощи и дарения се изчисляват на 31 283 276,7 хил. евро.

Най-голям дял заема данъкът върху добавената стойност (ДДС) – близо 15 милиарда евро, следван от данъците върху доходите на физическите лица – 4,9 милиарда евро, и корпоративния данък – 3,8 милиарда евро.

Данъчните постъпления като цяло възлизат на над 28,4 милиарда евро, което показва запазване на стабилна приходна база и умерена данъчна политика.

Как ще се разходват средствата

Общият размер на разходите за 2026 г. е предвиден на 17 496 437,1 хил. евро. От тях най-голяма част заемат текущите разходи – 14,5 милиарда евро, като за персонал са планирани над 7,3 милиарда евро.

Субсидиите и текущите трансфери възлизат на 1,19 милиарда евро, а разходите за лихви – над 1 милиард евро.

За домакинствата са предвидени 2,16 милиарда евро под формата на обезщетения и помощи.

Инвестиционната част на бюджета включва близо 2,9 милиарда евро капиталови разходи, в това число 2,46 милиарда евро за дълготрайни активи и ремонти.

Резервът за непредвидени и неотложни разходи е 67 милиона евро, основно за предотвратяване и овладяване на последици от бедствия.

Средства за общините и местната власт

В бюджета са заложени и бюджетни взаимоотношения (трансфери) в размер на над 16,2 милиарда евро, като повече от 5,1 милиарда евро са насочени към общините.
Тези средства ще подпомогнат образованието, социалните дейности и местната инфраструктура, като целта е осигуряване на финансова децентрализация и стабилност на регионално ниво.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза се подчертава, че приемането на бюджетната процедура е от ключово значение за изготвянето на основните бюджетни документи, тъй като включва сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето на прогнозата и проекта на държавния бюджет.


  • 1 Пешко

    20 1 Отговор
    Ужасът на мафиотизираната държавна администрация. Това е бюджет на ГРАБЕЖА и дови дългове за децата ни

    18:28 03.11.2025

  • 2 Пич

    21 0 Отговор
    Превод:
    Най големите приходи от ДДС - очаквайте поскъпване и инлацация от която ще ви се замаят главите !!!

    Коментиран от #21

    18:28 03.11.2025

  • 3 Киро

    14 0 Отговор
    Горанов заяви, че бюджетният дефицит за 2026 г. може да скочи до 18 млрд. лв., или 8% от прогнозирания размер.

    18:29 03.11.2025

  • 4 Оня с коня

    5 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #10

    18:30 03.11.2025

  • 5 Калитко

    15 1 Отговор
    И аз се надах кака Сийка да ме зарадва , ама греда.Та и с приходите ще е така.С тази политика умориха и онази част от бизнеса дето още мърдаше. Сега ще ви питам пари от къде.

    18:30 03.11.2025

  • 6 Оня с коня

    12 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    18:31 03.11.2025

  • 7 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Абе,да видим първо коя банка ще изгърми когато уплашеният народ започне да си тегли спестяванията след 1 януари когато усети "жегата зад ъгъла"

    Коментиран от #8

    18:33 03.11.2025

  • 8 си дзън

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    И като ги изтегли сигурно ще ги вложи в рубли в някоя руска банка нали?

    18:35 03.11.2025

  • 9 А за

    12 2 Отговор
    Украйна колко пари са предоставени от нашия бюджет? Доброволно ли ще ги даваме или през ДДС и инфлация ще ни ги събират?

    18:36 03.11.2025

  • 10 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    А защо просто не се върнете в прародината си? Там ще гледате новини на майчин език, а АЕЦ-ът ни ще продължи да си работи.

    18:36 03.11.2025

  • 11 Тиквун и Прасчо

    12 0 Отговор
    Тази година дългът на България нарасна с 19 милиарда от които 5,5 милиарда за ББР. Другата година пак, та да има за водопади и фотоволтаични наши формички.

    18:38 03.11.2025

  • 13 Защо

    2 0 Отговор
    ли на тия "специалисти" им нямам доверие ????

    18:40 03.11.2025

  • 14 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    4 1 Отговор
    - очевидно ГЕРБ бламират всички процеси;
    - очевидно за ГЕРБ няма значение, че ще хвърлят държавата в криза;
    - очевидно ГЕРБ действат само с изнудване;
    - очевидно ГЕРБ не искат да има реформи;
    - очевидно ГЕРБ се плашат от завършване на реформата в съдебната система;
    - очевидно ГЕРБ си дават ясна сметка какво ще се случи, ако се извърши истинска реформа в съдебната система;
    - очевидно ГЕРБ не искат да подпишат никакво споразумение;
    - очевидно ГЕРБ бягат от отговорност;
    - очевидно ГЕРБ не искат да им се търси отговорност за предишните 15 години;
    - очевидно ГЕРБ не искат да се говори за Пътната карта с Газпром;
    - очевидно ГЕРБ не искат да се говори за отношенията им с кремълския диктатор;
    - очевидно ГЕРБ лъжат пред западните си партньори какво се случва в България;
    - очевидно ГЕРБ не искат конкурсна смяна на регулатори и институции, за да запазят влияние в тях;
    - очевидно за ГЕРБ нищо друго няма значение, освен да разиграват всички, за да запазят властта си.
    - очевидно ГЕРБ е поделен между Борисов и Пеевски
    Вече е очевидно за всички театъра на триото Пеевски-Борисов-Радев

    18:43 03.11.2025

  • 15 Сталин

    4 0 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #18, #22

    18:48 03.11.2025

  • 16 Васко Кръпката ни излъга

    6 0 Отговор
    Пееше ни: " Комунизма си отива, спете спокойно деца"!
    Комунизма въобще не си е тръгвал!

    18:48 03.11.2025

  • 17 Буха ха

    1 0 Отговор
    Аз ли нещо не разбирам, Мара ли пише глупости.... уж приходите са ЗНАЧИТЕЛНО по големи от разходите, но ще трябва да теглиш нови заеми.... що тъй бе?

    18:56 03.11.2025

  • 18 Троцки

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    В САЩ не си длъжен да застраховаш имота, не пиши глупости

    18:58 03.11.2025

  • 19 Камион

    1 0 Отговор
    Оставка!
    Крадци!!!!!
    Затвор за вас!!!!
    Колко още ще търпим това дране!?

    19:07 03.11.2025

  • 20 хаха

    0 0 Отговор
    По-важното за този бюджет не е сводка колко пари заложили. Важното е:
    1. Вдигат данък дивидент на 10%
    2. Предвиждат увеличение на акциза на тютюневи изделия
    3. Вкарват задължение за ползване на сертифициран от НАП софтуер за продажби във ВСИЧКИ търговски обекти и електронно отчитане на продажбите
    4. Вдигат ДОО с 25%- 2% пункта от досегашните 8.38%
    5. Вдигат МОД на 2352 евро и от 2027 ще е 2505 евро, т.е. допълнително по 200-300лв удръжки на тези над МОД
    6. Вдигат МРЗ и минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се. Увеличението е да покрие новото ДОО със старата чиста сума.
    7. Разширяват обхвата на стоките с висок фискален риск, т.е. много фирми минават на як контрол и повече отчети, повече разходи за счетоводство
    8. Разширяват обхвата на системата за следене на транспорта- декларираш фактурата, какво ще товариш в камиона, какво си натоварил и разтоварил и т.н. допълнителни отчети всеки ден и пак пари да плащат още фирмите да им се правят

    Другото в статията е ала-бала и теглене на кредити, "забогатяване от клуба на богатите" и всеизвестни неща- ще харчат яко и няма да пестят за пореден път. Защо статията не споменава увеличението на данъци?

    19:15 03.11.2025

  • 21 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Тук е и от инфлация, и от заложени яки контроли за ДДСто. Внедряват един нов стандарт SAF/T, за който от чужбина казали, че спира ДДС измамите доказано. И наистина натам отива- всяка фактура вече ще отива не като получател, издател и сума, а по позиции за всеки тип стока. Слагат и следене на всеки камион с декларации преди потегляне, при разтоварване и от там да проверяват кой какво накъде пренася и дали е пуснато към НАП. Абе, затягат примката, защото пари нема. Имахме, ама това за конвергентния да мине и леко манипулирано, та сега да гръмне.
    Поне не вдигнаха ДОД и корпоративния, но за 2027 си мисля, че ще ударят яко и там, като е затегнато да не се работи много в сивия сектор и да няма бягане от данъците на "клуба на богатите".

    Коментиран от #23

    19:19 03.11.2025

  • 22 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Това с данък наследство е част от пакета еврозона. Явно са решили да изчакат с него народът да не рипне на 1.1.2026, та ще е я с корекции 6.2026, я от 2027. Тогава очаквам и корпоративен поне 15%, вдигане на дивидент до 15 или 20%, прогресивен с освободени до МРЗ, 20% над МРЗ, 30% на средна заплата, 40% над МОД. Крайна цел- над МОД и корпоративен плюс дивидент поне 40%. За наследство ще е до 100-200 000 евро 0, над това 20%(за преки роднини) докъм 40% при непреки роднини/чужди хора/примерно над 1000000.
    Това са ставките в цялата еврозона, та няма как да не ги наложат и тук. Хърватите и те вдигнаха до тези нива. За ДОД поне 15% е отдавна цел на ЕС и МВФ да се наложи навсякъде като минималната ставка, защото фирмите и хората бягали в страните с по-ниски данъци и се губели данъчни приходи.

    19:24 03.11.2025

  • 23 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    Добре и подробно го казваш ! Аз за краткост съм казвал - ще ни щавят !!! Поредица от глупаци на власт нямаха никаква друга визия за попълване на бюджета !

    19:44 03.11.2025

