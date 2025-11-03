Новини
Нинова: Бюджет 2026 е бюджет на лъжата. Този бюджет е живот назаем

3 Ноември, 2025 22:52 363 1

Висок дълг, икономически застой, растящи неравенства и бедност. Това е резултатът от фалшивото, безпринципно и некадърно мнозинство и правителство, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Бюджет 2026 е бюджет на лъжата. Този бюджет е живот назаем - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2026г. е бюджет на лъжата:

1. Обещаха, че няма да се вдигат данъци. Излъгаха. Увеличава се данък дивидент от 5 на 10%.

2. Обещаха, че няма да се увеличават осигуровки. Излъгаха. Пенсионните осигуровки се вдигат с 2 процентни пункта.

3. Обещаха увеличение на вдовишките надбавки. Излъгаха. Замразиха ги.

4. Обещаха поток от инвестиции и рязък икономически скок от влизането в еврозоната. Излъгаха. Прогнозата за икономически растеж е намалена на 2,7%.

5. Обещаха инфлация под 3%, за да влезем в еврозоната. Излъгаха. Тя ще бъде 3,5%.

Този бюджет е живот назаем. Заемът за 2026г. е нови още 10 млрд. евро.

Висок дълг, икономически застой, растящи неравенства и бедност. Това е резултатът от фалшивото, безпринципно и некадърно мнозинство и правителство.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова за проекта за Бюджет 2026 , публикуван от МФ.


България
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Бюджета на страните с голям дефицит като България се прави от ЕЦБ и ЕК.

    22:56 03.11.2025

