Нинова: Бюджет 2026 е бюджет на лъжата. Този бюджет е живот назаем

Бюджет 2026г. е бюджет на лъжата:

1. Обещаха, че няма да се вдигат данъци. Излъгаха. Увеличава се данък дивидент от 5 на 10%.

2. Обещаха, че няма да се увеличават осигуровки. Излъгаха. Пенсионните осигуровки се вдигат с 2 процентни пункта.

3. Обещаха увеличение на вдовишките надбавки. Излъгаха. Замразиха ги.

4. Обещаха поток от инвестиции и рязък икономически скок от влизането в еврозоната. Излъгаха. Прогнозата за икономически растеж е намалена на 2,7%.

5. Обещаха инфлация под 3%, за да влезем в еврозоната. Излъгаха. Тя ще бъде 3,5%.

Този бюджет е живот назаем. Заемът за 2026г. е нови още 10 млрд. евро.

Висок дълг, икономически застой, растящи неравенства и бедност. Това е резултатът от фалшивото, безпринципно и некадърно мнозинство и правителство.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова за проекта за Бюджет 2026 , публикуван от МФ.