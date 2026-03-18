Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Експерт: Над 1700 секции в страната са рискови по отношение на изборни нарушения

18 Март, 2026 11:52 659 14

  • риск-
  • изборни нарушения-
  • изборни секции

Главният експерт „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов постави въпроса за ефективността на текущите акции срещу купения вот.

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова

Над 1700 избирателни секции в страната се определят като рискови по отношение на изборни нарушения. Това показват анализи на „Обединение за честни избори“, обяви в студиото на „Твоят ден“ по NovaNews Жоро Пенчев.
„Анализите, които сме правили, показват, че има 1700 рискови секции. Виждаме, че активността в тези секции намалява, базирано на няколко фактора, един от които е работата на МВР“, заяви той.

По думите му подобни тенденции са наблюдавани и при предходни избори.

От своя страна главният експерт „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов постави въпроса за ефективността на текущите акции срещу купения вот. Той припомни, че още през 2014 г. за първи път е направен систематичен опит за идентифициране на рискови секции въз основа на изборни резултати.
„Да, може да ограничите крайните инциденти, но някакви чудеса не може да направите“, коментира Безлов. Според него причината е наличието на устойчив контингент, ангажиран в подобни практики.

„Вие го задържате, връчвате му предупредителен протокол, но за тези хора изборите са източник на доход“, посочи още той.

Жоро Пенчев обърна внимание и на друг ключов аспект на изборния процес – работата на секционните избирателни комисии. „Влиянието върху изборите не е само чрез купуване на гласове, а и чрез влияние върху членове на СИК по време на броенето. Там ролята на МВР е ограничена“, отбеляза Пенчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Болни и дефекти джендъри

    2 1 Отговор
    Дай им изрои на тия и партийни интриги и държавни партийни субсидии и еврофондове, а населението бедства , ама то си е и просто това население, та не знам дали да ги съжалявам вече мизерниците на тетиторията

    12:00 18.03.2026

  • 2 Да да

    2 2 Отговор
    Само Величие се борят за честни избори и върховенство на закона . Проследете ги в Ю Тюб . Не вярвайте на манипулациите на мафията .

    Коментиран от #3

    12:02 18.03.2026

  • 3 Величие са и единствените

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да да":

    ...с пряк контакт във всички социални плафми с гражданите .същи Росен Моллов с неговото регистрирано вече и участващо в изборите Движение на Непартийните Кандидати на гражданите, Петър Клисаров с Пряка Демокрация, партия "Правото" на друг дългогодишен боец с мафиотициранста циганизирана сган от гроб и ДПС във всичките му форми през съдилищата адвокат Мария Колева...има и други, населението има избор на изборите, ако не е толкова тъпо и заспало и да иска да се самоубие с мутрите на власт

    12:07 18.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дебелян Пейовски

    1 0 Отговор
    Ще е рисково ако откажат да ми продадат вота си

    12:13 18.03.2026

  • 8 Кую

    0 0 Отговор
    Ротативките печелят.

    12:14 18.03.2026

  • 9 Хм...

    2 0 Отговор
    1700 рискови секции!!! Плашещо е, че има толкова много роби в страната, хора, които се продават за жълти стотинки, продават бъдещето на децата си.

    Коментиран от #10, #13

    12:32 18.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Никакъв анализ по това колко лица гласуват в тези 1700 секции, с каква тежест е техният вот. Къде трябва да са акцентите в работата на МВР по превенция из тежките секции и къде няма смисъл да се пилее време и ресурс заради няколко гласа.
    Експерти, та дрънкат, цицелкоиди от класа 😂😂😂

    12:42 18.03.2026

  • 12 Жив е той

    2 1 Отговор
    Андрешко и само чака да го включат в комисията !
    После колкото гласа си платиш толкова ще получиш !
    😀 Самата ни система поощрява ежедневно андрешковците, па после олеле мале !? 😀

    12:44 18.03.2026

  • 13 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    При наличие на близо 13 000 секции, 1700 са около 13% от общия брой. От тези 1700 секции, тези с някаква статистически значима тежест са под 1/3.
    На фона на 20+% ромско население и поне още 10% други човешки отпадъци с бял цвят на кожата - ситуацията е далече от това да бъде плашеща. А ако МВР успее ефективно да удари стотината мола за покупко-продажба на гласове, проблемът с купените гласове ще падне много под 1%.
    На фона на корпоративно управлявания вот - това е едно статистическо нищо. Познайте кой плаща за шумотевицата около това нищо! Защо цицелкоидите никога не говорят на висок глас за корпоративния вот!
    Досетихте ли се?

    12:50 18.03.2026

  • 14 Анджо

    2 0 Отговор
    Тоя барабанист от кафе го изкопаха пак да плаши хората с глупости. Да това са селските урни 1700, там кадето всички се познават и са безпартийни.

    12:58 18.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол