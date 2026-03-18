Експерт: Над 1700 секции в страната са рискови по отношение на изборни нарушения

Над 1700 избирателни секции в страната се определят като рискови по отношение на изборни нарушения. Това показват анализи на „Обединение за честни избори“, обяви в студиото на „Твоят ден“ по NovaNews Жоро Пенчев.
„Анализите, които сме правили, показват, че има 1700 рискови секции. Виждаме, че активността в тези секции намалява, базирано на няколко фактора, един от които е работата на МВР“, заяви той.
По думите му подобни тенденции са наблюдавани и при предходни избори.
От своя страна главният експерт „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов постави въпроса за ефективността на текущите акции срещу купения вот. Той припомни, че още през 2014 г. за първи път е направен систематичен опит за идентифициране на рискови секции въз основа на изборни резултати.
„Да, може да ограничите крайните инциденти, но някакви чудеса не може да направите“, коментира Безлов. Според него причината е наличието на устойчив контингент, ангажиран в подобни практики.
„Вие го задържате, връчвате му предупредителен протокол, но за тези хора изборите са източник на доход“, посочи още той.
Жоро Пенчев обърна внимание и на друг ключов аспект на изборния процес – работата на секционните избирателни комисии. „Влиянието върху изборите не е само чрез купуване на гласове, а и чрез влияние върху членове на СИК по време на броенето. Там ролята на МВР е ограничена“, отбеляза Пенчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Болни и дефекти джендъри
12:00 18.03.2026
2 Да да
Коментиран от #3
12:02 18.03.2026
3 Величие са и единствените
До коментар #2 от "Да да":...с пряк контакт във всички социални плафми с гражданите .същи Росен Моллов с неговото регистрирано вече и участващо в изборите Движение на Непартийните Кандидати на гражданите, Петър Клисаров с Пряка Демокрация, партия "Правото" на друг дългогодишен боец с мафиотициранста циганизирана сган от гроб и ДПС във всичките му форми през съдилищата адвокат Мария Колева...има и други, населението има избор на изборите, ако не е толкова тъпо и заспало и да иска да се самоубие с мутрите на власт
12:07 18.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дебелян Пейовски
12:13 18.03.2026
8 Кую
12:14 18.03.2026
9 Хм...
Коментиран от #10, #13
12:32 18.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тити на Кака
Експерти, та дрънкат, цицелкоиди от класа 😂😂😂
12:42 18.03.2026
12 Жив е той
После колкото гласа си платиш толкова ще получиш !
😀 Самата ни система поощрява ежедневно андрешковците, па после олеле мале !? 😀
12:44 18.03.2026
13 Тити на Кака
До коментар #9 от "Хм...":При наличие на близо 13 000 секции, 1700 са около 13% от общия брой. От тези 1700 секции, тези с някаква статистически значима тежест са под 1/3.
На фона на 20+% ромско население и поне още 10% други човешки отпадъци с бял цвят на кожата - ситуацията е далече от това да бъде плашеща. А ако МВР успее ефективно да удари стотината мола за покупко-продажба на гласове, проблемът с купените гласове ще падне много под 1%.
На фона на корпоративно управлявания вот - това е едно статистическо нищо. Познайте кой плаща за шумотевицата около това нищо! Защо цицелкоидите никога не говорят на висок глас за корпоративния вот!
Досетихте ли се?
12:50 18.03.2026
14 Анджо
12:58 18.03.2026