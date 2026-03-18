Решено! Великденски и коледни добавки ще се изплащат всяка година

Депутатите приеха промените в Закона за социалното подпомагане, свързани със законово уреждане на т.нар. великденски и коледни добавки.
Вносител е Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и народни представители.
Промените бяха гласувани първоначално на първо четене, веднага след това и на второ четене.
Според вносителя целта на предложения законопроект е създаване на устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика за подпомагане на всички уязвими нискодоходни групи – самотни майки, многодетни семейства, пенсионери с размер на пенсията под прага на бедност, за посрещане на най-светлите празници. До сега единствено групата на пенсионерите беше обект на това внимание чрез бюджета на държавното обществено осигуряване.
Предвижда се целевата помощ да се получава всяка година през април и ноември и да бъде насочена към пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни майки и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.
По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква тази подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица.
Размерът на целевата помощ ще бъде определян в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не може да бъде по-малък от този през предходната година.
1 Пенсионер
Коментиран от #6, #14, #21, #23
12:13 18.03.2026
2 То тази година
С рухването на световната икономика втората част от календарната година много пенсионни системи Ще колабират и рухнат
Коментиран от #18
12:15 18.03.2026
3 Чорбара
12:16 18.03.2026
4 Рашко от маалата
12:16 18.03.2026
5 Дядо Гъдю
На всички кооператори в ТеКеЗеСе-то по десет лева и един чифт цървули Великденска премия.(Бурни ръкопляскания !)
На председателя на ТКЗС-то хиляда лева премия , без цървули. (Нека ходи бос)
Та, каква е разликата между председателя на ТКЗС-то и сегашните депутати ( освен цифрите,разбира се) ?
12:19 18.03.2026
6 ....кпо/ошп/
До коментар #1 от "Пенсионер":А инвалидите ?
Коментиран от #7, #8
12:20 18.03.2026
7 Калоян
До коментар #6 от "....кпо/ошп/":От инвалидите ще пестим,за да има пет процента увеличение за бюджетната каста.
12:22 18.03.2026
8 Пенсионер
До коментар #6 от "....кпо/ошп/":Кои? Ромляните с фалшиви ТЕЛК?
12:22 18.03.2026
9 Абе
Коментиран от #12, #16, #19
12:23 18.03.2026
10 Икономист
Пак популизъм преди избори
12:23 18.03.2026
12:28 18.03.2026
13 Как се реши
Иначе за добавките – добре, проектите – добре, но сме царе на харченето на бюджета. Само че откъде ще дойдат парите? Европа е в криза и пари няма. Вече 10 години ни влачат с някакви средства, но това не е решение.
От съкращения няма да стане правилно. От 22% е още по-абсурдно. Остава една възможност: правителството да сключи изгодни сделки за износ на природен газ, петрол и електрическа енергия. Това може да стане и предварително, „на зелено“, с други правителства в Европа.
Също така може да се мисли за покупка на петрол, природен газ, оборудване за АЕЦ „Белене“ и части за АЕЦ „Козлодуй“ от Русия. Някой ще кажат: „Да, но така помагаме на Русия.“ Да, но истината е следната: или помагаме на Русия с няколко стотин милиарда, и взимаме за бюджета около 5 милиарда долара за шест месеца чиста печалба. Или оставаме без държава и бюджет само с желания да раздаваме защото не е реален няма откъде да вземем тези приходи.
12:32 18.03.2026
14 Европеец
До коментар #1 от "Пенсионер":Какво да кажа, прав си.... А иначе пари в хазната няма, заеми, заеми и пак заеми докато съществува бг територията.... Не съм против за заглавието, ама е поредната пир акция преди изборите......
12:32 18.03.2026
15 Къде е швейцарското правило?
Съкращенията не са решение. Увеличение до 22% е още по-неразумно. Реално остава една възможност: държавата да генерира приходи чрез изгодни сделки – износ на природен газ, петрол и електроенергия. Това може да стане и предварително – „на зелено“ – чрез дългосрочни споразумения с други европейски държави.
Може да се обмисли и покупка на петрол, природен газ, оборудване за АЕЦ „Белене“ и части за АЕЦ „Козлодуй“ от Русия. Някой ще кажат: „Да, но така помагаме на Русия.“
Истината е проста: или участваме прагматично и генерираме приходи – например около 5 милиарда долара за шест месеца чиста печалба за бюджета – или оставаме с празна хазна и само с желания за разходи, без реален източник на средства.
А без приходи няма как да финансираме:
пътища, превъоръжаване, здравна реформа, специални служби, пенсии, заплати и инвестиции.
12:38 18.03.2026
16 Крум
До коментар #9 от "Абе":Абе парцалчо кой те е хранил досега. Иди се хвърли отнякъде.
12:42 18.03.2026
18 проблем
До коментар #2 от "То тази година":Тогава кой ще погребва умрелите пенсионери?И не само те.Винаги преде избори има заплахи към част от обществото,но чака пък да спират пенсиите до сега не се е прибягвало.Ако някой луд хвърля пари през балкона,милиони изнемогват в условия на мизерия.Не може по този начин да стресирате населението.На тези в Турция ще изплащат ли пенсиите,или ще спират само на българите.Това питам.
12:45 18.03.2026
19 много грубо
До коментар #9 от "Абе":Що за отношение към възрастните хора ? Да, не всички бедни са наистина бедни, но всички възрастни са наистина възрастни, и дай Боже, всекиму да доживее до дълбока старост.
Според мен, трябва добре да се осмислят критериите, на чиято база се определят хората, които наистина имат нужда от помощ.
Има хора с минимални пенсии и минимални заплати, но имат доходи от наеми, ренти, странична, нелегална работа.
Истински бедните в нашата страна са може би 50% от онези, които попадат в списъка за помощи.
Пример - познавам хора , които са електротехници, монтьори, фаянсаджии, водопроводчици и др., които са на МРЗ, или на минимални пенсии, но си заработват доста парички, за да подпомагат разглезените си внуци.
12:46 18.03.2026
20 Напомнящ
12:49 18.03.2026
21 Така е
До коментар #1 от "Пенсионер":По голямата част от производствените предприятия у нас са осигурявали и сега осигуряват служителите си на минимална заплата, останалото се дава в плик. Така всъщност се саботира пенсионната система. Отделно много от тях продължават да работят и имат добри доходи.
Тези обаче, които честно и почтено са се осигурявали на реална заплата и са подпомагали системата, всъщност се оказват ахмаци, защото сега държавата ще подпомага именно тарикатите, които са крили доходи и са се осигурявали на минимална заплата.
Изводът е, че държавата сама работи срещу пенсионната си система.
12:58 18.03.2026
22 Лошите богати ...
13:02 18.03.2026
23 Анонимен
До коментар #1 от "Пенсионер":Недей да слагаш всички под общ знаменател. Имам братовчед, който цял живот беше заварчик 2ра категория и се оказа, че в мътните години са го водили трета, на минималната. Друг мой познат беше 20 години миньор и са го водили в администрацията, умря си с минималната пенсия. Само чиновниците взимат реалното, всички други са частично излъгани.
13:09 18.03.2026
24 1111
13:13 18.03.2026