Решено! Великденски и коледни добавки ще се изплащат всяка година

Депутатите приеха промените в Закона за социалното подпомагане, свързани със законово уреждане на т.нар. великденски и коледни добавки.

Вносител е Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и народни представители.

Промените бяха гласувани първоначално на първо четене, веднага след това и на второ четене.

Според вносителя целта на предложения законопроект е създаване на устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика за подпомагане на всички уязвими нискодоходни групи – самотни майки, многодетни семейства, пенсионери с размер на пенсията под прага на бедност, за посрещане на най-светлите празници. До сега единствено групата на пенсионерите беше обект на това внимание чрез бюджета на държавното обществено осигуряване.

Предвижда се целевата помощ да се получава всяка година през април и ноември и да бъде насочена към пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни майки и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква тази подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица.

Размерът на целевата помощ ще бъде определян в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не може да бъде по-малък от този през предходната година.