Решено! Великденски и коледни добавки ще се изплащат всяка година

Решено! Великденски и коледни добавки ще се изплащат всяка година

18 Март, 2026 12:10 902 24

Промените бяха гласувани първоначално на първо четене, веднага след това и на второ четене

Решено! Великденски и коледни добавки ще се изплащат всяка година - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите приеха промените в Закона за социалното подпомагане, свързани със законово уреждане на т.нар. великденски и коледни добавки.

Вносител е Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и народни представители.

Промените бяха гласувани първоначално на първо четене, веднага след това и на второ четене.

Според вносителя целта на предложения законопроект е създаване на устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика за подпомагане на всички уязвими нискодоходни групи – самотни майки, многодетни семейства, пенсионери с размер на пенсията под прага на бедност, за посрещане на най-светлите празници. До сега единствено групата на пенсионерите беше обект на това внимание чрез бюджета на държавното обществено осигуряване.

Предвижда се целевата помощ да се получава всяка година през април и ноември и да бъде насочена към пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни майки и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква тази подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица.

Размерът на целевата помощ ще бъде определян в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не може да бъде по-малък от този през предходната година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенсионер

    21 5 Отговор
    Пак сбъркана работа. Ще изплащат добавки на тези, които ги е мъряяло да работят, и нямат никакъв осигурителен принос.

    Коментиран от #6, #14, #21, #23

    12:13 18.03.2026

  • 2 То тази година

    6 7 Отговор
    Е последната на НОИ
    С рухването на световната икономика втората част от календарната година много пенсионни системи Ще колабират и рухнат

    Коментиран от #18

    12:15 18.03.2026

  • 3 Чорбара

    20 2 Отговор
    Наказание за тези които са се осигурявали на светло.Сиган е важен индивид при избори.

    12:16 18.03.2026

  • 4 Рашко от маалата

    10 1 Отговор
    Надбавки и бонуси от ново начало ше оцелеем горе долу

    12:16 18.03.2026

  • 5 Дядо Гъдю

    12 1 Отговор
    Другари!
    На всички кооператори в ТеКеЗеСе-то по десет лева и един чифт цървули Великденска премия.(Бурни ръкопляскания !)
    На председателя на ТКЗС-то хиляда лева премия , без цървули. (Нека ходи бос)
    Та, каква е разликата между председателя на ТКЗС-то и сегашните депутати ( освен цифрите,разбира се) ?

    12:19 18.03.2026

  • 6 ....кпо/ошп/

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионер":

    А инвалидите ?

    Коментиран от #7, #8

    12:20 18.03.2026

  • 7 Калоян

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "....кпо/ошп/":

    От инвалидите ще пестим,за да има пет процента увеличение за бюджетната каста.

    12:22 18.03.2026

  • 8 Пенсионер

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "....кпо/ошп/":

    Кои? Ромляните с фалшиви ТЕЛК?

    12:22 18.03.2026

  • 9 Абе

    3 16 Отговор
    Давайте на младите и децата прав е коментатор-1,стига с дъртаци който хранят котките край блока

    Коментиран от #12, #16, #19

    12:23 18.03.2026

  • 10 Икономист

    8 1 Отговор
    ....ако си мюсюлманин ко прайм??

    Пак популизъм преди избори

    12:23 18.03.2026

  • 11 Как се реши

    3 0 Отговор
    Къде е Швейцарското правило
    Иначе добавки добре проекти добре
    Царе сме на харчене на бюджета НО ОТ КЪДЕ ПАРИ
    ЕВРОПА Е В КРИЗА И ПАРИ НЯМА 10 ГОДИНИ НИ ВЛАЧИ С НЯКВИ ПАРИ
    ОТ СЪКРАЩЕНИЯ НЕ ПРАВИЛНО
    ОТ 22% ТОВА Е ОЩЕ ПО-ТЪПО
    ОСТАВА ВЪЖМОЖНОСТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СКЛЮЧИ
    ИЗГОДНИ СДЕЛКИ ЗА ИЗНОС НА ПРИРОДНА ГАЗ, НЕФТ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК. МОЖЕ И НА ЗЕЛЕНО - ПРЕДВАРИТЕЛНО С ДРУГИ ПРАВИТЕЛСТВА В ЕВРОПА. И ПОКУПКА НА ПЕТРОЛ ПРИТОДНА ГАЗ И АЕЦ БЕЛЕНЕ И ЧАСТИ ЗА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ОТ РУСИЯ. НЯКОЙ ЩЕ КАЖАТ ДА НО ПОМАГАМЕ НА РУСИЯ. ДА НО ИСТИНАТА Е ИЛИ ПОМАГАМЕ С НЯКОЛКО СТОТИН МИЛИАРДА РУСИЯ И СК ВЗИМАМЕ БЮДЖЕТА ЗА $5 милиарда за ШЕСТ МЕСЕЦА чиста печалба.

    12:28 18.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Как се реши

    3 1 Отговор
    Къде е швейцарското правило?
    Иначе за добавките – добре, проектите – добре, но сме царе на харченето на бюджета. Само че откъде ще дойдат парите? Европа е в криза и пари няма. Вече 10 години ни влачат с някакви средства, но това не е решение.

    От съкращения няма да стане правилно. От 22% е още по-абсурдно. Остава една възможност: правителството да сключи изгодни сделки за износ на природен газ, петрол и електрическа енергия. Това може да стане и предварително, „на зелено“, с други правителства в Европа.

    Също така може да се мисли за покупка на петрол, природен газ, оборудване за АЕЦ „Белене“ и части за АЕЦ „Козлодуй“ от Русия. Някой ще кажат: „Да, но така помагаме на Русия.“ Да, но истината е следната: или помагаме на Русия с няколко стотин милиарда, и взимаме за бюджета около 5 милиарда долара за шест месеца чиста печалба. Или оставаме без държава и бюджет само с желания да раздаваме защото не е реален няма откъде да вземем тези приходи.

    12:32 18.03.2026

  • 14 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионер":

    Какво да кажа, прав си.... А иначе пари в хазната няма, заеми, заеми и пак заеми докато съществува бг територията.... Не съм против за заглавието, ама е поредната пир акция преди изборите......

    12:32 18.03.2026

  • 15 Къде е швейцарското правило?

    4 1 Отговор
    Добавките – добре. Проектите – добре. Но сме царе на харченето на бюджета. Истинският въпрос е: откъде ще дойдат парите? Европа е в криза и ресурсът не е безкраен. Вече 10 години разчитаме на външна подкрепа, но това не е устойчив модел.

    Съкращенията не са решение. Увеличение до 22% е още по-неразумно. Реално остава една възможност: държавата да генерира приходи чрез изгодни сделки – износ на природен газ, петрол и електроенергия. Това може да стане и предварително – „на зелено“ – чрез дългосрочни споразумения с други европейски държави.

    Може да се обмисли и покупка на петрол, природен газ, оборудване за АЕЦ „Белене“ и части за АЕЦ „Козлодуй“ от Русия. Някой ще кажат: „Да, но така помагаме на Русия.“

    Истината е проста: или участваме прагматично и генерираме приходи – например около 5 милиарда долара за шест месеца чиста печалба за бюджета – или оставаме с празна хазна и само с желания за разходи, без реален източник на средства.

    А без приходи няма как да финансираме:
    пътища, превъоръжаване, здравна реформа, специални служби, пенсии, заплати и инвестиции.

    12:38 18.03.2026

  • 16 Крум

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Абе парцалчо кой те е хранил досега. Иди се хвърли отнякъде.

    12:42 18.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 проблем

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "То тази година":

    Тогава кой ще погребва умрелите пенсионери?И не само те.Винаги преде избори има заплахи към част от обществото,но чака пък да спират пенсиите до сега не се е прибягвало.Ако някой луд хвърля пари през балкона,милиони изнемогват в условия на мизерия.Не може по този начин да стресирате населението.На тези в Турция ще изплащат ли пенсиите,или ще спират само на българите.Това питам.

    12:45 18.03.2026

  • 19 много грубо

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Що за отношение към възрастните хора ? Да, не всички бедни са наистина бедни, но всички възрастни са наистина възрастни, и дай Боже, всекиму да доживее до дълбока старост.
    Според мен, трябва добре да се осмислят критериите, на чиято база се определят хората, които наистина имат нужда от помощ.
    Има хора с минимални пенсии и минимални заплати, но имат доходи от наеми, ренти, странична, нелегална работа.
    Истински бедните в нашата страна са може би 50% от онези, които попадат в списъка за помощи.
    Пример - познавам хора , които са електротехници, монтьори, фаянсаджии, водопроводчици и др., които са на МРЗ, или на минимални пенсии, но си заработват доста парички, за да подпомагат разглезените си внуци.

    12:46 18.03.2026

  • 20 Напомнящ

    4 1 Отговор
    Отново предизборни реверанси и въдички към лилавите кърлежи!!!

    12:49 18.03.2026

  • 21 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионер":

    По голямата част от производствените предприятия у нас са осигурявали и сега осигуряват служителите си на минимална заплата, останалото се дава в плик. Така всъщност се саботира пенсионната система. Отделно много от тях продължават да работят и имат добри доходи.
    Тези обаче, които честно и почтено са се осигурявали на реална заплата и са подпомагали системата, всъщност се оказват ахмаци, защото сега държавата ще подпомага именно тарикатите, които са крили доходи и са се осигурявали на минимална заплата.
    Изводът е, че държавата сама работи срещу пенсионната си система.

    12:58 18.03.2026

  • 22 Лошите богати ...

    2 0 Отговор
    Поне наказаха лошите богати, за тях хилядарки бонуси и ДМС да се мъчат да ги крият и как да ги харчат! Ааа, сега всички партии седнаха в скута на Диди Шиши. Как пък нема една с принципи да каже ,,не може така преди избори,, няма. За цинги и лежаци пари се хвърлят всякък.

    13:02 18.03.2026

  • 23 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионер":

    Недей да слагаш всички под общ знаменател. Имам братовчед, който цял живот беше заварчик 2ра категория и се оказа, че в мътните години са го водили трета, на минималната. Друг мой познат беше 20 години миньор и са го водили в администрацията, умря си с минималната пенсия. Само чиновниците взимат реалното, всички други са частично излъгани.

    13:09 18.03.2026

  • 24 1111

    0 0 Отговор
    Трябва да е за всички пенсионери,каква е тази дискриминация?! Никога вече ГЕРБ,никой няма да гласува за вас.

    13:13 18.03.2026

