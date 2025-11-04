Новини
България
Проф. Светослав Малинов за бюджета: Тръгнали сме по един път, който не води към нищо дългосрочно и трайно

4 Ноември, 2025 09:42 618 8

  • проф. светослав малинов-
  • бюджет

Продължава плътната обвързаност за преизчисление спрямо минималната работна заплата. И няма никакви реформи - нито оптимизация, нито съкращения

Проф. Светослав Малинов за бюджета: Тръгнали сме по един път, който не води към нищо дългосрочно и трайно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това е бюджет на стабилността на правителството и мнозинството. Не бих го нарекъл бюджет на стабилността в дългосрочен план за България. Има много негативни тенденции, за които ще се говори следващите дни. Това заяви проф. Светослав Малинов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Няма преизчисление и намаление на всички увеличения от миналата година на разходите, които наричаме държавни и са свързани с възнагражденията в тези огромни ведомства. Продължава плътната обвързаност за преизчисление спрямо минималната работна заплата. И няма никакви реформи - нито оптимизация, нито съкращения. Тръгнали сме по един път, който не води към нищо дългосрочно и трайно. За тази година правителството, според мен, си осигури стабилност", поясни той.

На бюджета трябва да се гледа през примата на възможното, на онова, което ще стабилизира властта. И онова, което е конюнктурно - целта 1 януари 2026 г. и влизане в еврозоната. Несъмнено, който и да беше на власт, трябваше да направи така, че да задоволи максимален брой интереси и желания, които се индексират през Закона за бюджета. Това мнение изрази проф. Росен Стоянов.

"В петък трябваше да бъде даден бюджета. Той беше даден вчера. Нарушението е факт. Работодатели и синдикати трябва за много кратко време да прочетат един огромен документ. И тук на преден план излиза нещо, което трябва да признаем - налична ли е в партиите в парламента икономическа и финансова експертиза. Така че в дните преди първото гласуване и периода между първо и второ четене в парламента, те да надмогнат с такива аргументи, които са обективни, безпристрастни и с обосновка в математика и статистика. Дали съществува такава експертиза вътре в парламента, особено в онези, които ще критикуват бюджета", каза още той.

Стабилността на управляващото мнозинство.

Ние имаме управляваща коалиция от четири партии, като ДПС - Ново начало не участва формално в правителството. Но по всички други показатели тя е част от мнозинството. Тези партии имат всички основания следващата година да не предизвикват предсрочни изброи. С този бюджет това мнозинство си осигурява стабилност. Преди президентските избори някакви големи политически сътресения не би трябвало да има, посочи проф. Светослав Малинов.

Нямаше генерално преформатиране на властта, смята проф. Росен Стоянов. "ГЕРБ през председателя на Народното събрание взе онова, което им се полага. Победителят на избори получава това най-важно място", добави той.


  • 1 Тодор Живков

    2 2 Отговор
    Племето си иска Тодор Живков.
    Племето ме е дорасло за капитализъм.
    Капитализмът се гради за няколко стотин години.

    09:44 04.11.2025

  • 2 оня с меча

    5 0 Отговор
    Давай, давай на най-нек..те държавни куви още не 50%, а 500% и след година-две затваряме територията...

    09:49 04.11.2025

  • 3 Професоре

    4 0 Отговор
    Защо трябваше да се конституира парламент след като медиите ясно доказаха че изборите са фалшифицирани. Фалшивия парламент излъчи фалшиво правителство което направи един фалшив бюджет и сега прави втори фалшив такъв. Не стига това ами ни натикват в еврозоната ! И тя същата но много по лоша.

    Коментиран от #4

    09:53 04.11.2025

  • 4 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Професоре":

    Мислех че е професор Маринов. Съжалявам.

    09:56 04.11.2025

  • 5 така е

    0 0 Отговор
    от предходните 2 бюджета остава метро , арсенал , няма съкратени работници и началници . малко дългове . и докторите са без забележки , и полисманите купуват коли и строят вили . И митничарите се увеличиха , и зелени паркове се утроиха . Доста не ща . Но експерта не вижда подземни паркинги . Колите вкарани под земята в безплатни паркозони . Хубави пътища със знаци и без изнервени и грешащи шофьори . Завиждат на париж и ню йорк , а няма хубави хотели и алеи . Лилков разбира доста . Но е вредно и подмазването на зелиски , снимането с него и клетвите .

    09:57 04.11.2025

  • 6 От Сакато Магаре !

    1 0 Отговор
    От Сакато Магаре !

    Работа !

    Не Искай !

    11:04 04.11.2025

  • 7 дони

    0 0 Отговор
    ПО този път вървите вече 36г....За тези години фалирахте вече 3 пъти....Не се ли чуствате малко виновни и вие ,които ежедневно втълпявате лъжи на хората???Допускам ,че 90% от "тъпанджиите" са финансово неграмотни ,като гледам това ,което четат по медиите и написаното по интернет ,но вие....Мастити икономисти с титли......Гледах с очите си един направен милиардер по бтв ,как не можеше да обясни какво точно са тези...2%....не можеше защото никога не е знаел и не знам как е плащал...........Това ,което знам :Когато дойде 1януари 26година ще спре източването на бг-финансов ресурс към московията! тогава ще започнат да изчезват и руските имена от бг-недосегаеми........Товаме кара да се усмихвам...........

    11:06 04.11.2025

  • 8 Истината

    0 0 Отговор
    Пустите му специалисти,велики бюджетари.
    Защо никой не говори колко се краде и вместо приходи за бюджета пълнят частни фирми .
    Годпода,Само погледнете прането на пари в строителствато,колко фирими са изрядни и осигуряват работниците си и внасят данъците си коректно.

    11:17 04.11.2025

