Проф. Светослав Малинов за бюджета: Тръгнали сме по един път, който не води към нищо дългосрочно и трайно

Това е бюджет на стабилността на правителството и мнозинството. Не бих го нарекъл бюджет на стабилността в дългосрочен план за България. Има много негативни тенденции, за които ще се говори следващите дни. Това заяви проф. Светослав Малинов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Няма преизчисление и намаление на всички увеличения от миналата година на разходите, които наричаме държавни и са свързани с възнагражденията в тези огромни ведомства. Продължава плътната обвързаност за преизчисление спрямо минималната работна заплата. И няма никакви реформи - нито оптимизация, нито съкращения. Тръгнали сме по един път, който не води към нищо дългосрочно и трайно. За тази година правителството, според мен, си осигури стабилност", поясни той.

На бюджета трябва да се гледа през примата на възможното, на онова, което ще стабилизира властта. И онова, което е конюнктурно - целта 1 януари 2026 г. и влизане в еврозоната. Несъмнено, който и да беше на власт, трябваше да направи така, че да задоволи максимален брой интереси и желания, които се индексират през Закона за бюджета. Това мнение изрази проф. Росен Стоянов.

"В петък трябваше да бъде даден бюджета. Той беше даден вчера. Нарушението е факт. Работодатели и синдикати трябва за много кратко време да прочетат един огромен документ. И тук на преден план излиза нещо, което трябва да признаем - налична ли е в партиите в парламента икономическа и финансова експертиза. Така че в дните преди първото гласуване и периода между първо и второ четене в парламента, те да надмогнат с такива аргументи, които са обективни, безпристрастни и с обосновка в математика и статистика. Дали съществува такава експертиза вътре в парламента, особено в онези, които ще критикуват бюджета", каза още той.

Стабилността на управляващото мнозинство.

Ние имаме управляваща коалиция от четири партии, като ДПС - Ново начало не участва формално в правителството. Но по всички други показатели тя е част от мнозинството. Тези партии имат всички основания следващата година да не предизвикват предсрочни изброи. С този бюджет това мнозинство си осигурява стабилност. Преди президентските избори някакви големи политически сътресения не би трябвало да има, посочи проф. Светослав Малинов.

Нямаше генерално преформатиране на властта, смята проф. Росен Стоянов. "ГЕРБ през председателя на Народното събрание взе онова, което им се полага. Победителят на избори получава това най-важно място", добави той.