Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

4 Ноември, 2025 09:53 961 116

  • росен желязков-
  • евро-
  • еврозона

Нашата цел не е присъединяването, нашата цел е да сме част от еврозоната, заяви министър-председателят. По думите му това означава пълноправно участие в европейската икономическа архитектура

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви премиерът Росен Желязков в изказване по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е организирано от Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) и се състои в резиденция "Бояна". Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Нашата цел не е присъединяването, нашата цел е да сме част от еврозоната, заяви министър-председателят. По думите му това означава пълноправно участие в европейската икономическа архитектура.

Днес България стои на прага на важен в своето историческо развитие момент. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, приели еврото като своя валута, не като чужда, която обединява над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски държави, заяви още Желязков.


България
Оценка 2.1 от 41 гласа.
Оценка 2.1 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дядото

    72 7 Отговор
    да а а.стратегически избор на група анти българи, водещ до унищожаване националната ни идентичност и независимост.пфу.

    09:55 04.11.2025

  • 2 Тимур 8ми

    72 6 Отговор
    Стратегически ще е избора ако сте всички б…ци по затворите и по върбите…

    09:56 04.11.2025

  • 3 Град Симитли

    49 9 Отговор
    Се едно е бай Тошо пред пленума на ЦК на БКП,
    когато е предлагал България да стане 16та република на СССР!

    09:57 04.11.2025

  • 4 Трол

    7 48 Отговор
    Еврото е правителствен гросмайсторски ход.

    09:57 04.11.2025

  • 5 дядо поп

    40 5 Отговор
    Джони Уокър , червен етикет , се изказва неподготвен.

    09:57 04.11.2025

  • 6 Гост

    49 6 Отговор
    С това евро сега нали ще е по добре, дали ще може и ние по някой хотел с водопад да направим?

    Коментиран от #50

    09:58 04.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    39 5 Отговор
    " Дайте ми да управлявам парите на една държава и не ме интересува кой управлява тази държава!" 🤔
    И ТЕ МУ ДАВАТ ДА УПРАВЛЯВА НАШИТЕ ПАРИ❗
    Нещо повече, ние вече ще ползваме НЕГОВИТЕ пари‼️

    10:00 04.11.2025

  • 8 Лева е стратегическия избор на Левски

    51 6 Отговор
    еврото е стратегическия избор на предатели

    10:01 04.11.2025

  • 9 аве

    48 4 Отговор
    Стратегически папагал, гербав!

    10:01 04.11.2025

  • 10 Защо дори вашата Украйна

    37 5 Отговор
    Не иска еврото и Еврозоната ?

    10:03 04.11.2025

  • 11 МхтоМхто

    36 4 Отговор
    То не си просто тъп, ти си много просто тъп.

    10:04 04.11.2025

  • 12 същото е както рублите за РФ и

    6 7 Отговор
    доларите за Щатите . Една валута и цифровизация . Но тези инвестиции в инфлационен период са рискови . Ще ми направиш 20 тона хартиени пари и 100 тона монети . А банки, печатници , хартии и други са много по скъпи . Милиарди левове . А са нужни за по големи заплати . За нови технически средства и съоръжения . Всичко остарява . Изкуствения интелект и супер компютъра не носят нищо . И там милиарди . Харчиш ли разумно може и 3 войни да водиш едновременно . Логика .

    10:04 04.11.2025

  • 13 нннн

    36 5 Отговор
    ,,Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор" на еничарите.

    10:04 04.11.2025

  • 14 АЕ СПРЕТЕ

    38 4 Отговор
    СЕ БЕ!
    СТИГА СТЕ ОБСЛУЖВАЛИ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ!
    ЕДНИ И СЪЩИ ГОВОРЯТ ЕДНО И СЪЩО.
    МИСЛИТЕ ЛИ,ЧЕ НЯКОЙ ВИ ВЯРВА!!????
    ВИЕ СТЕ ЗА ЗАТВОР!!!

    Коментиран от #95

    10:05 04.11.2025

  • 15 Гошо

    26 5 Отговор
    Гнусна територия с оФчи обитатели
    Дори не се допитаха до тях

    10:05 04.11.2025

  • 16 хайде да

    34 3 Отговор
    се спрете малко с това евро-облъчване и велики стратегии. Само вие си вярвате.

    10:05 04.11.2025

  • 17 Бойко

    13 4 Отговор
    За лева!

    10:05 04.11.2025

  • 18 батСали

    37 4 Отговор
    еврото е стратегически провал!
    качвате държавата на потъващ кораб!
    ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

    10:06 04.11.2025

  • 19 Заври си го тоя

    28 2 Отговор
    Стратегически избор дето слънце не огрява.

    10:07 04.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 питанката

    30 3 Отговор
    Всички държави които са с евро имат много по висок стандарт от нашия и много по ниски цени и въпреки това са затънали в кредити . Ха сега г-н Премиер си помисли накъде поведохте България ?

    Коментиран от #43

    10:09 04.11.2025

  • 22 незнайко

    28 5 Отговор
    Полша, Чехия, Унгария, Дания, Швеция, Швейцария, Норвегия - да не изброявам други, защо не приемат еврото ?
    Основателите на съюза Франция, Германия, Италия, Белгия, Люксембург и Нидерландия, три големи държави и три придатъка за камуфлаж ни КОЛОНИЗИРАТ мимоходом !!!

    10:09 04.11.2025

  • 23 СчетоводителЪ

    18 3 Отговор
    Нашата цел е да сме част от една неконкурентноспособна икономика със затихващи функции. И в този съюз целта е да се направят опити за спасяване на 4-5 държави за сметка на всички останали. Повече от ясно е че спасителната операция няма да успее и всички потъваме към дъното.

    10:10 04.11.2025

  • 24 Българина от минало време

    23 3 Отговор
    Стратегически избор е тогава когато ви съберем на националния стадион ! Като е толкова хубаво еврото защо се криете от хората ?

    Коментиран от #30

    10:10 04.11.2025

  • 25 Народен съТ трябва за такова

    21 3 Отговор
    Престъпление и доживотен затвор.

    10:10 04.11.2025

  • 26 Надежда от Надежда

    23 3 Отговор
    Медузите съществуват от повече от 700 милиона години, и са оцелели без мозък, което дава голяма надежда, и за българските политици, и за България.

    10:10 04.11.2025

  • 27 Този крадлив мафиот с хотел с водопад

    28 3 Отговор
    Този е дъното на моралното падение на лъжец и шарлатанин

    10:10 04.11.2025

  • 28 123456

    18 3 Отговор
    Ако ни мислиха доброто , нямаше да ни накарат да закупим 2 тона злато и да им го подарим .

    10:12 04.11.2025

  • 29 жаедцфг

    23 3 Отговор
    Водопад, мръсен лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин, защо не ги покани евро гостите ти в хотела да си вземат по един водопад. Знаят ли те че с държавна заплата дето цял живот си бил мъжка секретарка, си вдигнал хотел за 50 милиона Евро??? Занаят ли тези Евро лъжци как става с 1000 лева заплата, да вдигнеш хотел за 50 милиона евро??? Не те а ти трябва да им водиш лекции. И да си знаеш какъвто си глупак в лева, точно същия глупак ще си и в Евро. А защо набута България в пропаст ще отговаряш с другите предатели. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Предателите завършават много зле, да си знаеш.

    10:12 04.11.2025

  • 30 Те живеят в чужбина , а ако са в Бг

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "Българина от минало време":

    Сигурно някой друг им пазарува защото нехаят за отвратителното самотаксуване което въвеждат швабите.

    10:13 04.11.2025

  • 31 Роден в НРБ

    20 4 Отговор
    с удоволствия бих наблюдавал екзекуциите на евро-атлантиците

    Коментиран от #66

    10:14 04.11.2025

  • 32 И ква е стратегията

    24 2 Отговор
    Да дозакопате народа????Ама на вас какво ви пука!!!

    10:15 04.11.2025

  • 33 Тома

    20 2 Отговор
    Закона за печатане на фалшиви изборни бюлетини гласи че този с глава на член трябваше да е в затвора.

    10:16 04.11.2025

  • 34 Кую

    10 2 Отговор
    Саксофонист.

    10:17 04.11.2025

  • 35 Тракиец 🇺🇦

    19 3 Отговор
    Стратегически избор който 80% от хората не искат и не желаят,,защо нямаше референдум и суспендирате демокрацията

    10:19 04.11.2025

  • 36 хаха

    14 2 Отговор
    Да, г-н Желязков. Еврото е стратегически избор, който води до обедняване, инфлация и яко задлъжняване на държавата. Вече го виждаме с новия бюджет- новите данъци намаляват доходите, а за старото чисто трябва да се вдигат цени от 5-10%, та до 20%(на 4000лв нето трябват допълнително 800лв в брутото да покрият новото ДОО и качването на прага). Държавата на това ударно залага теглене на кредити и повишения на ДОО и МОД и за 2027. Цените масово са вдигнати вече от април насам с 50 до 100%.
    Как да не се радваме на този стратегически избор? Стратегията явно е връщане на хората към покупателната способност от 1997-8. Засега, ако отчетем инфлацията и новите данъци тези с 3-4000лв доход вече са като 2007-8 да са били на 1000лв. Има мегдан и прогресивен данък да въведете.

    10:19 04.11.2025

  • 37 Стамболов бил насякан на парчета

    13 2 Отговор
    Стамболийски също. Цар Борис беше убит от немците Георги Димитров от руснаците , а Луканов от лукавия. Богдан Филов е убит от народния съд и министрите осъдени и те. Историята се повтаря като фарс.

    Коментиран от #39

    10:20 04.11.2025

  • 38 Еврото не е валута, а оръжие за контрол!

    16 2 Отговор
    Киряк Стефчовци ни управляват! След 1ви ще се разбягат по островите !

    10:21 04.11.2025

  • 39 Какво може да се направи ?

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "Стамболов бил насякан на парчета":

    Референдум може да спаси всички ни.

    10:21 04.11.2025

  • 40 Здравко Желясков

    15 2 Отговор
    Водите държавата към зона пред разпад и се хвалите с това! Румънците са по хитри изчакват не се втурват през глава!

    10:22 04.11.2025

  • 41 000

    8 3 Отговор
    Ние освен членство в международни съюзи други стратегии намаме. Чиста подмандатна територия на световния капитал, не държава!

    10:22 04.11.2025

  • 42 хфд

    9 1 Отговор
    Някой ще се нагуши здраво с евро и това няма да е народа

    10:24 04.11.2025

  • 43 хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "питанката":

    Цените им са ниски само в дискаунт магазини на основни хранителни стоки, дето често са с ДДС 0 за разлика от нашето 20%. Всичко останало е 2-3 пъти по-скъпо, защото наеми, услуги, труд са облагани прогресивно до 40-50%, т.е. за 1000 чисто трябва да вземеш от клиента 1800(40%) или 2000(50%). Немците постоянно реват, че и при 2 работи в голям град едва свързват двата края. Но засега винят лошите капиталисти и не се сещат, че не е лош хазяинът при техните цени да иска 1000 евро от наема, а държавата, че прибира още 800 евро и така наемът в Берлин е 2-2500 евро при средна заплата около 3000 бруто или 2-2200 нето. Амстердам, дето са известни социални с още повече данък, средна заплата нето 2-2500 евро, едностаен в покрайнините 3-3500 евро. Бира навън в немско? 10-15 евро и масово пият от супера купена на детските площадки, щото в кръчма е супер лукс.

    10:24 04.11.2025

  • 44 ти да видиш

    14 2 Отговор
    Най-после един от предателите да си признае: няма никаква икономическа логика, а всичко е натиск от Брюксел! Да се запише и помни, докато му дойде времето! Да се помнят и останалите агитатори!

    Коментиран от #48

    10:26 04.11.2025

  • 45 Уф, Божкеее...Уф, Роскоо..!

    8 1 Отговор
    Аман от заучени лафове...!
    А истината е... -
    ГолЕм ще го ручаме след НГ...!

    10:26 04.11.2025

  • 46 Оставка!

    13 1 Отговор
    До година ще лъсне къде сме в Европейския съюз с 600 евро заплата , кажете на Запад къде вземат такава заплата ве ???

    Коментиран от #72

    10:28 04.11.2025

  • 47 Тошко

    9 1 Отговор
    Ураааа!!! Ставаме модерни и послушни роби!

    10:28 04.11.2025

  • 48 За да се запомнят трябва списък

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "ти да видиш":

    Написаното остава всичко друго се забравя.

    10:29 04.11.2025

  • 49 Габрово

    11 2 Отговор
    Удрят само по джоба бедния българин

    10:30 04.11.2025

  • 50 Да ти кажа правичката...

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Най-много да направиш една тоалетна в хотела,с водопада на Роско...!
    Пак е нещо...- поне стинки за вход ще вземаш...!
    И съвет-късай билетчета,че НАП,да не те начетат,за нерегламентирани доходи...!

    10:30 04.11.2025

  • 51 Възмутен

    13 1 Отговор
    "това означава пълноправно участие в европейската икономическа архитектура"

    Абе тъпан кой ще ти даде да определяш нещо в европейската икономическа архитектура или да те допусне до участие в нещо - от тук нататък еврочиновниците ще определят бюджета на България и как да се разпределя пък от нас ще се очаква солидарно да плащаме дълговете на закъсалите "богати" държави. Пък същите тези държави ще ти казват колко да отделя България в помощ на зеления - това ви беше целта на вас.

    Защо ли Полша която отчита икономически растеж не иска да се присъединява към еврозоната а тези държави които последно се присъединиха са в плачевно състояние - за пример Гърция.

    10:30 04.11.2025

  • 52 Избиха ни

    10 1 Отговор
    Животните и сега е наш ред

    10:31 04.11.2025

  • 53 всички искат еврозона

    3 15 Отговор
    В цялата страна има едни 250-300 човека които не искат еврото. Толкова са по протестите. Колко бяха вчера пред БНБ? 250 човека. На летището? Точно 12 преброих. Практически, всички в България искат еврозона. След като не си против, значи си за. Затова, ето ви еврозона. Наслаждавайте се.

    10:32 04.11.2025

  • 54 ЕЦБ

    11 1 Отговор
    Кои са банките, които отпускат кредити от 20 милиона срещу 200 лева на разни актьорки и дъщери и как точно пазят парите на вложителите

    10:33 04.11.2025

  • 55 фхг

    8 1 Отговор
    Така и не стана ясно от де има пари тоз да строи хотел ?

    10:33 04.11.2025

  • 56 Христо

    9 2 Отговор
    Ние сме новата колония на запада работеща за тях и Украйна

    10:33 04.11.2025

  • 57 Някой

    10 2 Отговор
    Потъпкването на еврото е престъпление за което тези трябва, в КС и парламента да бъдат съдени наказателно.
    Потъпкаха: демокрацията и избора на народа; конституцията (член 1 алинеи 2 и 3); закона за референдумите (прякото участие ...); договора за функциониране на ЕС член 140 за еврото (за инфлация и последващо одобрение от кандидат членката). Просто ни управляват доказани престъпници, мошеници и лъжци. След като НСИ лъга за 2.7% инфлация, толкова да са увеличенията на заплатите в държавният сектор! Всички по веригата имаха изгодата да лъжат!

    10:34 04.11.2025

  • 58 гост

    14 1 Отговор
    Мизерник. За последно искате да изперете пари и си мислите ,че ще продължите така ,но няма да се получи. Или ще изкарате хората на улица или правилата на големите акули ще ви смажат.

    10:34 04.11.2025

  • 59 Да не се опитат да измамят и ЕК

    7 2 Отговор
    Щото левовете ще ги извозват с тирове. Ама кой ще ги брои. Ще ги изгорят и толкова. Колкото кажат че са толкова. Те затова плачат че нямало пари в брой. Сега им трябват левове за да лъжат че имаме много левове , а после еврото цифрово и край.

    10:35 04.11.2025

  • 60 Шопо

    8 2 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    10:37 04.11.2025

  • 61 Лошото е че на българина акъла му идва

    8 2 Отговор
    От после. Ще излезе да протестира ама след Нова година. Не знам дали няма да е малко късно. С този акъл дето му идва от после.

    Коментиран от #76, #94

    10:38 04.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бойко

    2 4 Отговор
    За рублата! Ние сме с Русия! Русия е велика сила!

    10:40 04.11.2025

  • 64 ЕЙ КОСТИНБРОДСКИ ТАРИКАТ

    8 2 Отговор
    НЕ СТЕ ПИТАЛИ НАРОДА ДЪРЖАНКА НА ПРАСЕТА.

    10:40 04.11.2025

  • 65 Без референдум

    5 3 Отговор
    Още по-лошо, кой ви е дал право да избирате "стратегически" от името на целия народ?

    10:40 04.11.2025

  • 66 И АЗ И АЗ

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Роден в НРБ":

    ПУБЛИЧНО ТРЯБВА ДА ГИ БЕСЯТ

    Коментиран от #77

    10:43 04.11.2025

  • 67 Безсмислен дебат

    2 3 Отговор
    Вижте, с евро или с лев ще си останете бедни. Не ми изтъквайте някакъв суверинетет или чест - бедния такива няма. А сте бедни, защото сте тъпи. Това е естествен кръг от причина и следствие. От чисто икономическа и финансова гледна точка, предвид ситуацията и перспективите в Европа и специално ЕС, еврото е катастрофален избор, аз съм против по тези причини. Но за бедния по рождение това няма значение, той си остава беден при всякакви обстоятелства. А българина и България, индивидуално и колективно, са били, са и ще си бъдат завинаги такива. Откъде знам ли? 1400 години исторически доказателства.

    10:43 04.11.2025

  • 68 Георгиев

    3 0 Отговор
    Стратегически и избор се прави както в Швейцария- с референдум. Защото в случая се използват няколко елемента : гладуване в Народното събрание,формирано с лъжливи избори. Абсолютно легитимно юридически и абсолютно нелегитимно от гледна точка на потъпкан морал, държавен суверенитет и мнение на народа. Създава се т.н. революционна ситуация, при която след време ще има организиране на съдопроизводство за виновните за бъдещата катастрофа.

    10:43 04.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Вожда

    2 0 Отговор
    Тоз тъп ли е или някой му пише тъпите речи.Не била целта ни да се присъединим ,а да сме част от еврозоната. Ми нали за да станеш част от съюз, ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИШ КЪМ НЕГО.

    10:44 04.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Оставка!":

    600 евро ни е МРЗ. В Германия същата е 1200. Средната ни е към 1500 евро според НСИ, т.е. по декларираните заплати(със сивата икономика спокойно сложи едно 2000 евро). Средната в Германия е към 3300 евро, нето към 2000-2200 евро. Т.е. там заплатите са почти двойни на нашите. Данъците им са огромни, та така става.
    Интересното за теб би било друго. Ако си немец, по-горе съм писал какво става заради високите данъци. С техните заплати цените ги убиват и тук на 2000лв знам, че не живееш богато, но там на 2000 евро нямаш за храна и трябва да работиш още нещо на 4ч само да закърпиш месеца. Гърците даже погледни. С техните данъци и от там луди цени на наеми, услуги ние почиваме масово там и сме като тузари, а те се стискат яко. В Гърция ще видиш повече българи от гърци на плажовете, щото са много богати...
    Еврозоната просто убива всички държави- високи дългове, никаква дисциплина за харчене, огромни данъци и цени, инвеститорите бягат, закриват се заводи. Доходите постоянно падат или инфлацията ги яде, защото поне не скачат. Абе, пълна идилия е "клубът на богатите". И това е от ЛЕВИЧАРСКИ ПОЛИТИКИ, ЯКА КОРУПЦИЯ И МОНОПОЛИ НА СПОНСОРИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ.

    Коментиран от #74

    10:46 04.11.2025

  • 73 Допълнение....

    5 1 Отговор
    Стратегически избор -----лицемерие,заговор ,слагачество и предателство спрямо БЪЛГАРИЯ.....

    10:47 04.11.2025

  • 74 Само за пари мислите

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "хаха":

    Никой не се сеща за ЛЕВА

    Коментиран от #78

    10:49 04.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Лошото е че на българина акъла му идва":

    След 1.1.2026 никакви протести или избиране на партии против еврото няма да помогнат. Държавата ще е с 0 резерви да може да върне старата валута, а ЕЦБ ще държи кранчето на банките и парите НА НАСЕЛЕНИЕТО. Гърция искаха да правят референдум против "предложение" да вдигнат ударно поне двойно данъци и да замразят доходи, т.е. хората да почнат да получават 20-30% поне по-малко. И? ЕЦБ спря парите и до 50 евро с до 20 евро такса за теглене на ден, т.е. да имат за хляб само, докато мирясат. И тук вече ще сме на същата верига вързани- господарят определя къде да ходи кучето и дали ще яде или не.

    10:50 04.11.2025

  • 77 МАЙКА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "И АЗ И АЗ":

    "Шепата главни бандити"----(ФРИДРИХ ГЕСЛЕР)

    10:51 04.11.2025

  • 78 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Само за пари мислите":

    Я кажи ти с какво живееш, ако не с пари. Надявам се да не си плащаш сметките в натура.

    Коментиран от #88

    10:52 04.11.2025

  • 79 Заучени фрази

    1 0 Отговор
    Се леят от устата на жмульо, като водопад!

    10:52 04.11.2025

  • 80 пълна скръб

    1 5 Отговор
    От 10:04 до 10:40 65 негативни коментара. Очевидно са били предварително подготвени.
    Това показва че тандема РР ПП/ДС много ги боли че не можаха да провалят оставането на България извън зоната на здрача. И Путин вече не може да помага.

    Коментиран от #86, #91, #92, #97

    10:53 04.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Верно ли

    4 0 Отговор
    Хахахаха, пак си купуваме фабрика на 8 септември! "...пълноправно участие в европейската икономическа архитектура..." - тоя пак не са го уведомили, че европейската икономика е в колапс, точно в този сюблимен за този плъх момент!

    10:54 04.11.2025

  • 83 Обачее, голям страх го тресе премиера

    2 0 Отговор
    На рязането на лентичката на Задушница в Блград
    за ремонт на 8-километровото трасе с лампи и 36 млн.лв.,
    имало 10-тина човека от държавните ведомства,
    както пишат местните медии, има и снимки на публиката...
    Широката общественост не е била поканена ли?!

    10:55 04.11.2025

  • 84 Българин

    5 0 Отговор
    Значи навремето комунягите като искаха да ни правят поредната република в Съветския съюз това видиш ли според "евроатлантиците" било много лошо защото щели сме да си загубим държавата но сега "евроатлантиците" (същите комуняги) като ни направиха поредната република в Европейския съюз това вече било "много добро".

    Та питам каква е разликата - сега не си ли губим държавата. Или вас това не ви интересува защото сте отраснали с робско самосъзнание и не можете да живеете без господар на когото да се кланяте.

    10:56 04.11.2025

  • 85 Ламята Спаска

    2 1 Отговор
    За еврото не ми дреме, обаче хората вече ги болят коремите от питейната вода на София. Филтрите на всички електроуреди, казанчетата в тоалетните са черни от мръсотията във водата. Това е проблем дами и господа.

    Коментиран от #101

    10:56 04.11.2025

  • 86 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "пълна скръб":

    А защо не си помислиш просто, че хората леко са насъбрали от вчера с новите данъци? Просто се вижда какво е настроението на народа. Примерно в девбг групата във фейса вече колегите почнаха яко да роптаят за новия МОД и данъците, защото ги удря, а и се боят, че клиентите ще избягат или фирмите ще почнат съкращения.

    10:58 04.11.2025

  • 87 Гост

    3 0 Отговор
    Хаяшка, само тъпотии от устата ти. Как не ти писна да си тоя човек, който си. Аз щях да се гръмна, ако бях ти

    10:58 04.11.2025

  • 88 Аз съм за Лева

    7 0 Отговор

    До коментар #78 от "хаха":

    Не съм против еврото и против нищо. Просто си искам лева. Темата за нивото на доходите е по друга. Ниските доходи не са аргумент за или против еврото. Моя аргумент е че искам да имаме Национална валута и държава. Аз съм за запазване на българския лев. Това е най важното.

    Коментиран от #96, #98

    10:58 04.11.2025

  • 89 За Мен Е !

    3 0 Отговор
    За Мен Е !

    Защото Тоя !

    И Неговата Пасмина !

    Ме Скубят и Ограват !

    Отнемайки Правата ми На !

    Човешко Същество !

    Да не Говоря !

    Като За Лице С Увреждания !

    Погазвайки Всички Регламенти !

    На Кондтитуцията !

    И Закона !

    10:59 04.11.2025

  • 90 Антон

    4 0 Отговор
    Предатели!
    Може и да избегнете Народния съд, но от Божия няма да се скриете!

    Коментиран от #93

    10:59 04.11.2025

  • 91 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #80 от "пълна скръб":

    "много ги боли че не можаха да провалят оставането на България извън зоната на здрача"

    Сигурно и поляците са "путинофили" и за това остават в "зоната на здрача" - да не говорим за швейцарците - те до един са почитатели на Путин.

    От къде ви намират такива обратното на остри.

    10:59 04.11.2025

  • 92 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "пълна скръб":

    Не бе, пичага. Псувам си ги е така за удоволствие. Нямам никаква нужда от пари, да ги псувам и обиждам. Те друго не заслужават. Бок"лу"к до бок"лу"ка.

    11:00 04.11.2025

  • 93 Юнак си ти

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Антон":

    Хахахаха, ти не си си свършил работата, ще чакаш Господ да ти я свърши. Интернет революционер.

    11:01 04.11.2025

  • 94 И да дойде акъла на българина....

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Лошото е че на българина акъла му идва":

    ЗАГУБАТА ЩЕ Е КАТАСТРОФАЛНА!

    СЛЕД ПРЕВАЛУТИРАНЕТО 2:1 НА СПЕСТЯВАНИЯТА
    И ДА ИМА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ - КЕЛ ФАЙДА.

    А предсрочни избори ще има - по искане на самите днес управляващи
    защото ще искат да изчезнат от властта час по-скоро
    за да не избегнат отговорността и гнева на народа!

    Прочее, бизнеса започна да реве от рестрикциите,
    и ако още се чуди ще го опоскат докато се чуди.
    Бизнеса може да свали кое да е правителство точно за 3 дни,
    ама те се чудят още щот вярват на ... лъжите, факт.
    Язък! За всичко и всички... вярващи в лъжата.

    Коментиран от #103, #116

    11:01 04.11.2025

  • 95 В този дух!

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "АЕ СПРЕТЕ":

    Тази сутрин бях на ръба да си го изкарам на телевизора и за малко да го счупя,гледайки розовото изказване ,за ,,Светлото ни Евро-Бъдеще" на...Сталинка Георгиева...!
    А горкият телевизор,какво е виновен...

    11:03 04.11.2025

  • 96 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Аз съм за Лева":

    Ами, ако не си забелязал, аз съм за лева и против еврото(поне при сегашната съсипия в ЕС и състоянието на България). Говоря си съвсем открито против еврото, както и повечето хора тук. Защо според теб трябва да говорим за лева, щом се подразбира, че сме за него от позицията ни против еврото?

    Коментиран от #107

    11:04 04.11.2025

  • 97 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "пълна скръб":

    Та и тебе питам:

    Каква е разликата когато навремето комунягите искаха да ни правят поредната република от Съветския съюз и сега когато "евроатлантиците" (същите бивши комуняги) ни направиха поредната република от Европейския съюз.

    11:05 04.11.2025

  • 98 Сталинка Георгиева:

    1 4 Отговор

    До коментар #88 от "Аз съм за Лева":

    ,,Разбирам носталгията на Българина към Лева...!
    Но в Еврото е бъдещето на Българина...😝!"

    Коментиран от #105

    11:05 04.11.2025

  • 99 иваничка

    4 0 Отговор
    Като каква Лилито Павлова беше на този "форум"? Че и Сталинка се помъчи да ни омае със сладки думи, но по едно време сякаш се скара на Желязков.

    11:07 04.11.2025

  • 100 Студопор

    3 0 Отговор
    Ама не е избора на народа!!

    11:07 04.11.2025

  • 101 То има един по една телевизия

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ламята Спаска":

    Все това повтаря дами и господа. Дано му вдигнат рейтинга. Една пък друга същата и тя ги нарича драги зИрители. Обаче сигурно и тя за да вдига рейтинга нарича зрителите зИрители.

    11:08 04.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Работодателите: Удар по икономиката!

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "И да дойде акъла на българина....":

    "Работодателите с остра позиция
    срещу проекта на бюджет 2026: Това е удар по икономиката!"
    Декларация до властта... писали.
    ..........
    От 2010 г. България се управлява от онова племе, факт
    с всеки изминал ден от битието ни българско трагично!

    11:09 04.11.2025

  • 104 Някой

    1 3 Отговор
    Да точно така ТОВА Е ИСТОРИЧЕСКИ ИЗБОР. Или ще сме нормална европейска държава ИЛИ С УШАНКИ. Беларус, Таджикистан, Чечня,Северна Корея и Раша.Това е истината.

    Коментиран от #110, #113

    11:09 04.11.2025

  • 105 Любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Сталинка Георгиева:":

    "Но в Еврото е бъдещето на Българина..."

    Ти като врачка ли се изживяваш че "виждаш" в бъдещето - то е ясно за еврото ама не видя ли в "бъдещето" дали "Българина" изобщо съществува и как я кара с "Еврото".

    11:10 04.11.2025

  • 106 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    Чичо Роско, имам тука едни 100 лева. Кажи от къде да си купя фирма най-добре с имоти по морето. 🤗

    Коментиран от #108

    11:10 04.11.2025

  • 107 Поантата е важна

    4 0 Отговор

    До коментар #96 от "хаха":

    Ако има и най малък шанс да запазим лева сега е може би последен влак. Като говорим за доходи размиваме темата. Няма време !

    11:12 04.11.2025

  • 108 Червената армия

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Червената шапчица":

    Може би ще даде отговор макар и по късно.

    11:13 04.11.2025

  • 109 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Р.Ж:.....Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който Аз направих преди да започна строителството на ХОТЕЛА СИ! В евро- водопада ще е по-цветен!

    11:13 04.11.2025

  • 110 Антитрол

    1 2 Отговор

    До коментар #104 от "Някой":

    "Или ще сме нормална европейска държава ИЛИ С УШАНКИ. Беларус, Таджикистан, Чечня,Северна Корея и Раша.Това е истината"

    Хайде бе сигурно са ти казали от посолството че Швейцарците не са "нормална европейска държава" и са първи дружки "северна корея и раша", да не говорим за поляците които са първи любители на Путин.

    Хайде напънете се малко да измислите нещо по-умно или там мисията е невъзможна че няма нищо между ушите.

    Коментиран от #114

    11:13 04.11.2025

  • 111 Валутен

    1 2 Отговор
    Еврозоната е катастрофален избор, но неграмотния българин никога не си зададе въпроса колко катастрофален е валутния борд. Това е мярка за временно стабилизиране, но 30 години да си във валутен борд означава, че имаш много по-големи проблеми от еврозоната. Да сте чули дори онзи папагал Ханке да говори откровено за това? Или който и да е от днешните "будители и експерти"? Сарийски може 1 час да не направи пауза, но никога по същество как може една държава да е в перманентна опасност от финансов колапс в продължение на 30 години. Еврозоната е най-малкия ви проблем.

    Коментиран от #115

    11:15 04.11.2025

  • 112 Троянец

    2 0 Отговор
    ПРЕБОЯДИСАНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ БОКЛУЦИ!ПРОДАДОХТЕ и УНИЩОЖИХТЕ БЪЛГАРИЯ!

    11:16 04.11.2025

  • 113 Великобритания Швейцария Норвегия

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Някой":

    Исландия Дания Швеция Полша Чехия Унгария Румъния че дори и Турция и Украйна те да не са русофилски страни. Не са , но си знаят интереса.

    11:18 04.11.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Валутен":

    И колко катастрофален е?! 30 г. стабилност на ЛЕВА! Това катастрофа ли е?! От 2026- ще усетиш какво е катастрофа!Най-бедната,крадена и унищожавана държава в Света!Това ще видиш.......и ще го усетиш!

    11:20 04.11.2025

  • 116 Този курс е до Нова година

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "И да дойде акъла на българина....":

    В най добрия случай. После никой нищо не казва. Тогава ЕЦБ може би ще го определи.

    11:23 04.11.2025

