Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви премиерът Росен Желязков в изказване по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е организирано от Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) и се състои в резиденция "Бояна". Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.
Нашата цел не е присъединяването, нашата цел е да сме част от еврозоната, заяви министър-председателят. По думите му това означава пълноправно участие в европейската икономическа архитектура.
Днес България стои на прага на важен в своето историческо развитие момент. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, приели еврото като своя валута, не като чужда, която обединява над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски държави, заяви още Желязков.
1 дядото
09:55 04.11.2025
2 Тимур 8ми
09:56 04.11.2025
3 Град Симитли
когато е предлагал България да стане 16та република на СССР!
09:57 04.11.2025
4 Трол
09:57 04.11.2025
5 дядо поп
09:57 04.11.2025
6 Гост
Коментиран от #50
09:58 04.11.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
И ТЕ МУ ДАВАТ ДА УПРАВЛЯВА НАШИТЕ ПАРИ❗
Нещо повече, ние вече ще ползваме НЕГОВИТЕ пари‼️
10:00 04.11.2025
8 Лева е стратегическия избор на Левски
10:01 04.11.2025
9 аве
10:01 04.11.2025
10 Защо дори вашата Украйна
10:03 04.11.2025
11 МхтоМхто
10:04 04.11.2025
12 същото е както рублите за РФ и
10:04 04.11.2025
13 нннн
10:04 04.11.2025
14 АЕ СПРЕТЕ
СТИГА СТЕ ОБСЛУЖВАЛИ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ!
ЕДНИ И СЪЩИ ГОВОРЯТ ЕДНО И СЪЩО.
МИСЛИТЕ ЛИ,ЧЕ НЯКОЙ ВИ ВЯРВА!!????
ВИЕ СТЕ ЗА ЗАТВОР!!!
Коментиран от #95
10:05 04.11.2025
15 Гошо
Дори не се допитаха до тях
10:05 04.11.2025
16 хайде да
10:05 04.11.2025
17 Бойко
10:05 04.11.2025
18 батСали
качвате държавата на потъващ кораб!
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
10:06 04.11.2025
19 Заври си го тоя
10:07 04.11.2025
21 питанката
Коментиран от #43
10:09 04.11.2025
22 незнайко
Основателите на съюза Франция, Германия, Италия, Белгия, Люксембург и Нидерландия, три големи държави и три придатъка за камуфлаж ни КОЛОНИЗИРАТ мимоходом !!!
10:09 04.11.2025
23 СчетоводителЪ
10:10 04.11.2025
24 Българина от минало време
Коментиран от #30
10:10 04.11.2025
25 Народен съТ трябва за такова
10:10 04.11.2025
26 Надежда от Надежда
10:10 04.11.2025
27 Този крадлив мафиот с хотел с водопад
10:10 04.11.2025
28 123456
10:12 04.11.2025
29 жаедцфг
10:12 04.11.2025
30 Те живеят в чужбина , а ако са в Бг
До коментар #24 от "Българина от минало време":Сигурно някой друг им пазарува защото нехаят за отвратителното самотаксуване което въвеждат швабите.
10:13 04.11.2025
31 Роден в НРБ
Коментиран от #66
10:14 04.11.2025
32 И ква е стратегията
10:15 04.11.2025
33 Тома
10:16 04.11.2025
34 Кую
10:17 04.11.2025
35 Тракиец 🇺🇦
10:19 04.11.2025
36 хаха
Как да не се радваме на този стратегически избор? Стратегията явно е връщане на хората към покупателната способност от 1997-8. Засега, ако отчетем инфлацията и новите данъци тези с 3-4000лв доход вече са като 2007-8 да са били на 1000лв. Има мегдан и прогресивен данък да въведете.
10:19 04.11.2025
37 Стамболов бил насякан на парчета
Коментиран от #39
10:20 04.11.2025
38 Еврото не е валута, а оръжие за контрол!
10:21 04.11.2025
39 Какво може да се направи ?
До коментар #37 от "Стамболов бил насякан на парчета":Референдум може да спаси всички ни.
10:21 04.11.2025
40 Здравко Желясков
10:22 04.11.2025
41 000
10:22 04.11.2025
42 хфд
10:24 04.11.2025
43 хаха
До коментар #21 от "питанката":Цените им са ниски само в дискаунт магазини на основни хранителни стоки, дето често са с ДДС 0 за разлика от нашето 20%. Всичко останало е 2-3 пъти по-скъпо, защото наеми, услуги, труд са облагани прогресивно до 40-50%, т.е. за 1000 чисто трябва да вземеш от клиента 1800(40%) или 2000(50%). Немците постоянно реват, че и при 2 работи в голям град едва свързват двата края. Но засега винят лошите капиталисти и не се сещат, че не е лош хазяинът при техните цени да иска 1000 евро от наема, а държавата, че прибира още 800 евро и така наемът в Берлин е 2-2500 евро при средна заплата около 3000 бруто или 2-2200 нето. Амстердам, дето са известни социални с още повече данък, средна заплата нето 2-2500 евро, едностаен в покрайнините 3-3500 евро. Бира навън в немско? 10-15 евро и масово пият от супера купена на детските площадки, щото в кръчма е супер лукс.
10:24 04.11.2025
44 ти да видиш
Коментиран от #48
10:26 04.11.2025
45 Уф, Божкеее...Уф, Роскоо..!
А истината е... -
ГолЕм ще го ручаме след НГ...!
10:26 04.11.2025
46 Оставка!
Коментиран от #72
10:28 04.11.2025
47 Тошко
10:28 04.11.2025
48 За да се запомнят трябва списък
До коментар #44 от "ти да видиш":Написаното остава всичко друго се забравя.
10:29 04.11.2025
49 Габрово
10:30 04.11.2025
50 Да ти кажа правичката...
До коментар #6 от "Гост":Най-много да направиш една тоалетна в хотела,с водопада на Роско...!
Пак е нещо...- поне стинки за вход ще вземаш...!
И съвет-късай билетчета,че НАП,да не те начетат,за нерегламентирани доходи...!
10:30 04.11.2025
51 Възмутен
Абе тъпан кой ще ти даде да определяш нещо в европейската икономическа архитектура или да те допусне до участие в нещо - от тук нататък еврочиновниците ще определят бюджета на България и как да се разпределя пък от нас ще се очаква солидарно да плащаме дълговете на закъсалите "богати" държави. Пък същите тези държави ще ти казват колко да отделя България в помощ на зеления - това ви беше целта на вас.
Защо ли Полша която отчита икономически растеж не иска да се присъединява към еврозоната а тези държави които последно се присъединиха са в плачевно състояние - за пример Гърция.
10:30 04.11.2025
52 Избиха ни
10:31 04.11.2025
53 всички искат еврозона
10:32 04.11.2025
54 ЕЦБ
10:33 04.11.2025
55 фхг
10:33 04.11.2025
56 Христо
10:33 04.11.2025
57 Някой
Потъпкаха: демокрацията и избора на народа; конституцията (член 1 алинеи 2 и 3); закона за референдумите (прякото участие ...); договора за функциониране на ЕС член 140 за еврото (за инфлация и последващо одобрение от кандидат членката). Просто ни управляват доказани престъпници, мошеници и лъжци. След като НСИ лъга за 2.7% инфлация, толкова да са увеличенията на заплатите в държавният сектор! Всички по веригата имаха изгодата да лъжат!
10:34 04.11.2025
58 гост
10:34 04.11.2025
59 Да не се опитат да измамят и ЕК
10:35 04.11.2025
60 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
10:37 04.11.2025
61 Лошото е че на българина акъла му идва
Коментиран от #76, #94
10:38 04.11.2025
63 Бойко
10:40 04.11.2025
64 ЕЙ КОСТИНБРОДСКИ ТАРИКАТ
10:40 04.11.2025
65 Без референдум
10:40 04.11.2025
66 И АЗ И АЗ
До коментар #31 от "Роден в НРБ":ПУБЛИЧНО ТРЯБВА ДА ГИ БЕСЯТ
Коментиран от #77
10:43 04.11.2025
67 Безсмислен дебат
10:43 04.11.2025
68 Георгиев
10:43 04.11.2025
70 Вожда
10:44 04.11.2025
72 хаха
До коментар #46 от "Оставка!":600 евро ни е МРЗ. В Германия същата е 1200. Средната ни е към 1500 евро според НСИ, т.е. по декларираните заплати(със сивата икономика спокойно сложи едно 2000 евро). Средната в Германия е към 3300 евро, нето към 2000-2200 евро. Т.е. там заплатите са почти двойни на нашите. Данъците им са огромни, та така става.
Интересното за теб би било друго. Ако си немец, по-горе съм писал какво става заради високите данъци. С техните заплати цените ги убиват и тук на 2000лв знам, че не живееш богато, но там на 2000 евро нямаш за храна и трябва да работиш още нещо на 4ч само да закърпиш месеца. Гърците даже погледни. С техните данъци и от там луди цени на наеми, услуги ние почиваме масово там и сме като тузари, а те се стискат яко. В Гърция ще видиш повече българи от гърци на плажовете, щото са много богати...
Еврозоната просто убива всички държави- високи дългове, никаква дисциплина за харчене, огромни данъци и цени, инвеститорите бягат, закриват се заводи. Доходите постоянно падат или инфлацията ги яде, защото поне не скачат. Абе, пълна идилия е "клубът на богатите". И това е от ЛЕВИЧАРСКИ ПОЛИТИКИ, ЯКА КОРУПЦИЯ И МОНОПОЛИ НА СПОНСОРИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ.
Коментиран от #74
10:46 04.11.2025
73 Допълнение....
10:47 04.11.2025
74 Само за пари мислите
До коментар #72 от "хаха":Никой не се сеща за ЛЕВА
Коментиран от #78
10:49 04.11.2025
76 хаха
До коментар #61 от "Лошото е че на българина акъла му идва":След 1.1.2026 никакви протести или избиране на партии против еврото няма да помогнат. Държавата ще е с 0 резерви да може да върне старата валута, а ЕЦБ ще държи кранчето на банките и парите НА НАСЕЛЕНИЕТО. Гърция искаха да правят референдум против "предложение" да вдигнат ударно поне двойно данъци и да замразят доходи, т.е. хората да почнат да получават 20-30% поне по-малко. И? ЕЦБ спря парите и до 50 евро с до 20 евро такса за теглене на ден, т.е. да имат за хляб само, докато мирясат. И тук вече ще сме на същата верига вързани- господарят определя къде да ходи кучето и дали ще яде или не.
10:50 04.11.2025
77 МАЙКА БЪЛГАРИЯ
До коментар #66 от "И АЗ И АЗ":"Шепата главни бандити"----(ФРИДРИХ ГЕСЛЕР)
10:51 04.11.2025
78 хаха
До коментар #74 от "Само за пари мислите":Я кажи ти с какво живееш, ако не с пари. Надявам се да не си плащаш сметките в натура.
Коментиран от #88
10:52 04.11.2025
79 Заучени фрази
10:52 04.11.2025
80 пълна скръб
Това показва че тандема РР ПП/ДС много ги боли че не можаха да провалят оставането на България извън зоната на здрача. И Путин вече не може да помага.
Коментиран от #86, #91, #92, #97
10:53 04.11.2025
82 Верно ли
10:54 04.11.2025
83 Обачее, голям страх го тресе премиера
за ремонт на 8-километровото трасе с лампи и 36 млн.лв.,
имало 10-тина човека от държавните ведомства,
както пишат местните медии, има и снимки на публиката...
Широката общественост не е била поканена ли?!
10:55 04.11.2025
84 Българин
Та питам каква е разликата - сега не си ли губим държавата. Или вас това не ви интересува защото сте отраснали с робско самосъзнание и не можете да живеете без господар на когото да се кланяте.
10:56 04.11.2025
85 Ламята Спаска
Коментиран от #101
10:56 04.11.2025
86 хаха
До коментар #80 от "пълна скръб":А защо не си помислиш просто, че хората леко са насъбрали от вчера с новите данъци? Просто се вижда какво е настроението на народа. Примерно в девбг групата във фейса вече колегите почнаха яко да роптаят за новия МОД и данъците, защото ги удря, а и се боят, че клиентите ще избягат или фирмите ще почнат съкращения.
10:58 04.11.2025
87 Гост
10:58 04.11.2025
88 Аз съм за Лева
До коментар #78 от "хаха":Не съм против еврото и против нищо. Просто си искам лева. Темата за нивото на доходите е по друга. Ниските доходи не са аргумент за или против еврото. Моя аргумент е че искам да имаме Национална валута и държава. Аз съм за запазване на българския лев. Това е най важното.
Коментиран от #96, #98
10:58 04.11.2025
89 За Мен Е !
Защото Тоя !
И Неговата Пасмина !
Ме Скубят и Ограват !
Отнемайки Правата ми На !
Човешко Същество !
Да не Говоря !
Като За Лице С Увреждания !
Погазвайки Всички Регламенти !
На Кондтитуцията !
И Закона !
10:59 04.11.2025
90 Антон
Може и да избегнете Народния съд, но от Божия няма да се скриете!
Коментиран от #93
10:59 04.11.2025
91 Антитрол
До коментар #80 от "пълна скръб":"много ги боли че не можаха да провалят оставането на България извън зоната на здрача"
Сигурно и поляците са "путинофили" и за това остават в "зоната на здрача" - да не говорим за швейцарците - те до един са почитатели на Путин.
От къде ви намират такива обратното на остри.
10:59 04.11.2025
92 Гост
До коментар #80 от "пълна скръб":Не бе, пичага. Псувам си ги е така за удоволствие. Нямам никаква нужда от пари, да ги псувам и обиждам. Те друго не заслужават. Бок"лу"к до бок"лу"ка.
11:00 04.11.2025
93 Юнак си ти
До коментар #90 от "Антон":Хахахаха, ти не си си свършил работата, ще чакаш Господ да ти я свърши. Интернет революционер.
11:01 04.11.2025
94 И да дойде акъла на българина....
До коментар #61 от "Лошото е че на българина акъла му идва":ЗАГУБАТА ЩЕ Е КАТАСТРОФАЛНА!
СЛЕД ПРЕВАЛУТИРАНЕТО 2:1 НА СПЕСТЯВАНИЯТА
И ДА ИМА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ - КЕЛ ФАЙДА.
А предсрочни избори ще има - по искане на самите днес управляващи
защото ще искат да изчезнат от властта час по-скоро
за да не избегнат отговорността и гнева на народа!
Прочее, бизнеса започна да реве от рестрикциите,
и ако още се чуди ще го опоскат докато се чуди.
Бизнеса може да свали кое да е правителство точно за 3 дни,
ама те се чудят още щот вярват на ... лъжите, факт.
Язък! За всичко и всички... вярващи в лъжата.
Коментиран от #103, #116
11:01 04.11.2025
95 В този дух!
До коментар #14 от "АЕ СПРЕТЕ":Тази сутрин бях на ръба да си го изкарам на телевизора и за малко да го счупя,гледайки розовото изказване ,за ,,Светлото ни Евро-Бъдеще" на...Сталинка Георгиева...!
А горкият телевизор,какво е виновен...
11:03 04.11.2025
96 хаха
До коментар #88 от "Аз съм за Лева":Ами, ако не си забелязал, аз съм за лева и против еврото(поне при сегашната съсипия в ЕС и състоянието на България). Говоря си съвсем открито против еврото, както и повечето хора тук. Защо според теб трябва да говорим за лева, щом се подразбира, че сме за него от позицията ни против еврото?
Коментиран от #107
11:04 04.11.2025
97 Българин
До коментар #80 от "пълна скръб":Та и тебе питам:
Каква е разликата когато навремето комунягите искаха да ни правят поредната република от Съветския съюз и сега когато "евроатлантиците" (същите бивши комуняги) ни направиха поредната република от Европейския съюз.
11:05 04.11.2025
98 Сталинка Георгиева:
До коментар #88 от "Аз съм за Лева":,,Разбирам носталгията на Българина към Лева...!
Но в Еврото е бъдещето на Българина...😝!"
Коментиран от #105
11:05 04.11.2025
99 иваничка
11:07 04.11.2025
100 Студопор
11:07 04.11.2025
101 То има един по една телевизия
До коментар #85 от "Ламята Спаска":Все това повтаря дами и господа. Дано му вдигнат рейтинга. Една пък друга същата и тя ги нарича драги зИрители. Обаче сигурно и тя за да вдига рейтинга нарича зрителите зИрители.
11:08 04.11.2025
103 Работодателите: Удар по икономиката!
До коментар #94 от "И да дойде акъла на българина....":"Работодателите с остра позиция
срещу проекта на бюджет 2026: Това е удар по икономиката!"
Декларация до властта... писали.
..........
От 2010 г. България се управлява от онова племе, факт
с всеки изминал ден от битието ни българско трагично!
11:09 04.11.2025
104 Някой
Коментиран от #110, #113
11:09 04.11.2025
105 Любопитен
До коментар #98 от "Сталинка Георгиева:":"Но в Еврото е бъдещето на Българина..."
Ти като врачка ли се изживяваш че "виждаш" в бъдещето - то е ясно за еврото ама не видя ли в "бъдещето" дали "Българина" изобщо съществува и как я кара с "Еврото".
11:10 04.11.2025
106 Червената шапчица
Коментиран от #108
11:10 04.11.2025
107 Поантата е важна
До коментар #96 от "хаха":Ако има и най малък шанс да запазим лева сега е може би последен влак. Като говорим за доходи размиваме темата. Няма време !
11:12 04.11.2025
108 Червената армия
До коментар #106 от "Червената шапчица":Може би ще даде отговор макар и по късно.
11:13 04.11.2025
109 Последния Софиянец
11:13 04.11.2025
110 Антитрол
До коментар #104 от "Някой":"Или ще сме нормална европейска държава ИЛИ С УШАНКИ. Беларус, Таджикистан, Чечня,Северна Корея и Раша.Това е истината"
Хайде бе сигурно са ти казали от посолството че Швейцарците не са "нормална европейска държава" и са първи дружки "северна корея и раша", да не говорим за поляците които са първи любители на Путин.
Хайде напънете се малко да измислите нещо по-умно или там мисията е невъзможна че няма нищо между ушите.
Коментиран от #114
11:13 04.11.2025
111 Валутен
Коментиран от #115
11:15 04.11.2025
112 Троянец
11:16 04.11.2025
113 Великобритания Швейцария Норвегия
До коментар #104 от "Някой":Исландия Дания Швеция Полша Чехия Унгария Румъния че дори и Турция и Украйна те да не са русофилски страни. Не са , но си знаят интереса.
11:18 04.11.2025
115 Град Козлодуй
До коментар #111 от "Валутен":И колко катастрофален е?! 30 г. стабилност на ЛЕВА! Това катастрофа ли е?! От 2026- ще усетиш какво е катастрофа!Най-бедната,крадена и унищожавана държава в Света!Това ще видиш.......и ще го усетиш!
11:20 04.11.2025
116 Този курс е до Нова година
До коментар #94 от "И да дойде акъла на българина....":В най добрия случай. После никой нищо не казва. Тогава ЕЦБ може би ще го определи.
11:23 04.11.2025