Връщането на ресто в левове не подлежи на санкция през месец януари

През януари 2026 година българите ще могат да плащат сметките си както в евро, така и в левове във всички магазини, ресторанти и центрове за услуги. Притесненията на ресторантьори за Новогодишната нощ са силно преувеличени, защото законът въвежда ясни правила, които трябва да се спазват, обясни Габриела Руменова, основател на онлайн платформата "Ние, потребителите", в предаването "Важното, казано на глас" по bTV радио.
Експертът по потребителски права подчерта, че за разлика от ограничението към търговците да не връщат "смесено ресто", потребителите могат да платят сметката си смесено – и в левове, и в евро. Отделен въпрос е дали това няма да ги обърка, затова нека всеки сам прецени дали да поема този риск, препоръча тя.
"Проблеми не би следвало да има, тъй като окончателните текстове на Закона за въвеждане на еврото в България с изискванията към търговците са известни вече от пет месеца," каза Габриела Руменова. Тя добави, че беше проведена мащабна информационна кампания, която включваше срещи с представители на бизнеса по места, както и с граждани.
Съставени и публикувани от институциите са редица документи в помощ на обществеността, включително Насоки за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и двойното обращение от страна на Министерството на икономиката, както и Указания на БНБ за подготовката на банкоматите и ПОС-терминалите.
Ресторантьорите и представителите на всички останали браншове са задължени от закона да приемат плащания и в двете валути през целия януари 2026 година. Това е периодът на двойно обращение, когато и евро, и левове ще бъдат законно платежно средство в страната.
"Търговците са длъжни да приемат плащания, както в евро, така и в левове. А търговците също могат да връщат рестото или изцяло в евро, или изцяло в левове. Така, че притесненията относно връщането на ресто в новогодишната нощ, са силно преувеличени, както биха казали някои," коментира експертът.
Връщането на ресто в левове е допустимо тогава, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност в евро. "Нека ясно да кажем отново за успокоение на бизнеса – връщането на рестото в левове през целия януари 2026 година при липсата на моментна касова наличност в евро не подлежи на санкция от който и да било контролен орган," завърши Габриела Руменова.
Ако потребителите разполагат и с левове, и с евро за разплащанията в Новогодишната нощ в заведенията, добре е да уточнят предварително в каква валута имат готовност да платят сметката си и какви са възможностите на ресторантьора да приеме плащането и да върне ресто. Това може да спести излишни спорове с търговци, които биха се оказали недобросъвестни, препоръча експертът.
Габриела Руменова припомни, че от 1 януари 2026 година при теглене на пари в брой банкоматите ще разпространяват единствено евробанкноти, а от вендинг машините ще можем да пазаруваме само с евро банкноти и евро центове. Разплащанията на всички останали места – в магазините, заведенията и местата за настаняване, ще могат да се извършват както в левове, така и в евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:45 04.11.2025
2 честен ционист
11:46 04.11.2025
3 еврото рухва
Коментиран от #5, #6, #24
11:49 04.11.2025
4 Колко време
Коментиран от #23
11:52 04.11.2025
5 Защото
До коментар #3 от "еврото рухва":ЕССР е със затихващи функции !
11:52 04.11.2025
6 Еврото ще рухне
До коментар #3 от "еврото рухва":Но в края на 2026 или 2027....по рано НЕ
11:58 04.11.2025
7 бъдещи резултати
Коментиран от #9
12:02 04.11.2025
8 М,м ,дааа
Коментиран от #19, #26
12:04 04.11.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "бъдещи резултати":В държавните институции вече не приемат пари в брой.
Коментиран от #11
12:05 04.11.2025
10 мда
12:07 04.11.2025
11 супер тогава
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Еми да фалират и да се сменя системата...
12:10 04.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кариера
12:16 04.11.2025
14 Кариера
12:17 04.11.2025
15 Вярвайте Българи
Първо шенген
Сега Еврото
Това е всичко това за което са се борили Ботев и Левски!!
12:17 04.11.2025
16 Да, ама не
12:24 04.11.2025
17 Здравейте
12:27 04.11.2025
18 ЩЕ РАБОТЯ
12:28 04.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 предположение
12:33 04.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хаха
12:39 04.11.2025
23 Гост
До коментар #4 от "Колко време":До края на януари догодина.
12:41 04.11.2025
24 хаха
До коментар #3 от "еврото рухва":Добро пожелание, ама НЕМА ШАНС. След 1.1.2026 ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПАРИ СА В ЕЦБ. Говоря не само за тези на държавата, а и за резервите на банките, т.е. спестяванията на гражданите, фирмените влогове. Хубаво. Ще излезем. С какви пари ще обезпечим лева? Хората как ще могат да си задържат спестяванията, ако ЕЦБ просто спре кранчето на банките и им замрази парите? Че и резервите падат на 1% от сегашни 10%, т.е. при масово теглене без запор ще имаме под 1% от влоговете за теглене налични, а другото ще е за събиране някой ден от кредити.
Как ще върнем лева с 0 обезпечение? Хърватите да не мислиш, че не са си пожелавали излизане от еврото, ама съм гледал как казват "Късно е вече. Няма никакъв шанс за излизане.".
12:43 04.11.2025
25 Гост
Коментиран от #27
12:45 04.11.2025
26 хаха
До коментар #8 от "М,м ,дааа":То това с апарата за карти, т.е. пос терминал, хубаво, ама плащането не е еднократно, а постоянно. Ако направиш оборот Х, примерно над 5000 на месец, е "без такса", но пък винаги ти теглят КОМИСИОННА ОТ ВСЯКО ПЛАЩАНЕ. Защо според теб и на Запад много търговци отказват плащания с карти? Не си го измислям. Потърси. Комисионните са центове твърдо плюс 1-2%, някъде и до 3-4%(чуждестранни карти, уолети) до някакъв лимит примерно да не мине 10 евро такса за транзакцията.
Ако беше безплатно, досега да нямаше търговец без пос терминал. Ама всъщност се плаща.
12:47 04.11.2025
27 хаха
До коментар #25 от "Гост":Всъщност банките още 2021 бяха получили депеша да променят системите си за еврото, че ще влиза я от юни 2022, я от 1.1.2023. Същото и за големите вериги. Нямаше още и закон за еврото. Планът беше да влезем с Хърватска горе-долу по едно и също време.
Заради кризата с правителствата се отложи. Затова и тази година имаме сглобка и ПП и ИТН се гушнаха с Шиши и Бойко. Урсула скръцна, че й съсипват плана да ни натресе еврото.
Ако си спомняш, разговорът, записан от Радостин Василев, за изборни ала-бала и пране на Бойко на Кирето, Асен и Христето е пак от същия онзи период 2021-2022.
Политиците ни отдавна ни точат балтията по заръка. Тази година просто ни тупнаха решението. Мълчаха с години да не рипнем за референдум и да ги бием по улиците.
12:51 04.11.2025