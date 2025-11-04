Новини
Връщането на ресто в левове не подлежи на санкция през месец януари

Връщането на ресто в левове не подлежи на санкция през месец януари

4 Ноември, 2025 11:41 1 409 27

Притесненията на ресторантьори за Новогодишната нощ са силно преувеличени

Връщането на ресто в левове не подлежи на санкция през месец януари - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През януари 2026 година българите ще могат да плащат сметките си както в евро, така и в левове във всички магазини, ресторанти и центрове за услуги. Притесненията на ресторантьори за Новогодишната нощ са силно преувеличени, защото законът въвежда ясни правила, които трябва да се спазват, обясни Габриела Руменова, основател на онлайн платформата "Ние, потребителите", в предаването "Важното, казано на глас" по bTV радио.

Експертът по потребителски права подчерта, че за разлика от ограничението към търговците да не връщат "смесено ресто", потребителите могат да платят сметката си смесено – и в левове, и в евро. Отделен въпрос е дали това няма да ги обърка, затова нека всеки сам прецени дали да поема този риск, препоръча тя.

"Проблеми не би следвало да има, тъй като окончателните текстове на Закона за въвеждане на еврото в България с изискванията към търговците са известни вече от пет месеца," каза Габриела Руменова. Тя добави, че беше проведена мащабна информационна кампания, която включваше срещи с представители на бизнеса по места, както и с граждани.

Съставени и публикувани от институциите са редица документи в помощ на обществеността, включително Насоки за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и двойното обращение от страна на Министерството на икономиката, както и Указания на БНБ за подготовката на банкоматите и ПОС-терминалите.

Ресторантьорите и представителите на всички останали браншове са задължени от закона да приемат плащания и в двете валути през целия януари 2026 година. Това е периодът на двойно обращение, когато и евро, и левове ще бъдат законно платежно средство в страната.

"Търговците са длъжни да приемат плащания, както в евро, така и в левове. А търговците също могат да връщат рестото или изцяло в евро, или изцяло в левове. Така, че притесненията относно връщането на ресто в новогодишната нощ, са силно преувеличени, както биха казали някои," коментира експертът.

Връщането на ресто в левове е допустимо тогава, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност в евро. "Нека ясно да кажем отново за успокоение на бизнеса – връщането на рестото в левове през целия януари 2026 година при липсата на моментна касова наличност в евро не подлежи на санкция от който и да било контролен орган," завърши Габриела Руменова.

Ако потребителите разполагат и с левове, и с евро за разплащанията в Новогодишната нощ в заведенията, добре е да уточнят предварително в каква валута имат готовност да платят сметката си и какви са възможностите на ресторантьора да приеме плащането и да върне ресто. Това може да спести излишни спорове с търговци, които биха се оказали недобросъвестни, препоръча експертът.

Габриела Руменова припомни, че от 1 януари 2026 година при теглене на пари в брой банкоматите ще разпространяват единствено евробанкноти, а от вендинг машините ще можем да пазаруваме само с евро банкноти и евро центове. Разплащанията на всички останали места – в магазините, заведенията и местата за настаняване, ще могат да се извършват както в левове, така и в евро.


  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    В ресторанта ми ще приемам само левове.

    11:45 04.11.2025

  • 2 честен ционист

    9 0 Отговор
    Вчера френската Сталинка в интервю с оня набеден журналист от Нова каза, че когато са приемали Еврото във Франция, всички са се страхували, че от банкоматите нямало да излезе нищо на 1ви януари.

    11:46 04.11.2025

  • 3 еврото рухва

    23 0 Отговор
    Дано скоро излезем от еврозоната.

    Коментиран от #5, #6, #24

    11:49 04.11.2025

  • 4 Колко време

    7 0 Отговор
    Ще може да се плаща в левове, някой знае ли

    Коментиран от #23

    11:52 04.11.2025

  • 5 Защото

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "еврото рухва":

    ЕССР е със затихващи функции !

    11:52 04.11.2025

  • 6 Еврото ще рухне

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "еврото рухва":

    Но в края на 2026 или 2027....по рано НЕ

    11:58 04.11.2025

  • 7 бъдещи резултати

    5 0 Отговор
    Еврото е за заплащане в държавните институции.За останалите може кой как се разбере и каквото има.

    Коментиран от #9

    12:02 04.11.2025

  • 8 М,м ,дааа

    2 1 Отговор
    О фф сете пак ще отнесат т,слата.Как? Ами много просто.Отива в магазина, плаща в левове,а нашенеца, нали е правнук на Андрешко,му отговаря на касата.Нямам евро, рестото в лева! При този,крайно съкратен срок, само един месец,през февруари,офф сете ще се превърнат в безплатни " ченчаджии" на търговците.Ще висят като мърсоли пред банките да обменят левове и стотинки за евро.Има и друг вариант: Слага надпис: Разплащане само с банкова карта! В квартала, мнозина от дребните магазини,вече се подготвят за подобен вариант..Предпочитам да платя еднократно за регистрация на апарат за безкасово плащане,отколкото да се чудя при всяко плащане,кое колко струва в общата сметка на купувача. Пенсионера ще получи още на 7 януари пенсия в евро.Плаща в магазина,но търговеца му връща в лева- кво правим! Ще цъка на елката делено,умножено по 1,95583? Такава каша ще настъпи през Януари,че ни е бедна фантазията.Теглете до стотинка и в евро.Отсега! Иначе, ще се псувате през Януари.

    Коментиран от #19, #26

    12:04 04.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "бъдещи резултати":

    В държавните институции вече не приемат пари в брой.

    Коментиран от #11

    12:05 04.11.2025

  • 10 мда

    7 2 Отговор
    Догодина махат лева. След няколко години и България.

    12:07 04.11.2025

  • 11 супер тогава

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Еми да фалират и да се сменя системата...

    12:10 04.11.2025

  • 13 Кариера

    1 4 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    12:16 04.11.2025

  • 14 Кариера

    1 4 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    12:17 04.11.2025

  • 15 Вярвайте Българи

    4 4 Отговор
    Мечтите се сбъдват
    Първо шенген
    Сега Еврото
    Това е всичко това за което са се борили Ботев и Левски!!

    12:17 04.11.2025

  • 16 Да, ама не

    8 0 Отговор
    Нищо такова не беше казано преди обаче. Навсякъде тръбяха, че след първи януари, клиентите ще могат да плащат и в евро, и в лева, но ресто ще им се връща единствено в евро. Така че, не са коректни сега като променят нещата. Понеже вдянаха, че ще стане хаос, бързо промениха условията.

    12:24 04.11.2025

  • 17 Здравейте

    1 3 Отговор
    Казвам се бащата на някаква Саяна и обикалям всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:27 04.11.2025

  • 18 ЩЕ РАБОТЯ

    2 0 Отговор
    САМО С ЛЕВОВЕ И МИНАВАМ В СИВИЯ СЕКТОР!

    12:28 04.11.2025

  • 20 предположение

    5 1 Отговор
    По селата бабите разбрали-недоразбрали ще си продължат в левове. Ще циркулират паралелно левове и евро. Имам съмнения, че ще образуват затворени общности, които ще си се разплащат в левове. Трябваше да има референдум, пък тогава каквото каже народът, това да стане. Сега хората са обидени, заради незачитането на мнението им и ще бламират еврото по всички възможни начини. Това се нарича парична реформа по български, или казано накратко, това се нарича хаос.

    12:33 04.11.2025

  • 22 хаха

    4 0 Отговор
    Значи всеки магазин ще получава левове, но трябва да има пари за ресто в евро. Супер! Нека съм бакалин с малък магазин. колко евро трябва да имам за връщане, ако ми идват с 100лв за 2 хляба или 50лв за 2 бири? Хората масово ще почнат така да обръщат левове в магазините за по-лесно. При каса 500-1000лв трябва дребният бизнес да осигури по 2-3000 евро за ресто? Даже и големите вериги трудно ще насмогнат.

    12:39 04.11.2025

  • 23 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Колко време":

    До края на януари догодина.

    12:41 04.11.2025

  • 24 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "еврото рухва":

    Добро пожелание, ама НЕМА ШАНС. След 1.1.2026 ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПАРИ СА В ЕЦБ. Говоря не само за тези на държавата, а и за резервите на банките, т.е. спестяванията на гражданите, фирмените влогове. Хубаво. Ще излезем. С какви пари ще обезпечим лева? Хората как ще могат да си задържат спестяванията, ако ЕЦБ просто спре кранчето на банките и им замрази парите? Че и резервите падат на 1% от сегашни 10%, т.е. при масово теглене без запор ще имаме под 1% от влоговете за теглене налични, а другото ще е за събиране някой ден от кредити.
    Как ще върнем лева с 0 обезпечение? Хърватите да не мислиш, че не са си пожелавали излизане от еврото, ама съм гледал как казват "Късно е вече. Няма никакъв шанс за излизане.".

    12:43 04.11.2025

  • 25 Гост

    1 0 Отговор
    Тия вредни отпадъци нищоправци много лаят пак. От 5 месеца били ясни разпоредбите. Ама е ясно, че ще се вкарва еврото от няма и 3. Начи, вие се гответе и инвестирайте пари, преди да ясно защо и от кога. Ама то тяхната е сигурна - и заплатите, и бонусите, и всички останали облаги, дето ние им ги даряваме, кво им пука...

    Коментиран от #27

    12:45 04.11.2025

  • 26 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "М,м ,дааа":

    То това с апарата за карти, т.е. пос терминал, хубаво, ама плащането не е еднократно, а постоянно. Ако направиш оборот Х, примерно над 5000 на месец, е "без такса", но пък винаги ти теглят КОМИСИОННА ОТ ВСЯКО ПЛАЩАНЕ. Защо според теб и на Запад много търговци отказват плащания с карти? Не си го измислям. Потърси. Комисионните са центове твърдо плюс 1-2%, някъде и до 3-4%(чуждестранни карти, уолети) до някакъв лимит примерно да не мине 10 евро такса за транзакцията.
    Ако беше безплатно, досега да нямаше търговец без пос терминал. Ама всъщност се плаща.

    12:47 04.11.2025

  • 27 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Всъщност банките още 2021 бяха получили депеша да променят системите си за еврото, че ще влиза я от юни 2022, я от 1.1.2023. Същото и за големите вериги. Нямаше още и закон за еврото. Планът беше да влезем с Хърватска горе-долу по едно и също време.
    Заради кризата с правителствата се отложи. Затова и тази година имаме сглобка и ПП и ИТН се гушнаха с Шиши и Бойко. Урсула скръцна, че й съсипват плана да ни натресе еврото.
    Ако си спомняш, разговорът, записан от Радостин Василев, за изборни ала-бала и пране на Бойко на Кирето, Асен и Христето е пак от същия онзи период 2021-2022.
    Политиците ни отдавна ни точат балтията по заръка. Тази година просто ни тупнаха решението. Мълчаха с години да не рипнем за референдум и да ги бием по улиците.

    12:51 04.11.2025

