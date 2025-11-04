Двама българи теглиха 40-тонен самолет Airbus A220-300 (ВИДЕО)

Двама представители на Федерацията по силови спортове "Стронгмен" – Христо Мусков и Велизар Митов, дърпаха по отделно 40-тонен пътнически самолет Airbus A220-300 на софийското летище „Васил Левски“.

Въпреки предизвикателствата на есенния ден – пронизващ вятър, студен дъжд, мокра писта и температура под 10 градуса – двамата не се отказаха и постигнаха успех, като всеки от тях изтегли сам близо 40-тонната машина на разстояние от 25 метра.

"Имало е опити за дърпане на рейсове – по 15 - 20 тона, но самолет с тегло 40 тона никой не е дърпал. Това може да се приеме като своеобразен рекорд", каза Христо Мусков, многократният републикански шампион и носител на четири световни и четири европейски титли по силов трибой. Той допълни, че идеята за дърпане на самолет е възникнала спонтанно.

"Качих 24 килограма, за да съм по-стабилен. Дърпах днес само на един крак заради контузия, но исках да покажа, че когато имаш воля, няма невъзможни неща", каза Велизар Митов, републикански шампион по силов трибой и опитен състезател по стронгмен.

„Това е уникална демонстрация на сила, смелост и амбиция. От една страна, видяхме Airbus A220-300, който е изключително модерна машина, и от друга – силата на духа, физическата сила на тези страхотни мъже. Самолетът тежи 40 тона и обикновено се задвижва от два големи двигателя, които генерират огромна тяга и позволяват на този самолет да лети на височина от 12 000 метра със скорост около 900 км/ч., или 0.8 от скоростта на звука. С едно зареждане може да прелети от единия до другия край на континента Европа“, каза пилотът от авиокомпания „България Еър“ Пламен Ковачев.

Представянето днес ще бъде изпратено като опит за вписване в Книгата на рекордите на Гинес. "Надяваме се догодина да получим обратна връзка какви са изискванията и да направим официален опит", каза Мусков.