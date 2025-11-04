Двама българи теглиха 40-тонен самолет Airbus A220-300 (ВИДЕО)

Двама представители на Федерацията по силови спортове "Стронгмен" – Христо Мусков и Велизар Митов, дърпаха по отделно 40-тонен пътнически самолет Airbus A220-300 на софийското летище „Васил Левски“.
Въпреки предизвикателствата на есенния ден – пронизващ вятър, студен дъжд, мокра писта и температура под 10 градуса – двамата не се отказаха и постигнаха успех, като всеки от тях изтегли сам близо 40-тонната машина на разстояние от 25 метра.
"Имало е опити за дърпане на рейсове – по 15 - 20 тона, но самолет с тегло 40 тона никой не е дърпал. Това може да се приеме като своеобразен рекорд", каза Христо Мусков, многократният републикански шампион и носител на четири световни и четири европейски титли по силов трибой. Той допълни, че идеята за дърпане на самолет е възникнала спонтанно.
"Качих 24 килограма, за да съм по-стабилен. Дърпах днес само на един крак заради контузия, но исках да покажа, че когато имаш воля, няма невъзможни неща", каза Велизар Митов, републикански шампион по силов трибой и опитен състезател по стронгмен.
„Това е уникална демонстрация на сила, смелост и амбиция. От една страна, видяхме Airbus A220-300, който е изключително модерна машина, и от друга – силата на духа, физическата сила на тези страхотни мъже. Самолетът тежи 40 тона и обикновено се задвижва от два големи двигателя, които генерират огромна тяга и позволяват на този самолет да лети на височина от 12 000 метра със скорост около 900 км/ч., или 0.8 от скоростта на звука. С едно зареждане може да прелети от единия до другия край на континента Европа“, каза пилотът от авиокомпания „България Еър“ Пламен Ковачев.
Представянето днес ще бъде изпратено като опит за вписване в Книгата на рекордите на Гинес. "Надяваме се догодина да получим обратна връзка какви са изискванията и да направим официален опит", каза Мусков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Паднали са му батериите
Коментиран от #6
18:45 04.11.2025
2 ако можеха и да изтеглят и онез 240
18:47 04.11.2025
3 6135
Така и баба ми може.
Докато не покажат че могат да теглят самолета назад, не вярвам.
18:51 04.11.2025
4 демек от Русия до ирландците
даже и надалеч
С едно зареждане може да прелети от единия до другия край на континента Европа
18:51 04.11.2025
5 Тото 1 и Тото 2
18:52 04.11.2025
6 Да ти го напиша
До коментар #1 от "Паднали са му батериите":Да ,и вечерта ще викат булгар ва,булгар..
18:55 04.11.2025
7 легнаЛангел
Коментиран от #9
18:56 04.11.2025
8 Ганя Балкански
18:56 04.11.2025
9 Да попитам
До коментар #7 от "легнаЛангел":Да не е единия Дебелан Свинян Пеевски,?
18:58 04.11.2025