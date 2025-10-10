Гранична полиция не е превишила правата си спрямо арменска делегация на летище "Васил Левски"

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов отрече служители на Граничната полиция да са превишили правата си спрямо арменска делегация на летище "Васил Левски" на 1 октомври тази година. За случая съобщиха депутати от партия "Възраждане" по време на парламентарния контрол. По техни думи, четиричленната делегация, водена от кмета на град Ани, е пристигнала у нас по покана на управата на община Нови пазар и е била посрещната на летището от заместник-кмета.

Според депутатите Веселин Вешев и Георги Хрисимиров арменските гости са имали шенгенски визи, издадени от посолството ни в Ереван. Вместо да преминат безпрепятствено, те били подложени на унизителни процедури, включващи проверка чрез събличане и разпити в продължение на два и половина часа, посочи БНР.

Министър Митов отрече обвиненията и защити действията на граничните полицаи. Според него Главната дирекция "Гранична полиция" не е получавала уведомление за предстоящата визита, а членовете на делегацията не са имали документи, удостоверяващи, че са официално поканени. Те не са имали и самолетни билети за връщане.

"От записите на видеонаблюдението категорично не се потвърждават твърденията, които посочихте във вашите изложения. Багажът на делегатите е бил внимателно и дискретно прегледан. Лицата не са принуждавани да свалят дрехите си. В последствие се установява, че в обществената зона на "Терминал 1" се намира български гражданин. Същият се е представил за заместник-кмет на град Нови пазар, като е обяснил, че очаква делегацията от Армения за среща по линия на културата и образованието. Всички контролни процедури спрямо арменските граждани са извършени в пълно съответствие с разпоредбите на член 8, параграф 3 от Кодекса на шенгенските граници", посочи вътрешният министър.

Според Даниел Митов този случай няма да навреди на добрите дипломатически отношения, които страната ни поддържа с Армения.