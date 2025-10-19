Александър Йорданов: Не вярвам, че можем да свалим самолета на Путин, но защо да не опитаме, ако го пуснем над нас?

Не вярвам, че нашите военновъздушни сили са в състояние да свалят самолета, с който за Унгария ще лети руският президент Владимир Путин. Но защо пък да не опитат? Разбира се, при условие, че от Кремъл поискат той да прелети над земята ни. Това написа във Фейсбук бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов, цитиран от ФОКУС.
"Преди обаче да мислим за най-хубавото, би било добре, ако правителството откаже да осигури коридор за този полет. Със сигурност така ще постъпят Полша и Румъния. Така на владетеля на Кремъл ще му се наложи да лети дълго и предълго, за да стигне до Будапеща. Според специализираното издание Air Live мршрутът може да достигне до 5 хиляди км, което увеличава времето за полет с 3 часа. Най-вероятно ще заобиколи през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора и Сърбия, за да кацне в Будапеща.
Наистина продължителен полет, но не защото на високопоставения пътник много му се пътува, ( той все пак е на години!), а защото е сгазил лука и Международният наказателен съд е издал заповед за неговия арест. Владимир Путин е обвинен за извършените от руските войски престъпления в Украйна, включително и за незаконната депортация на украински граждани, сред които и много деца. Това за децата е вярно. Те са отвлечени от родината им, за да бъдат превърнати в еничари.
Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ". Трябва да го каже още сега. За да си планират в Москва друг маршрут и да са наясно, че той ще бъде по "Околовръстното".
Голяма грешка допуска американският президент, че отново ще се среща с руския президент. При предишната, състояла се между двамата в Анкъридж, той посрами своята страна. Сега май е решил да стори същото и в Будапеща. Що се отнася до домакина на срещата, унгарският премиер Виктор Орбан, той отдавна е путинофил. И путинофилството му го направи и тръмпист. Голямо унижение за Унгария", пише още Йорданов.
Александър Йорданов: Не вярвам, че можем да свалим самолета на Путин, но защо да не опитаме, ако го пуснем над нас?
19 Октомври, 2025 18:42, обновена 19 Октомври, 2025 18:48 2 564 196
Бившият евродепутат председател на парламента коментира маршрута на руския президент до Будапеща, където трябва да се срещне с Тръмп
Не вярвам, че нашите военновъздушни сили са в състояние да свалят самолета, с който за Унгария ще лети руският президент Владимир Путин. Но защо пък да не опитат? Разбира се, при условие, че от Кремъл поискат той да прелети над земята ни. Това написа във Фейсбук бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов, цитиран от ФОКУС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Жоро
18:51 19.10.2025
4 жик так
Голям зор да ни заличат от картата набързо .
Коментиран от #43, #92, #117
18:51 19.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хихи
18:51 19.10.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #163
18:51 19.10.2025
8 Абе
18:52 19.10.2025
9 Майна
Идиоти в ЕС
18:52 19.10.2025
10 Лост
Коментиран от #132
18:52 19.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 тоя е по смотан и от Тагарчев
Коментиран от #190
18:53 19.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Любопитен
18:53 19.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мани
18:54 19.10.2025
21 си дзън
18:54 19.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бендида
18:54 19.10.2025
24 Тежко умствено предизвикан
18:54 19.10.2025
25 Сашката вече
18:54 19.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Майна
Тези са в ЕС
18:54 19.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Жеко
До коментар #16 от "Купейкиии":Та го бухаш центар !
18:55 19.10.2025
30 8888
18:55 19.10.2025
31 Оги
18:55 19.10.2025
32 Смешник
18:55 19.10.2025
33 БОЗА
18:55 19.10.2025
34 Хихи
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Ако кацне, ще секача на най-високия блок за да не ме смачка вълната посрещачи русофоби с плакати "Добре Дошли Освободители"
18:55 19.10.2025
35 Малеееее
До коментар #1 от "Живее ми се":Изключителна отврат и погнуса лъха от този герберо-пеевски тип.
18:56 19.10.2025
36 Русофил
18:56 19.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 срам, срам, срам
За мира не само коридор трябва да се осигури, а трябваше да сме и страна, където да се проведат преговорите още през 2022 г.
18:56 19.10.2025
39 Дедо ви...
18:56 19.10.2025
40 Не мога да повярвам
Коментиран от #63
18:57 19.10.2025
41 Брее
18:57 19.10.2025
42 Сашо Йорданов
18:57 19.10.2025
43 Хохо Бохо
До коментар #4 от "жик так":Луд е и крадлив, много крадлив. Що многополовите си мислят, че на Путин му дреме за поредната протоколна среща? Спокойно може да използва липсата на коридор като повод да не отиде. Може да накара Тръмп да го чака 5 часа пак по тоя параграф. А най-вероятно американските посолства ще наритат лакеите си в България, Румъния или Полша в зависимост от къде на Путин му се пътува.
18:57 19.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пльок
18:57 19.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 саадсдссддаа
18:57 19.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Чужди мисли
18:58 19.10.2025
50 Абе не давайте дума
18:58 19.10.2025
51 Гост
18:58 19.10.2025
52 АБВ
18:58 19.10.2025
53 Тома
18:59 19.10.2025
54 Демократ педофил
18:59 19.10.2025
55 Един
19:00 19.10.2025
56 Офффф
19:00 19.10.2025
57 Ядосан
19:00 19.10.2025
58 Панчева
Коментиран от #64, #120
19:00 19.10.2025
59 Пич
19:01 19.10.2025
60 Ти бот
До коментар #46 от "Цвете":ли си ?
19:01 19.10.2025
61 Хмм
19:01 19.10.2025
62 Сатана Z
19:01 19.10.2025
63 Такива са ни всичките евродепутати
До коментар #40 от "Не мога да повярвам":Бил е евродепутат след като платиха на цигански махали. Поинтересувай се откъде са му гласовете.
19:02 19.10.2025
64 Да бе
До коментар #58 от "Панчева":а какво ще каже Тръмп?
Коментиран от #72
19:02 19.10.2025
65 Фесебе
19:03 19.10.2025
66 Крум
19:03 19.10.2025
67 Невролог
19:04 19.10.2025
68 Ами
19:04 19.10.2025
69 Руси Филев
19:04 19.10.2025
70 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:05 19.10.2025
71 Руснаци
Коментиран от #77
19:05 19.10.2025
72 Панчева
До коментар #64 от "Да бе":Тръмп ще плесеняса от яд и ужас.
19:06 19.10.2025
73 Румен
19:06 19.10.2025
74 Аз съм ссср
19:06 19.10.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ха ха
19:07 19.10.2025
77 Българин
До коментар #71 от "Руснаци":Който ликвидира Путин, ще стане Герой Росcии! Ще пишат и пеят песни за него.
Коментиран от #122
19:07 19.10.2025
78 Морски
19:07 19.10.2025
79 Ясно е
19:08 19.10.2025
80 Този тумор
19:09 19.10.2025
81 Ами
19:09 19.10.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Хи хи
19:10 19.10.2025
84 Лопаща дъска
19:10 19.10.2025
85 Джугашвили
19:10 19.10.2025
86 Дебелият Ал
19:11 19.10.2025
87 Баш Балък
19:11 19.10.2025
88 Шаман Магуай
19:12 19.10.2025
89 Александър Йорданов
Подкрепихме синчетата на ДС, на ЦК наБКП, на РУМНО
Даваме дюпе (ама вашто) на наследниците на БКП
19:12 19.10.2025
90 Механик
19:12 19.10.2025
91 Източна ромелия
19:13 19.10.2025
92 Европеец
До коментар #4 от "жик так":Определено е луд "хубавия ден за демокрацията"..... Още си го спомням как си скираше Не мил и недраг из центъра когато се върна от посланичесвото в Македония. .. ти квата по давление да пуделите го направи депутат,а после и евро..... ЛУД Нещастник, какво да го коментирам....
19:13 19.10.2025
93 ?????
Кви времена доживяхме?
Как осмеляха грантоядите.
19:14 19.10.2025
94 АНТИ-КОМУНИ$Т
19:14 19.10.2025
95 Българин
Коментиран от #126, #148
19:15 19.10.2025
96 Алена
Коментиран от #100
19:15 19.10.2025
97 Тоя е за крематироума
19:15 19.10.2025
98 хасан двата у..
19:16 19.10.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 ФАКТ
19:18 19.10.2025
103 Льотчик
19:19 19.10.2025
104 ЖЕКО
19:20 19.10.2025
105 Франко
19:20 19.10.2025
106 Порно
Коментиран от #111, #115
19:20 19.10.2025
107 Еврото идва
19:21 19.10.2025
108 Кравария убер алесссс
19:21 19.10.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Пътнически?
До коментар #106 от "Порно":Нормален ли си?
19:21 19.10.2025
112 Дориана
Коментиран от #135
19:21 19.10.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Без думи
19:22 19.10.2025
115 Алиев
До коментар #106 от "Порно":Путин свали няколко пътнически!
19:23 19.10.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Много
До коментар #4 от "жик так":ти се живее бре,....живот на цръвик.
19:23 19.10.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Най-безопасен
19:24 19.10.2025
120 Жожоба
До коментар #58 от "Панчева":По-скоро ще пратят един , два милиона туристи. Да видят къде са тия храбреци. Или някой друг дрон
19:24 19.10.2025
121 Нагазаки
19:25 19.10.2025
122 Не лъжи бе фашист
До коментар #77 от "Българин":Българите не са фашисти.
19:25 19.10.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Друзя
19:26 19.10.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Стига
19:28 19.10.2025
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Само да добавя
19:28 19.10.2025
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 дуда
До коментар #10 от "Лост":ТОя не е е плод на човешката еволюция, а на обикновена П..О.ЛЮ...ЦИЯ
19:29 19.10.2025
133 Чукча
19:29 19.10.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 дедо
До коментар #112 от "Дориана":Какво означава България да бъде вкарана във война. България няма ресърс да воюва на такова ниво. Армията ни е с полицейски и граничарски функции ,а не военни. Дали България , ще бъде вкарана във война с Русия , зависи не от България , а от самата Русия. Такъв е примера от 1944 г, когато Русия нахлува в България, като сама и обявава война, а България никога не е обявавала война на Русия,
Коментиран от #141, #177
19:30 19.10.2025
136 Специален
19:30 19.10.2025
137 УВАЖАЕМИ ЯСТРЕБИНСКИ
19:30 19.10.2025
138 Незнам защо,
19:31 19.10.2025
139 Алооо Факти
Какво е това заглавие, позовавайки се на един балон, смърдящ на моччка
19:31 19.10.2025
140 Христо
19:31 19.10.2025
141 Само е
До коментар #135 от "дедо":на страната на фашизма, срещу който Русия воюва. И днес така. Пак на страната на фашизма, срещу който Русия воюва.
Коментиран от #180
19:31 19.10.2025
142 Да,бе
19:32 19.10.2025
143 Сашков
19:32 19.10.2025
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Демократяги
19:33 19.10.2025
146 Зли дол
19:34 19.10.2025
147 Бре, много страшен
19:34 19.10.2025
148 Никси
До коментар #95 от "Българин":ТРЯБВАШЕ ТОГАВА ДА ИЗЛЕЗНЕМ С ТАНКОВЕТЕ КОГАТО ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ИЗКОМАНДВА ДА ДОЙДАТ ТАНКОВЕТЕ , АЗ ЛИЧНО ЩЯХ ДА ПОЧНА СТРЕЛБАТА ОТ ФАКУЛТЕТА И ФИЛИПОВЦИ , СЕГА НЯМАШЕ ДА ТРОВИШ ВЪЗДУХА ТУКА И ТЕКИВА КАТО ТЕБЕ , ЩОТО ОТДАВНА ЩЯХМЕ ДА СЕ ОТЪРВЕМ С ТЕКИВА УТРЕНКИ И КАТО ТОЯ ПРАСУНЯК НА СНИМКАТА , ЩЕШЕ ДЕТЕ У МАЙКЮ ДА ПИСНЕ , ЩЕШЕ ДА БЪДЕШ ИЗВАДЕН ОТ ОБУВКИТЕ И ОТКИНАТА ГЛАВА ДО КРЪСТА , НО ЗА ЖАЛОСТ НЕ СЕ СЛУЧИ И ЖАЛКО ЗА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОТ ТЕКИВА ИДИОТИ КАТО ВАС !!!.
19:34 19.10.2025
149 Курд Околянов
19:34 19.10.2025
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 дати
19:36 19.10.2025
152 ЩЕ ИМА И ДОВОЛНИ.
Коментиран от #157, #162
19:36 19.10.2025
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Тунтун
19:37 19.10.2025
155 Трябва да
19:37 19.10.2025
156 България
19:38 19.10.2025
157 Шушумиго
До коментар #152 от "ЩЕ ИМА И ДОВОЛНИ.":Ко речи?!
19:39 19.10.2025
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 безимен
19:39 19.10.2025
160 Браво Сашо
19:39 19.10.2025
161 ТИР
Коментиран от #194
19:40 19.10.2025
162 Никси
До коментар #152 от "ЩЕ ИМА И ДОВОЛНИ.":не си завирай пръстите дето скърцат вратата , зада не ядеш не миен след това , още повече срещу Руската Мечка не се заигравай че ще ни докарате беля на Целия Български Народ и тогва ще има екстрадиция за Анадола или Индия !!!.
19:40 19.10.2025
163 Бат Петьо Парчето
До коментар #7 от "Последния Софиянец":СТИГА С ТИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЛАКАРДИЙ,А КАЖИ ЗАЩО ЗАТРИХТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТАТА
19:40 19.10.2025
164 Ивелин Михайлов
19:41 19.10.2025
165 Този
19:41 19.10.2025
166 Млада върба
19:41 19.10.2025
167 Исторически парк
Коментиран от #176
19:41 19.10.2025
168 Посетител
19:43 19.10.2025
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 az СВО Победа 80
Както е добре известно когато Господ реши да накаже някого първо го лишава от разум... В случая този вече е лишен от разум!
19:44 19.10.2025
171 Търновец
19:44 19.10.2025
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Ролан
19:47 19.10.2025
175 Луд
Коментиран от #189, #192
19:48 19.10.2025
176 Ролан
До коментар #167 от "Исторически парк":Да не губим време! Най добре е в Малашевци)))
19:49 19.10.2025
177 Луд
До коментар #135 от "дедо":Да му на дедо
19:50 19.10.2025
178 Коледно
19:52 19.10.2025
179 шопа
19:54 19.10.2025
180 Дедо
До коментар #141 от "Само е":В онези времена България е заела позиция ,която да я спаси от тотално унищожение от Германия ,която е била най голямата военна сила в света. Какъв шанс би имала България срещу Германия , щяла е да бъде прегазена за един ден . Но никога не е обявявала война или воювала с Русия. Обявяването на война срещу България ,от страна на Русия и влизането на 300 хилядна армия е било ненужно и не се различава от нахлуването на османската армия в България 5 века по рано.
19:54 19.10.2025
181 Всъщност
19:54 19.10.2025
182 Идеалист
19:55 19.10.2025
183 УНИАН
19:57 19.10.2025
184 Сашето
19:57 19.10.2025
185 az СВО Победа 80
19:57 19.10.2025
186 Отвратен
20:00 19.10.2025
187 гошо
20:01 19.10.2025
188 ПД123
20:03 19.10.2025
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 НАМА ЛИ КОЙ ДА ПРИКЛЮЧИ ФАШИСТА?
До коментар #12 от "тоя е по смотан и от Тагарчев":От ТОЯ Е ГАДЕН МРЪСЕН ФАШИСТКИ ПРОВОКАТОР! ЗАСЛУЖАВА РУСНАЦИТЕ ДА ЗАНУЛЯТ ЦЕЛИЯ МУ РОД ФАШИСТКИ ДО ДЕСЕТО КОЛЯНО.
20:06 19.10.2025
191 дебил
Смотаняк!
20:08 19.10.2025
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 ами защото ,ако опитате
20:11 19.10.2025
194 Така най добре се разбира
До коментар #161 от "ТИР":Кой колко струва. Той се е саморазобличил . За бесене е но няма чак толкова яки клони. Може да се пробва на кран.Той ще издържи.
20:11 19.10.2025
195 Този
20:13 19.10.2025
196 Хи хи
20:15 19.10.2025