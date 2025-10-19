Новини
Александър Йорданов: Не вярвам, че можем да свалим самолета на Путин, но защо да не опитаме, ако го пуснем над нас?

Александър Йорданов: Не вярвам, че можем да свалим самолета на Путин, но защо да не опитаме, ако го пуснем над нас?

19 Октомври, 2025 18:42, обновена 19 Октомври, 2025 18:48 2 564 196

  • александър йорданов-
  • путин-
  • самолет

Бившият евродепутат председател на парламента коментира маршрута на руския президент до Будапеща, където трябва да се срещне с Тръмп

Александър Йорданов: Не вярвам, че можем да свалим самолета на Путин, но защо да не опитаме, ако го пуснем над нас? - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Не вярвам, че нашите военновъздушни сили са в състояние да свалят самолета, с който за Унгария ще лети руският президент Владимир Путин. Но защо пък да не опитат? Разбира се, при условие, че от Кремъл поискат той да прелети над земята ни. Това написа във Фейсбук бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов, цитиран от ФОКУС.

"Преди обаче да мислим за най-хубавото, би било добре, ако правителството откаже да осигури коридор за този полет. Със сигурност така ще постъпят Полша и Румъния. Така на владетеля на Кремъл ще му се наложи да лети дълго и предълго, за да стигне до Будапеща. Според специализираното издание Air Live мршрутът може да достигне до 5 хиляди км, което увеличава времето за полет с 3 часа. Най-вероятно ще заобиколи през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора и Сърбия, за да кацне в Будапеща.

Наистина продължителен полет, но не защото на високопоставения пътник много му се пътува, ( той все пак е на години!), а защото е сгазил лука и Международният наказателен съд е издал заповед за неговия арест. Владимир Путин е обвинен за извършените от руските войски престъпления в Украйна, включително и за незаконната депортация на украински граждани, сред които и много деца. Това за децата е вярно. Те са отвлечени от родината им, за да бъдат превърнати в еничари.

Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ". Трябва да го каже още сега. За да си планират в Москва друг маршрут и да са наясно, че той ще бъде по "Околовръстното".

Голяма грешка допуска американският президент, че отново ще се среща с руския президент. При предишната, състояла се между двамата в Анкъридж, той посрами своята страна. Сега май е решил да стори същото и в Будапеща. Що се отнася до домакина на срещата, унгарският премиер Виктор Орбан, той отдавна е путинофил. И путинофилството му го направи и тръмпист. Голямо унижение за Унгария", пише още Йорданов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жоро

    129 9 Отговор
    У нас се питат как ще стигне Путин до Унгария, но никой не пита ЩЕ ДОЙДЕ ЛИ НЯКОГА ТРЪМП В БЪЛГАРИЯ?

    18:51 19.10.2025

  • 4 жик так

    228 11 Отговор
    Тоя луд ли е или на луд се прави ?!
    Голям зор да ни заличат от картата набързо .

    Коментиран от #43, #92, #117

    18:51 19.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хихи

    193 8 Отговор
    Този ще изпомачка всички да посреща Путин, ако кацне в София и ще носи плакат "Добре Дошли Освободители"

    18:51 19.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    96 6 Отговор
    Ще е интересен двубоят между нашите Ф16 и американските Ф35 над България.

    Коментиран от #163

    18:51 19.10.2025

  • 8 Абе

    209 7 Отговор
    гнусен седесар ходи да си видиш рейтинга на умрелата партия !

    18:52 19.10.2025

  • 9 Майна

    152 5 Отговор
    Дайте му на този оръдие и да го сваля!
    Идиоти в ЕС

    18:52 19.10.2025

  • 10 Лост

    199 5 Отговор
    Идиот който е бил цял живот на държавна хранилка.

    Коментиран от #132

    18:52 19.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 тоя е по смотан и от Тагарчев

    152 4 Отговор
    Да мята пушката на рамо и на фронта в украйна.

    Коментиран от #190

    18:53 19.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Любопитен

    155 5 Отговор
    Докога ще ни занимавате с безумията на тази дегрдирала персона!?

    18:53 19.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мани

    147 5 Отговор
    Народ,който гласува и тьрпи 35 години подобни недоразумения на природата, напзлно заслужава сьдбата си. Самозабравил се кретен

    18:54 19.10.2025

  • 21 си дзън

    8 104 Отговор
    Браво Саше. Точно казано

    18:54 19.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бендида

    125 3 Отговор
    Този отново дрънка несвързани глупотевини. От Кремъл да поискали разрешение, пък нашите ВВС да го свалят. Барем малко от дипломация да разбираше......

    18:54 19.10.2025

  • 24 Тежко умствено предизвикан

    98 3 Отговор
    Е този дебел човек. От друга страна с русофобия и избиваща пяна от устата при споменаване на нещо свързано с Русия си прави сценки, и лапа здраво. Последното буквално и преносно. Ще свалим самолета на Путин, ама той ще се крие в Брюксел, а двамата други дебелаци-кукловоди у нас вече ще са в Дубай.

    18:54 19.10.2025

  • 25 Сашката вече

    96 3 Отговор
    не си пие хапчетата явно ! 😀😀😀

    18:54 19.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Майна

    105 6 Отговор
    На този дядо му е участвал в убийствата на ястреби четата
    Тези са в ЕС

    18:54 19.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Жеко

    35 4 Отговор

    До коментар #16 от "Купейкиии":

    Та го бухаш центар !

    18:55 19.10.2025

  • 30 8888

    101 4 Отговор
    Този е абсолютен кретен!

    18:55 19.10.2025

  • 31 Оги

    97 4 Отговор
    Кои му дава на този идиот думата

    18:55 19.10.2025

  • 32 Смешник

    105 4 Отговор
    Този гнусен дебелак който цял живот е живял на аванта се изходи по въпроса

    18:55 19.10.2025

  • 33 БОЗА

    74 2 Отговор
    Верно,че е неделя...ма всички алтави ли са навън днес...прибирайте ги в отделението-хладно е,само това трябва и да настинат...и без настинка се вижда,че са зле алтавите...колко мизирабъли си изкараха целия живот посредством русофобия-не е истина... ;-Х

    18:55 19.10.2025

  • 34 Хихи

    54 4 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Ако кацне, ще секача на най-високия блок за да не ме смачка вълната посрещачи русофоби с плакати "Добре Дошли Освободители"

    18:55 19.10.2025

  • 35 Малеееее

    84 3 Отговор

    До коментар #1 от "Живее ми се":

    Изключителна отврат и погнуса лъха от този герберо-пеевски тип.

    18:56 19.10.2025

  • 36 Русофил

    8 71 Отговор
    Това е добра идея. Белким освободим руския народ от психопата,Путин

    18:56 19.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 срам, срам, срам

    80 2 Отговор
    Каква наглост и глупост, нямам думи
    За мира не само коридор трябва да се осигури, а трябваше да сме и страна, където да се проведат преговорите още през 2022 г.

    18:56 19.10.2025

  • 39 Дедо ви...

    79 2 Отговор
    За този отдавна съм казал че трябва да му се направи мозъчна клизма

    18:56 19.10.2025

  • 40 Не мога да повярвам

    72 2 Отговор
    че такива т са ни управлявали и ние сме гласували за тях. Но разбирам защо той е бил евродепутат. Там само такива са пребивавали излъчени от аз ще оправници но все пак има и шепа достойни личности. А този е абсолютен предател на синьото движение и на лъвчето.

    Коментиран от #63

    18:57 19.10.2025

  • 41 Брее

    49 2 Отговор
    Конгениална о т р е п к а

    18:57 19.10.2025

  • 42 Сашо Йорданов

    4 49 Отговор
    Изказва свежи и интересни идеи! Аз пък, предлагам да откажем достъп на кремълския пациент до въздушното ни пространство и да го пуснем на Турция, която има по-голям опит от нас в свалянето на руски самолети!

    18:57 19.10.2025

  • 43 Хохо Бохо

    67 0 Отговор

    До коментар #4 от "жик так":

    Луд е и крадлив, много крадлив. Що многополовите си мислят, че на Путин му дреме за поредната протоколна среща? Спокойно може да използва липсата на коридор като повод да не отиде. Може да накара Тръмп да го чака 5 часа пак по тоя параграф. А най-вероятно американските посолства ще наритат лакеите си в България, Румъния или Полша в зависимост от къде на Путин му се пътува.

    18:57 19.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пльок

    75 1 Отговор
    Потомък на убиец на невръстни деца какво може да измъдри, освен дебилилно фентъзи.

    18:57 19.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 саадсдссддаа

    3 45 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    18:57 19.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Чужди мисли

    39 2 Отговор
    Сандокан е потвърждение на казаното от Айнщайн: "Само две неща са безкрайни − Вселената и човешката глупост. За първото не съм сигурен", "Политиката е махало, което се колебае между анархия и тирания, и движението му се поддържа от постоянно обновяващи се илюзии.", "Не знам какви оръжия ще се използват в Третата световна война, но Четвъртата ще се води с тояги и камъни."!

    18:58 19.10.2025

  • 50 Абе не давайте дума

    74 3 Отговор
    на тези фашисти. Този е за затвор на секундата, ако бяхме нормална държава. Публично да агитира сваляне на самолет на държавен глава на чужда държава.

    18:58 19.10.2025

  • 51 Гост

    57 2 Отговор
    Мнооо си тъп сашеее

    18:58 19.10.2025

  • 52 АБВ

    59 2 Отговор
    Човешкото падение не познава граници. Айнщайн е прав за вселената и глупостта и този е живо доказателство за безграничността и. Глупостта имам предвид.

    18:58 19.10.2025

  • 53 Тома

    55 1 Отговор
    Дебелия Сашко го е хванало старческата деменция.Толкова много мазни пържоли е изял и го е ударило в главата.

    18:59 19.10.2025

  • 54 Демократ педофил

    50 2 Отговор
    Жив ще те дерем фашистко свине

    18:59 19.10.2025

  • 55 Един

    4 48 Отговор
    истински българин!

    19:00 19.10.2025

  • 56 Офффф

    63 2 Отговор
    Много си смел бе, Сашко! Ти стълбите до втория етаж не можеш да изкачиш, но мераците ти - високи! Смешник си ти открай време! Само папкаш и дебелееш, нищо не наливаш под шапката!

    19:00 19.10.2025

  • 57 Ядосан

    49 1 Отговор
    Сашко, Сашкооо, остаря, а акълът не ти дойде.

    19:00 19.10.2025

  • 58 Панчева

    6 56 Отговор
    Ако свалим самолета на Путин, 140 милиона росcияни ще ни викат: Болгари моладци! Болгари братушки!

    Коментиран от #64, #120

    19:00 19.10.2025

  • 59 Пич

    73 1 Отговор
    Направо се втрещих как да коментирам такъв тъпанар !!! И това е нивото на разни наши "отговорни фактори" !!!

    19:01 19.10.2025

  • 60 Ти бот

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Цвете":

    ли си ?

    19:01 19.10.2025

  • 61 Хмм

    64 1 Отговор
    какво да се очаква от човек от семейство на убиец, който лично застрелял оцелелите в Ястребино, включително и малкия Стойне, на 6 години, който е нямал дори снимка, баща му го прикрил, за да го запази, но чичото на Йорданов го е убил, а самият Йорданов заяви, че всичко създадено при социализма трябва да бъде унищожено, а поясите в Добруджа изсечени, ей такъв е бил "елитът" и тогава, и сега

    19:01 19.10.2025

  • 62 Сатана Z

    54 2 Отговор
    Какво може да се очаква от потомък на Убиецът от Ястребино

    19:01 19.10.2025

  • 63 Такива са ни всичките евродепутати

    49 1 Отговор

    До коментар #40 от "Не мога да повярвам":

    Бил е евродепутат след като платиха на цигански махали. Поинтересувай се откъде са му гласовете.

    19:02 19.10.2025

  • 64 Да бе

    22 1 Отговор

    До коментар #58 от "Панчева":

    а какво ще каже Тръмп?

    Коментиран от #72

    19:02 19.10.2025

  • 65 Фесебе

    2 21 Отговор
    Бомбата,ще се постави в Русия!Медведев ще обвини държавата,над която гръмне!

    19:03 19.10.2025

  • 66 Крум

    53 1 Отговор
    Дебилите стават твърде много....Сашко е доказан олигофрен....

    19:03 19.10.2025

  • 67 Невролог

    28 2 Отговор
    Не си пиеш хапчетата Сашко, чакам те на сонтролен преглед. Ще трябва по силни хапчета да пиеш.

    19:04 19.10.2025

  • 68 Ами

    15 1 Отговор
    кой ще опита и с какво?

    19:04 19.10.2025

  • 69 Руси Филев

    12 5 Отговор
    Лошо ми е!Вдигнах кръвно!

    19:04 19.10.2025

  • 70 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    39 2 Отговор
    ДебИлият АЛ пак ръси глупости, но какво друго да очакваш от наследника на УБИЕЦА на "шестте ястребинчета"...

    19:05 19.10.2025

  • 71 Руснаци

    22 2 Отговор
    Който иска да опита да свали самолет, нека помисли ще остане от страната , която го е свалила.

    Коментиран от #77

    19:05 19.10.2025

  • 72 Панчева

    4 6 Отговор

    До коментар #64 от "Да бе":

    Тръмп ще плесеняса от яд и ужас.

    19:06 19.10.2025

  • 73 Румен

    4 6 Отговор
    да го ескортира с ф 16 !

    19:06 19.10.2025

  • 74 Аз съм ссср

    49 2 Отговор
    До като си избираме такива идиоти да ни управляват България никога няма да мръдна от дъното във всички класации във ЕС. А този търтей е 30 години на държавни службички и не е допринесъл нищо за страната си.

    19:06 19.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ха ха

    18 0 Отговор
    и аз не вярвам тоя да се събере в кутийка от кибрит , ако искате да опитаме още утре

    19:07 19.10.2025

  • 77 Българин

    5 37 Отговор

    До коментар #71 от "Руснаци":

    Който ликвидира Путин, ще стане Герой Росcии! Ще пишат и пеят песни за него.

    Коментиран от #122

    19:07 19.10.2025

  • 78 Морски

    40 1 Отговор
    Много се надявам ей за такива като теб и Паси,руснаците да се погрижат в най скоро време

    19:07 19.10.2025

  • 79 Ясно е

    4 6 Отговор
    ,че ще го пожертват!Въпроса е,кой ще обвинят !

    19:08 19.10.2025

  • 80 Този тумор

    32 3 Отговор
    Защо още е жив и трови всичко около него

    19:09 19.10.2025

  • 81 Ами

    24 3 Отговор
    Монго си тъп Саше :)

    19:09 19.10.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Хи хи

    28 3 Отговор
    Саше, мнооооо, мa мноооооо си прос !!!

    19:10 19.10.2025

  • 84 Лопаща дъска

    36 3 Отговор
    Тоя човек говори глупости каквито и в Окраина не могат да се чуят. Проявява безотговорност на луд. Истински демократ, но без партия, която да застане зад приказките му.

    19:10 19.10.2025

  • 85 Джугашвили

    4 21 Отговор
    По-добре да загине геройски,вместо наакан в бункера!

    19:10 19.10.2025

  • 86 Дебелият Ал

    34 3 Отговор
    Племенник на Поручик Йорданов Убиецът на деца от Ястребино.

    19:11 19.10.2025

  • 87 Баш Балък

    20 3 Отговор
    Ко каза, ко?!? Тоя пък откъде се появи?!?

    19:11 19.10.2025

  • 88 Шаман Магуай

    6 5 Отговор
    Дано намерят останките....

    19:12 19.10.2025

  • 89 Александър Йорданов

    8 5 Отговор
    Ние от СДС помогнахме на ДС
    Подкрепихме синчетата на ДС, на ЦК наБКП, на РУМНО
    Даваме дюпе (ама вашто) на наследниците на БКП

    19:12 19.10.2025

  • 90 Механик

    8 19 Отговор
    Ако е истински мъж,а не педофил ще прелети над Украйна.

    19:12 19.10.2025

  • 91 Източна ромелия

    22 1 Отговор
    Тоя слушали се какви ги говори

    19:13 19.10.2025

  • 92 Европеец

    28 2 Отговор

    До коментар #4 от "жик так":

    Определено е луд "хубавия ден за демокрацията"..... Още си го спомням как си скираше Не мил и недраг из центъра когато се върна от посланичесвото в Македония. .. ти квата по давление да пуделите го направи депутат,а после и евро..... ЛУД Нещастник, какво да го коментирам....

    19:13 19.10.2025

  • 93 ?????

    23 3 Отговор
    Ха ха. Сашко Йорданов ги разбира нещата повече от американския президент.
    Кви времена доживяхме?
    Как осмеляха грантоядите.

    19:14 19.10.2025

  • 94 АНТИ-КОМУНИ$Т

    19 2 Отговор
    ПАЗИ БОЖ€ МИ РИЗ ЛИ ВО Л . Й Н О ДА $€ ИЗКАЖ€!

    19:14 19.10.2025

  • 95 Българин

    2 26 Отговор
    Путин е най-подиграваният лидер на блатото наречено Русия.

    Коментиран от #126, #148

    19:15 19.10.2025

  • 96 Алена

    3 18 Отговор
    Боба показа,че Путин и Пригожин имат еднаква съдба!

    Коментиран от #100

    19:15 19.10.2025

  • 97 Тоя е за крематироума

    22 1 Отговор
    Жив да се опече

    19:15 19.10.2025

  • 98 хасан двата у..

    11 1 Отговор
    КОГАТО ТОЗИ БЕШЕ 5ти КЛАС ,В КЕНЕФА НА УЧИЛИЩЕТО ГО НАПРАВИХ ЖЕНА

    19:16 19.10.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 ФАКТ

    18 2 Отговор
    ТОЯ ТО НЯМА В ГЛАВАТА ХИЧ

    19:18 19.10.2025

  • 103 Льотчик

    2 10 Отговор
    Не вярвам,че можем,но може да опитаме!

    19:19 19.10.2025

  • 104 ЖЕКО

    24 3 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА СВ И НЯ СЕ ПОЯВИ НА ХОРИЗОНТА

    19:20 19.10.2025

  • 105 Франко

    12 1 Отговор
    Тъпанар

    19:20 19.10.2025

  • 106 Порно

    25 1 Отговор
    Саше , да свалиш пътнически самолет е лесно, също както да разстреляш деца и старци в Ястребино. Но , както знаеш, убийството на деца не се размина на поручик Йорданов. Свалим ли самолета на Путин, няма да се размине на цялата ни държава.

    Коментиран от #111, #115

    19:20 19.10.2025

  • 107 Еврото идва

    4 12 Отговор
    Путин си отива!

    19:21 19.10.2025

  • 108 Кравария убер алесссс

    13 2 Отговор
    Ей така е започнала третата световна. Заради откачени едеоти . Атакувате ли самолета, при разрешен полет, в отговор няма да хвърчат гневни ноти и оттегляне на посланици. А тия три часа удължен полет ще се отразят при бъдещето възстановяване на отношения... Ама мистър 10 процента май беше тоя лиричен сороски герой, съвременен прототип на героя на Алеко.

    19:21 19.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Пътнически?

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Порно":

    Нормален ли си?

    19:21 19.10.2025

  • 112 Дориана

    18 2 Отговор
    Този не е наред с главата ! Готов да вкара България във война. Добре ще му запомним името - Александър Йорданов и НИЕ ще му дадем отговор такъв какъвто заслужава . Това се нарича - Възмездие.

    Коментиран от #135

    19:21 19.10.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Без думи

    11 1 Отговор
    Рядко недомислено най-меко казано изказване

    19:22 19.10.2025

  • 115 Алиев

    1 9 Отговор

    До коментар #106 от "Порно":

    Путин свали няколко пътнически!

    19:23 19.10.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Много

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "жик так":

    ти се живее бре,....живот на цръвик.

    19:23 19.10.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Най-безопасен

    2 0 Отговор
    е полет от Пекин за Будапеща!

    19:24 19.10.2025

  • 120 Жожоба

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Панчева":

    По-скоро ще пратят един , два милиона туристи. Да видят къде са тия храбреци. Или някой друг дрон

    19:24 19.10.2025

  • 121 Нагазаки

    2 0 Отговор
    Днес е още един хубав ден за българската хм ...... демокрация !

    19:25 19.10.2025

  • 122 Не лъжи бе фашист

    10 1 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    Българите не са фашисти.

    19:25 19.10.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Друзя

    0 0 Отговор
    За всеки случай,да се подготвим психически!Да не дадем жертви !

    19:26 19.10.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Стига

    1 3 Отговор
    сте го плашили бе !Че няма да отиде в Унгария!

    19:28 19.10.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Само да добавя

    9 1 Отговор
    Този човек прави черно лице на България. Не го публикувайте. Разваляте на хората вечерта.

    19:28 19.10.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 дуда

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лост":

    ТОя не е е плод на човешката еволюция, а на обикновена П..О.ЛЮ...ЦИЯ

    19:29 19.10.2025

  • 133 Чукча

    8 1 Отговор
    Тоз не беше ли разследван заради лапачката около фирмата на жена му и баджанака

    19:29 19.10.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 дедо

    6 4 Отговор

    До коментар #112 от "Дориана":

    Какво означава България да бъде вкарана във война. България няма ресърс да воюва на такова ниво. Армията ни е с полицейски и граничарски функции ,а не военни. Дали България , ще бъде вкарана във война с Русия , зависи не от България , а от самата Русия. Такъв е примера от 1944 г, когато Русия нахлува в България, като сама и обявава война, а България никога не е обявавала война на Русия,

    Коментиран от #141, #177

    19:30 19.10.2025

  • 136 Специален

    6 2 Отговор
    Това диване сигурно ще се опита с прашка да свали и турските военни самолети.Рустаците писаха,че БГ не се обсъжда,понеже тя няма самостоятелно мнение.

    19:30 19.10.2025

  • 137 УВАЖАЕМИ ЯСТРЕБИНСКИ

    9 1 Отговор
    ДАВАШ ЛИСИ СМЕТКА КАКВИ ГЛУПОСТИ ГОВОРИШ АМИ ПОСЛИ ЩЕ ОСТАНЕЛИ ОТ НАШТА РОДИНА НЕЩО . ИМАШ СМЕТКА ДА ПЛАЩАШ В ЯСТРЕБИНО ЧАКАТТЕ.

    19:30 19.10.2025

  • 138 Незнам защо,

    8 0 Отговор
    За този на времето скачахме и се радвахме. СДС. Незнам защо сега ,ми е противен и мазен?Хайде покривай се някъде и не се показвай да дразнеш. 😡

    19:31 19.10.2025

  • 139 Алооо Факти

    12 0 Отговор
    Какви идиотщини пуьликувате?
    Какво е това заглавие, позовавайки се на един балон, смърдящ на моччка

    19:31 19.10.2025

  • 140 Христо

    6 2 Отговор
    Какво нещо е да си нагаждач , да ближеш политически за....ци само да се облажиш малко. Ако Русия рече от България ще остане едно радиоактивно парче стъкло , благодарение на такива измекяри

    19:31 19.10.2025

  • 141 Само е

    7 3 Отговор

    До коментар #135 от "дедо":

    на страната на фашизма, срещу който Русия воюва. И днес така. Пак на страната на фашизма, срещу който Русия воюва.

    Коментиран от #180

    19:31 19.10.2025

  • 142 Да,бе

    6 1 Отговор
    Като свалим самолета на хитлеряху може и да помислим за свалянето на друг самолет..Ама определено няма да е руски...

    19:32 19.10.2025

  • 143 Сашков

    5 0 Отговор
    Дебеланоко въздърт , моли се някой друг да не го издумка над обраната територия и планът за заличаването ни да приключи предварително. Няма да е първата провокация на наш ..

    19:32 19.10.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Демократяги

    11 1 Отговор
    Ето такива вмирисани некъпани демократяги като АлЙо съсипаха за 35 години милата ни Родина. Вече и да гушнат букета, злото вече е извършено и ще страдаме дълго...

    19:33 19.10.2025

  • 146 Зли дол

    10 0 Отговор
    Тоз лумпен,завършил в Шумен за детска учителка си изкара живота на та..к.Сега цоца 2 пенсии.Спал в Скопие,като посланик,А във Варшава гепил наемите от апартаментите на посолството.Торба с л....

    19:34 19.10.2025

  • 147 Бре, много страшен

    7 0 Отговор
    тоз "анорексик"... Ами щом е толкова ербап, да се качва на новопридобитите F-16, има един двуместен. да пресрещне самолета на Путин и да го накара да кацне... С ракети не мой го уплаши, щото вече нямаме, подарихме ги на укрите... Питам се що ли продължава да дава непоискани мнения и да става за резил, вместо да обърне внимание на "анорексичната" си фигура и да се полекува, че инфарктът го дебне зад ъгъла...

    19:34 19.10.2025

  • 148 Никси

    8 0 Отговор

    До коментар #95 от "Българин":

    ТРЯБВАШЕ ТОГАВА ДА ИЗЛЕЗНЕМ С ТАНКОВЕТЕ КОГАТО ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ИЗКОМАНДВА ДА ДОЙДАТ ТАНКОВЕТЕ , АЗ ЛИЧНО ЩЯХ ДА ПОЧНА СТРЕЛБАТА ОТ ФАКУЛТЕТА И ФИЛИПОВЦИ , СЕГА НЯМАШЕ ДА ТРОВИШ ВЪЗДУХА ТУКА И ТЕКИВА КАТО ТЕБЕ , ЩОТО ОТДАВНА ЩЯХМЕ ДА СЕ ОТЪРВЕМ С ТЕКИВА УТРЕНКИ И КАТО ТОЯ ПРАСУНЯК НА СНИМКАТА , ЩЕШЕ ДЕТЕ У МАЙКЮ ДА ПИСНЕ , ЩЕШЕ ДА БЪДЕШ ИЗВАДЕН ОТ ОБУВКИТЕ И ОТКИНАТА ГЛАВА ДО КРЪСТА , НО ЗА ЖАЛОСТ НЕ СЕ СЛУЧИ И ЖАЛКО ЗА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОТ ТЕКИВА ИДИОТИ КАТО ВАС !!!.

    19:34 19.10.2025

  • 149 Курд Околянов

    8 1 Отговор
    А руските войски са на 50 км от Одеса и са превзели с 5 хил. кв. км повече от България.

    19:34 19.10.2025

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 дати

    5 0 Отговор
    м@кята!

    19:36 19.10.2025

  • 152 ЩЕ ИМА И ДОВОЛНИ.

    0 11 Отговор
    ДА ГО СВАЛИМ - ДЪЛЖИМ ЕДНО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА РУСКИЯ НАРОД!

    Коментиран от #157, #162

    19:36 19.10.2025

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Тунтун

    7 0 Отговор
    Саше, хващай се с Тагаренко и не чакайте изобщо да минава над България, още над Москва можете да пробвате да го свалите...Чакам новини от вас, смелчаци!

    19:37 19.10.2025

  • 155 Трябва да

    6 2 Отговор
    Ти свалим кухата кратуна

    19:37 19.10.2025

  • 156 България

    8 0 Отговор
    Йорданов 🖕 ТЕРОРИСТ ФАШИСТ Боклук

    19:38 19.10.2025

  • 157 Шушумиго

    1 1 Отговор

    До коментар #152 от "ЩЕ ИМА И ДОВОЛНИ.":

    Ко речи?!

    19:39 19.10.2025

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 безимен

    4 2 Отговор
    Ти, подлого СДС-арска грозна, не го мисли Путин. Той ще прелети и 10 часа, а на теб може да го хакне на мака ти, ако е жива още. Мислете, дали някога ще дойдат световни лидери в България, че за последните години никой не ни бръсне за слива.

    19:39 19.10.2025

  • 160 Браво Сашо

    2 5 Отговор
    Подпали им задниците !

    19:39 19.10.2025

  • 161 ТИР

    3 1 Отговор
    Не мога да повярвам ,че давате трибуна на такива изкукуригалници,,,,

    Коментиран от #194

    19:40 19.10.2025

  • 162 Никси

    2 1 Отговор

    До коментар #152 от "ЩЕ ИМА И ДОВОЛНИ.":

    не си завирай пръстите дето скърцат вратата , зада не ядеш не миен след това , още повече срещу Руската Мечка не се заигравай че ще ни докарате беля на Целия Български Народ и тогва ще има екстрадиция за Анадола или Индия !!!.

    19:40 19.10.2025

  • 163 Бат Петьо Парчето

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    СТИГА С ТИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЛАКАРДИЙ,А КАЖИ ЗАЩО ЗАТРИХТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТАТА

    19:40 19.10.2025

  • 164 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор
    Искаш ли ти да натиснеш копчето на ракетата бе гн идо?!

    19:41 19.10.2025

  • 165 Този

    5 1 Отговор
    е много голям гадняр. Иска да му разрешим и след това да го свалим. Мъжкар и джентълмен едновременно.

    19:41 19.10.2025

  • 166 Млада върба

    3 2 Отговор
    Тебе па кой те пита? Козел. И без твоето мнение ще минем.

    19:41 19.10.2025

  • 167 Исторически парк

    4 2 Отговор
    Такива камикдзета е крайно време да бъдат прибрани в курило

    Коментиран от #176

    19:41 19.10.2025

  • 168 Посетител

    3 1 Отговор
    Идиот!!! В такъв случай, ще бъдем ударени не само от руснаците, но и от турците, които вече са поели ангажимент да осигурят безпрепятственото пристигане на Путин в Унгария, че и от американците, защото проваляме плановете на Тръмп! Изкуфял дъртак!!!

    19:43 19.10.2025

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 az СВО Победа 80

    5 1 Отговор
    Този сам няма да се смири, затова очаквам съвсем скоро Господ да го смири!

    Както е добре известно когато Господ реши да накаже някого първо го лишава от разум... В случая този вече е лишен от разум!

    19:44 19.10.2025

  • 171 Търновец

    6 1 Отговор
    Аз бях болногледач и съм минавал обучение тук и в Англия - гражданин Йорданов показва признаци на някои старчески болести и като гледам много наднормено тегло. Най добре да се извини на България за неговите приказки и постъпки през последните около 35 години.

    19:44 19.10.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Ролан

    4 1 Отговор
    На този прякорът му(знам го от първо лице) е Нерезът,та такъв си е останал,само дето е и изглупял(което доста му отива))))

    19:47 19.10.2025

  • 175 Луд

    3 1 Отговор
    Щот не ти толкова голаям ануса колкото устата.

    Коментиран от #189, #192

    19:48 19.10.2025

  • 176 Ролан

    3 0 Отговор

    До коментар #167 от "Исторически парк":

    Да не губим време! Най добре е в Малашевци)))

    19:49 19.10.2025

  • 177 Луд

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "дедо":

    Да му на дедо

    19:50 19.10.2025

  • 178 Коледно

    4 1 Отговор
    Освен,че яде много и с..е.Други функции не са му присъщи вече.Преди,като млад присвояваше и доносничеше.Сега само цоца.Дебелосе..

    19:52 19.10.2025

  • 179 шопа

    4 0 Отговор
    Гъделичка ма един космат въпрос: Ма ка мой у таа разграбена териториа най-големите умници да са от 160 оки нагоре+. Аман-заман , бих казал пишман от таквиз тлъстоподобни двуноги грешки на природата. Сал нерват ората с присъствие и нон-стоп плещене напростотии.

    19:54 19.10.2025

  • 180 Дедо

    3 3 Отговор

    До коментар #141 от "Само е":

    В онези времена България е заела позиция ,която да я спаси от тотално унищожение от Германия ,която е била най голямата военна сила в света. Какъв шанс би имала България срещу Германия , щяла е да бъде прегазена за един ден . Но никога не е обявявала война или воювала с Русия. Обявяването на война срещу България ,от страна на Русия и влизането на 300 хилядна армия е било ненужно и не се различава от нахлуването на османската армия в България 5 века по рано.

    19:54 19.10.2025

  • 181 Всъщност

    9 0 Отговор
    Май не е лошо предложение. Нищо няма да постигнат наште тъпаци. Но имаме огромен шанс Русия да ни нападне и да ни освободи от целият политически боклук.

    19:54 19.10.2025

  • 182 Идеалист

    3 7 Отговор
    Оставете тази задача на Турция. Тя има по-голям опит в свалянето на руски самолети от нас!

    19:55 19.10.2025

  • 183 УНИАН

    12 1 Отговор
    Единия от тримата най-отвратителни дебелаци!

    19:57 19.10.2025

  • 184 Сашето

    10 1 Отговор
    Цял живот е бил машина залайна

    19:57 19.10.2025

  • 185 az СВО Победа 80

    6 1 Отговор
    Очаквам скоро Господ да накаже и тоя самозабравил се сатанист....

    19:57 19.10.2025

  • 186 Отвратен

    8 1 Отговор
    Тия хора откачиха тотално!!! После какво ще стане с нас ако опитаме такава лудост!

    20:00 19.10.2025

  • 187 гошо

    9 1 Отговор
    Къв е тоя ИДИОТ?

    20:01 19.10.2025

  • 188 ПД123

    5 1 Отговор
    Тази детска учителка съвсем е изкукала!

    20:03 19.10.2025

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 НАМА ЛИ КОЙ ДА ПРИКЛЮЧИ ФАШИСТА?

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "тоя е по смотан и от Тагарчев":

    От ТОЯ Е ГАДЕН МРЪСЕН ФАШИСТКИ ПРОВОКАТОР! ЗАСЛУЖАВА РУСНАЦИТЕ ДА ЗАНУЛЯТ ЦЕЛИЯ МУ РОД ФАШИСТКИ ДО ДЕСЕТО КОЛЯНО.

    20:06 19.10.2025

  • 191 дебил

    2 1 Отговор
    Не вярвам, че могат да ти разширят задния отвор, но защо да не опитат.
    Смотаняк!

    20:08 19.10.2025

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 ами защото ,ако опитате

    1 0 Отговор
    да свалите самолета на путин,освен ако не е чррната или бялата Златка,България няна да я има до 15 минути...

    20:11 19.10.2025

  • 194 Така най добре се разбира

    2 0 Отговор

    До коментар #161 от "ТИР":

    Кой колко струва. Той се е саморазобличил . За бесене е но няма чак толкова яки клони. Може да се пробва на кран.Той ще издържи.

    20:11 19.10.2025

  • 195 Този

    0 0 Отговор
    Би трябвалo да виси ,като прани гaщи от некой стълб...

    20:13 19.10.2025

  • 196 Хи хи

    0 0 Отговор
    сашето печели приза за най просссс седесар !!

    20:15 19.10.2025

