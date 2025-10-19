Александър Йорданов: Не вярвам, че можем да свалим самолета на Путин, но защо да не опитаме, ако го пуснем над нас?

Не вярвам, че нашите военновъздушни сили са в състояние да свалят самолета, с който за Унгария ще лети руският президент Владимир Путин. Но защо пък да не опитат? Разбира се, при условие, че от Кремъл поискат той да прелети над земята ни. Това написа във Фейсбук бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов, цитиран от ФОКУС.



"Преди обаче да мислим за най-хубавото, би било добре, ако правителството откаже да осигури коридор за този полет. Със сигурност така ще постъпят Полша и Румъния. Така на владетеля на Кремъл ще му се наложи да лети дълго и предълго, за да стигне до Будапеща. Според специализираното издание Air Live мршрутът може да достигне до 5 хиляди км, което увеличава времето за полет с 3 часа. Най-вероятно ще заобиколи през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора и Сърбия, за да кацне в Будапеща.



Наистина продължителен полет, но не защото на високопоставения пътник много му се пътува, ( той все пак е на години!), а защото е сгазил лука и Международният наказателен съд е издал заповед за неговия арест. Владимир Путин е обвинен за извършените от руските войски престъпления в Украйна, включително и за незаконната депортация на украински граждани, сред които и много деца. Това за децата е вярно. Те са отвлечени от родината им, за да бъдат превърнати в еничари.



Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ". Трябва да го каже още сега. За да си планират в Москва друг маршрут и да са наясно, че той ще бъде по "Околовръстното".



Голяма грешка допуска американският президент, че отново ще се среща с руския президент. При предишната, състояла се между двамата в Анкъридж, той посрами своята страна. Сега май е решил да стори същото и в Будапеща. Що се отнася до домакина на срещата, унгарският премиер Виктор Орбан, той отдавна е путинофил. И путинофилството му го направи и тръмпист. Голямо унижение за Унгария", пише още Йорданов.

