Путин не е искал засега коридор от МВнР да лети над България напът за Унгария

Путин не е искал засега коридор от МВнР да лети над България напът за Унгария

17 Октомври, 2025 20:19

Намеренията са срещата на върха в Будапеща да се състои през следващите две седмици

Путин не е искал засега коридор от МВнР да лети над България напът за Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На този етап в Министерството на външните работи не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

Намеренията са срещата на върха в Будапеща да се състои през следващите две седмици, като предстои датата да бъде уточнена.

По-рано говорителят на Европейската комисия Анита Хипер каза, че страните членки на ЕС могат да направят изключение във връзка със забраната за прелитане над въздушното пространство на Съюза.

"Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла", добави говорителят по темата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хихи

    26 10 Отговор
    Да мине без да пита!

    Коментиран от #8, #17, #49

    20:26 17.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ха

    7 15 Отговор
    Ще влезе в тръбата при Купянск.

    20:26 17.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ето го бе

    5 28 Отговор
    Идиотчето ще трябва да иска разрешение от България.

    20:28 17.10.2025

  • 6 Лудгидия

    37 1 Отговор
    По добре да не лети над България, че тук сме такива некадърници и неграмотници, че ще вземе жив да не стигне човека... все ще оплескване нещо... Вече и в РВД ги назначават неграмотници с 12 клас едвам избутали средно...

    Коментиран от #56

    20:29 17.10.2025

  • 7 Гост

    6 27 Отговор
    Ега си грозното жуже на снимката...

    Коментиран от #51

    20:29 17.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Арестувайте го Ве, нали сте ербап,

    29 7 Отговор
    издадохте му заповед за Арест, айде са арестувайте ВВП, да видим Европейските пинчери щото много обичат да лаят, Арестувайте го ве, да видим Берлин остъклен?😁🤣🤣❤️🇪🇺💶💡

    Коментиран от #46

    20:30 17.10.2025

  • 10 Аман

    21 7 Отговор
    Що? През Украйна не е ли по-пряко?

    Коментиран от #26

    20:30 17.10.2025

  • 11 Юуп

    20 4 Отговор
    То що да иска, може да изгаси светлините и да кацне на някоя нива за почивка даже

    20:30 17.10.2025

  • 12 През Полша

    21 2 Отговор
    е по пряко!А нас ни не бръсне !

    20:30 17.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сега

    5 22 Отговор
    е момента да изпробваме С300 !

    Коментиран от #31

    20:31 17.10.2025

  • 15 Яшар

    19 7 Отговор
    Скоро ще има война ..и Путин гледа да я предотврати ..трета СВ ...мисля че няма да може .. Тръмп с само като ено ..тази война е запалена от Байдън от Урсула и балтийските държави ...заради омраза към Русия ... сега ,другите ЕС лидери и политичари по света са умерени ,дори приятели с Путин ..

    20:32 17.10.2025

  • 16 Боруна Лом

    30 4 Отговор
    И КОЙ ЩЕ ГО СПРЕ...ГЕЙОРГ ГЕОРГИЕВ ЛИ?

    Коментиран от #23

    20:32 17.10.2025

  • 17 Стенли

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    И какво ще стане нали мина руски самолет и като питаха Бойко що не е реагирал и той ехидно пита журналятя и вий какво точно предлагате да свалим самолета ли, затова айде малко по сериозно

    20:32 17.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хихи

    16 4 Отговор
    Най-много да замирише и на л..на в центъра на София.

    20:35 17.10.2025

  • 20 Може пък човека

    12 2 Отговор
    да реши да ходи по суша с личния си автомобил, без охрана като нашия президент.

    Коментиран от #25

    20:36 17.10.2025

  • 21 Българин

    8 14 Отговор
    Какъв коридор над България?!?
    Пътят е през Украйна. Там да си минава!

    20:36 17.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хихи

    19 2 Отговор

    До коментар #20 от "Може пък човека":

    Може да мине през Моста на Дружбата, а там го чака Магарев с плакат "Добре Дошли Освободители"
    В София разбират и ОФ спретва преврат.

    20:39 17.10.2025

  • 26 ами

    7 9 Отговор

    До коментар #10 от "Аман":

    укрите няма да го пуснат дори да си изтегли всички войски и да се върнат предишните граници. Сега децата си играят на войници и им дават всичко на аванта. Но не разбират че след войната всичко трябва да се плати . А изнесените пари от украйна и предоставените им активи на консигнация как ще ги върнат и платят ресурсите които са им предоставени.

    20:39 17.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гориил

    25 6 Отговор
    Това е унижение и позор за българския компрадорски елит. Хиляди софиянци с ентусиазъм биха излезли по улиците, за да приветстват единствения приятел на България.

    20:41 17.10.2025

  • 29 Марче Атанасова с очилата

    3 3 Отговор
    Не разбрах от заглавието нищо освен че трябва да си луд да идеш там

    20:41 17.10.2025

  • 30 Зеленски

    5 0 Отговор
    Безкрайно съм ви благодарен,Г-н Президент,че провеждате толкова много телефонни разговори ....

    20:44 17.10.2025

  • 31 Плевнелиев

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сега":

    Нямаме вече С 300 заминаха за Украйна!!! Бяха стари и "дефектни" .

    Коментиран от #33

    20:47 17.10.2025

  • 32 Помак от Лом

    2 1 Отговор
    Ако го свалят,скачам от 6 етаж !

    Коментиран от #37

    20:47 17.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гост

    4 5 Отговор
    Доларът и еврото са инфлация, нищо повече, не разбрахте ли за толкова години бе...?!😆 Елементарно е, не е сложно...😁

    20:51 17.10.2025

  • 35 нннн

    15 4 Отговор
    Любопитен съм коя държава ще забрани на Путин да прелети, за да преговаря с Тръмп.
    - Озапти си пуделите - ще каже Путин на Тръмп.

    20:52 17.10.2025

  • 36 Плевнелиев

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Заминал":

    Глупав защо се обаждаш неподготвен??? Виж там господарите ти как описаха единственото свястно оръжие което имахме.

    20:53 17.10.2025

  • 37 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Помак от Лом":

    Здравей селски

    20:58 17.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 сноу

    7 3 Отговор
    Мога да си представя с каква погнуса путин би заобиколил помиярия...

    21:01 17.10.2025

  • 40 Неприятелска страна

    8 2 Отговор
    Путин не иска да лети над БГ. Защо ли? Виж т.4 по допу.
    Враждебни действия на България срещу Русия:
    1.Доставихме или подарихме на неофашистка Украина, ракети СС300, 200 (оставяйки незащитени София и Козлодуй), бронемашини, самолети Миг 29, и най-важно 152 и от скоро 155 мм снаряди, които спасиха Украйна в началото на войната.
    2. Препятствахме Русия да помага на Югославия 1999г, чрез забрана на полети над БГ
    3. Бандеровска Украина игнорира Минските споразумения, одобрени от ООН. Западът, в това число и България, използва игнорирането на тези споразумения, за да въоръжи Украйна (по признание на Меркел), заплашвайки Русия
    4. Не допуснахме Лавров да мине по въздушен път до Сърбия. Той заобиколи през Гърция.
    5. Изгониха 70 членове на Руското Посолство
    6. България пак ще доставя ток на Украйна през зимата
    7. Гласуваме за санкции против Русия
    8. Четири американски бази
    9. Постоянна антируска реторика и пропаганда по
    10.Разрушиха Паметника на Съветската армия, Альоша - под въпрос?
    11.Опит за смяна на имената на улиците, назовани с на руски общественици и военоначалници.
    12. Опитват се да забранят законодателно изучаването на руски език в училищата. Както правят фашистите в Украйна. Те ще забраняват и българската азбука.
    14. Искат да създадат нова база на НАТО за цяла дивизия Кабиле край Ямбол под управлението на Италия. А вискотехнологиццхният завод (с 5000 годишна давност) ще се строи около Ямбол, отравяки почва, води, въздух.
    15. Лъжехме, че Ру

    21:10 17.10.2025

  • 41 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Путин ако иска коридор ще мине по Дунав мост.Рускиъе войски знаят пътя през България

    Коментиран от #52

    21:11 17.10.2025

  • 42 Путин

    0 2 Отговор
    А може ли да скоча с парашут ?

    21:12 17.10.2025

  • 43 Неприятелска страна 2

    8 3 Отговор
    15. Лъжехме, че Русия заглушавала сигнала на GPS на самолета, когато Урсула посещаваше България на 3.09. 2025 .
    Ако под"вражеска" всеки разбира Русия, нека си спомни предизвикателото поведение на безграбначни български правителнства и техни мекерета за това състояние на двата братски народа:

    21:12 17.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Путин

    0 0 Отговор
    Ще мина през коридора на Орбан !

    21:15 17.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ценко

    2 0 Отговор
    Въздушното частно Дато с изкуствен Интелект на Митрофеевски ще го спре .Митрофеевски разгръща потенциал като на Пригожин , Митрофеевски ще отмъсти за Пригожин и ще свали Путлер като Пригожин. Слава Митрофеевски Слава Дрон Дато

    21:30 17.10.2025

  • 48 Ценко Дубай

    1 0 Отговор
    Въздушното частно Дато с изкуствен Интелект на Митрофеевски ще го спре .Митрофеевски разгръща потенциал като на Пригожин , Митрофеевски ще отмъсти за Пригожин и ще свали Путлер като Пригожин. Слава Митрофеевски Слава Дрон Дато
    21:30 17.10.2025

    21:31 17.10.2025

  • 49 Скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Нямало да искат разрешение, щото само транзит.

    21:31 17.10.2025

  • 50 И защо да

    0 2 Отговор
    пита, да пусне първо Орешниците и да лети на воля!

    Коментиран от #61

    21:36 17.10.2025

  • 51 То щот

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    си Ален Делон!

    21:37 17.10.2025

  • 52 ТИХО ВЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Сатана Z":

    KЛOЗET СЪВЕTCKOФИЛСКИ🚽

    Коментиран от #54, #55

    21:37 17.10.2025

  • 53 Маршрут

    1 0 Отговор
    Черно море-Мраморно море-Средиземно море-Австрия-Будапеща

    Коментиран от #59

    21:37 17.10.2025

  • 54 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "ТИХО ВЕ":

    на който ядеш фекалиите

    21:38 17.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Аналлизатор

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лудгидия":

    Да лети, да лтеи колко да лети... Нали накрая Шиши ша го срешне с тумбака и ше му такова таковата на джуджака...

    21:46 17.10.2025

  • 57 Искал

    0 0 Отговор
    е тунел....

    21:47 17.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ще мине

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Маршрут":

    през Аляска и от Вашингтон в Будапеща !

    21:48 17.10.2025

  • 60 Атина Палада оригинал

    1 0 Отговор
    Никакво даване на коридор на тоя....вече е бита карта

    21:49 17.10.2025

  • 61 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "И защо да":

    да долети яхнал Орешник !

    21:49 17.10.2025

  • 62 МОЛ Будапеща

    1 0 Отговор
    Виктор изкупи вазелина!

    21:51 17.10.2025

