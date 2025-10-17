Путин не е искал засега коридор от МВнР да лети над България напът за Унгария

На този етап в Министерството на външните работи не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.
Намеренията са срещата на върха в Будапеща да се състои през следващите две седмици, като предстои датата да бъде уточнена.
По-рано говорителят на Европейската комисия Анита Хипер каза, че страните членки на ЕС могат да направят изключение във връзка със забраната за прелитане над въздушното пространство на Съюза.
"Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла", добави говорителят по темата.
1 хихи
20:26 17.10.2025
3 Ха ха
20:26 17.10.2025
5 Ето го бе
20:28 17.10.2025
6 Лудгидия
20:29 17.10.2025
7 Гост
20:29 17.10.2025
9 Арестувайте го Ве, нали сте ербап,
20:30 17.10.2025
10 Аман
20:30 17.10.2025
11 Юуп
20:30 17.10.2025
12 През Полша
20:30 17.10.2025
14 Сега
20:31 17.10.2025
15 Яшар
20:32 17.10.2025
16 Боруна Лом
20:32 17.10.2025
17 Стенли
До коментар #1 от "хихи":И какво ще стане нали мина руски самолет и като питаха Бойко що не е реагирал и той ехидно пита журналятя и вий какво точно предлагате да свалим самолета ли, затова айде малко по сериозно
20:32 17.10.2025
19 хихи
20:35 17.10.2025
20 Може пък човека
20:36 17.10.2025
21 Българин
Пътят е през Украйна. Там да си минава!
20:36 17.10.2025
25 хихи
До коментар #20 от "Може пък човека":Може да мине през Моста на Дружбата, а там го чака Магарев с плакат "Добре Дошли Освободители"
В София разбират и ОФ спретва преврат.
20:39 17.10.2025
26 ами
До коментар #10 от "Аман":укрите няма да го пуснат дори да си изтегли всички войски и да се върнат предишните граници. Сега децата си играят на войници и им дават всичко на аванта. Но не разбират че след войната всичко трябва да се плати . А изнесените пари от украйна и предоставените им активи на консигнация как ще ги върнат и платят ресурсите които са им предоставени.
20:39 17.10.2025
28 Гориил
20:41 17.10.2025
29 Марче Атанасова с очилата
20:41 17.10.2025
30 Зеленски
20:44 17.10.2025
31 Плевнелиев
До коментар #14 от "Сега":Нямаме вече С 300 заминаха за Украйна!!! Бяха стари и "дефектни" .
20:47 17.10.2025
32 Помак от Лом
20:47 17.10.2025
34 Гост
20:51 17.10.2025
35 нннн
- Озапти си пуделите - ще каже Путин на Тръмп.
20:52 17.10.2025
36 Плевнелиев
До коментар #33 от "Заминал":Глупав защо се обаждаш неподготвен??? Виж там господарите ти как описаха единственото свястно оръжие което имахме.
20:53 17.10.2025
37 Помак
До коментар #32 от "Помак от Лом":Здравей селски
20:58 17.10.2025
39 сноу
21:01 17.10.2025
40 Неприятелска страна
Враждебни действия на България срещу Русия:
1.Доставихме или подарихме на неофашистка Украина, ракети СС300, 200 (оставяйки незащитени София и Козлодуй), бронемашини, самолети Миг 29, и най-важно 152 и от скоро 155 мм снаряди, които спасиха Украйна в началото на войната.
2. Препятствахме Русия да помага на Югославия 1999г, чрез забрана на полети над БГ
3. Бандеровска Украина игнорира Минските споразумения, одобрени от ООН. Западът, в това число и България, използва игнорирането на тези споразумения, за да въоръжи Украйна (по признание на Меркел), заплашвайки Русия
4. Не допуснахме Лавров да мине по въздушен път до Сърбия. Той заобиколи през Гърция.
5. Изгониха 70 членове на Руското Посолство
6. България пак ще доставя ток на Украйна през зимата
7. Гласуваме за санкции против Русия
8. Четири американски бази
9. Постоянна антируска реторика и пропаганда по
10.Разрушиха Паметника на Съветската армия, Альоша - под въпрос?
11.Опит за смяна на имената на улиците, назовани с на руски общественици и военоначалници.
12. Опитват се да забранят законодателно изучаването на руски език в училищата. Както правят фашистите в Украйна. Те ще забраняват и българската азбука.
14. Искат да създадат нова база на НАТО за цяла дивизия Кабиле край Ямбол под управлението на Италия. А вискотехнологиццхният завод (с 5000 годишна давност) ще се строи около Ямбол, отравяки почва, води, въздух.
15. Лъжехме, че Ру
21:10 17.10.2025
41 Сатана Z
21:11 17.10.2025
42 Путин
21:12 17.10.2025
43 Неприятелска страна 2
Ако под"вражеска" всеки разбира Русия, нека си спомни предизвикателото поведение на безграбначни български правителнства и техни мекерета за това състояние на двата братски народа:
21:12 17.10.2025
45 Путин
21:15 17.10.2025
47 Ценко
21:30 17.10.2025
48 Ценко Дубай
21:30 17.10.2025
21:31 17.10.2025
49 Скоро
До коментар #1 от "хихи":Нямало да искат разрешение, щото само транзит.
21:31 17.10.2025
50 И защо да
21:36 17.10.2025
51 То щот
До коментар #7 от "Гост":си Ален Делон!
21:37 17.10.2025
52 ТИХО ВЕ
До коментар #41 от "Сатана Z":KЛOЗET СЪВЕTCKOФИЛСКИ🚽
21:37 17.10.2025
53 Маршрут
21:37 17.10.2025
54 ха ха ха
До коментар #52 от "ТИХО ВЕ":на който ядеш фекалиите
21:38 17.10.2025
56 Аналлизатор
До коментар #6 от "Лудгидия":Да лети, да лтеи колко да лети... Нали накрая Шиши ша го срешне с тумбака и ше му такова таковата на джуджака...
21:46 17.10.2025
57 Искал
21:47 17.10.2025
59 Ще мине
До коментар #53 от "Маршрут":през Аляска и от Вашингтон в Будапеща !
21:48 17.10.2025
60 Атина Палада оригинал
21:49 17.10.2025
61 Може
До коментар #50 от "И защо да":да долети яхнал Орешник !
21:49 17.10.2025
62 МОЛ Будапеща
21:51 17.10.2025