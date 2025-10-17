Путин не е искал засега коридор от МВнР да лети над България напът за Унгария

На този етап в Министерството на външните работи не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

Намеренията са срещата на върха в Будапеща да се състои през следващите две седмици, като предстои датата да бъде уточнена.

По-рано говорителят на Европейската комисия Анита Хипер каза, че страните членки на ЕС могат да направят изключение във връзка със забраната за прелитане над въздушното пространство на Съюза.

"Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла", добави говорителят по темата.