Откриха над 70 тона месо с неясен произход в складове в София

Откриха над 70 тона месо с неясен произход в складове в София

4 Ноември, 2025 22:10 1 032 11

  • сдвр-
  • нап -
  • бабх-
  • акция-
  • месо

Акция на СДВР, НАП и БАБХ под ръководството и надзора на СГП

Откриха над 70 тона месо с неясен произход в складове в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Акция на СДВР, НАП и БАБХ под ръководството и надзора на СГП бе предприета днес във връзка със сигнал за данъчни измами. Установено е, че дружество, стопанисващо цех за преработка на месо, стопанисва и две складови помещения. В трите помещение се извършват проверки, като в цеха са открити налични близо 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите документи, не е ясен и произходът му. В единия от складовете в кв. „Слатина“ месото, намерено към момента, е 26 тона.

Количеството в другия е в процес на установяване, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Помещенията са запечатани и няма опасност до изясняването на произхода му месото да бъде разпространено в търговската мрежа, поясни прокурор Десислава Петрова от СГП.

Действията на колегите са предприети във връзка със сигнал в СДВР. В хода на съвместните дейности с НАП и БАБХ в търговските обекти се извършват проверки на данни за евентуални данъчни престъпления, като последващи действия предстоят и утре. В процеса на работа днес служителите на БАБХ установиха нередности при съхраняването и транжирането на месото, въз основа на което цехът, ще бъде запечатан до привеждането му в състояние за извършване на този тип дейност.

Двата огромни склада на територията на столична борса също ще бъдат запечатани. Очакваме в близките дни със съдействието на двете институции да получим наличната документация, за да можем в цялост да докладваме документите в СГП, допълни Николов и добави, че към момента няма задържани, тъй като все още не е установена с точност ролята и евентуалната съпричастност на собственика към проверяваните конкретни престъпления.

В хода на извършените процесуално-следствени действия количеството месо бе конкретизирано и към момента то е общо над 70 тона – в цеха и в двата склада.


  • 1 Шенген работи контрабанда

    10 3 Отговор
    Е как нали Бойко проверява тираджиите какво привозват ?

    22:13 04.11.2025

  • 2 Само питам

    16 1 Отговор
    А откриха ли ПАТАРИНСКИ от какво си замина така внезапно само на 47 ?

    22:15 04.11.2025

  • 3 Въпрос

    16 0 Отговор
    А колко преди това е продадено и изядено?

    Коментиран от #6

    22:18 04.11.2025

  • 4 АААА

    12 0 Отговор
    Такива количества може само да се пласират по големите вериги ;)

    22:34 04.11.2025

  • 5 мда

    6 0 Отговор
    Промоция на 20 годишно месо в Кауфланд и Лидл. А също и пилета(с птичи грип).

    22:52 04.11.2025

  • 6 Камикадзе

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Същия въпрос щях да задам и аз! Според мен това месо няма да се унищожи, а ще се задържи за да се уталожат нещата и пак ще се пусне за преработка или ще го вземат от братята.

    22:55 04.11.2025

  • 7 Предназначение за

    2 0 Отговор
    Това е Българския Бизнес.
    Предназначено за ИТ специалистите

    23:15 04.11.2025

  • 8 тия майцепродавци

    2 0 Отговор
    тровят собствения си народ за пари и явно тоя просто не им е платил и са го наказали

    23:17 04.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Въпрос

    0 0 Отговор
    Какво ли ще излезе ако се направи анализ на състава на "храните", които се продават на безумни цени в България в лаборатория на някоя наистина съвременна и цивилизована държава а не в нашенските мушенгийници...

    Коментиран от #11

    23:30 04.11.2025

  • 11 ще повторят

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    експеримента защото ще си помислят че се е повредила апаратурата...

    23:35 04.11.2025

