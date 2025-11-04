Откриха над 70 тона месо с неясен произход в складове в София

Акция на СДВР, НАП и БАБХ под ръководството и надзора на СГП бе предприета днес във връзка със сигнал за данъчни измами. Установено е, че дружество, стопанисващо цех за преработка на месо, стопанисва и две складови помещения. В трите помещение се извършват проверки, като в цеха са открити налични близо 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите документи, не е ясен и произходът му. В единия от складовете в кв. „Слатина“ месото, намерено към момента, е 26 тона.
Количеството в другия е в процес на установяване, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Помещенията са запечатани и няма опасност до изясняването на произхода му месото да бъде разпространено в търговската мрежа, поясни прокурор Десислава Петрова от СГП.
Действията на колегите са предприети във връзка със сигнал в СДВР. В хода на съвместните дейности с НАП и БАБХ в търговските обекти се извършват проверки на данни за евентуални данъчни престъпления, като последващи действия предстоят и утре. В процеса на работа днес служителите на БАБХ установиха нередности при съхраняването и транжирането на месото, въз основа на което цехът, ще бъде запечатан до привеждането му в състояние за извършване на този тип дейност.
Двата огромни склада на територията на столична борса също ще бъдат запечатани. Очакваме в близките дни със съдействието на двете институции да получим наличната документация, за да можем в цялост да докладваме документите в СГП, допълни Николов и добави, че към момента няма задържани, тъй като все още не е установена с точност ролята и евентуалната съпричастност на собственика към проверяваните конкретни престъпления.
В хода на извършените процесуално-следствени действия количеството месо бе конкретизирано и към момента то е общо над 70 тона – в цеха и в двата склада.
1 Шенген работи контрабанда
22:13 04.11.2025
2 Само питам
22:15 04.11.2025
3 Въпрос
Коментиран от #6
22:18 04.11.2025
4 АААА
22:34 04.11.2025
5 мда
22:52 04.11.2025
6 Камикадзе
До коментар #3 от "Въпрос":Същия въпрос щях да задам и аз! Според мен това месо няма да се унищожи, а ще се задържи за да се уталожат нещата и пак ще се пусне за преработка или ще го вземат от братята.
22:55 04.11.2025
7 Предназначение за
Предназначено за ИТ специалистите
23:15 04.11.2025
8 тия майцепродавци
23:17 04.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Въпрос
Коментиран от #11
23:30 04.11.2025
11 ще повторят
До коментар #10 от "Въпрос":експеримента защото ще си помислят че се е повредила апаратурата...
23:35 04.11.2025