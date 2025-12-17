Шефът на СДВР: Камерите в 138-о училище са снимали и писоарите

Незаконните камери за видеонаблюдение, открити в тоалетните на 138-о СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" в София, са били поставени преди около един до два месеца. Това обяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов, цитиран от NOVA.

Скандалният случай, при който бяха намерени записващи устройства в санитарните помещения на учебното заведение, предизвика остра обществена реакция. Замесен в случая се оказа вече бившият директор на училището Александър Евтимов, който бе задържан за 72 часа.

Главен комисар Николов разкри детайли от разследването, които насочват към прякото участие на училищния ръководител.

"Първият факт, който установихме, е, че в помещенията на директора беше намерена фактура, описваща техниката, открита в училището, в това число 11 камери", заяви Любомир Николов.

По думите му, фактурата описва закупуването на четири камери, но разследващите са се натъкнали на следи от допълнителни устройства. Предполага се, че част от техниката е била подменяна заради дефекти.

"Твърденията на родителите и учителите, че камерите са монтирани в скорошен период, са подкрепени от събраните доказателства. Устройствата очевидно не са част от установеното видеонаблюдение в училището, което се управлява от външна фирма", поясни директорът на СДВР.

Експертизата на иззетите 11 устройства показва, че те са били насочени директно към вътрешността на помещенията, включително към писоарите. До момента разследващите не са открили доказателства за разпространение или търговия със записаните кадри, но работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.

"За първи път в моята кариера се сблъсквам с нещо подобно. Това е грубо нарушение на правото на лична неприкосновеност", коментира ситуацията главен комисар Николов.

Шефът на столичната полиция коментира и планирания за утре, 18 декември, протест в центъра на София, организиран от "Продължаваме Промяната - Демократична България".

"Ние сме готови да посрещнем протестиращите граждани и да осигурим реда по време на демонстрацията. Апелирам към всички да бъдат отговорни и да сътрудничат на органите на реда в опазването на обществения ред", заяви Николов.