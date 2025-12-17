Новини
Шефът на СДВР: Камерите в 138-о училище са снимали и писоарите

17 Декември, 2025 21:54 651 13

Устройствата очевидно не са част от установеното видеонаблюдение в училището, което се управлява от външна фирма

Мария Атанасова

Незаконните камери за видеонаблюдение, открити в тоалетните на 138-о СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" в София, са били поставени преди около един до два месеца. Това обяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов, цитиран от NOVA.

Скандалният случай, при който бяха намерени записващи устройства в санитарните помещения на учебното заведение, предизвика остра обществена реакция. Замесен в случая се оказа вече бившият директор на училището Александър Евтимов, който бе задържан за 72 часа.

Главен комисар Николов разкри детайли от разследването, които насочват към прякото участие на училищния ръководител.

"Първият факт, който установихме, е, че в помещенията на директора беше намерена фактура, описваща техниката, открита в училището, в това число 11 камери", заяви Любомир Николов.

По думите му, фактурата описва закупуването на четири камери, но разследващите са се натъкнали на следи от допълнителни устройства. Предполага се, че част от техниката е била подменяна заради дефекти.

"Твърденията на родителите и учителите, че камерите са монтирани в скорошен период, са подкрепени от събраните доказателства. Устройствата очевидно не са част от установеното видеонаблюдение в училището, което се управлява от външна фирма", поясни директорът на СДВР.

Експертизата на иззетите 11 устройства показва, че те са били насочени директно към вътрешността на помещенията, включително към писоарите. До момента разследващите не са открили доказателства за разпространение или търговия със записаните кадри, но работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.

"За първи път в моята кариера се сблъсквам с нещо подобно. Това е грубо нарушение на правото на лична неприкосновеност", коментира ситуацията главен комисар Николов.

Шефът на столичната полиция коментира и планирания за утре, 18 декември, протест в центъра на София, организиран от "Продължаваме Промяната - Демократична България".

"Ние сме готови да посрещнем протестиращите граждани и да осигурим реда по време на демонстрацията. Апелирам към всички да бъдат отговорни и да сътрудничат на органите на реда в опазването на обществения ред", заяви Николов.


България
  • 1 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Тоя директорчето малко и на мекокитков прилича

    Коментиран от #6

    21:56 17.12.2025

  • 2 Факт

    5 1 Отговор
    Някой обича чур-ки!

    Коментиран от #8, #9

    21:57 17.12.2025

  • 3 Кр. вата Евгени Чертовенски

    3 2 Отговор
    малките изродчета са смъркали кока от писоарите и директорът ги е дебнел.

    21:58 17.12.2025

  • 4 Анонимен

    1 0 Отговор
    "За първи път в моята кариера се сблъсквам с нещо подобно. Това е грубо нарушение на правото на лична неприкосновеност", коментира ситуацията главен комисар Николов.

    Коментиран от #5

    21:59 17.12.2025

  • 5 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Въпрос на времееедон човек да влезе в затвора!

    21:59 17.12.2025

  • 6 мечо циганина

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    прав е човека в училище требе да се учи тея дето само пушат и чу. кат училищните кр. ви в клозетите после стават прости бачкатори пияндета.

    Коментиран от #12

    22:00 17.12.2025

  • 7 съвпадение

    0 0 Отговор
    Полицията категорично и буквално изпълнява закона и не допуска видеокамери в коридора на тоалетните, където педантично полицейски погледнато всеки влязъл в коридора нарушава личното пространство на всеки, който е в коридора. Няма значение ако някой подарява пакетчета с прахчета от тебешир на по-малките.
    Хвала на полицията и на началника на 5 РПУ.

    22:04 17.12.2025

  • 8 КО КО РЧО

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    ЧЕ КОЙ НЕ ГИ ОБИЧА....
    И„ЗЛАТЕН ДЪЖД”....ФАНТАСТИШ....

    22:14 17.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Байчето е знаело и също е лъскало бастуна.

    22:22 17.12.2025

  • 11 огромен

    0 1 Отговор
    нечуван скандал без аналог в полицейската практика за видеокамери при това в коридор на ученическа тоалетна, а какъв би бил скандала , ако директорът се появи сам в коридора на ученическата тоалетна, а? Определения като хипер, мулти , всеселенски скандал са бледи опити.

    Коментиран от #13

    22:23 17.12.2025

  • 12 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "мечо циганина":

    Само спфирки си правят момчетата. Момичетата вадят винбрантори, и понякога чистачките ги намират заедно с червилата и дамските превръстки вътре. Ето това е, добре дошли във фирма "Бонанза Бачорски"

    22:26 17.12.2025

  • 13 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "огромен":

    Директора Евтимов е купувал апартаменти в западните квартали когато разполагал със средства по обществени поръчки, освен това давал пари на пенсионерите във входа, където живеел да го пазят. Това видяхме по нова.

    22:28 17.12.2025

