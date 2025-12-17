Новини
БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в бебешка храна. Кашата е от български производител

17 Декември, 2025 17:07

Засегнатите партиди са три Кашата в момента не е налична в търговската мрежа. Блокирани са още две партиди

БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в бебешка храна. Кашата е от български производител - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

„БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в бебешка храна. Беше проверен производителят. Бебешката каша - „био зърнена каша ориз четири плюс“, е спряна. Кашата в момента не е налична в търговската мрежа. Блокирани са още две партиди“, посочи бТВ.

Това обясни по време на брифинг д-р Галя Викьова, заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. „Засегнатите партиди са три. Кашата от български производител“, добави тя.

Няма непосредствена опасност.

„Не става въпрос за остър риск. Става въпрос за дългосрочен риск в бъдещето при редовна, дългосрочна консумация“, уточниха от БАБХ.

Действията на агенцията продължават. Ще бъдат вземани проби от всяка партида преди пускането на пазара. Всяка ще бъде изпитвана преди пускането.

„Производителят няма обяснение към момента. Суровините са от регламентирани доставчици с необходимите сертификати. Трябва да се направи цялостна оценка в предприятието. Нивата не са толкова високи, за да има непосредствен риск. Риск може да има само при дългосрочна консумация“, подчерта Галя Викьова.


България
  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 1 Отговор
    САМО НЯМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ,
    АРСЕНА Е БИО.

    17:11 17.12.2025

  • 2 Хмм

    7 1 Отговор
    отрова, убиваща постепенно, ужас!

    17:11 17.12.2025

  • 3 Най - евтиния

    5 0 Отговор
    ориз от някъде си , стари машини и лоша хигиена - храна за малките ?!

    Коментиран от #7, #8, #12

    17:14 17.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Хазарите ни избиват.

    17:15 17.12.2025

  • 5 12340

    7 0 Отговор
    Производителят е...
    И името му е....
    Той се казва...
    Той е....
    ....
    :))

    Коментиран от #14

    17:18 17.12.2025

  • 6 Ужас

    7 0 Отговор
    Съобщете фирмата бе бабх да знаят хората да не купуват,а не да гадаят и вие сте само лапачи без заслуги

    17:18 17.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Герп боклуци

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Най - евтиния":

    Внос от орхайна

    17:19 17.12.2025

  • 9 ООрана държава

    0 1 Отговор
    В пюретата има антифриз а в памперсите асбест а в дрешките стъклен памук

    17:21 17.12.2025

  • 10 Бай Тошо

    4 0 Отговор
    По мое време щях да ги пратя на курорта в Белене. Нали искахте демокрация? Това лято тези ще са на Малдивите. Голяма разликата нали?

    17:23 17.12.2025

  • 11 въпрос

    2 0 Отговор
    Дали не е от водата ? На много места във водата има уран и арсен

    17:26 17.12.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Най - евтиния":

    ТО И БЕЗ ТОВА БЕБЕШКИТЕ ХРАНИ СА ПЪЛНИ С КОНСЕРВАНТИ.

    17:27 17.12.2025

  • 13 Горски

    3 0 Отговор
    То вече във всички храни има вредни неща, еле пък в преработените храни от супермаркета, на които етикетите са със дълъг списък състваки, някои от които не можем и да прочетем... Не са потърсили - не са намерили. Ще си ям яйцата от кокошкарника и зеленчуците, и плодовете от градината за най-сигурно. Едно време бензина беше пълен с олово. Арсена се използва в пестициди. От къде идват суровините? Пишете и кой е производителя, или неговата репутация е по-важна от живота на децата ни! Явно са вложени суровини с украински произход.

    17:30 17.12.2025

  • 14 Вужъст

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "12340":

    Обявиха партидите, но не и производителя!?
    Хвърляйте боб!

    17:30 17.12.2025

  • 15 Бендида

    4 0 Отговор
    През 2021 доклад на Конгреса в САЩ разкри, че водещи компании за бебешки храни продават продукти с опасни нива на арсен, олово, живак.... БАБХ тогава рече и отсече, че няма постъпила ,,информация" за наличие на детски храни със ,,замърсители" в ЕС, въпреки, че въпросните производители имат трайно присъствие в Европа. Та... двойния стандарт на БАБХ........

    17:31 17.12.2025

  • 16 Инспектор Дюдю

    0 0 Отговор
    На бърза проверка излиза "Слъчо", Свищов

    17:40 17.12.2025

  • 17 Цвете

    2 0 Отговор
    ГЛЕДАХ В НОВИНИТЕ НА...,НО ДРУГОТО Е ПО- ВАЖНО, ТОВА Е ХРАНА ЗА БЕБЕТА И ДО СЕГА СА МЪЛЧАЛИ.? ХАЙДЕ, БЪДЕТЕ ЛЮБЕЗНИ И КАЖЕТЕ ФИРМАТА?.АРСЕНИК ЗА БЕБЕТА Е СМЪРТ, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА СЛЕД ГОДИНИ. 👎🤔👎🤔👎👎👎

    17:42 17.12.2025

  • 19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Невежи, арсенът е металоид и няма нищо общо с органични вещества! Той си е неорганичен и няма нужда да се определя като неорганичен, защото няма органичен!

    17:46 17.12.2025

