БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в бебешка храна. Кашата е от български производител

„БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в бебешка храна. Беше проверен производителят. Бебешката каша - „био зърнена каша ориз четири плюс“, е спряна. Кашата в момента не е налична в търговската мрежа. Блокирани са още две партиди“, посочи бТВ.
Това обясни по време на брифинг д-р Галя Викьова, заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. „Засегнатите партиди са три. Кашата от български производител“, добави тя.
Няма непосредствена опасност.
„Не става въпрос за остър риск. Става въпрос за дългосрочен риск в бъдещето при редовна, дългосрочна консумация“, уточниха от БАБХ.
Действията на агенцията продължават. Ще бъдат вземани проби от всяка партида преди пускането на пазара. Всяка ще бъде изпитвана преди пускането.
„Производителят няма обяснение към момента. Суровините са от регламентирани доставчици с необходимите сертификати. Трябва да се направи цялостна оценка в предприятието. Нивата не са толкова високи, за да има непосредствен риск. Риск може да има само при дългосрочна консумация“, подчерта Галя Викьова.
