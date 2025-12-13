Новини
Превантивно! Изтеглиха от пазара ограничени партиди мляко за кърмачета

Превантивно! Изтеглиха от пазара ограничени партиди мляко за кърмачета

13 Декември, 2025 18:53

13 Декември, 2025 18:53 519 3

Няма данни за регистрирани случаи на заболяване, свързани с консумацията на засегнатите продукти

Превантивно! Изтеглиха от пазара ограничени партиди мляко за кърмачета - 1
Снимка: БАБХ
Снимка: БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщава за доброволно изтегляне от пазара на ограничени партиди мляко за кърмачета NAN 1. Мярката обхваща няколко държави и е изцяло превантивна. Тя е предприета, след като на една от производствените линии във фабриката, в която са правени засегнатите партиди, е установено наличие на бактерии Bacillus cereus.

Няма данни за регистрирани случаи на заболяване, свързани с консумацията на засегнатите продукти. Изтеглянето им от българския пазар от компанията производител е под контрола на БАБХ. Фирмата е съобщила за рисковите продукти и на сайта си в съответствие с изискванията на нормативната база

Засегнатите продукти са със срок годност до октомври 2027 г., с пълно наименование и партиден номер:

NAN OPTIPRO 1 (12x400g) 52870346A B

NAN COMFORTIS 1 (6x800g) 52820346A E

NAN OPTIPRO 1 (6x800g) 52850346A C

Клиенти, закупили продукт от засегната партида, не трябва да го използват. Продуктите могат да бъдат върнати в търговския обект, от който са закупени, като заплатените пари ще бъдат възстановени.


България
  • 1 родител

    1 0 Отговор
    Тровят бебетата ни , а тулупите ни се интересуват само от печалбите !

    19:06 13.12.2025

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    От Кауфланд ли ?

    19:18 13.12.2025

  • 3 Месото на 20 години , хлорирано.

    0 0 Отговор
    Не го изтеглят. Защо ли?

    19:36 13.12.2025

