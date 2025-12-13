Превантивно! Изтеглиха от пазара ограничени партиди мляко за кърмачета

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщава за доброволно изтегляне от пазара на ограничени партиди мляко за кърмачета NAN 1. Мярката обхваща няколко държави и е изцяло превантивна. Тя е предприета, след като на една от производствените линии във фабриката, в която са правени засегнатите партиди, е установено наличие на бактерии Bacillus cereus.
Няма данни за регистрирани случаи на заболяване, свързани с консумацията на засегнатите продукти. Изтеглянето им от българския пазар от компанията производител е под контрола на БАБХ. Фирмата е съобщила за рисковите продукти и на сайта си в съответствие с изискванията на нормативната база
Засегнатите продукти са със срок годност до октомври 2027 г., с пълно наименование и партиден номер:
NAN OPTIPRO 1 (12x400g) 52870346A B
NAN COMFORTIS 1 (6x800g) 52820346A E
NAN OPTIPRO 1 (6x800g) 52850346A C
Клиенти, закупили продукт от засегната партида, не трябва да го използват. Продуктите могат да бъдат върнати в търговския обект, от който са закупени, като заплатените пари ще бъдат възстановени.
