Карайте с внимание: Затварят ленти на АМ „Тракия“ заради ремонт
Карайте с внимание: Затварят ленти на АМ „Тракия" заради ремонт

5 Ноември, 2025 07:09 361 3

Ограничителните съоръжения на магистралата се подменят, след ремонта на отсечката от 90-и до 98-и километър в област Пазарджик

Карайте с внимание: Затварят ленти на АМ „Тракия“ заради ремонт - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес (5 ноември) временно ще бъде ограничено движението от 99-и километър до километър 100 на автомагистрала "Тракия", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В този участък до 18:00 ч. ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица и трафикът в изпреварващите ленти в посока Бургас и София поетапно ще бъде пренасочван през свободните ленти, уточни dariknews.bg.

Шофьорите трябва да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите.

Ограничителните съоръжения на магистралата се подменят, след ремонта на отсечката от 90-и до 98-и километър в област Пазарджик.


България
  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    от 99-тия километър до стотния километър (километър номер 100)

    07:14 05.11.2025

  • 2 файчо

    0 0 Отговор
    Ще лепят ленти по асфалта.

    07:15 05.11.2025

  • 3 1488

    1 0 Отговор
    шоп и внимание са несъвместими понятия

    07:20 05.11.2025

