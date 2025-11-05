Кметът на столичния "Люлин" за кризата с боклука: Усилия се полагат, но те не дават пълния резултат, който хората чакат

Нито публично, нито в частни разговори съм настоявал или коментирал темата как трябва да се сключи договора за сметоизвозването. Това каза Георги Тодоров, кмет на район "Люлин", в отговор на думите на кмета Терзиев, че Столична община трябва да подпише договор със стопанисваща фирма, която предлага двойно по-висока цена.

Много ясно трябва да се потвърди, че животът и здравето на гражданите са приоритет и каквито и войни да се водят, то не трябва да става за сметка на здравето и градската среда. Аз апелирам да спрем да политизираме темата с боклука. Когато става въпрос за гражданите и тяхната безопасна среда - този проблем не следва да се политизира, добави Тодоров в предаването "Лице в лице" по bTV, цитиран от novini.bg

Много усилия се полагат и от Столичния инспекторат, и от дружеството, което обслужва район "Люлин". Но тези усилия не дават пълния резултат, който хората очакват. В "Люлин" има 1500 контейнера за общ битов отпадък, които следва да се изхвърлят всеки ден, за да няма натрупване. В момента на терен има между 6 и 8 камиона за "Люлин", които са към столичното предприятие за третиране на отпадъци. По принцип тази бройка е достатъчна за ежедневно обработване, но в момента на два-три дни се изхвърля боклука от един контейнер, обясни още Георги Тодоров.

По думите му ситуацията с боклука в район "Люлин" се нормализира. "Но гражданите продължават да виждат, че сметоизвозването не е на нужното ниво", каза още той.