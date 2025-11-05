Новини
Арх. Богдана Панайотова: Нямам намерение да подавам оставка. Готова съм да дебатирам всяко мое решение

5 Ноември, 2025 20:08 751 10

"Кметът на столицата не е разговарял лице в лице с мен от 24.10. Вчера, след като беше уведомен, че съм в болница ми изпрати СМС от Бразилия, където се намира в момента, с който ми казва “доста мислих и стигнах до решение, че искам да преустановим съвместната ни работа”, написа още във фейсбук арх. Панайотова

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес Васил Терзиев публикува информация, че ми е поискал оставката като главен архитект. Нямам намерение да подам оставка. И съм готова да дебатирам всяко мое решение с всеки, който е готов да го направи лице в лице с мен.

Пиша тази позиция в качеството си на главен архитект на Столична община от болничното легло където съм на системи от миналата седмица.

Пиша от личния си профил, защото нямам достъп до страницата ми като публична фигура във Фейсбук, нямам достъп и до страницата на НАГ, чийто ръководител съм все още.

Кметът на столицата не е разговарял лице в лице с мен от 24.10. Вчера, след като беше уведомен, че съм в болница ми изпрати СМС от Бразилия, където се намира в момента, с който ми казва “доста мислих и стигнах до решение, че искам да преустановим съвместната ни работа.”

Това написа на страницата си във фейсбук главният архитект на София Богдана Панайотова, след като днес се разбра, че Васил Терзиев и е поискал оставката. Ето и още от думите на арх. Панайотова:

Проблемът според поста му във Фейсбук е в градоустройството, но той има всички правомощия и отговорност да направи всичко, което смята за необходимо в тази сфера, защото с встъпването ми в длъжност, прибра всичките си права по ЗУТ при него, за което го подкрепях и съдействах.

Днес не можах да публикувам друга важна новина за софиянци и за хората, които от години се борят срещу застрояването на Боянското блато. На 03.11.2025 г. колегите от НАГ заедно с район „Витоша“ направиха съвместна проверка. Съставен е констативен акт на основание чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството. В Боянското блато не трябва да се строи. Издаденият акт е в етап на връчване на заинтересованите страни.

А това е цялата новина, която беше спряна:

Предстоят нови проверки на строежи в близост до водни обекти в София

В изпълнение на започналата ревизия на разрешенията за строеж в близост до некоригирани речни корита и дерета, екипът на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ), съвместно с районните администрации, започва нови проверки на строителни обекти в столицата.

Проверките са инициирани в резултат на проведената работна среща в НАГ, посветена на комплексните проблеми, свързани с управлението и опазването на речните корита, както и на необходимостта от по-ефективна координация между институциите.

Работната среща беше инициирана от главния архитект на Столична община арх. Богдана Панайотова, която подчерта, че целта е да се създаде устойчив механизъм за междуинституционално сътрудничество, за да се предотвратят рискови строителни практики и екологични щети.

В дискусията участваха представители на:�Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство наземеделието и храните, ДНСК, Агенция по геодезия, картография и кадастър, „Басейнова дирекция“, РИОСВ – София, „Геозащита Перник“, „Софийска вода“ АД, „Напоителни системи“, „ГИС – София“ ЕООД, ОП „Софияплан“, както и представители на професионалните камари и неправителствени организации, сред които КАБ, КИИП, Камара на строителите в България, Съюз на архитектите в България и др.

В резултат на проведената среща беше взето решение да започне целенасочена проверка на всички строителни обекти, разположени в близост до некоригирани речни корита и дерета, както и да се изготви междуведомствен протокол за координация при издаването на разрешения за строеж в рискови зони.

Главният архитект на Столична община арх. Богдана Панайотова заяви, че целта е да се направи пълен анализ на строителството в рисковите зони и да се предотвратят бъдещи инциденти.

До момента са извършени следните проверки по протежението на река Драгалевска в не коригираната си част:

1.Строеж в район Лозенец – съставен и връчен констативен акт на основание чл. 224(а) от ЗУТ за спиране на строителството

2.Строеж в близост до Боянското блато – на 03.11.2025 г. е извършена съвместна проверка от служители на НАГ и район Витоша. Съставен е констативен акт на основание чл. 224 (а) от ЗУТ за спиране на строителството. Издаденият акт е в етап връчване на заинтересованите страни.

3.Строеж в близост до Драгалевска река, в район Витоша – разрешението за строеж на същия е отменено със Заповед на РДНСК от 29.07.2025 г.

Днес предстои извършване на проверка на още един строеж в близост до Драгалевска река, в район Лозенец.

Към момента екипът на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) извършва проверка на имоти с издадени разрешения за строеж, разположени в контактните зони на водни обекти на територията на Столична община. Идеята е при незапочнато или не напреднало строителство при издадено Разрешение в последните месеци в некоригирани части на водни течения да се предприемат своевременно мерки.

Проверките ще се осъществяват поетапно и по предварително изготвен график, като целта е да бъдат обхванати всички установени случаи на строителство в близост до некоригирани речни корита и дерета.

Резултатите от извършените проверки ще бъдат публично оповестявани от НАГ след приключване на всеки етап от работата.

След изтичане на срока за възражения по съставените констативни актове и при непредставяне на доказателства, че са спазени изискванията на Закона заводите и ЗООС, ще бъдат издавани заповеди за спиране на строежите на основание чл. 224а от Закона за устройство на територията ( от Кмет на Столична община или Кмет на Район)


