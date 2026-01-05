Новини
Васил Терзиев: Приемам подадената от Богдана Панайотова оставка и ѝ благодаря за решението

5 Януари, 2026 13:25 504 7

Боян Недев ще изпълнява временно длъжността главен архитект на София, за да се гарантира нормалната работа на администрацията и приемственост в процесите

Васил Терзиев: Приемам подадената от Богдана Панайотова оставка и ѝ благодаря за решението - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От утре, 6 януари, арх. Богдана Панайотова вече няма да изпълнява длъжността главен архитект на София. Приемам подадената от нея оставка и ѝ благодаря за решението, което позволява темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред.

Това пише в позиция на кмета на Столична община Васил Терзиев във връзка с оставката на главния архитект на София Богдана Панайотова, която публикуваме без редакторска намеса:

"Боян Недев ще изпълнява временно длъжността главен архитект на София, за да се гарантира нормалната работа на администрацията и приемственост в процесите.

Важно е ясно да кажем кое стои в центъра на реформата, която започнахме. Големите теми пред София са конкретни и дългосрочни – създаване на фонд „Благоустройство“, който да осигурява изграждане и поддръжка на инфраструктурата, иницииране на законови и подзаконови промени, с които да ограничим презастрояването, и нов начин на устройствено планиране, който да свързва строителството с трафика, социалната инфраструктура, зелените площи и качеството на градската среда.

Това изисква ясен модел на управление, добра координация и работа в екип. За мен реформата не е въпрос на постове, а на резултати – как по-бързо и по-прозрачно се взимат решения, как се използват наличните ресурси и как градът реално се променя към по-добро".


  • 1 Тръмп

    7 1 Отговор
    Терзиев е нелегитимен.Избран с Мадуровките

    13:26 05.01.2026

  • 2 Хекимян

    7 1 Отговор
    Ти трябва да си ПОДАДЕШ оставката

    13:28 05.01.2026

  • 3 Верно ли

    8 1 Отговор
    "Това изисква ясен модел на управление, добра координация и работа в екип" - с други думи, ще сложим някой наш нищоправец на тази длъжност, хем да папка бюджетна заплатка, хем нищо да не прави, а и да се подписва, там, където му кажем!

    13:29 05.01.2026

  • 4 ушето

    7 0 Отговор
    тате вече не е комунист!

    13:29 05.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    КМЕТЕ,ИДВАХ ПО НОВА ГОДИНА В ИЛИЕНЦИ!НЯМА ЕДНО СВОБОДНО ПАРКОМЯСТО! ВСИЧКО НАЦВЪКАНО С БЛОКОВЕ!СРЕЩНАХ МНОГО ПОЗНАТИ СЕЛСКИ!

    13:44 05.01.2026

  • 6 Яко е напълнила гушата

    0 1 Отговор
    с това презастрояване!

    13:47 05.01.2026

  • 7 Васко ДС-то

    0 0 Отговор
    И гражданите на София ще приемем твойта оставка, некадърнико!

    13:48 05.01.2026

