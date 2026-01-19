Д-р Брънзалов: Трябва да има дебат за потребителската такса. Това в момента, което се случва, е подигравка с лекарите

"В нестабилната политическа обстановка и при липсата на бюджет не може да се реши нито един проблем в системата на здравеопазването. Бюджетът е част от националния рамков договор, касаещ цените на медицинските услуги и те ще останат същите". Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов пред bTV, цитиран от news.bg.
По думите му една услуга зависи от качество, достъпност и финансирането на услугата. Когато в една от тези компоненти има страдание, няма как да не се отрази на другите две компоненти, посочи Брънзалов.
Според него колкото и да е малко увеличението на бюджета на НЗОК, могат да се провеждат чрез него различни политики, да се въвеждат нови дейности, технологии и медицината да галопира напред. България може да предоставя много добро здравеопазване, ако има съответното финансиране, коментира Николай Брънзалов.
Той посочи, че правителството и парламентът не се занимават с потребителската такса при посещение при лекар. "За размера на потребителската такса трябва да има дебат по тази тема. Това в момента, което се случва, е подигравка с лекарите. Смешните в момента пари за пенсионерите е 51 евроцента за посещение при лекар, а за останалите граждани е смайващата сума от 1.48 евро. Просто ме е срам да коментирам тази тема", изтъкна Николай Брънзалов.
Той отбеляза още, че болниците не са затвор и пациентите могат да отидат къде ли не, ако не им се правят изследвания - дори и в игрални зали. БЛС ще даде предложения за подобрения на контрола.
"Бомбата, която се хвърли в обществото е - вижте какво правят лекарите с парите на обществото", посочи Брънзалов.
Николай Брънзалов коментира и възнагражденията на медиците във Варна. "Ако не се увеличат драстично парите за здраве, след кратък срок от време България ще обеднее от лекари, ще обеднее от медицински сестри и тези неща ще се отразят спрямо здравословното състояние на цялото общество", предупреди той.
И призова да се осигури стабилна финансова защита за младите лекари, дори като специализират. Държавата трябва да си позволи, защото демографската криза в медицинските специалности е още по-изявена и България ще среща много големи проблеми, предупреди още веднъж Брънзалов.
Николай Брънзалов увери, че няма да се стигне до национална грипна епидемия в страната, при положение, че не се различава особено от последните грипни епидемии. Желаещите да се ваксинират всяка година са все повече и повече, отчете той. И добави - грипният вирус е много изменчив и трябва да има адекватни противовирусни препарати.
5 защо
Парите на лекарите, сестрите и всички работещи в здравеопазването трябва да се оправят! Но ПАЦИЕНТИТЕ не са ПОТРЕБИТЕЛИ бе докторе!!
9 Чочо
Забогатява се с работа, а не с такси.
10 Иван Грозни
11 пак зина
12 Айде стига с
13 Абе ти
Искаш хората така да умират ли дебело същество?
14 Ха-ха-ха
До коментар #4 от "Боруна Лом":5 лева? Отидох и нямах дребни. Асистентът на лекарката отиде да развали някъде. И вече не се появи... Е, не взе много, но това ми направи много лошо впечатление! До там ли стигнаха и тези?
15 хах
16 хах
До коментар #14 от "Ха-ха-ха":Смятай :)
17 Това е еврозоната
18 хххх
19 Пациент
Оттогава Лекарите са малко, повечето са търговци от най-долните и непочтените.
20 Димо
21 Доктор Сър Пичук
24 Разбирач
До коментар #14 от "Ха-ха-ха":Леко като бакшишите станаха. Явно затова получават адекватното уважение
25 хах
До коментар #23 от "Мирослав":Има да чакаш , 40 лева не искаш ли , толкоз е един Джак Даниелс.
09:06 19.01.2026
26 Един
27 пенсионер от Варна
09:07 19.01.2026
28 след изборите реформа
До коментар #26 от "Един":Благотворителни дружества?
Един доктор учи ДВАНАДЕСЕТ години.
30 Възраждане
09:09 19.01.2026
31 Мдаааа
09:10 19.01.2026
32 разбира се
До коментар #27 от "пенсионер от Варна":Няма да ходиш всеки ден доктора да ти мери кръвното.
33 Разбирач
До коментар #25 от "хах":Те лекарите пият само 20 годишен чивъс, ще го обидиш, хаха. Виновни сме ние че го позволяваме
09:11 19.01.2026
34 Възраждане
До коментар #30 от "Възраждане":В Русия в 40% от болниците няма канализация и течаща вода. Да си върнем държавата през Март месец и тука ще направим така!
09:11 19.01.2026
35 Механик
Лятото и аз правих капитален ремонт. Месец и половина. Излезе ми 17000 лева и то без да сменям всички мебели.
Предстаям си колко пари е излязло това на МЛАДОТО семейство лекари.
36 Р Г В
37 Просто ме е срам да коментирам
Потребителската такса е гавра с пациентите.
Къде се е чуло и видяло, да плащаш че си прекрачил прага на някой смръщен чичка или лелка със слушалки?
Абе, Брънзо, ти плащаш лм потребителска такса, като влизаш в магазина? И там бакалиите имат разходи, каквито имат и докторите- ток, вода, хартия за машините, мият, чистят!
Безплатно здравеопазване- оставиха ни без пари и без здраве!
Нещастник
38 пенсионер от Варна
39 "демократ"
До коментар #12 от "Айде стига с":Това си е самата истина. И все ни е виновно ЕГН- то. Калпазани са.
09:13 19.01.2026
40 Хора, това Е
До коментар #17 от "Това е еврозоната":т.н. "пазарна икономика "! Ако си изнеса стария потник на "Женския пазар" и го продавам за 1000 евро и някой дойде и за тези пари го купи, то всичко си е "нормално"! Нито цените, нито безочието и алчността в тази система нямат граници!!!
Всеки се опитва "за стария си потник" да вземе още и още... При лекарите ни е неприятно. Ама вижте и всички други цени? Един ел-техник на строеж за инсталации взема вече 300 лева надница на ден. А храната по магазините? Всички виждаме... искахте банани, ето ги. Ама никой не ви е казал, че килото ще им е 30 лева :)!
Коментиран от #73, #84
09:14 19.01.2026
41 хххх
09:14 19.01.2026
42 Ами
До коментар #23 от "Мирослав":живей на село бе, там и ракията е без пари, домашна.....
09:15 19.01.2026
43 пенсионер от Варна
До коментар #32 от "разбира се":бъди спокоен, имам си собствен апарат.
09:16 19.01.2026
44 Тома
45 Не съм много съгласен
09:17 19.01.2026
46 Одран пациент
09:17 19.01.2026
47 ХВАЛА НА ДОБРИТЕ
09:18 19.01.2026
48 Абе нали
До коментар #23 от "Мирослав":Плащаме всеки месец в някаква каса? По-добре тогава да я няма? Става, като в лидъла. Идваш, даваш за "вход" 20 лева и прегледът започва. След това всички процедури по ценоразписа...
Касите по цял свят само рекетират хората, вземат пари всеки месец и вече нито лекарите, нито пациентите ги виждат тези пари. Няма смисъл от "застраховка"! Най-тъпият начин да се финансира здравеопазването!
09:18 19.01.2026
49 при липсата на бюджет
09:19 19.01.2026
50 Тошев
09:20 19.01.2026
51 Въобще даже не трябва да се
09:21 19.01.2026
52 ххх
До коментар #50 от "Тошев":Поклон пред коментара ти , браво! Каза им го.
09:23 19.01.2026
53 нннн
09:25 19.01.2026
54 в тия грипни времена
09:26 19.01.2026
55 Иван
09:28 19.01.2026
57 Замислен
58 Някой си от някъде си
09:30 19.01.2026
59 дядото
09:31 19.01.2026
60 хах
09:31 19.01.2026
61 Асен
09:31 19.01.2026
62 ООрана държава
09:31 19.01.2026
63 аз искам
Коментиран от #68, #111
09:33 19.01.2026
64 Мисля
09:33 19.01.2026
66 Гатьо Гатев
67 До БЛС
09:35 19.01.2026
68 хах
До коментар #63 от "аз искам":Ама той Радев е натовски генерал нещо си се объркал "колега"
09:35 19.01.2026
69 С какво се тъпчеш, бе
70 Естествен подбор
09:41 19.01.2026
71 Здравеопазването не е търгашество!!
Достъпът до лекарска помощ е конституционно и човешко право. Финансовата бариера – дори „малка“ – ограничава това право, особено за уязвими групи.
09:42 19.01.2026
72 1234
Брънзалов!? колко здравни каси има в Германия? - над 90...
Направете в България 15-20 да се конкурират за повече осигурени с по-добри услуги..
Да видиш, как нещата ще се наместят?
Намаля източването, как се краде частна каса?
Поливна от болниците отпадат поради невъзможност да отговорят на критериите на касата. и т.н.
09:42 19.01.2026
73 Данев
До коментар #40 от "Хора, това Е":Нормално е щом заплатите на едни, които вече са прекалено много , са в пет цифрени числа за месеца от общите данъци ,каси ,фондове ,комисии ,делегирани бюджети и т.н. И това е само видимото. А тези 300 лв. по 21-22 дни са само четири цифри . Ножицата ? Това и селския тарикат магазинер го усеща вече . Не дай Боже да поиска нещо от съселяните си или да му се развали колата на пътя . Единствено брат му ,може и да му помогне с нещо без пари или по-евтинко ,но и това е съмнително. Озверяване и разделение. А на театър ,опера ,кино и нещо подобно скоро ходили ли сте? Ама честно -дадохте ли 40 - 60 Евро. заедно с платеното паркиране и пътя до там. Или без него? А всичко започва от цената на хляба и звяра човек който срещаш всеки ден .
09:43 19.01.2026
74 Еми да
До коментар #50 от "Тошев":Те ти вземат парите, то и толкова лекуват?
Отидох да ми направят изследване на кръвта.
Там една дебеличка, 30-ина годишна писа некви хартии и ми вика 130 лева. И чака, не подписва и не натиска корчето на компютъра:)!
Извадих парите на масата и веднага подписа и ми даде номер, по интернет, къде да видя резултатите. Но после не можеше да ми вземе кръв. 3 пъти ме пробожда с една игла, нищо не стана. Смени ми на другата ръка и там от 2-ят път потръгна.... И двете ми ръце цяла седмица бяха сини....
Едни некадърници се навъдиха, ама пари умеят да искат. Май само това и умеят?
09:43 19.01.2026
75 Потребителската такса е вредна
Много пациенти отлагат прегледи заради таксата, което води до:
по-късно диагностициране,
по-тежки заболявания,
по-скъпо лечение за системата в дългосрочен план.
09:44 19.01.2026
76 Я марш!
77 Ако
До коментар #55 от "Иван":я нямаше тая такса, бабите от скука щяха по цял ден да ходят да си приказват с лекаря за младите си години. То не че 51 стотинки ги спират, те пак тичат на лекар при всяка хрема щото искат да си говорят с някого, а прегледа го плаща НЗОК. А истински болните хора седят и чакат доктора да се наприказва с бабата
79 хххх
До коментар #74 от "Еми да":Аз имам същата ситуация 50 лв преглед дето ме видя за 2 минути без изследвания и ни ми помогна , но пък сгъна парите
80 Истината
Таксата е регресивна – плаща се еднакво от всички, независимо от доходите.
За хора с минимални пенсии,
инвалидност, хронични заболявания (чести прегледи), тя е реална финансова тежест.
81 е колко да е натовски?
До коментар #68 от "хах":НЯМА висш български офицер, който да не е учил академия в Москва.
Радев е бил 22 дни СЛУШАТЕЛ в академията Уестпойнт в САЩ. Това не го прави натовски генерал.
09:48 19.01.2026
83 Двойно плащане: осигуровки и такса???
Потребителската такса е допълнително и несправедливо натоварване за услуга, която вече е предплатена.
09:50 19.01.2026
84 Значи
До коментар #40 от "Хора, това Е":лекари, ел техници, плочкаджии, фризьорки -- оплаквате се че всички в тая държава (с някакъв занаят) правят големи пари а вие не правите. Ами стани ел. техник и богатей! Стани лекар и богатей! Какво лошо има тези с уменията да получават това на което пазарът оценява уменията им? Щом се дават 300лв за ел техник на ден, значи толкова струват уменията му. Не ти а пазарът решава кое е много или е малко.
09:50 19.01.2026
85 Кой какво
86 хах
До коментар #81 от "е колко да е натовски?":Е хубаво американски :) да знаеш , че няма се излъжем.
87 Напротив!
Събраните средства са незначителни спрямо бюджета на здравеопазването, не водят до съществено повишаване на доходите на медиците,
създават конфликт лекар–пациент.
88 Богдан
09:51 19.01.2026
89 Мнение
По-висока такса означава още по-малко профилактика, повече спешни и тежки случаи,
по-голям натиск върху болниците.
90 Да бе
91 Истината
Без такса повече хора ще ходят на прегледи,
заболяванията ще се откриват по-рано,
разходите за системата ще намалеят.
92 От мен да знаеш
09:53 19.01.2026
93 В Европа ги махат тези такси!!!!!!
Тенденцията в ЕС е към безплатен първичен достъп до лекар, финансиране чрез публични фондове, а не от джоба на пациента.
09:53 19.01.2026
94 обирджии
95 Антон
До коментар #92 от "От мен да знаеш":И в Германия също преди 10 години премахнаха тази потребителска такса и даже дават безплатни лекарства!!!!
96 Призив!
Солидарността означава здравите и по-богатите да подпомагат болните и по-бедните, а не всеки да плаща на входа на лекарския кабинет.
97 Зокзок
98 Петър
99 Петър
100 Реалист
Вместо такси по-добър контрол върху разходите,
борба със злоупотребите, справедливо остойностяване на медицинския труд чрез НЗОК.
101 АБЕ ШИШКО ТЪП
09:56 19.01.2026
102 От село
До коментар #5 от "защо":Напротив, както във всяка търговска дейност пациента е потребител. В крайна сметка болниците са търговски дружества.
09:57 19.01.2026
103 Потребителската такса е ВХОДНА такса!
До коментар #88 от "Богдан":Плащаме осигуровки – не и на входа!
104 Здравето не се таксува!
До коментар #102 от "От село":Не ни таксувайте, лекувайте ни!
105 Бедността не е диагноза!
Вдигането на потребителската такса е изнудване и шангаж от бедните и болните. Срамота!
106 то от кой зависи
107 Призив!
📢 Не на потребителската такса!
📢 Да на достъпно здравеопазване за всички!
108 Дедовото
До коментар #30 от "Възраждане":"Страхотно" и безплатно здравеопазване...То за тва в Русия средната възраст е 65,2 , за мъжете дори е 58!?! Пред тях са дори държави като Гвинея, Пакистан, Бутан :)!
109 Таксата
10:01 19.01.2026
110 Альоо, шишооо...
111 Тоа па
До коментар #63 от "аз искам":Знаеш ли, по време на соца на всички ни правеха някакви операции и напълно безплатно. Помня, 1973 г. отидох, за няколко часа ме изследвана и към 22 часа (късно вечер!) вече.ме оперираха. 3 часа тежка операция, екип от няколко специалисти, ...
И НИЩО. Нито 1 стотинка НЕ НИ ИСКАХА! След това баща ме, от херния... Пак, операция, 10-ина дена в болница и нито 1 стотинка не сме платили. Разните ми лели и братовчеди тогава, също операции... и пак, всичките още живи и здрави, ни лекуваха ТОГАВА в онази "лоша" система!!!
Онези хора тогава бяха ДРУГИ. Може да сме имали всичките по-малко пари и разни джунджурии, НО бяхме НОРМАЛНИ ХОРА... Днеска, кви сме? Сами виждате!!!
10:02 19.01.2026
112 Настояваме за:
Солидарно и справедливо здравеопазване.
Държавна отговорност, а не плащане от джоба на пациента.
10:02 19.01.2026
113 брънза
Този само реве за тази такса. Да погледне автопарка на лекарите,собственици на болници,да види официалните данни за размера на възнагражденията,които са общодостъпни и тогава да реве!.
Б
114 Увеличаването на таксата:
Задълбочава неравенствата.
Превръща здравето в стока.
115 Плащаш
До коментар #112 от "Настояваме за:":си и получаваш. Или ти искаш аз да ти го плащам а ти да го получаваш? Много искаш
10:05 19.01.2026
116 ЗДРАВЕТО НЕ Е ЛУКС!
❌ Потребителската такса е бариера пред достъпа до здравеопазване.
❌ Тя наказва бедните, възрастните и хронично болните.
❌ Плащаме осигуровки – не дължим входна такса при лекаря!
⚠️ Когато хората не могат да си позволят преглед, болестите се лекуват късно, по-тежко и по-скъпо – за всички.
117 за сметка на това
До коментар #93 от "В Европа ги махат тези такси!!!!!!":За сметка на това повикването на линейка започва от 200 Евро нагоре.
118 Анонимен
119 Малко математика
120 Плащам здрамни осигуровки
До коментар #115 от "Плащаш":Здравните осигуровки са точно за това –
да получиш медицинска помощ, когато ти трябва,
без да плащаш допълнително на вратата на кабинета.
121 я па тоа
До коментар #111 от "Тоа па":И не сте занесли поне едно агне на дофтора през 1973? Нещо си се объркал. И да - по онова време бехме всичките равни - и доктора и продавача в месарницата все 160 лева заплата вземахме.
122 Не съм съгласен с теб, приятелю.
До коментар #109 от "Таксата":Потребителската такса не спира злоупотребите, а спира болните
Хората, които злоупотребяват, не се отказват заради 2–3 лв.
Отказват се тези, които наистина нямат пари – болни, възрастни, бедни.
2. Контролът не е работа на пациента, а на системата
Ако някой лекар:
отчита фиктивни прегледи,
приема пациенти без медицинска нужда,
това е проблем на контрола на НЗОК, не на пациента.
Таксата прехвърля държавната отговорност върху болния човек.
123 И още...
До коментар #109 от "Таксата":„Да ходиш всеки час“ е мит.
В реалността:
ДжиПи-тата имат регламентирани часове и графици,
прегледите са с медицински повод,
има лимити и отчетност.
Никой не може просто да „виси на лаф моабет“, ако системата работи нормално.
Самотата не се лекува с потребителска такса
Ако има самотни възрастни хора:
решението е социална политика,
дневни центрове, социални услуги,
не такса, която спира и реално болните.
124 Парадокс
До коментар #109 от "Таксата":Доказано: повече такси = по-малко профилактика
Хората започват да ходят:
само когато вече са много зле, по спешност, което задръства системата повече, а не по-малко.
Истинското решение е друго.
Ако целта е да няма злоупотреби: електронни досиета, реален контрол и санкции, по-добра организация на приема.
Не „плати или не влизай“.
125 анче пак ли таз стара манджа с тоз
повтаряте всеки месец
как човечеца се жалва за повече парици
126 Разумен
Контролът е работа на НЗОК, не на портфейла на пациента!
127 Да ставам
До коментар #84 от "Значи":Сега ел-техник? Бил съм преди 45 г. :)! После станах инженер, после икономист, после финансист, сега си разработвам една от баните в къщата по собствен дизайн, италианска мазилка, пиластери, джакузи за двама със светлотерапия, локално затопляне на водата, 3 помпи... Над джакузито слагам голям екран за да гледаме филми или музика, докато ни е кеф в джакузито. И знаеш ли? С работа пари не се изкарват. На борсите купуваш и продаваш финансови деривати. Понякога ги "държиш" само 15 минути и ги продаваш пак с 1000 -3000 евро печалба. Работата беше при социализма. Вече няма смисъл. Работя само за кеф и съм супер доволен. Сам си планирам тази баня и всичко върви по плана. След месец ще е готова вече. Ама на 2-ят етаж ни е другата, също джакузи за двама....
Камините също сам си ги планирах... Чудесен огън и приятно седиш и си пийваш Джек Дениелс вечер.
Животът е такъв, какъвто сам си го направиш... Не трябва да си алчен, за да имаш. Има толкова много начини да изкарваш добри пари.
128 Аве какви такси?
В провинцията няма работа, всички ли трябва да дойдем да живеем в София??..
10:17 19.01.2026
129 Затова!
До коментар #101 от "АБЕ ШИШКО ТЪП":Защото в Испания здравеопазването е обществена услуга, а не сергия.
Там си осигурен → получаваш медицинска помощ. Без такса на вратата.
Защо в Испания няма такава такса?
🟢 Здравеопазването се финансира солидарно чрез данъци и осигуровки
🟢 Достъпът до личен лекар и специалист е безплатен за пациента
🟢 Контролът е върху системата и лекарите, не върху джоба на болния
🟢 Целта е хората да ходят навреме, а не когато вече е късно
А какво е потребителската такса в България?
❌ Финансова бариера пред бедните и възрастните.
❌ Двойно плащане – осигуровки + такса.
❌ Прехвърляне на държавната отговорност върху пациента.
❌ Остатък от лош модел, който Европа отдавна изоставя.
130 Моля
До коментар #128 от "Аве какви такси?":ви не идвайте всички в София. Достатъчно "софиянци" станахме. Стойте си по родните места и пишете по форумите колко зле е в столицата и как човек трябва да живее качествено на чист въздух.
10:20 19.01.2026
131 Разликата
До коментар #101 от "АБЕ ШИШКО ТЪП":В Испания държавата вярва на гражданите си.
В България ги „наказва превантивно“.
132 Лемънс
До коментар #101 от "АБЕ ШИШКО ТЪП":В Испания не се плаща такса, защото здравето не е лукс.
В България таксата е безумен патент, който спира болните, не злоупотребите.
133 Европа лекува. България таксува.
До коментар #101 от "АБЕ ШИШКО ТЪП":В Испания не плащам такси за лекар.
В България плащам осигуровки И такса.
Това не е реформа – това е безумен БГ патент.
134 моля моля
До коментар #130 от "Моля":Сега като дойде Радев, ще върне жителството и ще върне всичките по местата на раждане, без изключение.
