Д-р Брънзалов: Трябва да има дебат за потребителската такса. Това в момента, което се случва, е подигравка с лекарите

19 Януари, 2026 08:33

"Ако не се увеличат драстично парите за здраве, след кратък срок от време България ще обеднее от лекари, ще обеднее от медицински сестри и тези неща ще се отразят спрямо здравословното състояние на цялото общество", предупреди шефът на БЛС

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"В нестабилната политическа обстановка и при липсата на бюджет не може да се реши нито един проблем в системата на здравеопазването. Бюджетът е част от националния рамков договор, касаещ цените на медицинските услуги и те ще останат същите". Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов пред bTV, цитиран от news.bg.

По думите му една услуга зависи от качество, достъпност и финансирането на услугата. Когато в една от тези компоненти има страдание, няма как да не се отрази на другите две компоненти, посочи Брънзалов.

Според него колкото и да е малко увеличението на бюджета на НЗОК, могат да се провеждат чрез него различни политики, да се въвеждат нови дейности, технологии и медицината да галопира напред. България може да предоставя много добро здравеопазване, ако има съответното финансиране, коментира Николай Брънзалов.
Той посочи, че правителството и парламентът не се занимават с потребителската такса при посещение при лекар. "За размера на потребителската такса трябва да има дебат по тази тема. Това в момента, което се случва, е подигравка с лекарите. Смешните в момента пари за пенсионерите е 51 евроцента за посещение при лекар, а за останалите граждани е смайващата сума от 1.48 евро. Просто ме е срам да коментирам тази тема", изтъкна Николай Брънзалов.

Той отбеляза още, че болниците не са затвор и пациентите могат да отидат къде ли не, ако не им се правят изследвания - дори и в игрални зали. БЛС ще даде предложения за подобрения на контрола.

"Бомбата, която се хвърли в обществото е - вижте какво правят лекарите с парите на обществото", посочи Брънзалов.
Николай Брънзалов коментира и възнагражденията на медиците във Варна. "Ако не се увеличат драстично парите за здраве, след кратък срок от време България ще обеднее от лекари, ще обеднее от медицински сестри и тези неща ще се отразят спрямо здравословното състояние на цялото общество", предупреди той.

И призова да се осигури стабилна финансова защита за младите лекари, дори като специализират. Държавата трябва да си позволи, защото демографската криза в медицинските специалности е още по-изявена и България ще среща много големи проблеми, предупреди още веднъж Брънзалов.

Николай Брънзалов увери, че няма да се стигне до национална грипна епидемия в страната, при положение, че не се различава особено от последните грипни епидемии. Желаещите да се ваксинират всяка година са все повече и повече, отчете той. И добави - грипният вирус е много изменчив и трябва да има адекватни противовирусни препарати.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 31 гласа.
  • 1 гуси-гуси

    95 7 Отговор
    Тия пък не се наядоха, гледай каква гуша е отпрал!

    08:42 19.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    60 3 Отговор
    Само се констатира,че има недостик на лекари и мед.сестри и до там.

    08:42 19.01.2026

  • 3 Нека

    37 1 Отговор
    да чуем и мнението на д-р Хасарджиев.

    08:43 19.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    78 5 Отговор
    ЕЙ ,ДЕБЕЛ НЕ СЕ НАЯДОХТЕ,БЕ! ВСЕКИ ОСТАВЯ МИНИМУМ ПЕТ, ДЕСЕТ ЛЕВА НА ЛИЧНИЯТ ЛЕКАР!

    Коментиран от #14

    08:44 19.01.2026

  • 5 защо

    87 2 Отговор
    Докторе,
    Парите на лекарите, сестрите и всички работещи в здравеопазването трябва да се оправят! Но ПАЦИЕНТИТЕ не са ПОТРЕБИТЕЛИ бе докторе!!

    Коментиран от #102

    08:44 19.01.2026

  • 6 хххх

    69 3 Отговор
    Аве какви такси , на лекар и зъболекар немога отида а вие не си знаете златните пръстени

    08:45 19.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 здрасти

    40 12 Отговор
    Лекарите скачаха ли по площадите срещу Бюджета? Сега за какво реват? Да се оплачат на Асен Василев.

    08:48 19.01.2026

  • 9 Чочо

    69 3 Отговор
    На таксите ли чакате да , "забогатеете".
    Забогатява се с работа, а не с такси.

    08:48 19.01.2026

  • 10 Иван Грозни

    64 2 Отговор
    Защо измислиха този тумор-НЗОК? Нали има цяло министерство.Излишно похарчени пари за търтеи.Купуват коли, обзавеждат някакви обекти, а никого не лекуват.Крият се зад гърба на лекарите.

    08:48 19.01.2026

  • 11 пак зина

    43 2 Отговор
    Тоя, дето е полагал Хипопотамовата клетва.

    08:50 19.01.2026

  • 12 Айде стига с

    74 5 Отговор
    Тези лекари! Някои от тях получават над 80 000 лева месечно. През декември, още от 10-ти започнаха празниците, отказаха всички прегледи. Толкова разглезени. По време.на соца имахме нормални лекари, културни и човечни. Тези днеска са едни търговци. Щяли да избягат, ако са им малко парите? Еми да бягат. Такъв лекари с такова мислене не е лекар. По-добре да стане "играч на борсите " и да изкарва "многото пари", щом това му е цел. Лекар, това е призвание, не е метод, за "печатане на пари"!

    Коментиран от #39

    08:50 19.01.2026

  • 13 Абе ти

    51 1 Отговор
    Нормален ли си? Заплата получават ли лекарите? Я изчезни, само такси и простотиии са ви в главите.
    Искаш хората така да умират ли дебело същество?

    08:52 19.01.2026

  • 14 Ха-ха-ха

    50 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    5 лева? Отидох и нямах дребни. Асистентът на лекарката отиде да развали някъде. И вече не се появи... Е, не взе много, но това ми направи много лошо впечатление! До там ли стигнаха и тези?

    Коментиран от #16, #24

    08:52 19.01.2026

  • 15 хах

    16 2 Отговор
    Интересно ми е тоз ние ли си още ковид ваксини?

    08:58 19.01.2026

  • 16 хах

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ха-ха-ха":

    Смятай :)

    08:59 19.01.2026

  • 17 Това е еврозоната

    36 3 Отговор
    Всеки увеличава произволно хонорара си.Подигравката е не с лекарите ,а с пациентите. На какво основание лекари си вдигнаха хонорарите между 150 и 260 лв.Този господин няма ли информация за това своеволие и не знае ли, че нито заплатите ,нито пенсиите са увеличени .Да сложат таван на тези хонорари , които пълната не само джобовете на някои лека и, но и касите на клиниките където работят .Пълен анахронизъм е директори на болници да получават заплати от 50000 и повече лева, а сестрите да изнемогват с 1500 до 2000 лв.

    Коментиран от #40

    09:01 19.01.2026

  • 18 хххх

    23 1 Отговор
    Навремето имах един забололекар Бог да го прости , беше чужденец и невероятен заболекар правил ми е зъби без да му плащам или напредебвъв времето съм му давал пари , ей това е Лекар!

    09:02 19.01.2026

  • 19 Пациент

    34 1 Отговор
    А вие ни се подигравате откакто има здравна каса.
    Оттогава Лекарите са малко, повечето са търговци от най-долните и непочтените.

    09:03 19.01.2026

  • 20 Димо

    29 1 Отговор
    Тоя винаги говори само и единствено за пари. От 2015 година над три пъти се е увеличил бюджета на НЗОК, но никой не усеща разликата, нито пациентите, нито лекарите, пък сестрите най-малко. Той обаче е безмълвен за това.

    09:04 19.01.2026

  • 21 Доктор Сър Пичук

    4 22 Отговор
    Необходимо е таксата да скочи до 12 лв минимум...

    09:04 19.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мирослав

    5 36 Отговор
    Аз съм лекар и определено 2 лева са унижение и подигравка. Потребителската такса трябва да е поне 20 лева. Та толкова вече струва едно малко уиски в най-евтиното заведение в София

    Коментиран от #25, #42, #48

    09:05 19.01.2026

  • 24 Разбирач

    18 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ха-ха-ха":

    Леко като бакшишите станаха. Явно затова получават адекватното уважение

    09:06 19.01.2026

  • 25 хах

    22 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мирослав":

    Има да чакаш , 40 лева не искаш ли , толкоз е един Джак Даниелс.

    Коментиран от #33

    09:06 19.01.2026

  • 26 Един

    28 0 Отговор
    ДОКАТО БОЛНИЦИТЕ СА "ФИНАНСОВИ ДРУЖЕСТВА" ПАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ИМ СТИГАТ!

    Коментиран от #29

    09:07 19.01.2026

  • 27 пенсионер от Варна

    19 2 Отговор
    и , какво ще каже тоя за такса 10-12 евро !? на ден по една мин. заплата , дали ще им стига !?

    Коментиран от #32

    09:07 19.01.2026

  • 28 след изборите реформа

    17 2 Отговор
    Трябва да се започне внос на лекари от други страни.Нашите са много зле.хем не стават хем само пари искат и то големи суми.

    09:08 19.01.2026

  • 29 а какво да са

    4 15 Отговор

    До коментар #26 от "Един":

    Благотворителни дружества?
    Един доктор учи ДВАНАДЕСЕТ години.

    09:09 19.01.2026

  • 30 Възраждане

    20 3 Отговор
    В Русия здравеопазването е БЕЗПЛАТНО. Май само в България взимат потребителска такса от здравноосигурени. Да си върнем България март месец и ние ще отменил тази несправедливост

    Коментиран от #34, #108

    09:09 19.01.2026

  • 31 Мдаааа

    28 2 Отговор
    А защо има недостиг на лекари и мед. сестри? Причината не е липса на пари, а в разпределението и краденето на пари. Едни лекари стават милионери с яки джипове и имоти по света и у нас. А други не могат да свържат двата края. Да не милеем чак толкова за джипитата, които пишат само и ти дават антибиотик след антибиоти белким ги улучат. В болниците ти надписват какви ли не изследвания и процедур, а лекар даже не се види. Ако един лекар полежи в някоя боница и усети как бедния гражданин, който му плаша заплатата се лекува, ще избяга на секундата. Пари бол, само че отиват в чекмеджетата на няколко човека. А в частните болници направо заминават в сметката на баш боса. А знаете ли колко от болниците тайничко са на Шиши. Ще ви се завие свят. Така че лекарите много добре знаят истината. Но искат още пати в чекмеджето!

    09:10 19.01.2026

  • 32 разбира се

    5 11 Отговор

    До коментар #27 от "пенсионер от Варна":

    Няма да ходиш всеки ден доктора да ти мери кръвното.

    Коментиран от #43

    09:10 19.01.2026

  • 33 Разбирач

    22 2 Отговор

    До коментар #25 от "хах":

    Те лекарите пият само 20 годишен чивъс, ще го обидиш, хаха. Виновни сме ние че го позволяваме

    09:11 19.01.2026

  • 34 Възраждане

    3 21 Отговор

    До коментар #30 от "Възраждане":

    В Русия в 40% от болниците няма канализация и течаща вода. Да си върнем държавата през Март месец и тука ще направим така!

    09:11 19.01.2026

  • 35 Механик

    22 2 Отговор
    Не знам колко пари взимат от потребителска такса, но съседния апартамент бе закупен от млада двойка. И двамата са ДжПи-та. От юни месец се започна ремонт там. Нонстоп къртене, извозване на натрошен бетон, пепеляци, перфоратори- изринаха го до основи. После се почна строене и нансяне на каква ли не мебелировка... та чак до 30-ти декември, когато младите дойдоха вече да живеят тук.
    Лятото и аз правих капитален ремонт. Месец и половина. Излезе ми 17000 лева и то без да сменям всички мебели.
    Предстаям си колко пари е излязло това на МЛАДОТО семейство лекари.

    09:11 19.01.2026

  • 36 Р Г В

    24 1 Отговор
    Хей ти охранения чиято фигура вече не се побира в обхвата на фото обектива и не можеш да закопчаеш копчето на ризата си около врата. Стига си ревал от една година за потребителската такса а първо отиди смени фамилията си произхождаща от думата - брънз - ронливо мяхово сирене. Второ прави всяка сутрин крос минимум 2 км. ,лицеви опори и клякания. Води здравословен начин на живот , дарявай част от заплатата си и бонусите в подкрепа на младите лекари , искай управителите на болници и съветите към тях да си намалят заплатите които са между 80-100 Хил лв на година и тогава посягай на пенсионерите.

    09:11 19.01.2026

  • 37 Просто ме е срам да коментирам

    29 3 Отговор
    Наглото изказване на тоя обитател от кочината!
    Потребителската такса е гавра с пациентите.
    Къде се е чуло и видяло, да плащаш че си прекрачил прага на някой смръщен чичка или лелка със слушалки?
    Абе, Брънзо, ти плащаш лм потребителска такса, като влизаш в магазина? И там бакалиите имат разходи, каквито имат и докторите- ток, вода, хартия за машините, мият, чистят!
    Безплатно здравеопазване- оставиха ни без пари и без здраве!
    Нещастник

    09:11 19.01.2026

  • 38 пенсионер от Варна

    27 1 Отговор
    потребителската такса не е въведена , за да заплаща прегледа ! трябва да остане символична. прегледите се заплащат от Здравната каса, не извъртайте нещата. освен това за всеки пациент, регистриран при личния лекар се получават определени суми !

    09:13 19.01.2026

  • 39 "демократ"

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "Айде стига с":

    Това си е самата истина. И все ни е виновно ЕГН- то. Калпазани са.

    09:13 19.01.2026

  • 40 Хора, това Е

    19 1 Отговор

    До коментар #17 от "Това е еврозоната":

    т.н. "пазарна икономика "! Ако си изнеса стария потник на "Женския пазар" и го продавам за 1000 евро и някой дойде и за тези пари го купи, то всичко си е "нормално"! Нито цените, нито безочието и алчността в тази система нямат граници!!!
    Всеки се опитва "за стария си потник" да вземе още и още... При лекарите ни е неприятно. Ама вижте и всички други цени? Един ел-техник на строеж за инсталации взема вече 300 лева надница на ден. А храната по магазините? Всички виждаме... искахте банани, ето ги. Ама никой не ви е казал, че килото ще им е 30 лева :)!

    Коментиран от #73, #84

    09:14 19.01.2026

  • 41 хххх

    13 1 Отговор
    Сега да не влезеш в болница , кредит ли да дърпам да ме лекувате?

    09:14 19.01.2026

  • 42 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мирослав":

    живей на село бе, там и ракията е без пари, домашна.....

    09:15 19.01.2026

  • 43 пенсионер от Варна

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "разбира се":

    бъди спокоен, имам си собствен апарат.

    09:16 19.01.2026

  • 44 Тома

    21 1 Отговор
    Айде този дебелия пак започна да плаче за потребителската такса.Нали всеки месец вземате от здравната каса пари за усигорен пациент.

    09:17 19.01.2026

  • 45 Не съм много съгласен

    20 0 Отговор
    Пациентите могат да отидат къде ли не, докато лежат в болницата, понеже не е затвор, казва човекът. Хубаво, само че нека да каже, ако един пациент играе в казино, докато се води в болницата, дали въобще е за болница? Болните хора лежат! То това е основното - за щяло и нещяло, в болницата. Защото там цените на пътеките са най-високи и е хубаво да се усвоят.

    09:17 19.01.2026

  • 46 Одран пациент

    10 1 Отговор
    На убийците в бели престилки парите все са им малко. Но Господ гледа...

    09:17 19.01.2026

  • 47 ХВАЛА НА ДОБРИТЕ

    20 1 Отговор
    Честни лекари. Но мисля малко останаха. А този е само по студията и пропаганда прави. Плаши и се прави на умен голем разбирач.

    09:18 19.01.2026

  • 48 Абе нали

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мирослав":

    Плащаме всеки месец в някаква каса? По-добре тогава да я няма? Става, като в лидъла. Идваш, даваш за "вход" 20 лева и прегледът започва. След това всички процедури по ценоразписа...
    Касите по цял свят само рекетират хората, вземат пари всеки месец и вече нито лекарите, нито пациентите ги виждат тези пари. Няма смисъл от "застраховка"! Най-тъпият начин да се финансира здравеопазването!

    09:18 19.01.2026

  • 49 при липсата на бюджет

    11 1 Отговор
    Решили че потребителската такса трябва да вдигат. Ами ще стачкувате за бюджет ....

    09:19 19.01.2026

  • 50 Тошев

    20 2 Отговор
    Професоре , да ти кажа и аз какво съм видял от всички познати минали при вас и най-вече за ония дето след всичкото лекуване казваме " Бог да ги прости " . След лечението хора работили цял живот дори и по чужбина се налага да влязат в заеми при разпродадено всичко и оставащи с един покрив над главата . Хора продали всичко ,вече с пенсии от възможно най-големите защото са работили тежка и добре платена вредна работа ,се връщаха да молят за още работа за да плащат борчовете направени поради лекуване на близък вече починал. Как и какво лекувате не знаем ,но накрая някои опират до чужбина примерно в Турция . Те изкарват поне още година-две в мизерия след това ,но поне са с роднините си които обичат ,за разлика от тези които не могат да си позволят това и остават само тук . И по-важното да ти кажа съвсем човешки . Нямам вече познат който да не казва и със сигурност го правят ,че ще умре и без вашата намеса ,но няма дори и малкото което е спестил за децата да даде на вас като обрече съпруга и роднини на години мизерия след това. Разбираш ли до къде сте я докарали от алчност ? Хората умират с ясното съзнание ,че това е краят и се стараят поне да не бъдат ограбени . Вие сте вече само търговци на живот или по-скоро на смърт. Това благодарение на " Търговско дружество " и на НЗОК.

    Коментиран от #52, #74

    09:20 19.01.2026

  • 51 Въобще даже не трябва да се

    15 2 Отговор
    увеличат драстично парите за здраве. Преразпределение вътре в системата трябва и да се спре финансирането на частните медицински центрове от касата

    09:21 19.01.2026

  • 52 ххх

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "Тошев":

    Поклон пред коментара ти , браво! Каза им го.

    09:23 19.01.2026

  • 53 нннн

    16 0 Отговор
    Има, бе! Пари има. Някои лекари получават заплата 100 хиляди и повече. Ножицата на лекарските дохои е 100 ПЪТИ, а е Европа - 4. Някои лекарства са 5 пъти по- скъпи в частните болници. И т.н.

    09:25 19.01.2026

  • 54 в тия грипни времена

    4 0 Отговор
    Защо мълчи Янка Таке даскалот?

    09:26 19.01.2026

  • 55 Иван

    13 1 Отговор
    Това с потребителска такса е само в България начин да ти прибират пари след като си осигурен каква такса просто поредната измама и легална

    Коментиран от #77

    09:28 19.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Замислен

    14 1 Отговор
    А защо трябва да има потребителска такса?Колко пъти ще ме таксуват през осигуровки,лекарства и избори на екипи и още и още?

    09:30 19.01.2026

  • 58 Някой си от някъде си

    14 2 Отговор
    Не подигравка е с пациентите,всички знаем как си точите здравната каса.Такава такса не трябва да съществува при положение ,че си плащам осигуровки, иначе те за какво са?

    09:30 19.01.2026

  • 59 дядото

    11 1 Отговор
    св ин ьо де бе ла.не е ли подигравка "щавенето" на народа - такса екип, доплащане консумативи,скъпи лекарства и какви ли не безобразия в здравеопазването на фона на заплати до 100-200 000 лева месечно и практиката в ес.про падн ала територия,алчни хора,пфу.

    09:31 19.01.2026

  • 60 хах

    11 1 Отговор
    А какви времена бяха по ковида , лекувахте по телефона :)

    09:31 19.01.2026

  • 61 Асен

    8 1 Отговор
    Е колко може още да ни дои НЗОК и лекарите????

    09:31 19.01.2026

  • 62 ООрана държава

    13 3 Отговор
    Ако се вдига такса да има и минимално време за преглед от 40 минути, а не да влезем за 5 минути и да им оставим 13 лева. Като цяло джипитата са на 80% безполезни и трябва да има механизъм да се прескачат и да си посещаваме директно специалист

    09:31 19.01.2026

  • 63 аз искам

    4 9 Отговор
    Искам Радев да спечели мнозинство в Парламента. Да извади България от ЕС и НАТО и да ни вкара в БРИКС. Да затвори гранциците и да национализира фабриките. Да върне лева и един долар да е 3000 лева, а заплатата 2 долара. Нека младите не особено умни да живеят в кошмара в който ние сме живели.

    Коментиран от #68, #111

    09:33 19.01.2026

  • 64 Мисля

    11 2 Отговор
    А потребителска такса да влезеш в мола или автосервиза и др. кога?Пусти прът ама дебел,че като ви гледам гушите,гърбовете и шкембетата доста бой ви трябва.Не се наядохте с обществени пари

    09:33 19.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гатьо Гатев

    10 2 Отговор
    Брънзаров,смешен плач........ошишкавихте се . ..Престани да се правиш на умен.....

    09:35 19.01.2026

  • 67 До БЛС

    13 2 Отговор
    При минимална заплата от 620 евро бруто а чисто 500 евро МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ е подигравка с народа бе ш.и.б.е.к алчен .400 хиляди човека работят на минимална заплата,сиреч 15% от населението е на 500 евра заплата .За какво дрънкаш ти ? Просто спрете да точите касата и да я крадете и да пишете разни несъществуващи скъпи операции за хиляди левове едната ..Ми то много ясно че все няма да има пари.Ми то и 1 трилион да ви се даде пак ще кажете че е малко и не достигат.Аз беден лекар не съм видял.В малките села и градчета личните лекари на хората карат чисто нови мерцедеси и аудита - чисто нови от магазина и имат по няколко апартамента в областните градове и отделно къщи и вили Ай скрий се вече бе нахалник

    09:35 19.01.2026

  • 68 хах

    6 1 Отговор

    До коментар #63 от "аз искам":

    Ама той Радев е натовски генерал нещо си се объркал "колега"

    Коментиран от #81

    09:35 19.01.2026

  • 69 С какво се тъпчеш, бе

    9 1 Отговор
    При това плюскане, нямк да ти стигат парите, колкото и да вземаш, ама лошото е, четги вземаш от нас. Болните!

    09:40 19.01.2026

  • 70 Естествен подбор

    14 2 Отговор
    Оправяйте се бе доктори,напускайте ...отивайте в чужбина да бачкате...какво ревете постоянно.... махайте се....

    09:41 19.01.2026

  • 71 Здравеопазването не е търгашество!!

    10 2 Отговор
    Здравеопазването е основно човешко право, не пазарна услуга
    Достъпът до лекарска помощ е конституционно и човешко право. Финансовата бариера – дори „малка“ – ограничава това право, особено за уязвими групи.

    09:42 19.01.2026

  • 72 1234

    7 0 Отговор
    Брънзалов, питал си как е в Германия? Аз съм питал? Направете го като в Германия!!
    Брънзалов!? колко здравни каси има в Германия? - над 90...
    Направете в България 15-20 да се конкурират за повече осигурени с по-добри услуги..
    Да видиш, как нещата ще се наместят?
    Намаля източването, как се краде частна каса?
    Поливна от болниците отпадат поради невъзможност да отговорят на критериите на касата. и т.н.

    09:42 19.01.2026

  • 73 Данев

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хора, това Е":

    Нормално е щом заплатите на едни, които вече са прекалено много , са в пет цифрени числа за месеца от общите данъци ,каси ,фондове ,комисии ,делегирани бюджети и т.н. И това е само видимото. А тези 300 лв. по 21-22 дни са само четири цифри . Ножицата ? Това и селския тарикат магазинер го усеща вече . Не дай Боже да поиска нещо от съселяните си или да му се развали колата на пътя . Единствено брат му ,може и да му помогне с нещо без пари или по-евтинко ,но и това е съмнително. Озверяване и разделение. А на театър ,опера ,кино и нещо подобно скоро ходили ли сте? Ама честно -дадохте ли 40 - 60 Евро. заедно с платеното паркиране и пътя до там. Или без него? А всичко започва от цената на хляба и звяра човек който срещаш всеки ден .

    09:43 19.01.2026

  • 74 Еми да

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "Тошев":

    Те ти вземат парите, то и толкова лекуват?
    Отидох да ми направят изследване на кръвта.
    Там една дебеличка, 30-ина годишна писа некви хартии и ми вика 130 лева. И чака, не подписва и не натиска корчето на компютъра:)!
    Извадих парите на масата и веднага подписа и ми даде номер, по интернет, къде да видя резултатите. Но после не можеше да ми вземе кръв. 3 пъти ме пробожда с една игла, нищо не стана. Смени ми на другата ръка и там от 2-ят път потръгна.... И двете ми ръце цяла седмица бяха сини....
    Едни некадърници се навъдиха, ама пари умеят да искат. Май само това и умеят?

    Коментиран от #79

    09:43 19.01.2026

  • 75 Потребителската такса е вредна

    7 2 Отговор
    Потребителската такса спира хората да търсят навременна помощ
    Много пациенти отлагат прегледи заради таксата, което води до:
    по-късно диагностициране,
    по-тежки заболявания,
    по-скъпо лечение за системата в дългосрочен план.

    09:44 19.01.2026

  • 76 Я марш!

    10 1 Отговор
    Какъв доктор е тоя бре, той сам не мисли за своето здраве, напращял като св.ня, има нездравословен вид, тръгнал алчния още пари да иска от бедния български народ!!

    09:46 19.01.2026

  • 77 Ако

    3 7 Отговор

    До коментар #55 от "Иван":

    я нямаше тая такса, бабите от скука щяха по цял ден да ходят да си приказват с лекаря за младите си години. То не че 51 стотинки ги спират, те пак тичат на лекар при всяка хрема щото искат да си говорят с някого, а прегледа го плаща НЗОК. А истински болните хора седят и чакат доктора да се наприказва с бабата

    09:46 19.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 хххх

    8 1 Отговор

    До коментар #74 от "Еми да":

    Аз имам същата ситуация 50 лв преглед дето ме видя за 2 минути без изследвания и ни ми помогна , но пък сгъна парите

    09:48 19.01.2026

  • 80 Истината

    8 1 Отговор
    Най-силно засегнати от това, което предлага тоя хипопотам, ще са бедните, възрастните и хронично болните!
    Таксата е регресивна – плаща се еднакво от всички, независимо от доходите.
    За хора с минимални пенсии,
    инвалидност, хронични заболявания (чести прегледи), тя е реална финансова тежест.

    09:48 19.01.2026

  • 81 е колко да е натовски?

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "хах":

    НЯМА висш български офицер, който да не е учил академия в Москва.
    Радев е бил 22 дни СЛУШАТЕЛ в академията Уестпойнт в САЩ. Това не го прави натовски генерал.

    Коментиран от #86

    09:48 19.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Двойно плащане: осигуровки и такса???

    9 2 Отговор
    Гражданите вече плащат задължителни здравни осигуровки, данъци.
    Потребителската такса е допълнително и несправедливо натоварване за услуга, която вече е предплатена.

    09:50 19.01.2026

  • 84 Значи

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Хора, това Е":

    лекари, ел техници, плочкаджии, фризьорки -- оплаквате се че всички в тая държава (с някакъв занаят) правят големи пари а вие не правите. Ами стани ел. техник и богатей! Стани лекар и богатей! Какво лошо има тези с уменията да получават това на което пазарът оценява уменията им? Щом се дават 300лв за ел техник на ден, значи толкова струват уменията му. Не ти а пазарът решава кое е много или е малко.

    Коментиран от #127

    09:50 19.01.2026

  • 85 Кой какво

    3 1 Отговор
    В момента лекарите се подиграват с пациентите, държавата и.м отпуска 11 милиарда,виждат им се малко и ще вдигат таксата за достъп до кабинета на лекаря,и то да е само това,а после още и още

    09:50 19.01.2026

  • 86 хах

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "е колко да е натовски?":

    Е хубаво американски :) да знаеш , че няма се излъжем.

    09:50 19.01.2026

  • 87 Напротив!

    3 0 Отговор
    Потребителската такса не решава проблема с финансирането на лекарите!
    Събраните средства са незначителни спрямо бюджета на здравеопазването, не водят до съществено повишаване на доходите на медиците,
    създават конфликт лекар–пациент.

    09:51 19.01.2026

  • 88 Богдан

    1 9 Отговор
    Чета коментарите и сега разбирам защо България е толкова зле. Това ли ви е болката че човек учил медицина 10-15 години ще ви преглежда и лекува за 1 евро.Недейте да ходите на лекар ! Няма смисъл.Щом на тая възраст 1 евро ви е проблемът наистина не сте за лекар.Нещата в животът ви са безнадеждни.

    Коментиран от #103

    09:51 19.01.2026

  • 89 Мнение

    2 0 Отговор
    Увеличаването на потребителската такса ще задълбочи неравенствата.
    По-висока такса означава още по-малко профилактика, повече спешни и тежки случаи,
    по-голям натиск върху болниците.

    09:52 19.01.2026

  • 90 Да бе

    4 0 Отговор
    Направо да им гласуват по 5 евро за пенсионер и деца до 7 г възраст,а за всички останали-10 евро потребителска такса.Уста- куфари са отворили,тези " стрелочници" - търговец ООД...Добър ден,дай пет евро! Днес като му прекрачат кабинета 30-40 пациенти,100-150 евро в джобчето на престилката.Чиста пара: С тези суми,плаща наема, заплата на мед.секретар( направиха си и това удобство,може и без спец.медицинско образование) ,която да шляпа на компютъра.Всичко останало,по 4,90 лв / 2,60 евро на регистриран към него, директно от Здр.каса в сметката.Без значение,дали е не е стъпвал при него с години,получава пари за него.При 4 часов работен ден! Всички така работят- днес- до обяд,утре- следобед! Всеки от тях-" доработва" в друг кабинет, или поликлиника,болница,в този времеви интервал.Аз не съм чул за Джипи заминало в Европа на работа.Такава ясла там няма.За 4 часов работен ден,да прибира 5-6 бона чисто.По селата е още по голяма лапачка.Едно джипи държи по 3-4 села, отделно си отваря частен кабинет,за преглед след работно време.

    09:52 19.01.2026

  • 91 Истината

    3 0 Отговор
    Профилактиката е по-евтина от лечението
    Без такса повече хора ще ходят на прегледи,
    заболяванията ще се откриват по-рано,
    разходите за системата ще намалеят.

    09:52 19.01.2026

  • 92 От мен да знаеш

    6 0 Отговор
    Егати сбърканото мислене.Докторе,в Италия не съм платил и цент такса при личната.Просто такава такса не съществува.Оправете си здравната система,спрете източването на здравната каса,спрете да си купувате яхти,и да си водите кифлите по луксозни почивки,и всичко това с наши пари.Не се наядохте еййййй.

    Коментиран от #95

    09:53 19.01.2026

  • 93 В Европа ги махат тези такси!!!!!!

    4 1 Отговор
    Много европейски държави премахват или силно ограничават такива такси
    Тенденцията в ЕС е към безплатен първичен достъп до лекар, финансиране чрез публични фондове, а не от джоба на пациента.

    Коментиран от #117

    09:53 19.01.2026

  • 94 обирджии

    2 0 Отговор
    за пенсионери трябва да е БЕЗПЛАТНО, какво левче, какви 0.51 евро, тези хора са оцелели до пенсия, въпреки "помощта" на здравната мафия, цял живот са си плащали такса на лекаря, спонсорирали са аптеките, време е да получат бонус. и без това от толкова години "лечение" са се сдобили с 5-6 болести и оставят половината си пенсия за лекарства. да се разберат помежду си лекари и аптекари как да делят печалбата, там да си иска увеличение на процента шопара, не пак да го д.... бедните

    09:54 19.01.2026

  • 95 Антон

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "От мен да знаеш":

    И в Германия също преди 10 години премахнаха тази потребителска такса и даже дават безплатни лекарства!!!!

    09:54 19.01.2026

  • 96 Призив!

    2 1 Отговор
    Здравната система трябва да е солидарна
    Солидарността означава здравите и по-богатите да подпомагат болните и по-бедните, а не всеки да плаща на входа на лекарския кабинет.

    09:55 19.01.2026

  • 97 Зокзок

    3 0 Отговор
    Тази територия се дави в море от алчност. Хипократ се превърна в пръв мафиот. Грабежът продължава. Пада ви се, мижитурки.

    09:55 19.01.2026

  • 98 Петър

    4 1 Отговор
    След като си здравно осигурен не трябва да плащаш потребителска такса. Това е такса само да прекрачиш Прага на кабинета на личния лекар. Срамота. Медицинска бележка при започване на работа е 25 евро. Не ви ли е срам. Обирджий. Обикновени долнопробни търговци сте.

    09:55 19.01.2026

  • 99 Петър

    4 0 Отговор
    След като си здравно осигурен не трябва да плащаш потребителска такса. Това е такса само да прекрачиш Прага на кабинета на личния лекар. Срамота. Медицинска бележка при започване на работа е 25 евро. Не ви ли е срам. Обирджий. Обикновени долнопробни търговци сте.

    09:56 19.01.2026

  • 100 Реалист

    2 0 Отговор
    Държавата има други механизми за финансиране
    Вместо такси по-добър контрол върху разходите,
    борба със злоупотребите, справедливо остойностяване на медицинския труд чрез НЗОК.

    09:56 19.01.2026

  • 101 АБЕ ШИШКО ТЪП

    6 0 Отговор
    ЗАЩО АЗ НЕ ПЛАЩАМ В ИСПАНИЯ НИКАКВА ТАКСА ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ?!ТОВА Е НЯКАКЪВ БЕЗУМЕН БГ ПАТЕНТ.

    Коментиран от #129, #131, #132, #133

    09:56 19.01.2026

  • 102 От село

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "защо":

    Напротив, както във всяка търговска дейност пациента е потребител. В крайна сметка болниците са търговски дружества.

    Коментиран от #104

    09:57 19.01.2026

  • 103 Потребителската такса е ВХОДНА такса!

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Богдан":

    Плащаме осигуровки – не и на входа!

    09:57 19.01.2026

  • 104 Здравето не се таксува!

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "От село":

    Не ни таксувайте, лекувайте ни!

    09:58 19.01.2026

  • 105 Бедността не е диагноза!

    3 0 Отговор
    Лекарят е право, не лукс!
    Вдигането на потребителската такса е изнудване и шангаж от бедните и болните. Срамота!

    10:00 19.01.2026

  • 106 то от кой зависи

    0 0 Отговор
    от 1 г се оплакват . нали инфлация . а вдигат парите на касата . младите лекари дето стачкуват . те не са лекари . ще стават депърва . да намалят болниците и частните кабинети с 60 процента и да увеличат аптеките и таксата . това е важно .

    10:00 19.01.2026

  • 107 Призив!

    2 0 Отговор
    📢 Здравето е право, не привилегия!
    📢 Не на потребителската такса!
    📢 Да на достъпно здравеопазване за всички!

    10:00 19.01.2026

  • 108 Дедовото

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Възраждане":

    "Страхотно" и безплатно здравеопазване...То за тва в Русия средната възраст е 65,2 , за мъжете дори е 58!?! Пред тях са дори държави като Гвинея, Пакистан, Бутан :)!

    10:00 19.01.2026

  • 109 Таксата

    1 3 Отговор
    е абсолютно необходима за да не се злоупотребява със системата. Иначе аз ще ходя при ДжиПи-то на всеки час на лаф моабет, той ще си таксува здравната каса за "прегледа" а аз като самотен пенсионер ще има с кого да си приказвам. И друг няма да може да влезе в кабинета.

    Коментиран от #122, #123, #124

    10:01 19.01.2026

  • 110 Альоо, шишооо...

    2 0 Отговор
    Преди да вдигате потребителската такса - спрете кражбите и източването от ЗДРАВНАТА КАСА!!

    10:01 19.01.2026

  • 111 Тоа па

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "аз искам":

    Знаеш ли, по време на соца на всички ни правеха някакви операции и напълно безплатно. Помня, 1973 г. отидох, за няколко часа ме изследвана и към 22 часа (късно вечер!) вече.ме оперираха. 3 часа тежка операция, екип от няколко специалисти, ...
    И НИЩО. Нито 1 стотинка НЕ НИ ИСКАХА! След това баща ме, от херния... Пак, операция, 10-ина дена в болница и нито 1 стотинка не сме платили. Разните ми лели и братовчеди тогава, също операции... и пак, всичките още живи и здрави, ни лекуваха ТОГАВА в онази "лоша" система!!!
    Онези хора тогава бяха ДРУГИ. Може да сме имали всичките по-малко пари и разни джунджурии, НО бяхме НОРМАЛНИ ХОРА... Днеска, кви сме? Сами виждате!!!

    Коментиран от #121

    10:02 19.01.2026

  • 112 Настояваме за:

    1 1 Отговор
    Безплатен достъп до лекар.
    Солидарно и справедливо здравеопазване.
    Държавна отговорност, а не плащане от джоба на пациента.

    Коментиран от #115

    10:02 19.01.2026

  • 113 брънза

    1 0 Отговор
    За това ,че си пипнал бравата на неговия кабинет у хоп,такса. Това ги няма никъде!
    Този само реве за тази такса. Да погледне автопарка на лекарите,собственици на болници,да види официалните данни за размера на възнагражденията,които са общодостъпни и тогава да реве!.

    Б

    10:03 19.01.2026

  • 114 Увеличаването на таксата:

    1 0 Отговор
    Не решава проблема с доходите на лекарите.
    Задълбочава неравенствата.
    Превръща здравето в стока.

    10:04 19.01.2026

  • 115 Плащаш

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Настояваме за:":

    си и получаваш. Или ти искаш аз да ти го плащам а ти да го получаваш? Много искаш

    Коментиран от #120

    10:05 19.01.2026

  • 116 ЗДРАВЕТО НЕ Е ЛУКС!

    1 0 Отговор
    Протестирам срещу увеличаването на потребителската такса и настоявам за пълното ѝ премахване!
    ❌ Потребителската такса е бариера пред достъпа до здравеопазване.
    ❌ Тя наказва бедните, възрастните и хронично болните.
    ❌ Плащаме осигуровки – не дължим входна такса при лекаря!
    ⚠️ Когато хората не могат да си позволят преглед, болестите се лекуват късно, по-тежко и по-скъпо – за всички.

    10:05 19.01.2026

  • 117 за сметка на това

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "В Европа ги махат тези такси!!!!!!":

    За сметка на това повикването на линейка започва от 200 Евро нагоре.

    10:06 19.01.2026

  • 118 Анонимен

    1 0 Отговор
    Нали младите доктори и студенти по медицина скачаха по жълтите павета да има избори.Сега защо се оплаквате .

    10:06 19.01.2026

  • 119 Малко математика

    2 0 Отговор
    От 2000 година са удръжките ми за Здраве. И бях здрав и не си познавах личния лекар . Платил съм около 12 000 лв - 6и отгоре хиляди Евро. Остаряваш и съм без работа от няколко години . Просто няма за мене там където живея. Да хода дъртак в града по квартири и там кой ще ме наеме ? Природата е казала за това време само един път да вляза в болница -болки в кръста . Три дни без осигуровки . Скъпо било и за това да съм платял липсващи последни две години / едната е платена от безработицата / . Ми нали съм бил безработен и от къде да ги взема ? Да крада ли ? Излиза "скъпата " сметка след три и пише на документа 788 лв . Сега - къде е 6500 Евро за нищо ползвано и къде са 400 евро но пък ползвани ? Толкова за касата им . И да имам няма да им дам ,но нали директно от заплатите със закон си ограбван ? Всичко започва от черно костюмираната баш мафия -политическата която си създава разклоненията срещу процент или каси.

    10:07 19.01.2026

  • 120 Плащам здрамни осигуровки

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Плащаш":

    Здравните осигуровки са точно за това –
    да получиш медицинска помощ, когато ти трябва,
    без да плащаш допълнително на вратата на кабинета.

    10:08 19.01.2026

  • 121 я па тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Тоа па":

    И не сте занесли поне едно агне на дофтора през 1973? Нещо си се объркал. И да - по онова време бехме всичките равни - и доктора и продавача в месарницата все 160 лева заплата вземахме.

    10:08 19.01.2026

  • 122 Не съм съгласен с теб, приятелю.

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Таксата":

    Потребителската такса не спира злоупотребите, а спира болните
    Хората, които злоупотребяват, не се отказват заради 2–3 лв.
    Отказват се тези, които наистина нямат пари – болни, възрастни, бедни.
    2. Контролът не е работа на пациента, а на системата
    Ако някой лекар:
    отчита фиктивни прегледи,
    приема пациенти без медицинска нужда,
    това е проблем на контрола на НЗОК, не на пациента.
    Таксата прехвърля държавната отговорност върху болния човек.

    10:11 19.01.2026

  • 123 И още...

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Таксата":

    „Да ходиш всеки час“ е мит.
    В реалността:
    ДжиПи-тата имат регламентирани часове и графици,
    прегледите са с медицински повод,
    има лимити и отчетност.
    Никой не може просто да „виси на лаф моабет“, ако системата работи нормално.
    Самотата не се лекува с потребителска такса
    Ако има самотни възрастни хора:
    решението е социална политика,
    дневни центрове, социални услуги,
    не такса, която спира и реално болните.

    10:12 19.01.2026

  • 124 Парадокс

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Таксата":

    Доказано: повече такси = по-малко профилактика
    Хората започват да ходят:
    само когато вече са много зле, по спешност, което задръства системата повече, а не по-малко.
    Истинското решение е друго.
    Ако целта е да няма злоупотреби: електронни досиета, реален контрол и санкции, по-добра организация на приема.
    Не „плати или не влизай“.

    10:14 19.01.2026

  • 125 анче пак ли таз стара манджа с тоз

    2 0 Отговор
    мрънкалов
    повтаряте всеки месец
    как човечеца се жалва за повече парици

    10:14 19.01.2026

  • 126 Разумен

    1 0 Отговор
    Таксата не спира злоупотребите – спира болните.
    Контролът е работа на НЗОК, не на портфейла на пациента!

    10:15 19.01.2026

  • 127 Да ставам

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Значи":

    Сега ел-техник? Бил съм преди 45 г. :)! После станах инженер, после икономист, после финансист, сега си разработвам една от баните в къщата по собствен дизайн, италианска мазилка, пиластери, джакузи за двама със светлотерапия, локално затопляне на водата, 3 помпи... Над джакузито слагам голям екран за да гледаме филми или музика, докато ни е кеф в джакузито. И знаеш ли? С работа пари не се изкарват. На борсите купуваш и продаваш финансови деривати. Понякога ги "държиш" само 15 минути и ги продаваш пак с 1000 -3000 евро печалба. Работата беше при социализма. Вече няма смисъл. Работя само за кеф и съм супер доволен. Сам си планирам тази баня и всичко върви по плана. След месец ще е готова вече. Ама на 2-ят етаж ни е другата, също джакузи за двама....
    Камините също сам си ги планирах... Чудесен огън и приятно седиш и си пийваш Джек Дениелс вечер.
    Животът е такъв, какъвто сам си го направиш... Не трябва да си алчен, за да имаш. Има толкова много начини да изкарваш добри пари.

    10:15 19.01.2026

  • 128 Аве какви такси?

    1 0 Отговор
    Хората не могат да отидат на лекар, зъболекарят е лукс, а вие философствате – явно не знаете как се живее с празен джоб.
    В провинцията няма работа, всички ли трябва да дойдем да живеем в София??..

    Коментиран от #130

    10:17 19.01.2026

  • 129 Затова!

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "АБЕ ШИШКО ТЪП":

    Защото в Испания здравеопазването е обществена услуга, а не сергия.
    Там си осигурен → получаваш медицинска помощ. Без такса на вратата.
    Защо в Испания няма такава такса?
    🟢 Здравеопазването се финансира солидарно чрез данъци и осигуровки
    🟢 Достъпът до личен лекар и специалист е безплатен за пациента
    🟢 Контролът е върху системата и лекарите, не върху джоба на болния
    🟢 Целта е хората да ходят навреме, а не когато вече е късно
    А какво е потребителската такса в България?
    ❌ Финансова бариера пред бедните и възрастните.
    ❌ Двойно плащане – осигуровки + такса.
    ❌ Прехвърляне на държавната отговорност върху пациента.
    ❌ Остатък от лош модел, който Европа отдавна изоставя.

    10:19 19.01.2026

  • 130 Моля

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Аве какви такси?":

    ви не идвайте всички в София. Достатъчно "софиянци" станахме. Стойте си по родните места и пишете по форумите колко зле е в столицата и как човек трябва да живее качествено на чист въздух.

    Коментиран от #134

    10:20 19.01.2026

  • 131 Разликата

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "АБЕ ШИШКО ТЪП":

    В Испания държавата вярва на гражданите си.
    В България ги „наказва превантивно“.

    10:20 19.01.2026

  • 132 Лемънс

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "АБЕ ШИШКО ТЪП":

    В Испания не се плаща такса, защото здравето не е лукс.
    В България таксата е безумен патент, който спира болните, не злоупотребите.

    10:21 19.01.2026

  • 133 Европа лекува. България таксува.

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "АБЕ ШИШКО ТЪП":

    В Испания не плащам такси за лекар.
    В България плащам осигуровки И такса.
    Това не е реформа – това е безумен БГ патент.

    10:22 19.01.2026

  • 134 моля моля

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Моля":

    Сега като дойде Радев, ще върне жителството и ще върне всичките по местата на раждане, без изключение.

    10:23 19.01.2026

