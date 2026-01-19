Д-р Брънзалов: Трябва да има дебат за потребителската такса. Това в момента, което се случва, е подигравка с лекарите

"В нестабилната политическа обстановка и при липсата на бюджет не може да се реши нито един проблем в системата на здравеопазването. Бюджетът е част от националния рамков договор, касаещ цените на медицинските услуги и те ще останат същите". Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов пред bTV, цитиран от news.bg.

По думите му една услуга зависи от качество, достъпност и финансирането на услугата. Когато в една от тези компоненти има страдание, няма как да не се отрази на другите две компоненти, посочи Брънзалов.

Според него колкото и да е малко увеличението на бюджета на НЗОК, могат да се провеждат чрез него различни политики, да се въвеждат нови дейности, технологии и медицината да галопира напред. България може да предоставя много добро здравеопазване, ако има съответното финансиране, коментира Николай Брънзалов.

Той посочи, че правителството и парламентът не се занимават с потребителската такса при посещение при лекар. "За размера на потребителската такса трябва да има дебат по тази тема. Това в момента, което се случва, е подигравка с лекарите. Смешните в момента пари за пенсионерите е 51 евроцента за посещение при лекар, а за останалите граждани е смайващата сума от 1.48 евро. Просто ме е срам да коментирам тази тема", изтъкна Николай Брънзалов.

Той отбеляза още, че болниците не са затвор и пациентите могат да отидат къде ли не, ако не им се правят изследвания - дори и в игрални зали. БЛС ще даде предложения за подобрения на контрола.

"Бомбата, която се хвърли в обществото е - вижте какво правят лекарите с парите на обществото", посочи Брънзалов.

Николай Брънзалов коментира и възнагражденията на медиците във Варна. "Ако не се увеличат драстично парите за здраве, след кратък срок от време България ще обеднее от лекари, ще обеднее от медицински сестри и тези неща ще се отразят спрямо здравословното състояние на цялото общество", предупреди той.

И призова да се осигури стабилна финансова защита за младите лекари, дори като специализират. Държавата трябва да си позволи, защото демографската криза в медицинските специалности е още по-изявена и България ще среща много големи проблеми, предупреди още веднъж Брънзалов.

Николай Брънзалов увери, че няма да се стигне до национална грипна епидемия в страната, при положение, че не се различава особено от последните грипни епидемии. Желаещите да се ваксинират всяка година са все повече и повече, отчете той. И добави - грипният вирус е много изменчив и трябва да има адекватни противовирусни препарати.