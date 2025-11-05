Новини
България »
София »
Кметът на столичния "Подуяне" : От 1 декември районът остава без изпълнител на сметопочистването и на снегопочистването

Кметът на столичния "Подуяне" : От 1 декември районът остава без изпълнител на сметопочистването и на снегопочистването

5 Ноември, 2025 22:21 334 0

  • кмет-
  • район подуяне-
  • 1 декември-
  • сметопочистване-
  • снегопочистване

Заедно с общинските съветници от Спаси София вече внесохме доклад за закупуването на 10 камиончета (от които две за район "Подуяне"), както и подготвяме доклад за разкриване на осем нови щатни бройки за звено по почистване в района. Това няма да реши напълно кризата, но е необходима стъпка за минимизиране на щетите, пише още Христов.

Кметът на столичния "Подуяне" : От 1 декември районът остава без изпълнител на сметопочистването и на снегопочистването - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От 1 декември столичният район "Подуяне" остава без изпълнител както на сметопочистването, така и на снегопочистването, съобщи кметът на района Кристиян Христов във Фейсбук, цитиран от БНР.

Това става заради подадени жалби по обществената поръчка за почистването. Христов очаква сериозни затруднения в продължение на поне няколко седмици. Това не е новина, която исках да съобщя, но е важно да бъдем откровени и подготвени, пише още кметът на района.

Кристиян Христов допълва, че в следващите дни ще оповести план, който да облекчи ситуацията.

Заедно с общинските съветници от Спаси София вече внесохме доклад за закупуването на 10 камиончета (от които две за район "Подуяне"), както и подготвяме доклад за разкриване на осем нови щатни бройки за звено по почистване в района. Това няма да реши напълно кризата, но е необходима стъпка за минимизиране на щетите, пише още Христов.

Разчитам на съдействието на всеки жител на района, както и на подкрепата на кмета Терзиев, неговата администрация и Общинския съвет. Вярвам, че с общи усилия ще преминем през този труден период, допълва районният кмет.

По-рано днес на сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бяха публикувани две жалби за новите процедури по почистването на пет района в столицата. Според разпоредби на Закона за обществените поръчки, докато съдът не се произнесе по обжалването, се ограничава възможността на възложителя (Общината) да сключва договор или да възлага изпълнение.

Едната от жалбите е с подател консорциум "Чистота Средец" срещу решението за почистване на зона 3, която включва районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", а другата е с подател консорциум "Почистване Триадица" и е срещу решението на Столичната община за прекратяване на процедурата за почистването на зона 6 ("Люлин", "Красно село") и възлагането на района на общинското дружество "Софекострой".


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове