Новини
България »
Всички градове »
Драгомир Стойнев: БСП започва разговори за премахване на плоския данък и връщане към прогресивното подоходно облагане

Драгомир Стойнев: БСП започва разговори за премахване на плоския данък и връщане към прогресивното подоходно облагане

6 Ноември, 2025 12:06 526 22

  • драгомир стойнев-
  • бсп-
  • предложение-
  • плосък данък-
  • прогресивно подоходно облагане

"Имаме огромен дефицит в НОИ. В момента този дефицит се покрива с данъци, което не е нормално. Още повече — предстои увеличение на пенсиите за нашите родители, защото системата ни е разходопокривна и солидарна. Затова е напълно естествено осигуровките да се повишат с 2%. Това не вреди нито на бизнеса, нито на работниците — напротив, увеличава правата им", категоричен е още Стойнев

Драгомир Стойнев: БСП започва разговори за премахване на плоския данък и връщане към прогресивното подоходно облагане - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Притеснени сме от липсата на диалог между работодателите и синдикатите. Считаме, че е необходимо работодателите отново да се върнат на масата за преговори, защото в крайна сметка това е най-важният закон в държавата. Това, което предлагаме и което се приема, е именно да върнем солидарността и справедливостта в данъчната система. Това заяви в кулоарите на парламента Драгомир Стойнев от БСП, цитиран от Нова телевизия.

След приемането на този бюджет БСП започва разговори – както в обществото, така и с партньорите, за премахване на плоския данък и връщане към прогресивно подоходно облагане.

"Този, който получава повече, трябва да бъде по-солидарен към обществото и да плаща повече.

Когато въведохме плоския данък, идеята беше работодателите да повишават заплатите, да инвестират в работниците, да подобряват условията на труд и да повишават производителността. За съжаление, вместо това се купиха луксозни автомобили, къщи и други скъпи придобивки, а България остана държавата с най-много „работещи бедни“, обясни той.

"Осигуровките не са данък. Те са са права — които работещите хора, си осигуряват, за да имат защита в труден момент: бременност, безработица или - ако нещо по-лошо, Не дай Боже, се случи. Те гарантират, че ще продължите да получавате доходи', обясни той.

И обясни защо е важно да се плащат осигуровки и защо е необходимо да се повишат с 2%? "Защото имаме огромен дефицит в НОИ. В момента този дефицит се покрива с данъци, което не е нормално. Още повече — предстои увеличение на пенсиите за нашите родители, защото системата ни е разходопокривна и солидарна. Затова е напълно естествено осигуровките да се повишат с 2%. Това не вреди нито на бизнеса, нито на работниците — напротив, увеличава правата им", категоричен е той.

По думите му е важно "да се вдигне максималният осигурителен доход", защото: "Днес тези, които печелят повече, реално плащат по-малко осигуровки. Човек с доход 4600 лева се осигурява върху цялата сума, но ако взема 8000 лева, пак се осигурява само до 4600. Максималният осигурителен доход трябва да расте — това е стимул за хората, които работят и искат достойни пенсии".

За данък "Дивидент", който е предвидено да е 10 процента, той обясни, че голяма част от работниците, осигурявани на минимална заплата, често получават допълнително пари „в плик“. "Тези средства след това се изваждат „легално“ чрез дивидент, защото данъкът върху дивидента е само 5%. Според данни на НАП над 20 000 управители на дружества получават нулеви заплати. Това е изкривяване — вместо да си плащат заплати, които се облагат с 10%, те си разпределят дивиденти и плащат само 5%. Капиталът и трудът трябва да се облагат еднакво — това казваме ние от БСП и затова защитаваме тази позиция. Ще продължим да се борим за справедливост", посочи Стойнев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Политиците няма сами да се обложат

    Коментиран от #4

    12:09 06.11.2025

  • 2 Абе

    9 0 Отговор
    Язе па започвам разгпвори за пълно интегриране в сивио сектор.

    12:09 06.11.2025

  • 3 Най

    9 1 Отговор
    обича да е до големия кокал другарина !

    12:10 06.11.2025

  • 4 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е па оно обложен рушвет не съм видел.

    12:10 06.11.2025

  • 5 ккк

    6 1 Отговор
    оставка Стойнев и ти и Тошката от там и двете прасяаата

    12:11 06.11.2025

  • 6 4444444

    6 0 Отговор
    Правилното в случая е да направят максималната пенсия 1500лв и да намалят заплатите в държавния сектор.

    Коментиран от #20

    12:14 06.11.2025

  • 7 По логиката на

    4 0 Отговор
    Стойнев - да вземат половината заплати на депутатите, за да им се увеличат двойно правата!

    12:15 06.11.2025

  • 8 Работодателите

    7 0 Отговор
    Ще те подкрепят няма начин.

    12:15 06.11.2025

  • 9 премахване на вас бръмбари

    5 3 Отговор
    тиквата каза че няма да се пипат данъците за следваща година

    12:16 06.11.2025

  • 10 българка

    2 3 Отговор
    Плоските мозъци срещу плоския данък и какво да очакваме - "от всеки според способностите, на всеки според потребностите" - мантрата на комунистите в действие.

    12:17 06.11.2025

  • 11 Да бе

    3 1 Отговор
    Гарван гарвану око не вади. Герб и депесе ги поучават за да размиват темата за бюджета.

    12:17 06.11.2025

  • 12 Не искам да плащам

    6 2 Отговор
    никакви данаци на никого! Вие сте никакви. Къде ви е държавата, за да ви плащам данаци? До селото на баба ми, преди 1989-та г. имаше 8 автобуса през деня от близкият град. Днес няма нито един. Някога в НРБ ми правиха сложна операция, лежах и в болницата, в реанимацията... и родителите ми не платиха тогава нито една стотинка. Днес всичко си плащам сам. Даже имах проблеми със съсед, счупи ми оградата. Полицията дойде и нищо не направи. Е, за какво и на кого да плащам данаци? На вас да си купувате още къщи и вили ли? Щом няма държава и нищо не прави тя за мене и аз няма нищо да ви плащам. Вие не сте държава и не правите нищо за нас!

    Коментиран от #16

    12:18 06.11.2025

  • 13 но ако взема 8000 лева,

    1 1 Отговор
    за вас ли говорите смешко
    за основната ли ви заплатка
    обаче на вас не ви удържат осигуровки на дапедатите
    да ви удържат тогава на 8000 лева

    12:21 06.11.2025

  • 14 DW смърди

    4 0 Отговор
    "Този, който получава повече, трябва да бъде по-солидарен към обществото и да плаща повече."

    Добре де, а тези от "малцинствата", които нищо не работят цял живот с какво са солидарни към обществото и докога ще ги храните с нашите пари?
    Нека всички да са "солидарни" към "обществото", че да има и малко справедливост.
    Тая държава и това "общество" са за едни майка, а за други зла мащеха.
    Не става така...

    Коментиран от #21

    12:23 06.11.2025

  • 15 Айде, Комунисти без гащи, пак ще

    1 1 Отговор
    управляват с чужди пари.😆🤣🥶

    12:24 06.11.2025

  • 16 кап Буревестников

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Не искам да плащам":

    ТОВА Е НОСТАЛГИЯ ПО ------МИНАЛОТО

    12:25 06.11.2025

  • 17 Ахаа

    3 1 Отговор
    значи ще взимате от тези с по-високите заплати, защото са се гърбили да учат, инвестират и т.н. и да ги давате на другите. Звучи като - другари дайте да дадем. Стойнев няма да ти мине номера още повече изнервяте бизнеса и е въпрос на време да ви отвърнат подобаващо. Само един ден бизнеса да спре да работи и ще виете до небесата.

    12:25 06.11.2025

  • 18 зевзек

    1 2 Отговор
    взимаш 8000 лева при средна заплата 3000, еми ще плащаш 25 или 30 процента данък общ доход, няма начин

    12:26 06.11.2025

  • 19 Много е

    1 1 Отговор
    прав,крайно време беше да отпадне плоския данък. А работодателите да не реват,че ще им се намали печалбата, защото заради тях има работещи бедни.

    12:28 06.11.2025

  • 20 кап Буревестников

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "4444444":

    И КАК ЩЕ ПОКРИЯТ ЗАЕМИТЕ ПОСЛЕ

    12:30 06.11.2025

  • 21 А ЩО СКАЧА ПО

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "DW смърди":

    ПЛОЩАДИТЕ И ВРЕЩЕШЕ СДС ВИВА ВИКТОРИЯ ИСКАМЕ БАНАНИ КОИ НЕ СКАЧА Е ЧЕРВЕН

    12:33 06.11.2025

  • 22 Покрийте дефицита в НОИ

    0 0 Отговор
    От бюджетниците си 20 милиарда лева държавни заеми за 2025 г. От тях 20 милиарда лева за бюджетници. От бюджетниците си търсете недостигът в НОИ, те взимат по 60 000, 30000, десет хиляди ниско ниво.
    Сиреч, държавата задлъжнява със заеми, за да плаща заплатите на 650 000 армия бюджетниците.
    Нали с юрошийта и Шенгеня, щяха да валят порои от златен дъжд.
    Като не можете един бюджет да направите без заеми и мдигане на осигуровки цени, какво првите във ВЛАСТТА, папкате заплатки по 30 000 лева, без да плащате осигуровки, здравни, битови!
    Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН.
    Дефицит между 6 и 8%.

    12:33 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол