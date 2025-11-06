Драгомир Стойнев: БСП започва разговори за премахване на плоския данък и връщане към прогресивното подоходно облагане

Притеснени сме от липсата на диалог между работодателите и синдикатите. Считаме, че е необходимо работодателите отново да се върнат на масата за преговори, защото в крайна сметка това е най-важният закон в държавата. Това, което предлагаме и което се приема, е именно да върнем солидарността и справедливостта в данъчната система. Това заяви в кулоарите на парламента Драгомир Стойнев от БСП, цитиран от Нова телевизия.
След приемането на този бюджет БСП започва разговори – както в обществото, така и с партньорите, за премахване на плоския данък и връщане към прогресивно подоходно облагане.
"Този, който получава повече, трябва да бъде по-солидарен към обществото и да плаща повече.
Когато въведохме плоския данък, идеята беше работодателите да повишават заплатите, да инвестират в работниците, да подобряват условията на труд и да повишават производителността. За съжаление, вместо това се купиха луксозни автомобили, къщи и други скъпи придобивки, а България остана държавата с най-много „работещи бедни“, обясни той.
"Осигуровките не са данък. Те са са права — които работещите хора, си осигуряват, за да имат защита в труден момент: бременност, безработица или - ако нещо по-лошо, Не дай Боже, се случи. Те гарантират, че ще продължите да получавате доходи', обясни той.
И обясни защо е важно да се плащат осигуровки и защо е необходимо да се повишат с 2%? "Защото имаме огромен дефицит в НОИ. В момента този дефицит се покрива с данъци, което не е нормално. Още повече — предстои увеличение на пенсиите за нашите родители, защото системата ни е разходопокривна и солидарна. Затова е напълно естествено осигуровките да се повишат с 2%. Това не вреди нито на бизнеса, нито на работниците — напротив, увеличава правата им", категоричен е той.
По думите му е важно "да се вдигне максималният осигурителен доход", защото: "Днес тези, които печелят повече, реално плащат по-малко осигуровки. Човек с доход 4600 лева се осигурява върху цялата сума, но ако взема 8000 лева, пак се осигурява само до 4600. Максималният осигурителен доход трябва да расте — това е стимул за хората, които работят и искат достойни пенсии".
За данък "Дивидент", който е предвидено да е 10 процента, той обясни, че голяма част от работниците, осигурявани на минимална заплата, често получават допълнително пари „в плик“. "Тези средства след това се изваждат „легално“ чрез дивидент, защото данъкът върху дивидента е само 5%. Според данни на НАП над 20 000 управители на дружества получават нулеви заплати. Това е изкривяване — вместо да си плащат заплати, които се облагат с 10%, те си разпределят дивиденти и плащат само 5%. Капиталът и трудът трябва да се облагат еднакво — това казваме ние от БСП и затова защитаваме тази позиция. Ще продължим да се борим за справедливост", посочи Стойнев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
12:09 06.11.2025
2 Абе
12:09 06.11.2025
3 Най
12:10 06.11.2025
4 Абе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е па оно обложен рушвет не съм видел.
12:10 06.11.2025
5 ккк
12:11 06.11.2025
6 4444444
Коментиран от #20
12:14 06.11.2025
7 По логиката на
12:15 06.11.2025
8 Работодателите
12:15 06.11.2025
9 премахване на вас бръмбари
12:16 06.11.2025
10 българка
12:17 06.11.2025
11 Да бе
12:17 06.11.2025
12 Не искам да плащам
Коментиран от #16
12:18 06.11.2025
13 но ако взема 8000 лева,
за основната ли ви заплатка
обаче на вас не ви удържат осигуровки на дапедатите
да ви удържат тогава на 8000 лева
12:21 06.11.2025
14 DW смърди
Добре де, а тези от "малцинствата", които нищо не работят цял живот с какво са солидарни към обществото и докога ще ги храните с нашите пари?
Нека всички да са "солидарни" към "обществото", че да има и малко справедливост.
Тая държава и това "общество" са за едни майка, а за други зла мащеха.
Не става така...
Коментиран от #21
12:23 06.11.2025
15 Айде, Комунисти без гащи, пак ще
12:24 06.11.2025
16 кап Буревестников
До коментар #12 от "Не искам да плащам":ТОВА Е НОСТАЛГИЯ ПО ------МИНАЛОТО
12:25 06.11.2025
17 Ахаа
12:25 06.11.2025
18 зевзек
12:26 06.11.2025
19 Много е
12:28 06.11.2025
20 кап Буревестников
До коментар #6 от "4444444":И КАК ЩЕ ПОКРИЯТ ЗАЕМИТЕ ПОСЛЕ
12:30 06.11.2025
21 А ЩО СКАЧА ПО
До коментар #14 от "DW смърди":ПЛОЩАДИТЕ И ВРЕЩЕШЕ СДС ВИВА ВИКТОРИЯ ИСКАМЕ БАНАНИ КОИ НЕ СКАЧА Е ЧЕРВЕН
12:33 06.11.2025
22 Покрийте дефицита в НОИ
Сиреч, държавата задлъжнява със заеми, за да плаща заплатите на 650 000 армия бюджетниците.
Нали с юрошийта и Шенгеня, щяха да валят порои от златен дъжд.
Като не можете един бюджет да направите без заеми и мдигане на осигуровки цени, какво првите във ВЛАСТТА, папкате заплатки по 30 000 лева, без да плащате осигуровки, здравни, битови!
Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН.
Дефицит между 6 и 8%.
12:33 06.11.2025