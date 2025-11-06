Бойко Борисов събра в централата на ГЕРБ министри и работодателски организации на разговор за Бюджет 2026

"Проектобюджетът за 2026 г. и неговото отражение върху бизнеса бяха във фокуса на днешната ми среща между представители на правителството и работодателските организации". Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg. Той продължи още:

"В централата на ГЕРБ проведохме конструктивен разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които АИКБ, БСК, БТПП.

Обсъдихме предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството. Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме".