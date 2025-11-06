Новини
Бойко Борисов събра в централата на ГЕРБ министри и работодателски организации на разговор за Бюджет 2026

Бойко Борисов събра в централата на ГЕРБ министри и работодателски организации на разговор за Бюджет 2026

6 Ноември, 2025 13:27

"Обсъдихме предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството. Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме", написа още лидерът на ГЕРБ

Ани Ефремова

"Проектобюджетът за 2026 г. и неговото отражение върху бизнеса бяха във фокуса на днешната ми среща между представители на правителството и работодателските организации". Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg. Той продължи още:

"В централата на ГЕРБ проведохме конструктивен разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които АИКБ, БСК, БТПП.

Обсъдихме предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството. Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    6 35 Отговор
    НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА СЕГА И СЛЕДВАЩИТЕ 50 ГОДИНИ Е БОРИСОВ

    Коментиран от #6, #14, #19

    13:29 06.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    30 2 Отговор
    В качеството на какъв ги събира?

    13:29 06.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    17 3 Отговор
    Не разбирам, какво намира борисов във нушка, в деница, в цачева и редица крокозъбелки герберунгелки?

    Коментиран от #9, #10

    13:30 06.11.2025

  • 4 Факт

    8 2 Отговор
    Повишеният данък дивидент стимулира покупката на оборудване. Но трябва да се създаде среда подпомагаща растежа! В настоящите условия, по-добре да се плати данък дивидент, който да се похарчи от държавата. Без растеж. Това е проблем за целия ЕС.

    13:31 06.11.2025

  • 5 САНДОКАН

    0 0 Отговор
    МАЛЕ С ДВАТА НОЖА

    13:32 06.11.2025

  • 6 ПРОМЯНАТА Е

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    ДОШЛА -СЛЕД ВАКСИНИТЕ НА УРСУЛА

    13:33 06.11.2025

  • 7 хах

    5 2 Отговор
    Хапнаха разбраха се :)

    13:35 06.11.2025

  • 8 !!!?

    16 2 Отговор
    Не може да се разбере Боко управлява ли държавата или тези министри не са негови...тази среща е нещо като съзаклятие с кръстника на Мафията...!!!?

    13:35 06.11.2025

  • 9 МИСЛЯ ЧЕ Е СИНДРОМ

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Първа Куха Патка

    13:37 06.11.2025

  • 10 Да си ги

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    вземе в Банкя , но не и в политиката да са на яка хранилка от данъкоплатците , пари на вятъра ! Тези фирми са изключително ненужни , подкупни и вредни !

    13:43 06.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 2 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ПИТАМ:
    НА 5 МЛН.НАСЕЛЕНИЕ,ЗА КАКВО СА НИ 240 УПРАВЛЕНЦИ!!???

    И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ!!!???

    13:43 06.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 2 Отговор
    ЗА теменуШка САМО ПУШКА!

    13:45 06.11.2025

  • 13 ЩОМ ТЕЗИ СА

    5 0 Отговор
    ПРИ ТУУУУПА БЕЗ БОГ ЗНАЧИ ВСИЧКО Е УРЕДЕНО ЩЕ ПУСНЕ НЯКОЙ БОНУС ЩЕ ПЛЕСНАТ С КРАДЛИВИ РЪЧИЧКИ И ЩЕ СЕ ПРЕГЪРНАТ. КАКТО ВИНАГИ Е СТАВАЛО 16 ГОДИНИ ПРИ АСФАЛТАДЖИЯТА И ПРЕДИ ОЩЕ 20 ГОДИНИ. ОРИСИЯ ОПРАВИЯ НЕ.

    13:50 06.11.2025

  • 14 разбира се

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Затова хората си го избират на всеки избори. Виждат много добре кой какво върши за тях.

    Коментиран от #25

    13:51 06.11.2025

  • 15 Ко каза

    5 1 Отговор
    Как само звучи - СЪБРА това да не са ти мисирките в Банкя бе е алооо!

    13:52 06.11.2025

  • 16 Гост

    4 0 Отговор
    А мъжът му пеефски не беше ли специален гост?!!!

    13:55 06.11.2025

  • 17 русоляв

    3 0 Отговор
    А кога ще върнат паметника на Съветската армия ?

    13:56 06.11.2025

  • 18 Бойко Борисов

    1 6 Отговор
    е единствения български политик признат от европейските политици.

    13:56 06.11.2025

  • 19 Бабо сигурно нямаш фейсбук

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Ако имаш може да гласуваш в публичната група там с 120 хиляди членове. Кой е най мразения човек в България-
    а- Бойко Борисов
    ,б- Делян Пеевски
    ,в- Слави Трифонов

    13:58 06.11.2025

  • 20 тагаренко

    0 0 Отговор
    трябва ли да ви напомням? че сте длъжни да помагате на окраайна? и да изпращате редовно пари?

    14:01 06.11.2025

  • 21 И Васил Божков е в списъка "Магнитски"

    3 0 Отговор
    Мотива е - "Корумпирал е висш партиен и държавен лидер"...
    Сами можете да се досетите кого имат предвид? Този който се откупи временно пред Тръмп с 3,7 милиарда държавни пари за няколко стари самолета! Но чатала му е на врата!

    Коментиран от #24

    14:01 06.11.2025

  • 22 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    14:01 06.11.2025

  • 23 Оня с коня

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    14:02 06.11.2025

  • 24 Аз се досещам кой имат предвид

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "И Васил Божков е в списъка "Магнитски"":

    На който Божков се е отчитал? Това е главатаря на тежката организирана престъпност в България,според Американския посланик Джон Байерли през 2011 г. Този индивид е известен в обществените среди като боко тиквата!

    14:02 06.11.2025

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "разбира се":

    НАЛИ ЗНАЕШ ,ЧЕ ТОЗИ САМ СИ СЕ ИЗБИРА С МАНИПУЛАЦИИ.
    НИКОЙ НОРМАЛЕН И УМЕН ЧОВЕК НЕ ГЛАСУВА ЗА НЕГО!
    А НИЕ НОРМАЛНИТЕ И УМНИ СМЕ 3/4 ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ, КОЯТО ПРЕДИ ТВОЯ "ИДОЛ" ДА СЪСИПЕ, БЕШЕ ДЪРЖАВА!

    Коментиран от #26

    14:03 06.11.2025

  • 26 това е чудесно

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    манипулирай и ти бе?
    А него го хвани и го осъди в Хага.

    14:06 06.11.2025

  • 27 оня с коня

    0 0 Отговор
    А днешна България, която "била по-богата и благоденстваща" от народната република, както гласи актуалната пропаганда няма пари за една подводница 2/3 употреба!

    14:06 06.11.2025

