Новини
България »
От нова година всяка мръвка ще има GPS

От нова година всяка мръвка ще има GPS

6 Ноември, 2025 20:46 1 013 14

  • gps-
  • теле-
  • телешко месо

Спират кюфтето, ако говедата са расли на сечище

От нова година всяка мръвка ще има GPS - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В предпоследния ден на старата година (30декември) мръвките с говеждо месо (ЕРД*/) няма да бъдат пускани на пазара, ако са пасли на поляни от изсечени гори след 2020 г. Практически всяка мръвка ще е снабдена с геолокация за всички пасища, от които животното се хранило, както и мястото, където е гледано във всяка точка на земното кълбо. Независимо дали става за пържола, кюфте, кебапче, луканка, дори и шкембе, ако са от (ЕРД).

Такава информация ще предоставят и българските производители на говеждо, колбаси, кюфтета и кебапчета с ЕРД, когато пускат стоката си на европейския пазар. Това гласи еврорегламентът за обезлесяването, който е част от „Зелената сделка“. Той вече е в сила от 2023 г., но заради огромните скандали и несъгласия на бизнеса от всички страни на Европейския съюз бяха направени поправки на различни текстове и отлагане на действието му.

Идеята на проекта е да защити планетата от обезлесяване, но административните изисквания, които трябва да изпълняват всички по веригата на производство, доставки и пласмент, са толкова огромни, че бизнес, контролни органи, по-скоро се молят той да не влиза в сила, коментираха представители на различни браншове пред „Телеграф“.

Припомняме, че освен говеждото месо са засегнати и суровини като кафе, какао, соя и всички продукти и фуражи, в които са включени със сходни изисквания. В последните седмици Европейския парламент успя да събори текстове, които касаят горите и по-точно изискването всяка баба, собственик на два или три дка гора, да представи бизнес план за стопанисване на сайта на Европейската комисия.

„Очакваме да паднат още текстове, водят се преговори“, коментира Росен Райчев, зам.-шеф на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) пред „Телеграф“, която заедно с агенцията по храните (БАБХ) е натоварена да отговаря за изпълнението на регламента. Според Румен Лозанов, водещ одитор по ИСО 9001 и 27 000, който следи отблизо всички новости по регламента в Брюксел, наистина предстоят промени, които целят да опростят изискванията за проследимост, но текстовете ще се задействат със сигурност на 100%. „Всички индикации за отлагане отшумяха. Следя всичко, което е възможно да се следи, и гледам да съм информиран“, каза той.

Той вече е предложил онлайн платформа, която да облекчи бизнеса в месната индустрия, на която с един клик всеки заинтересован ще може да генерира необходимата му информация, включително и намиране на пасището, откъдето е доставено месото, както и възможност да генериране на ДДС и пр.

„Телеграф“ потърси за коментар представители на бизнеса по веригата на тези, които са засегнати, но като цяло два месеца преди въвеждането на промените никой не беше чувал за закона. Реакцията в повечето случаи е, че това е поредната измишльотина на ЕК, която цели да смаже бизнеса с административни изисквания.

„Изискванията, които налага този регламент, са толкова много, че ми звучат абсурдно, защото и сега има информация за произхода на месото, дори на самите етикети“, каза Кирил Вътев, месопреработвател и бивш министър на земеделието. Той добави, че единствената полза, която вижда, ако този закон започне да действа, е, че ще се елиминират животните, които не фигурират във физическата реалност, а само техните ушни марки, тоест ще бъде удар по субсидиевъдите, които в България са много.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ся ко шъ

    11 1 Отговор
    праим? Шъ едем жито ли?

    Коментиран от #2, #14

    20:47 06.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с питон.я

    18 2 Отговор
    от догодина ганю ше пасе трева пари за мръвки ше имат само боко и шиши.

    Коментиран от #10

    20:52 06.11.2025

  • 5 По добре

    12 1 Отговор
    напишете нещо за месото в складовете ! Неустановена от къде.И от къде щяхме да си го пазаруваме?😡

    20:52 06.11.2025

  • 6 Не яжте мърша!

    1 9 Отговор
    Вредна е!
    Населението е неграмотно!

    Коментиран от #7

    20:52 06.11.2025

  • 7 Тизе

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не яжте мърша!":

    Да ми едеш ...

    20:57 06.11.2025

  • 8 Споко

    19 0 Отговор
    В момента ядем говеждо, пасло трева през времето на Франсоа Митеран и Лех Валенса.

    21:00 06.11.2025

  • 9 Гацо

    10 0 Отговор
    Ще ми броят кюфтетата ли?

    21:01 06.11.2025

  • 10 БЕЗ МАЙТАП

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с питон.я":

    Търговците ще са виновни че месото и месните продукти ще поскъпнат .

    21:11 06.11.2025

  • 11 Яяяяяя

    7 0 Отговор
    Има ли още нормални хора на тази планета? Вместо да накажат тези, които изсякоха гората, ще рекетират животновъдите. Гилдията на животновъдите да отдели част от печалбата на 240 -те джуджета, че да си гледат спокойно стоката

    21:17 06.11.2025

  • 12 ГУМЕН КРАДЕВ

    4 0 Отговор
    Тракшънконтрол няма ли да сложат на говедата ?!

    21:22 06.11.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    АЗ ПРЕДЛАГАМ
    ОТ УТРЕ
    ВСЕКИ ДУПЕТАТ
    ДА СИ НАВРЕ ПО ЕДИН GPS
    У А НАЛ НО ТО ОТ ВЕР СТИЕ.....

    21:31 06.11.2025

  • 14 Моарейн

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "И ся ко шъ":

    Де тоз късмет! Ще ядем брашно от хлебарки и каша от скакалци. И то ако слушаме и сляпо вярваме в евроатлантическите "ценности".

    21:42 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове