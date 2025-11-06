Важните новини във ФАКТИ на 06.11.2025 г.

Депутатите решиха: Потребителят ще може да се откаже, ако мобилен оператор вдигне едностранно цените

Парламентът одобри право на отказ при индексация на цените на мобилните оператори, което е в услуга на над 3 милиона потребители. Промените бяха гласувани на второ четене на три законопроекта на Закона за електронните съобщения, съобщават от БНР.

Иван Хиновски: Цените на горивата ще скочат заради "Лукойл"

Още преди 10 дни политиците трябваше да поискат спешна дерогация от Съединените щати за руската петролна компания "Лукойл". От продажбата на активите засегнати ще бъдат всички български граждани, макар че няма да има дефицит на горива. Очаква се обаче ръст на цените. Това предупреди енергийният експерт Иван Хиновски в интервю за Българското национално радио.

Горанов: Пеевски е това, което е днес, благодарение на "Магнитски"

В предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на финансите Владислав Горанов каза, че ГЕРБ не са имали друг избор, освен да работят с бившия финансов министър Асен Василев по държавния бюджет по времето на сглобката.

От нова година всяка мръвка ще има GPS

В предпоследния ден на старата година (30декември) мръвките с говеждо месо (ЕРД*/) няма да бъдат пускани на пазара, ако са пасли на поляни от изсечени гори след 2020 г. Практически всяка мръвка ще е снабдена с геолокация за всички пасища, от които животното се хранило, както и мястото, където е гледано във всяка точка на земното кълбо. Независимо дали става за пържола, кюфте, кебапче, луканка, дори и шкембе, ако са от (ЕРД).

Депутатите в комисията по вътрешна сигурност прехвърлиха коли на НСО на президента

Без дебати депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание разгледа три Законопроекта за изменение на Закона за Националната служба за охрана (НСО).

Васил Терзиев предлага да има заместник-кмет по градоустройството

Явор Гечев: Има изключителен ентусиазъм у хората за партия на Радев

Явор Гечев, съветник на президента Румен Радев, коментира, че в обществото се усеща изключителен ентусиазъм и желание за обединение около фигурата на държавния глава. По думите му много хора му се обаждат с въпроси и желание да се включат в евентуална бъдеща политическа формация, оглавена от президента.

200 лв. коледни надбавки за всички пенсионери, предлага Севим Али от АПС

Жените, върнали се на работа през втората година след раждането, да получават 100 % от дължимите майчински, вместо досегашните 50 %, поискаха от групата на АПС

Диана Дамянова за "Магнитски": Борисов официално застана в защита на Пеевски

Вчера Борисов за първи път заяви, че санкциите срещу Пеевски са несправедливи. Нямам съмнение че е водил подобен тип разговор с различни държавни ръководители, но това няма никакво отношение към свалянето на санкциите. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ пиар експертът Диана Дамянова във връзка с думите на на лидера на ГЕРБ как лично преговарял с британския си колега за сваляне на санкциите "Магнитски" на лидера на ДПС-Ново начало и последвалия отговор от британското посолство.

Йотова: Този бюджет може бъде заплаха както за нас, българските граждани, така и за самата еврозона

Този бюджет може да бъде заплаха за нас - българските граждани в следващата година, защото в него за бъдещето на България, за развитие, за икономика, няма нито една дума, а само таблици и пренасяне на едни парични средства от единия джоб в другия. Но той може да стане заплаха и за самата еврозона, коментира пред журналисти в град Левски вицепрезидентът Илияна Йотова предложения от управляващите бюджет за 2026 г.

Григор Сарийски: Бюджет 2026 е приет на ръба на здравия разум

Параметрите на проектобюджет 2026 не харесват на доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН. Икономистът остро критикува процедурата по приемане на бюджета и предупреди за нереалистични очаквания относно приходите, според БНР.

Шофьор блъсна две жени на пешеходна пътека в София

Шофьор е блъснал две жени, пресичащи на пешеходна пътека в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Рая Назарян: Американската търговска камара се утвърди като водеща бизнес организаци