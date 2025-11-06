Диана Дамянова за "Магнитски": Борисов официално застана в защита на Пеевски

Вчера Борисов за първи път заяви, че санкциите срещу Пеевски са несправедливи. Нямам съмнение че е водил подобен тип разговор с различни държавни ръководители, но това няма никакво отношение към свалянето на санкциите. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ пиар експертът Диана Дамянова във връзка с думите на на лидера на ГЕРБ как лично преговарял с британския си колега за сваляне на санкциите "Магнитски" на лидера на ДПС-Ново начало и последвалия отговор от британското посолство.
В това, че се говори за "Магнитски", няма никаква промяна, промяната е, че Борисов официално застава в защита на Пеевски, заяви тя.
Когато си зависим, следваш волята на този, от когото си зависим. Ние откриваме тази зависимост на ГЕРБ и на Борисов от Пеевски в много аспекти, добави политологът проф. Светослав Малинов.
Но какво печели Борисов от защитата на Пеевски – абсолютно нищо, просто неговият съратник и най-близък политически съюзник го е помолил да го защити, защото знае, че никога не е имало шанс за сваляне на санкциите, освен ако няма някакъв политически пробив. Тези санкции нямат никаква правна тежест у нас, но казват, че ако санкционираните са във Великобритания, щяха да са в затвора, посочи проф. Малинов.
Борисов е свалил упреците към Пеевски по отношение на "Магнитски". Факт е, че ние в опит да приложим санкциите "Магнитски" в България, направихме едно извращение, като ги стоварихме върху около 400 невинни български граждани. Вкарахме "Магнитски" в един кръг на преиграване и те загубиха тежестта си в България, допълни Диана Дамянова.
Когато дойде формулировката защо се налагат санкциите "Магнитски" върху Пеевски, Горанов и Илко Желязков, прокуратурата каза, че проблем в България няма, което показа смисъла на тези външни санкции, отбеляза проф. Светослав Малинов.
Двамата коментираха и стабилността на управляващото мнозинство, както и споровете около Бюджет 2026.
В България такова мнозинство не е имало от 30 г. То може да бъде разклатено само отвътре. Стабилни са, но в името на какво са стабилни, има много отговори от тяхна страна, каза Диана Дамянова.
Целият смисъл на бюджета, запазването на големите разходи, особено в МВР, се прави именно за да се осигури стабилност - стабилност за мнозинството и правителството за следващата година, а не дългосрчно. Просто да се избута тази година, за да може да се отиде на президентските избори. Дали това ще се случи, зависи от действията на много политически актьори в България. Този бюджет много коварно разпределя вредите – малко заем, малко данък "дивидент ". Посоката е лоша – стабилност за мнозинството и правителството на цена средносрочни проблеми. Това е бюджет на клиентелата на ГЕРБ и ДПС. Те ще защитават това правителство, а сметката ще се плати от всички нас, подчерта проф. Малинов.
Бюджетът има два проблема. Единият е, че цялата тежест се пренася на гърбовете на частния сектор, докато работещите в държавния сектор щракат с пръсти. Вторият праг на истинска несправедливост по отношение на бюджета е, че не предлага нито една реформа в публичния сектор. Този бюджет е по-ляв, отколкото тези, които го създават, заяви още Диана Дамянова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
18:40 06.11.2025
2 както се казва
18:41 06.11.2025
3 Бай Георги
18:43 06.11.2025
4 Николай Бареков бивш евродепутат
Борисов Пеевски Магнитски Санкции Великобритания ППДБ
Лъжи
Борисов се оплете в лъжи като пате в кълчища, но безсрамно лъже и маже, за да покрива позора си и лъжите си с нови лъжи като истински патологичен лъжец. Тактиката на отчаяния бивш премиер е всяка изобличена негова опашата лъжа да се покрива и оборва с нови и още по-нелепи и по-тлъсти и опашати лъжи, но тази тактика работи само за кафявите сайтове на Пеевски.
Истината е, че Борисов бе напълно осветен и разобличен от британците за лъжата си, че преговарял с техния бивш премиер и бивш външен министър в кабинета на Риши Сунак Дейвид Камерън, за да се свалят санкциите на Пеевски и за това, че тези санкции били наложени по доноси. Обединеното Кралство вчера изчерпа търпението си и подробно обори тези лъжи в кратко, но съдържателно писмо до българските медии, което завършва с ясната и категорична присъда за Пеевски: Санкциите остават! Надали самозабравилите се Борисов и Пеевски са очаквали такъв фронтален тежък нокаут от Острова!
Виж новината в първия коментар 👇👀
Коментиран от #22
18:43 06.11.2025
5 Запознат
18:44 06.11.2025
6 И Киев е Руски
18:44 06.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Боко праните гащи
18:45 06.11.2025
9 Бойко Българоубиец
18:45 06.11.2025
10 И проф.Малинов е точен
18:46 06.11.2025
11 име
18:46 06.11.2025
12 Т.КОЛЕВ
Коментиран от #33
18:47 06.11.2025
13 Борисов слугинята, готви Пеевски за
Кирчо и Асен препраха Банкянската Тиква, са Борисов препира Голямото Д.
И ще гласувате и ще пеете и ще блеете ком Пеевски Заповедва!
Анадъмно аркадъшлар.
18:50 06.11.2025
14 мда
Смрад
18:52 06.11.2025
15 Прекрасна новина преди час
В решението на Комисията от 5-ти ноември се посочва, че законът за новата Комисия за противодействие на корупцията, макар формално влязъл в сила, не отговаря на изискванията за политическа и функционална независимост. Основните
Коментиран от #25, #31
18:54 06.11.2025
16 Гост
18:56 06.11.2025
17 българия или мафията читанка инфо
18:58 06.11.2025
18 българия или мафията читанка инфо
19:00 06.11.2025
19 хи, хи,
19:00 06.11.2025
20 българия или мафията читанка инфо
19:01 06.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Факт
До коментар #4 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Посолството обяви, че санкциите остават. Не е коментирало дали са били обсъждани с Борисов!
19:14 06.11.2025
23 Анонимен
19:15 06.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 оня с коня
До коментар #15 от "Прекрасна новина преди час":нямам идея дали "Прекрасната" ти новина е реална пък и никого отдавна не интересуват подобни "Спирания","Замразявания" и т.н. на Пари от Европа по простата причина че са свързани с Препоръка ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ на определени Пропуски в БГ т.е. ВРЕМЕННО,след което без проблем се изплащат на Бълг. Държава.Зад изцепката ти че това е "Прекрасна новина" обаче прозира ОТЯВЛЕНИЯ ВРАГ на България със дълбоко вкоренен в Съзнанието му Русофилизъм,като идеята ви е да се Разруши сегашния Демокр.Строй до основи и да се възстанови социалистическото управление,при което Дебилът с Партийна книжка получаваше мн по-голяма заплата и притежаваше несравнимо повече власт отколкото един Висшист сложил очила от четене на Дебели книги.НЯМАТЕ ШАНС драги ми Смехурковци да посрещнете дядя Ваня на Дунава,ама ако пък не се опитвате,какво друго можете да правите?:)
19:18 06.11.2025
26 Българин
А купените от сатанистите олигофрени, натрапени ни зорлем от козяк, само отвращават народа!Това е истинската причина за незаконите санкции магнитски! Ама хората разбират и гласуват за доказаните политици, а не за харварските шмекери!
19:22 06.11.2025
27 Киселов
19:23 06.11.2025
28 Мис Гащи
19:27 06.11.2025
29 мдаа
19:29 06.11.2025
30 Тити
19:29 06.11.2025
31 Не е прекрасна новината!
До коментар #15 от "Прекрасна новина преди час":Трябваше да спрат цели втори транш, докато правителството не подаде оставка!
Пържени брюкселски зелки!
19:32 06.11.2025
32 бай Иван
19:33 06.11.2025
33 1111
До коментар #12 от "Т.КОЛЕВ":От ЦИК казаха, че няма да изпълнят решението на КС, защото не можели!
КАТО НЕ МОГАТ, ДА СИ ПОДАДАТ ОСТАВКИТЕ! ВСИЧКИ!
19:34 06.11.2025
34 БеГемот
20:05 06.11.2025
35 тома
20:10 06.11.2025