Диана Дамянова за "Магнитски": Борисов официално застана в защита на Пеевски

Вчера Борисов за първи път заяви, че санкциите срещу Пеевски са несправедливи. Нямам съмнение че е водил подобен тип разговор с различни държавни ръководители, но това няма никакво отношение към свалянето на санкциите. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ пиар експертът Диана Дамянова във връзка с думите на на лидера на ГЕРБ как лично преговарял с британския си колега за сваляне на санкциите "Магнитски" на лидера на ДПС-Ново начало и последвалия отговор от британското посолство.

В това, че се говори за "Магнитски", няма никаква промяна, промяната е, че Борисов официално застава в защита на Пеевски, заяви тя.

Когато си зависим, следваш волята на този, от когото си зависим. Ние откриваме тази зависимост на ГЕРБ и на Борисов от Пеевски в много аспекти, добави политологът проф. Светослав Малинов.

Но какво печели Борисов от защитата на Пеевски – абсолютно нищо, просто неговият съратник и най-близък политически съюзник го е помолил да го защити, защото знае, че никога не е имало шанс за сваляне на санкциите, освен ако няма някакъв политически пробив. Тези санкции нямат никаква правна тежест у нас, но казват, че ако санкционираните са във Великобритания, щяха да са в затвора, посочи проф. Малинов.

Борисов е свалил упреците към Пеевски по отношение на "Магнитски". Факт е, че ние в опит да приложим санкциите "Магнитски" в България, направихме едно извращение, като ги стоварихме върху около 400 невинни български граждани. Вкарахме "Магнитски" в един кръг на преиграване и те загубиха тежестта си в България, допълни Диана Дамянова.

Когато дойде формулировката защо се налагат санкциите "Магнитски" върху Пеевски, Горанов и Илко Желязков, прокуратурата каза, че проблем в България няма, което показа смисъла на тези външни санкции, отбеляза проф. Светослав Малинов.

Двамата коментираха и стабилността на управляващото мнозинство, както и споровете около Бюджет 2026.

В България такова мнозинство не е имало от 30 г. То може да бъде разклатено само отвътре. Стабилни са, но в името на какво са стабилни, има много отговори от тяхна страна, каза Диана Дамянова.

Целият смисъл на бюджета, запазването на големите разходи, особено в МВР, се прави именно за да се осигури стабилност - стабилност за мнозинството и правителството за следващата година, а не дългосрчно. Просто да се избута тази година, за да може да се отиде на президентските избори. Дали това ще се случи, зависи от действията на много политически актьори в България. Този бюджет много коварно разпределя вредите – малко заем, малко данък "дивидент ". Посоката е лоша – стабилност за мнозинството и правителството на цена средносрочни проблеми. Това е бюджет на клиентелата на ГЕРБ и ДПС. Те ще защитават това правителство, а сметката ще се плати от всички нас, подчерта проф. Малинов.

Бюджетът има два проблема. Единият е, че цялата тежест се пренася на гърбовете на частния сектор, докато работещите в държавния сектор щракат с пръсти. Вторият праг на истинска несправедливост по отношение на бюджета е, че не предлага нито една реформа в публичния сектор. Този бюджет е по-ляв, отколкото тези, които го създават, заяви още Диана Дамянова.