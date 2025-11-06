Новини
България »
Диана Дамянова за "Магнитски": Борисов официално застана в защита на Пеевски

Диана Дамянова за "Магнитски": Борисов официално застана в защита на Пеевски

6 Ноември, 2025 18:38 1 197 35

  • диана дамянова-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • магнитски-
  • закон

Бюджетът има два проблема. Единият е, че цялата тежест се пренася на гърбовете на частния сектор, докато работещите в държавния сектор щракат с пръсти

Диана Дамянова за "Магнитски": Борисов официално застана в защита на Пеевски - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вчера Борисов за първи път заяви, че санкциите срещу Пеевски са несправедливи. Нямам съмнение че е водил подобен тип разговор с различни държавни ръководители, но това няма никакво отношение към свалянето на санкциите. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ пиар експертът Диана Дамянова във връзка с думите на на лидера на ГЕРБ как лично преговарял с британския си колега за сваляне на санкциите "Магнитски" на лидера на ДПС-Ново начало и последвалия отговор от британското посолство.

В това, че се говори за "Магнитски", няма никаква промяна, промяната е, че Борисов официално застава в защита на Пеевски, заяви тя.

Когато си зависим, следваш волята на този, от когото си зависим. Ние откриваме тази зависимост на ГЕРБ и на Борисов от Пеевски в много аспекти, добави политологът проф. Светослав Малинов.

Но какво печели Борисов от защитата на Пеевски – абсолютно нищо, просто неговият съратник и най-близък политически съюзник го е помолил да го защити, защото знае, че никога не е имало шанс за сваляне на санкциите, освен ако няма някакъв политически пробив. Тези санкции нямат никаква правна тежест у нас, но казват, че ако санкционираните са във Великобритания, щяха да са в затвора, посочи проф. Малинов.

Борисов е свалил упреците към Пеевски по отношение на "Магнитски". Факт е, че ние в опит да приложим санкциите "Магнитски" в България, направихме едно извращение, като ги стоварихме върху около 400 невинни български граждани. Вкарахме "Магнитски" в един кръг на преиграване и те загубиха тежестта си в България, допълни Диана Дамянова.

Когато дойде формулировката защо се налагат санкциите "Магнитски" върху Пеевски, Горанов и Илко Желязков, прокуратурата каза, че проблем в България няма, което показа смисъла на тези външни санкции, отбеляза проф. Светослав Малинов.

Двамата коментираха и стабилността на управляващото мнозинство, както и споровете около Бюджет 2026.

В България такова мнозинство не е имало от 30 г. То може да бъде разклатено само отвътре. Стабилни са, но в името на какво са стабилни, има много отговори от тяхна страна, каза Диана Дамянова.

Целият смисъл на бюджета, запазването на големите разходи, особено в МВР, се прави именно за да се осигури стабилност - стабилност за мнозинството и правителството за следващата година, а не дългосрчно. Просто да се избута тази година, за да може да се отиде на президентските избори. Дали това ще се случи, зависи от действията на много политически актьори в България. Този бюджет много коварно разпределя вредите – малко заем, малко данък "дивидент ". Посоката е лоша – стабилност за мнозинството и правителството на цена средносрочни проблеми. Това е бюджет на клиентелата на ГЕРБ и ДПС. Те ще защитават това правителство, а сметката ще се плати от всички нас, подчерта проф. Малинов.

Бюджетът има два проблема. Единият е, че цялата тежест се пренася на гърбовете на частния сектор, докато работещите в държавния сектор щракат с пръсти. Вторият праг на истинска несправедливост по отношение на бюджета е, че не предлага нито една реформа в публичния сектор. Този бюджет е по-ляв, отколкото тези, които го създават, заяви още Диана Дамянова.


България
Оценка 3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    21 2 Отговор
    Направо се хвърли като риба на сухо да брани аверчето си, явно шиши здраво го е натиснал и вече му се вижда края на банкята

    18:40 06.11.2025

  • 2 както се казва

    18 2 Отговор
    гарван гарвану око не вади, така и комунист комуниста защитава. именно заради това вече повече от 36 години няма ни един в затвора

    18:41 06.11.2025

  • 3 Бай Георги

    21 1 Отговор
    Пеевски превзе герб,Бойко и да се мазни е все тая.

    18:43 06.11.2025

  • 4 Николай Бареков бивш евродепутат

    16 2 Отговор
    📛🤡 Резилът продължава! Борисов благодари на посланика на Великобритания, че го изобличи в лъжи и пак излъга с думите: Аз никога не лъжа‼️🇬🇧🇧🇬

    Борисов Пеевски Магнитски Санкции Великобритания ППДБ
    Лъжи

    Борисов се оплете в лъжи като пате в кълчища, но безсрамно лъже и маже, за да покрива позора си и лъжите си с нови лъжи като истински патологичен лъжец. Тактиката на отчаяния бивш премиер е всяка изобличена негова опашата лъжа да се покрива и оборва с нови и още по-нелепи и по-тлъсти и опашати лъжи, но тази тактика работи само за кафявите сайтове на Пеевски.

    Истината е, че Борисов бе напълно осветен и разобличен от британците за лъжата си, че преговарял с техния бивш премиер и бивш външен министър в кабинета на Риши Сунак Дейвид Камерън, за да се свалят санкциите на Пеевски и за това, че тези санкции били наложени по доноси. Обединеното Кралство вчера изчерпа търпението си и подробно обори тези лъжи в кратко, но съдържателно писмо до българските медии, което завършва с ясната и категорична присъда за Пеевски: Санкциите остават! Надали самозабравилите се Борисов и Пеевски са очаквали такъв фронтален тежък нокаут от Острова!

    Виж новината в първия коментар 👇👀

    Коментиран от #22

    18:43 06.11.2025

  • 5 Запознат

    15 2 Отговор
    Тиквата е слуга на Свин

    18:44 06.11.2025

  • 6 И Киев е Руски

    13 2 Отговор
    Борисов си мисли че наколенки те ще го спасят

    18:44 06.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боко праните гащи

    12 1 Отговор
    Дебелия се поправи, може да окраде милиарди, ама са е добър човек. Стиснал ме е за т....

    18:45 06.11.2025

  • 9 Бойко Българоубиец

    15 1 Отговор
    АЗ СЪМ НУРВАТА НА ПЕЕВСКИ!

    18:45 06.11.2025

  • 10 И проф.Малинов е точен

    8 2 Отговор
    Но какво печели Борисов от защитата на Пеевски – абсолютно нищо, просто неговият съратник и най-близък политически съюзник го е помолил да го защити, защото знае, че никога не е имало шанс за сваляне на санкциите, освен ако няма някакъв политически пробив. Тези санкции нямат никаква правна тежест у нас, но казват, че ако санкционираните са във Великобритания, щяха да са в затвора, посочи проф. Малинов.

    18:46 06.11.2025

  • 11 име

    3 5 Отговор
    Ще застане, я! След като ПроститеПарчета и ДайБългария го легитимираха, въртяха се в скута му л, пиха мазно турско кафенце, подписваха всичко с него и мишока денков подтичваше покрай него сякаш шишо е премиера, а не той, много ясно че сега и бацо, крадливия банкянски тулуп, ще му лъска имиджа!

    18:46 06.11.2025

  • 12 Т.КОЛЕВ

    9 2 Отговор
    ТИЯ ОТ ГЕРБ ПО ЗАКОН ИЗОБЩО НЕ ТРЯБВА ДА СА НА ВЛАСТ..КОНСТИТУЦИОНИЯ СЪД КАКВО УСТАНОВИ ?????????????????????

    Коментиран от #33

    18:47 06.11.2025

  • 13 Борисов слугинята, готви Пеевски за

    3 4 Отговор
    Премиер, Держава с Голямо Д.

    Кирчо и Асен препраха Банкянската Тиква, са Борисов препира Голямото Д.

    И ще гласувате и ще пеете и ще блеете ком Пеевски Заповедва!
    Анадъмно аркадъшлар.

    18:50 06.11.2025

  • 14 мда

    3 4 Отговор
    и тази невзрачна женица специалист по всичко. Не се прибира де се изкъпе горката, от сутрин до мрак се труди.
    Смрад

    18:52 06.11.2025

  • 15 Прекрасна новина преди час

    8 1 Отговор
    Европейската комисия официално реши да спре част от втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост на България в размер на 214 544 232 евро. Причината - страната ни не е изпълнила ключова антикорупционна реформа за създаване на реално независим антикорупционен орган.

    В решението на Комисията от 5-ти ноември се посочва, че законът за новата Комисия за противодействие на корупцията, макар формално влязъл в сила, не отговаря на изискванията за политическа и функционална независимост. Основните

    Коментиран от #25, #31

    18:54 06.11.2025

  • 16 Гост

    7 1 Отговор
    А до вчера не го познаваше. Тая гнусна територия е дъно

    18:56 06.11.2025

  • 17 българия или мафията читанка инфо

    3 0 Отговор
    Харалан е син на Луканов министър. Васил Велев е живкова номенклатура, шеф на ТНТМ, иска пазарна икономика още 1989г. Асен Василев е внук на БЪЛГАРСКИЯТ ДЖЕЙМ БОНД. Дядо му е полковник Вандов. Посланикът в Лондон, беше направил Асен за пръв път министър. Този посланик е племенник на доцент Вацев и син на другият голям агент на ДС - също джеймс бонд. ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУР УПРАВЛЯВА. БКП УПРАВЛЯВА, НО ЗАМЕНИКА КОМУНИСТИЧЕСКА С КАПИТАЛИСТИЧЕСКА, И СМЕНИХА МАРКС С АЙН РАН И МОСКВА С НАШИНГТОН. Т. ЖИВКОВ: "Акционерната фирма ще обхване като ракови образования цялото общество. - Нови промени предстоят в данъчната система. Ще въведем данък, какъвто не е имало в България. Просто е взето от западната система. Равенство в облагане във всички сфери. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка.

    18:58 06.11.2025

  • 18 българия или мафията читанка инфо

    2 0 Отговор
    Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    19:00 06.11.2025

  • 19 хи, хи,

    3 4 Отговор
    Ами свиквайте, шиши е фактор за разлика от вас жълтокопитните, а фактор го направихте вие, да ви приповня ли как?!?

    19:00 06.11.2025

  • 20 българия или мафията читанка инфо

    2 0 Отговор
    БКП е на власт. Живков е съгласен да се въведе неолибералната буржоазна диктатура, и праща финансовият министър на Виденов, и Кристалина Родшилд и Румен Гечев, да учат неолиберална дясна икономика при Сорос, Рейгън и Тачър. Вижте краят на ФЕРМАТА НА ЖИВОТНИТЕ - ОРУЕЛ, просто САЩ излъгаха червената буржоазия на СССР и Източна Европа, и ги превърнаха в слуги и колонии, а не в равни господари капиталисти. И Русия се дърпа още, да е колония, инак тя ще се обърне отново към комунизма - нещо което възпира антикомунистът Путин. Оше Мао казва, че партийците са новата буржоазия която ще възстанови буржоазната - дясната финансова диктатура.

    19:01 06.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Посолството обяви, че санкциите остават. Не е коментирало дали са били обсъждани с Борисов!

    19:14 06.11.2025

  • 23 Анонимен

    0 0 Отговор
    Представям си ако бяха построили Южен Поток тук!

    19:15 06.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Прекрасна новина преди час":

    нямам идея дали "Прекрасната" ти новина е реална пък и никого отдавна не интересуват подобни "Спирания","Замразявания" и т.н. на Пари от Европа по простата причина че са свързани с Препоръка ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ на определени Пропуски в БГ т.е. ВРЕМЕННО,след което без проблем се изплащат на Бълг. Държава.Зад изцепката ти че това е "Прекрасна новина" обаче прозира ОТЯВЛЕНИЯ ВРАГ на България със дълбоко вкоренен в Съзнанието му Русофилизъм,като идеята ви е да се Разруши сегашния Демокр.Строй до основи и да се възстанови социалистическото управление,при което Дебилът с Партийна книжка получаваше мн по-голяма заплата и притежаваше несравнимо повече власт отколкото един Висшист сложил очила от четене на Дебели книги.НЯМАТЕ ШАНС драги ми Смехурковци да посрещнете дядя Ваня на Дунава,ама ако пък не се опитвате,какво друго можете да правите?:)

    19:18 06.11.2025

  • 26 Българин

    0 4 Отговор
    Пеевски и Бойко са български политици, избрани от народа с най-много гласове и най-голяма доверие!
    А купените от сатанистите олигофрени, натрапени ни зорлем от козяк, само отвращават народа!Това е истинската причина за незаконите санкции магнитски! Ама хората разбират и гласуват за доказаните политици, а не за харварските шмекери!

    19:22 06.11.2025

  • 27 Киселов

    0 0 Отговор
    Ама няма никакъв проблем бе, събрали данъците на народа, разпределили си ги между гавазите и кумовете, запушили устата на истината, подкупили съда и писарите, къде е проблемът...

    19:23 06.11.2025

  • 28 Мис Гащи

    2 0 Отговор
    Тиквун е начело в този списък, но понеже е много умен, още не го знае. Освен това не е обявено официално, просто му гледат сеира и изчакват подходящия момент.

    19:27 06.11.2025

  • 29 мдаа

    4 0 Отговор
    Несправедливо е, че и Борисов не е намагнитен, защото двамата са комбина.

    19:29 06.11.2025

  • 30 Тити

    2 0 Отговор
    Боко официално е на глинени крака.

    19:29 06.11.2025

  • 31 Не е прекрасна новината!

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Прекрасна новина преди час":

    Трябваше да спрат цели втори транш, докато правителството не подаде оставка!
    Пържени брюкселски зелки!

    19:32 06.11.2025

  • 32 бай Иван

    3 0 Отговор
    В разговор един голям крадец казал на един английски бюрократ как друг голям крадец от страната му бил натопен ! Да се смееш ли, да плачеш ли?

    19:33 06.11.2025

  • 33 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Т.КОЛЕВ":

    От ЦИК казаха, че няма да изпълнят решението на КС, защото не можели!
    КАТО НЕ МОГАТ, ДА СИ ПОДАДАТ ОСТАВКИТЕ! ВСИЧКИ!

    19:34 06.11.2025

  • 34 БеГемот

    0 0 Отговор
    Щото Шиши го държи здраво за Зайчарника....познава му всичките зайци поименно...

    20:05 06.11.2025

  • 35 тома

    0 0 Отговор
    Тези двамата са продукт на дс и бкп и гарван на гарван око не вади.Задачата им беше да занулят обикновенния българин

    20:10 06.11.2025

