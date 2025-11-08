Корнелия Нинова: Някой ден Русия може да заведе дело и да си търси правата

САЩ няма да ни дадат отсрочка за санкциите върху "Лукойл“, защото нямаме от българска страна държавници, които да се грижат за националния интерес и да проведат преговори. Това заяви бившият министър на икономиката Корнелия Нинова.
"Виждате, че те говорят само как да се измъкнат от санкциите. Едва ли американската страна уважава подобна позиция. Някакво мишкуване на дребно. Целта им е единствено лично спасение и оцеляване, а не България“, поясни тя в ефира на NOVA NEWS.
Според нея е възможно България да изпадне в тежка криза, която да доведе до падане на правителството.
На въпрос дали промяната в законодателството – разширяването на правомощията на особения управител – ще реши ли проблема с "Лукойл“, тя отговори следното:
"Законът е лош, крие рискове. И ако те се реализират, ще плащаме всички. Не е вярно, че той копира германския модел. В Германия има двама особени управители, а не един. Тук властта се дава изцяло на един човек. Освен това той е без контрол – нито административен, нито съдебен. Разликата с германския модел също е, че там всички разговори се правят със съгласуване или в разговор със собственика. Тук той е напълно изключен. Това е риск някой ден руската страна да заведе дело в международен арбитраж и да си търси правата, ако прецени, че са нарушени“, каза още Нинова.
Относно бюджета за 2026 година Нинова каза следното:
"Не мога да разбера кой пръв неразумен човек пусна тази дъвка, че бюджетът е "турболяв“, без никаква конкретика. Изведнъж това се подхвана и се повтаря от всички. Нека да видим конкретни неща, да търсим нещо ляво в този бюджет. Например, увеличава се осигуровката с 10%. Два процентни пункта са равни на 10% на работещите хора. Ако вие сте плащали 100 лева осигуровка, сега ще плащате 110. Кого наказвате? Чувам някои депутати да казват: "Ами, едрият капитал трябва да свиква“. Къде е облагането на свръхпечалбите на банките? Няма такова нещо. Къде са новите концесионни санкции на концесионерите? Няма такова нещо. Необлагаем минимум за бедните? – Няма. Прогресивен данък? – Няма. Къде видяха удар по едрия капитал?“, попита тя.
По думите ѝ приходите от ДДС за 2026 година са прекалено амбициозни и няма да се съберат.
8 Ноември, 2025 19:11 822 27
1 Нинова е пич!
19:13 08.11.2025
2 си дзън
първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.
Коментиран от #6
19:14 08.11.2025
3 Голем смех
19:16 08.11.2025
4 Гост
19:19 08.11.2025
5 Сталин
Коментиран от #19
19:23 08.11.2025
6 Сталин
До коментар #2 от "си дзън":Си Дзън - Цун Кай Xvй
Коментиран от #27
19:24 08.11.2025
7 избирачите на тикви и прасета ще плащат
19:24 08.11.2025
8 Права е Нинова
19:25 08.11.2025
9 Другарко Корнела
Коментиран от #14
19:27 08.11.2025
10 особения управител
Коментиран от #15
19:28 08.11.2025
11 Ей Проруски
19:29 08.11.2025
12 Факт
19:30 08.11.2025
13 гост
Коментиран от #17
19:30 08.11.2025
14 Обявиха ни
До коментар #9 от "Другарко Корнела":за вражеска държава, заради вражеското отношение на правителството !
Коментиран от #16
19:30 08.11.2025
15 Аиде бе
До коментар #10 от "особения управител":Я кажи как в Германия Лукойл се управлява от държавата,кажи бе тръбарче.
19:31 08.11.2025
16 И какво беше
До коментар #14 от "Обявиха ни":То да те питам.Като плащахме 30 г.прескъп руски нефт и газ им беше добре а.Ние им давахме годишно около 6 милиарда ,те ит нас нищо.Газта в З.Европа беше по евтина.В Сърбия бензина е 3,50 с руския нефт.Ама вие имате амнезия Путин не ни спира гаьта за пъреи път.За това пилучи черв.картон
19:35 08.11.2025
17 Не бой се
До коментар #13 от "гост":В Германия 2ра год.Лукойл се управлява от държавата.
19:36 08.11.2025
18 АГАТ а Кристи
Него да изберат ! И без това е затънал до шия в Лукоил в категория "Лява ръка, десен джоб" !
19:37 08.11.2025
19 Тебе лично
До коментар #5 от "Сталин":Ще ти изправя гърбицата.
19:37 08.11.2025
20 оня с коня
19:38 08.11.2025
21 Фалисти
19:39 08.11.2025
22 кури
19:39 08.11.2025
23 Хипотетично
19:39 08.11.2025
24 ?????
Нинова най-напред да разкаже за колаборацията с ПП-тата.
За износа на оръжия за "Полша".
За тва що държа мандата до последно за да може и.д. премиера Кирил Петков да подпише меморандума с Уестингхауз и върна мандата на следващия ден след подписването.
Или си мисли че не помним?
Не че наследниците и́ са стока, но тя го заложи тоя тренд.
19:42 08.11.2025
25 Гост
19:44 08.11.2025
26 Горбачовче
19:46 08.11.2025
27 Туту Рутка
До коментар #6 от "Сталин":Влез е я разгледай от вътре разхождайки се. Има и пейка на която да по седнеш. Там са Джерджински, СИФ или стиска и още плеяда от същия калибър. Върнете спомени, тупяйте се по раменете - няма и да ви усетя - бълхите са титани спрямо вас
19:48 08.11.2025