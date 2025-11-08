Новини
България »
Корнелия Нинова: Някой ден Русия може да заведе дело и да си търси правата

8 Ноември, 2025 19:11 822 27

САЩ няма да ни дадат отсрочка за санкциите върху "Лукойл“, защото нямаме от българска страна държавници, които да се грижат за националния интерес и да проведат преговори

Корнелия Нинова: Някой ден Русия може да заведе дело и да си търси правата - 1
Снимка: БГНЕС
Focus Focus

САЩ няма да ни дадат отсрочка за санкциите върху "Лукойл“, защото нямаме от българска страна държавници, които да се грижат за националния интерес и да проведат преговори. Това заяви бившият министър на икономиката Корнелия Нинова.

"Виждате, че те говорят само как да се измъкнат от санкциите. Едва ли американската страна уважава подобна позиция. Някакво мишкуване на дребно. Целта им е единствено лично спасение и оцеляване, а не България“, поясни тя в ефира на NOVA NEWS.

Според нея е възможно България да изпадне в тежка криза, която да доведе до падане на правителството.

На въпрос дали промяната в законодателството – разширяването на правомощията на особения управител – ще реши ли проблема с "Лукойл“, тя отговори следното:

"Законът е лош, крие рискове. И ако те се реализират, ще плащаме всички. Не е вярно, че той копира германския модел. В Германия има двама особени управители, а не един. Тук властта се дава изцяло на един човек. Освен това той е без контрол – нито административен, нито съдебен. Разликата с германския модел също е, че там всички разговори се правят със съгласуване или в разговор със собственика. Тук той е напълно изключен. Това е риск някой ден руската страна да заведе дело в международен арбитраж и да си търси правата, ако прецени, че са нарушени“, каза още Нинова.

Относно бюджета за 2026 година Нинова каза следното:

"Не мога да разбера кой пръв неразумен човек пусна тази дъвка, че бюджетът е "турболяв“, без никаква конкретика. Изведнъж това се подхвана и се повтаря от всички. Нека да видим конкретни неща, да търсим нещо ляво в този бюджет. Например, увеличава се осигуровката с 10%. Два процентни пункта са равни на 10% на работещите хора. Ако вие сте плащали 100 лева осигуровка, сега ще плащате 110. Кого наказвате? Чувам някои депутати да казват: "Ами, едрият капитал трябва да свиква“. Къде е облагането на свръхпечалбите на банките? Няма такова нещо. Къде са новите концесионни санкции на концесионерите? Няма такова нещо. Необлагаем минимум за бедните? – Няма. Прогресивен данък? – Няма. Къде видяха удар по едрия капитал?“, попита тя.

По думите ѝ приходите от ДДС за 2026 година са прекалено амбициозни и няма да се съберат.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 11 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нинова е пич!

    17 2 Отговор
    Двамата Мазни и Охранени младоженци не можаха да я купят. Но купиха Слави Трифонов и Мазника Зафиров.

    19:13 08.11.2025

  • 2 си дзън

    4 4 Отговор
    Май е най-добре да затвори рафинерията, защото ако я продадат БГ ще е на двойна загуба -
    първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
    и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.

    Коментиран от #6

    19:14 08.11.2025

  • 3 Голем смех

    7 10 Отговор
    Плашилото расия е останало далеч в миналото бе, корни...

    19:16 08.11.2025

  • 4 Гост

    8 3 Отговор
    Някой ден може да изникне дело и за Импекса, знайш ли?

    19:19 08.11.2025

  • 5 Сталин

    3 4 Отговор
    Русия няма нужда да завежда дело, България ще стане република на СССР

    Коментиран от #19

    19:23 08.11.2025

  • 6 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    Коментиран от #27

    19:24 08.11.2025

  • 7 избирачите на тикви и прасета ще плащат

    6 1 Отговор
    Някой ден Русия може да заведе дело и да си търси правата

    19:24 08.11.2025

  • 8 Права е Нинова

    3 4 Отговор
    Отново е права

    19:25 08.11.2025

  • 9 Другарко Корнела

    4 3 Отговор
    Като ни спряха газта и обявиха за вражеска държава ти какво направи бря.Тогава каза ли ,че може да ги съдим.Май забрави руска под ло го

    Коментиран от #14

    19:27 08.11.2025

  • 10 особения управител

    4 1 Отговор
    Като институция само от съд може да бъде назначена. Не от МС, не от парламент и още по малко от комисия. Още не сме обявили нито война, нито военно положение

    Коментиран от #15

    19:28 08.11.2025

  • 11 Ей Проруски

    2 3 Отговор
    Под ло ги.Тия същите ни спряха газта без да ни предупреждават.Тогава що не казахте нищо.Взъшност вие българи ли сте или обикновенни под ко ги.

    19:29 08.11.2025

  • 12 Факт

    1 1 Отговор
    Решението за този особен управител не беше подкрепено от опозицията! Може да бъде атакувано в конституционния съд!

    19:30 08.11.2025

  • 13 гост

    5 1 Отговор
    С Нефтохим ще стане същото като с реакторите за Белене! ОСЪДИХА НИ! И си ги платихме заедно с лихвите!

    Коментиран от #17

    19:30 08.11.2025

  • 14 Обявиха ни

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Другарко Корнела":

    за вражеска държава, заради вражеското отношение на правителството !

    Коментиран от #16

    19:30 08.11.2025

  • 15 Аиде бе

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "особения управител":

    Я кажи как в Германия Лукойл се управлява от държавата,кажи бе тръбарче.

    19:31 08.11.2025

  • 16 И какво беше

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Обявиха ни":

    То да те питам.Като плащахме 30 г.прескъп руски нефт и газ им беше добре а.Ние им давахме годишно около 6 милиарда ,те ит нас нищо.Газта в З.Европа беше по евтина.В Сърбия бензина е 3,50 с руския нефт.Ама вие имате амнезия Путин не ни спира гаьта за пъреи път.За това пилучи черв.картон

    19:35 08.11.2025

  • 17 Не бой се

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    В Германия 2ра год.Лукойл се управлява от държавата.

    19:36 08.11.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Корнел Нинов / мъжът и/ - Най-добрият...
    Него да изберат ! И без това е затънал до шия в Лукоил в категория "Лява ръка, десен джоб" !

    19:37 08.11.2025

  • 19 Тебе лично

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Ще ти изправя гърбицата.

    19:37 08.11.2025

  • 20 оня с коня

    2 0 Отговор
    Не е ясно кога ще настъпи Ниновия "Някой ден",но Народът неслучайно е казал "Докато Мъдрите се намъдруват",Лудите се налудуват"

    19:38 08.11.2025

  • 21 Фалисти

    1 0 Отговор
    Ами България кога ще си търси правата от всички ви руски тролове, олигарси и феодали които ограбихте народа за лична обла, хотели, бизнеси и апартаменти, и за държавни службици за дечицата ви? Кога?

    19:39 08.11.2025

  • 22 кури

    1 0 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    19:39 08.11.2025

  • 23 Хипотетично

    0 1 Отговор
    Всеки български гражданин, който получава някакви приходи (независимо от каква дейност или хазартна тото печалба) е длъжен да отдели една малка или по-значима част, в зависимост от размера на приходите, в полза на държавата си и за нейното функциониране, което му дава право да държи сметка на оторизираните да харчат държавните пари..

    19:39 08.11.2025

  • 24 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Нинова най-напред да разкаже за колаборацията с ПП-тата.
    За износа на оръжия за "Полша".
    За тва що държа мандата до последно за да може и.д. премиера Кирил Петков да подпише меморандума с Уестингхауз и върна мандата на следващия ден след подписването.
    Или си мисли че не помним?
    Не че наследниците и́ са стока, но тя го заложи тоя тренд.

    19:42 08.11.2025

  • 25 Гост

    0 2 Отговор
    България е в тежки кризи откакто стана член на ЕС, кризите се множат и не са спирали нито за миг, вече 18 години, що се касае до върховенство на правото...- няма такова никъде, дори и в "цивилизования свят"😊, правото е на този, който има по- големи бомби, руските са най- големи...🤭

    19:44 08.11.2025

  • 26 Горбачовче

    1 0 Отговор
    Да им плаща. Всички копейки, които е взела.

    19:46 08.11.2025

  • 27 Туту Рутка

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Влез е я разгледай от вътре разхождайки се. Има и пейка на която да по седнеш. Там са Джерджински, СИФ или стиска и още плеяда от същия калибър. Върнете спомени, тупяйте се по раменете - няма и да ви усетя - бълхите са титани спрямо вас

    19:48 08.11.2025

