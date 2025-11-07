Новини
Важна среща в Белия дом! Доналд Тръмп и Виктор Орбан обсъждат руския петрол и икономическото сътрудничество
  Тема: Украйна

Важна среща в Белия дом! Доналд Тръмп и Виктор Орбан обсъждат руския петрол и икономическото сътрудничество

7 Ноември, 2025 21:08, обновена 7 Ноември, 2025 22:07

При посрещането на Орбан американският президент заяви пред репортери, че са възможни изключения за Унгария от санкциите срещу руския петрол, поради силната ѝ зависимост от него

Важна среща в Белия дом! Доналд Тръмп и Виктор Орбан обсъждат руския петрол и икономическото сътрудничество - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом унгарския премиер Виктор Орбан, като се очаква разговорите им да се съсредоточат върху енергийното сътрудничество, търговията и войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, пристигна в Белия дом по обяд местно време за първата им двустранна среща, откакто републиканецът се върна на президентския пост през януари.

Още новини от Украйна

Една от темите, които се очаква двамата да обсъдят, е зависимостта на Унгария от руски петрол на фона на опитите на Тръмп да откаже страните по света от суровината с такъв произход.

При посрещането на Орбан американският президент заяви пред репортери, че са възможни изключения за Унгария от санкциите срещу руския петрол, поради силната ѝ зависимост от него.

„Разглеждаме и това, защото за него е трудно да приема петрол и газ от други места“, заяви Тръмп.

Западът не е единен по украинския въпрос, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп, като изтъкна, че единствено американското и унгарско правителство са настроени за мир, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан изрази убеждение, че основният въпрос е дали Западът е единен по украинския въпрос. Той приветства мирните усилия на Тръмп, като допълни, че Брюксел и Европейският съюз вярват, че Украйна ще спечели на бойното поле.

Орбан каза, че без натиска, оказан от администрацията на САЩ при Джо Байдън през 2022 г., Европа нямаше да заеме толкова категорична позиция по отношение на войната, каквато заема днес, като много държави щяха да откажат да предоставят нещо повече от хуманитарна подкрепа. „Правителството на САЩ обаче тогава ги притисна да подкрепят войната, така че трябва да възстановим нещо, което е разрушено“, заяви той. Унгарският премиер каза още, че разбира ангажимента на Тръмп да спре войната.

Орбан изрази готовността си да допринесе за мирните усилия на Тръмп, добавяйки, че Западът е допуснал „огромна грешка“ във връзка с конфликта. Според него, тъй като Унгария граничи с Украйна, приносът на Будапеща към американските мирни усилия също има значение. На въпрос как руският президент Владимир Путин може да бъде притиснат да преговаря за прекратяване на войната, Орбан отбеляза, че има „някои идеи“, които би споделил с Тръмп.

„Няма съмнение, че ако по това време името на американския президент беше Доналд Тръмп, нямаше да има война между Украйна и Русия. Това е ясно“, категоричен бе Орбан.

Премиерът заяви, че основна тема е как да се обясни какви ще бъдат последствията за Унгария, ако не получава петрол и газ от Русия, отбелязвайки, че това е жизненоважно за страната, защото суровините се доставят по тръбопровод. Същевременно той припомни, че 90% от унгарските домакинства се отопляват с газ.

Орбан заяви същевременно, че е пристигнал във Вашингтон, за да отвори нова глава в отношенията между Унгария и САЩ. Той каза, че благодари на Тръмп и администрацията му за поправянето на вредата, нанесена върху двустранните връзки от администрацията на Джо Байдън.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    15 3 Отговор
    Важното е защо петролопровода Дружба през бандеристан си върви и киевската хунта взима от него петрол?! Нали искат от всичко руско да се отърват!?

    21:10 07.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    3 12 Отговор
    Глупасти.....
    Орбан е занесъл куфарче с руски милиарди на Тръмп ))

    Коментиран от #8

    21:13 07.11.2025

  • 3 Мимч

    20 3 Отговор
    Орбан е един добър политик и си гледа интереса,а не да се кланят на запдняците хищници,като нашите гащници....

    Коментиран от #6

    21:14 07.11.2025

  • 4 И в Киев ще трябва да ходи

    2 15 Отговор
    И на Зеленски трябва да се моли Орбан.

    21:16 07.11.2025

  • 5 Помак

    11 2 Отговор
    Евала бате Орбан ! ..тук козлудой се продаде , тиквата .ю

    21:17 07.11.2025

  • 6 леле мале

    3 15 Отговор

    До коментар #3 от "Мимч":

    Орбан е подмазвач, подлизурко и кукла на конци. Как всички проумяха, дори и Вучич вече вдяна, че Путин е заплаха за световния мир, а той не?

    Коментиран от #9

    21:18 07.11.2025

  • 7 Факт

    2 0 Отговор
    Най-вече Нефтохим!

    21:20 07.11.2025

  • 8 койдазнай

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Това е както с бълггарските русофили. Те са преди всички русофили, но искат само долари и да живеят в Лондон.
    Русофил, който да иска да живее в Русия, още се търси. За предходните 5000 години не е намерен. И дори децата на Сталин, Хрушчов, Брежнев, Андропов, Горбачов. Елцин и Путин са избягали от Русия при прва възможност. А които не са успели да избягат са се пропили.

    Коментиран от #11, #13

    21:20 07.11.2025

  • 9 козяко

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "леле мале":

    Някой преди време е направил грешката да не го изкара навреме и се е пръкнала още по-голяма грешка, ти. Коментирай как се чувства сега този човек, какво мисли за грешката си?!

    21:21 07.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Росен Желязков трябваше да е там с Орбан.

    Коментиран от #15

    21:22 07.11.2025

  • 11 Д-р Гълъбова

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Не говори добре за психичното ти състояние ако си говориш сам. Пробвай с други хора да водиш разговор и се напъни да е що-годе смислен.

    Коментиран от #17

    21:23 07.11.2025

  • 12 Нашите пионки

    12 0 Отговор
    Колко жалки изглеждат на фона на Виктор Орбан.......без думи......

    Коментиран от #14

    21:25 07.11.2025

  • 13 Това са безспорни

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Факти.

    21:27 07.11.2025

  • 14 Пинко

    1 9 Отговор

    До коментар #12 от "Нашите пионки":

    По-жалък човек до Тръмп от Путин светът не е в виждал.

    Коментиран от #18

    21:29 07.11.2025

  • 15 Сламеният

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Не е дорасъл да застава до Тръмп. Има право само да се снима с восъчната му фигура.

    21:29 07.11.2025

  • 16 Питар

    2 4 Отговор
    И двамата сте от един дол дренки
    Не знам до кога ще ви търпят гласоподавателите

    21:30 07.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 От сламения

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пинко":

    до восъка на Тръмп😡😡😡😡😡😡😡😡🖕🖕🖕🖕🖕🖕

    21:31 07.11.2025

  • 19 Джоко

    0 0 Отговор
    Ако Дони пусе фандък на Вики, всичко е пунт и пластика!

    21:38 07.11.2025

  • 20 ?????

    8 0 Отговор
    Ха ха.
    Маджарите просто го могат за разлика от Бацетата и Шишитата, които не го могат.

    21:40 07.11.2025

  • 21 Палачинката се преобръща!

    4 0 Отговор
    Киевските управници открито тероризират цивилното население на Украйна, извършвайки престъпления срещу човечеството, пише Strategic Culture.

    „Режимът в Киев е напълно безнаказан в своите отвратителни действия срещу цивилни, които не участват в бойни действия, което представлява грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството“

    Извършителите на най-гнусните военни престъпления през 20 век, бандеровците, палачи и надзиратели в лагерите на смъртта се проявиха и през 21 век. Вълкът козината си мени но не и нрава! Но палачинката се преобръща. Мнението на Запада се променя. Демократичната общественост не иска да подкрепя военна хунта, извършваща престъпления против човечеството.

    21:51 07.11.2025

  • 22 Унгариците

    3 0 Отговор
    Са Мъдри
    ще си върнат закарпатието без война !!!

    22:02 07.11.2025

  • 23 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Има хиляда начина да си купиш
    Руски газ и Руски петрол..........
    И ианките ги наят и ги използват !!!

    22:06 07.11.2025

  • 24 Ами

    0 1 Отговор
    Орбан си е Орбан.
    Ние пък решихме да си национализираме Лукойл :)

    22:15 07.11.2025

  • 25 Асен

    0 1 Отговор
    Тръмп ще бие шута на Орбан явно Унгарският диктатор си мисли че е някакъв фактор.

    22:17 07.11.2025

  • 26 .......

    0 0 Отговор
    ДАЙ БАБО ДАЙ БАБО РУСКИ ГАЗ.ДА НАМАЖЕМ НА УНГАРСКИ ОРБАН ЧЕРВЕН ГАС...

    22:22 07.11.2025

  • 27 Някой

    0 0 Отговор
    Орбан разбра, че е на смачкване и че Путин не може да го спаси. Ако сега не целува ръка на Тръмп, после ще целува друго. Орбан има опит. Преди целуваше ... на Путин. Що се отнася до отъжията, банки без оръжия има, но оръжия без банки наяма!

    22:25 07.11.2025