Важна среща в Белия дом! Доналд Тръмп и Виктор Орбан обсъждат руския петрол и икономическото сътрудничество

Американският президент Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом унгарския премиер Виктор Орбан, като се очаква разговорите им да се съсредоточат върху енергийното сътрудничество, търговията и войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, пристигна в Белия дом по обяд местно време за първата им двустранна среща, откакто републиканецът се върна на президентския пост през януари.
Една от темите, които се очаква двамата да обсъдят, е зависимостта на Унгария от руски петрол на фона на опитите на Тръмп да откаже страните по света от суровината с такъв произход.
При посрещането на Орбан американският президент заяви пред репортери, че са възможни изключения за Унгария от санкциите срещу руския петрол, поради силната ѝ зависимост от него.
„Разглеждаме и това, защото за него е трудно да приема петрол и газ от други места“, заяви Тръмп.
Западът не е единен по украинския въпрос, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп, като изтъкна, че единствено американското и унгарско правителство са настроени за мир, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.
Орбан изрази убеждение, че основният въпрос е дали Западът е единен по украинския въпрос. Той приветства мирните усилия на Тръмп, като допълни, че Брюксел и Европейският съюз вярват, че Украйна ще спечели на бойното поле.
Орбан каза, че без натиска, оказан от администрацията на САЩ при Джо Байдън през 2022 г., Европа нямаше да заеме толкова категорична позиция по отношение на войната, каквато заема днес, като много държави щяха да откажат да предоставят нещо повече от хуманитарна подкрепа. „Правителството на САЩ обаче тогава ги притисна да подкрепят войната, така че трябва да възстановим нещо, което е разрушено“, заяви той. Унгарският премиер каза още, че разбира ангажимента на Тръмп да спре войната.
Орбан изрази готовността си да допринесе за мирните усилия на Тръмп, добавяйки, че Западът е допуснал „огромна грешка“ във връзка с конфликта. Според него, тъй като Унгария граничи с Украйна, приносът на Будапеща към американските мирни усилия също има значение. На въпрос как руският президент Владимир Путин може да бъде притиснат да преговаря за прекратяване на войната, Орбан отбеляза, че има „някои идеи“, които би споделил с Тръмп.
„Няма съмнение, че ако по това време името на американския президент беше Доналд Тръмп, нямаше да има война между Украйна и Русия. Това е ясно“, категоричен бе Орбан.
Премиерът заяви, че основна тема е как да се обясни какви ще бъдат последствията за Унгария, ако не получава петрол и газ от Русия, отбелязвайки, че това е жизненоважно за страната, защото суровините се доставят по тръбопровод. Същевременно той припомни, че 90% от унгарските домакинства се отопляват с газ.
Орбан заяви същевременно, че е пристигнал във Вашингтон, за да отвори нова глава в отношенията между Унгария и САЩ. Той каза, че благодари на Тръмп и администрацията му за поправянето на вредата, нанесена върху двустранните връзки от администрацията на Джо Байдън.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
21:10 07.11.2025
2 Pyccкий Карлик
Орбан е занесъл куфарче с руски милиарди на Тръмп ))
Коментиран от #8
21:13 07.11.2025
3 Мимч
Коментиран от #6
21:14 07.11.2025
4 И в Киев ще трябва да ходи
21:16 07.11.2025
5 Помак
21:17 07.11.2025
6 леле мале
До коментар #3 от "Мимч":Орбан е подмазвач, подлизурко и кукла на конци. Как всички проумяха, дори и Вучич вече вдяна, че Путин е заплаха за световния мир, а той не?
Коментиран от #9
21:18 07.11.2025
7 Факт
21:20 07.11.2025
8 койдазнай
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Това е както с бълггарските русофили. Те са преди всички русофили, но искат само долари и да живеят в Лондон.
Русофил, който да иска да живее в Русия, още се търси. За предходните 5000 години не е намерен. И дори децата на Сталин, Хрушчов, Брежнев, Андропов, Горбачов. Елцин и Путин са избягали от Русия при прва възможност. А които не са успели да избягат са се пропили.
Коментиран от #11, #13
21:20 07.11.2025
9 козяко
До коментар #6 от "леле мале":Някой преди време е направил грешката да не го изкара навреме и се е пръкнала още по-голяма грешка, ти. Коментирай как се чувства сега този човек, какво мисли за грешката си?!
21:21 07.11.2025
10 Последния Софиянец
Коментиран от #15
21:22 07.11.2025
11 Д-р Гълъбова
До коментар #8 от "койдазнай":Не говори добре за психичното ти състояние ако си говориш сам. Пробвай с други хора да водиш разговор и се напъни да е що-годе смислен.
Коментиран от #17
21:23 07.11.2025
12 Нашите пионки
Коментиран от #14
21:25 07.11.2025
13 Това са безспорни
До коментар #8 от "койдазнай":Факти.
21:27 07.11.2025
14 Пинко
До коментар #12 от "Нашите пионки":По-жалък човек до Тръмп от Путин светът не е в виждал.
Коментиран от #18
21:29 07.11.2025
15 Сламеният
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Не е дорасъл да застава до Тръмп. Има право само да се снима с восъчната му фигура.
21:29 07.11.2025
16 Питар
Не знам до кога ще ви търпят гласоподавателите
21:30 07.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 От сламения
До коментар #14 от "Пинко":до восъка на Тръмп😡😡😡😡😡😡😡😡🖕🖕🖕🖕🖕🖕
21:31 07.11.2025
19 Джоко
21:38 07.11.2025
20 ?????
Маджарите просто го могат за разлика от Бацетата и Шишитата, които не го могат.
21:40 07.11.2025
21 Палачинката се преобръща!
„Режимът в Киев е напълно безнаказан в своите отвратителни действия срещу цивилни, които не участват в бойни действия, което представлява грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството“
Извършителите на най-гнусните военни престъпления през 20 век, бандеровците, палачи и надзиратели в лагерите на смъртта се проявиха и през 21 век. Вълкът козината си мени но не и нрава! Но палачинката се преобръща. Мнението на Запада се променя. Демократичната общественост не иска да подкрепя военна хунта, извършваща престъпления против човечеството.
21:51 07.11.2025
22 Унгариците
ще си върнат закарпатието без война !!!
22:02 07.11.2025
23 Хи хи хи
Руски газ и Руски петрол..........
И ианките ги наят и ги използват !!!
22:06 07.11.2025
24 Ами
Ние пък решихме да си национализираме Лукойл :)
22:15 07.11.2025
25 Асен
22:17 07.11.2025
26 .......
22:22 07.11.2025
27 Някой
22:25 07.11.2025