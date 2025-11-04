Новини
Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла

4 Ноември, 2025

Миналата седмица "Лукойл" обяви, че е постигнала споразумение да продаде на Gunvor своята обширна международна мрежа от нефтени кладенци, рафинерии и бензиностанции, както и търговския си портфейл

Швейцарската компания за търговия със суровини "Гънвор" (Gunvor) е готова да разсее всички опасения за евентуално руско влияние върху чуждестранните активи, които придобива от енергийната компания "Лукойл". Това заяви Торбьорн Торнквист, главен изпълнителен директор и съосновател на "Гънвор" пред Блумбърг, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Миналата седмица руската енергийна група "Лукойл" обяви че е приела оферта от "Гънвор" за покупката на "Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International GmbH), контролираща чуждестранните активи на петролния гигант, след като САЩ наложиха санкции на втората по големина петролна компания в Русия и на "Роснефт".

"Гънвор", която има дългогодишни връзки с руската енергийна индустрия, вече е започнала разговори с регулаторите относно планираната сделка, съобщава Блумбърг.

Торнквист изключи възможността някой от активите да бъде продаден обратно на „Лукойл“, дори ако санкциите срещу руската компания бъдат свалени.

Той подчерта, че сделката ще отбележи "прекъсване" с руското влияние, но уточни, че някои от активите може на по-късен етап да бъдат препродадени.

Американските санкции, наложени миналия месец на "Роснефт" и "Лукойл", представляват най-строгите мерки на Вашингтон срещу руския бизнес от началото на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г.

Ако сделката бъде финализирана, това ще бъде значителен успех за "Гънвор", която има дългогодишни връзки с руската енергийна индустрия. През 2014 г. съоснователят ѝ Генадий Тимченко, приближен на Владимир Путин олигарх, бе санкциониран от САЩ по подозрения, че руският президент притежава "инвестиции в "Гънвор", което компанията отрича, допълва Блумбърг.

Сделката подлежи на одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ., както и от други регулатори.

Като част от санкциите, "Лукойл" и търговското му дъщерно дружество "Литаско" (Litasco) имат кратък срок за прекратяване на бизнес отношения. "Гънвор" води преговори с регулаторите в САЩ за удължаване на лицензията за сделки с руската компания.

Настоящата лицензия в САЩ изтича на 21 ноември, като Торнквист заяви, че очаква удължаването ѝ. "Абсолютно необходимо е да получим удължаване (на лиценза)", заяви той пред Блумбърг по време на провеждащото се в Абу Даби Международно петролно изложение и конференция (ADIPEC).

Торнквист, който притежава дял от приблизително 85 на сто в компанията, заяви, че активите на "Лукойл" ще помогнат на компанията, тъй като пазарът на петрол става все по-конкурентен. Търговските маржове са отслабнали тази година, а собствените печалби на компанията са спаднали със 71 на сто през първата половина на годината.

Все пак някои активи могат да бъдат прехвърлени на други компании, посочи той.

"Ясно е, че има активи, които според нас е по-добре да бъдат запазени в други ръце", каза Торнквист, добавяйки, че е "твърде рано" да се обсъждат по-фините детайли.


  • 1 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Лукойл е частна компания на Ротшилд.Факт!

    20:56 04.11.2025

  • 2 Един

    9 1 Отговор
    Дали е публично търгувана? Да си купя малко неруски акции :D :D

    21:00 04.11.2025

  • 3 Значи излиза,

    24 5 Отговор
    че Путин купува Лукойл !?
    Разсмяхте ме бре !
    Както и да е Светът не може да върви напред без руските горива и суровини. Пак ви ги продават, ама чрез посредници на четворни цени !
    А вие ръкопляскайте. Това ви остава. Други печелят, не вие !

    21:07 04.11.2025

  • 6 Тъмна Индия

    14 2 Отговор
    Регистрацията им в Кипър , търговски дружества регистрирани в Сингапур , Амстердам , Женева......

    21:11 04.11.2025

  • 8 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Гънвор е собственост на Генадий и Владимир управлявана от братовчеда Ради в случая Торбьин.

    21:12 04.11.2025

  • 12 Чиста е сделката на продажбата

    8 1 Отговор
    или прехвърлянето или ние се разделяме с евтините горива. Уточнете какво искате да кажете

    21:14 04.11.2025

  • 13 Спрете бащата на някаква Саяна

    3 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    21:16 04.11.2025

  • 15 Бесен - Язовец

    10 8 Отговор
    Рафинерията е собственост на РФ и Руската армия е пратила два ракетоносеца към Бургас ше ви сравнат със земната повърхност сороси гнусни

    Коментиран от #18, #20

    21:18 04.11.2025

  • 16 Даниел

    7 1 Отговор
    Едни хора в парламента други сметки си правеха и вече цяла седмица не са се вяскали по телевизията с характерните за тях монолози пред блеещите погледи на журналята!?
    Защо ли?

    21:21 04.11.2025

  • 17 Помак

    3 2 Отговор
    Мислете за хилядите хора който работят за Лукойл в бг и еу ,Гънвър ще се справи добре. ,рафинериите ще работят , бензиностанциите съшто !...всичко ште е цветя ,рози,пеперуди , както беше при Лукойл ( не се шегувам !

    21:25 04.11.2025

  • 18 Помак

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бесен - Язовец":

    ..така е само да поправя ...ште сринат всички породи с Землята на нивото на морското равнище ;)

    21:31 04.11.2025

  • 19 25 Години Кремля

    0 1 Отговор
    Се мъчиха да направят
    Лукойл
    Световен Играч .
    Тръмп им разказа играта за
    Една Седмица .

    И пак Благодарение на
    Многоходовия Куц Йордек Пуся .
    Резултат от нахлуването в Украйна

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Какво ли си мисли сега Вагит Алекперов
    За КГБ Пропадняка?

    21:58 04.11.2025

