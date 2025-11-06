Новини
ЕК: България да ускори разширяването на Чирен на 1 млрд. кубически метра

6 Ноември, 2025 15:40 952 13

  • чирен-
  • газ-
  • газпром-
  • лукойл-
  • петрол-
  • санкции-
  • русия

В доклада се отбелязва още, че България все още не се е отказала изцяло от руските горива, но е положила усилия

ЕК: България да ускори разширяването на Чирен на 1 млрд. кубически метра - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

България трябва да ускори разширяването на капацитета на газохранилището в Чирен на 1 милиард кубически метра. Това съобщава БНР, позовавайки се на доклада на Европейската комисия за състоянието на Енергийния съюз през 2025 г.

Докладът разглежда напредъка на ЕС и отделните страни членки към целите в сферата на енергията и климата, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г., като в него се посочва и че България трябва да подкрепи модернизирането на интерконектора, който я свързва с Гърция.

Според доклада през 2024 г. цените на тока и газа за домакинствата в България са били сред най-ниските в ЕС въпреки лекото повишаване. Но в същото време сме на четвърто място по най-високи цени на едро на тока - 102 евро за киловатчас. Докато цените леко са паднали на фона на поевтиняването на газа, те са се покачили първо през пролетта и лятото, а след това и през есента, като са се отклонили от тенденцията на пазарите в Централна Европа.

В доклада се отбелязва още, че България все още не се е отказала изцяло от руските горива, но е положила усилия.

Усилия сме положили и за укрепване на сигурността на доставките и диверсифицирането на източниците на природен газ чрез инвестиции в инфраструктурата. След изтичането на руско-украинското споразумение за транзита на газ, България остана единственото място в ЕС, откъдето в съюза постъпва руски газ.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Бойко Борисов строи спешно Вертикален газопровод за Украйна от Гърция за 700 млн наши пари.И ще им опрости таксите на Украйна по 200 млн на година.

    15:43 06.11.2025

  • 2 Фен

    15 1 Отговор
    Е за какво ни е? То, на Украйна, вече нищо не може да и помогне.

    15:44 06.11.2025

  • 3 Как ни командват господарите

    14 1 Отговор
    Нали сме васали.
    Овладяна,/ обладана/ територийка.

    15:45 06.11.2025

  • 4 Аз пък искам

    13 2 Отговор
    ЕССР да се разпадне и всяка държава сама да решава бъдещето си! Тока и горивата били най евтини а за заплатите и пенсиите защо мълчите А??

    Коментиран от #11

    15:47 06.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Всички шофьори на камиони в заведението ми заминаха да строят Вертикалният газопровод за Украйна от Гърция през България.Било нещо грандиозно като Китайската стена и всичко с нашите пари.

    15:48 06.11.2025

  • 6 СЕЛЯНИН

    14 2 Отговор
    Що не кажат нещо за изравняване на заплатите в ЕС, а само за цените ???

    15:48 06.11.2025

  • 7 Уса

    11 1 Отговор
    Смрт на чумата наречена ЕС

    15:51 06.11.2025

  • 8 Леле - леле ! 😟

    8 1 Отговор
    " А в същото време сме на четвърто място по най-високи цени на едро на тока - 102 евро за киловатчас " Дето изнасяхме ток , при Евроатлантизма сме енергийни роби на турците . И внасяме ток не само от Турция , а и от ... Северна Македония !

    15:54 06.11.2025

  • 9 Мдаа

    4 1 Отговор
    В България газифицираните домакинства са около 5%. Топлофикации и електроцентрали 40%. Индустрия и химия 50%.

    15:55 06.11.2025

  • 10 Гръч

    3 0 Отговор
    Ануса е достатъчно разширен нужно е стесняване

    16:00 06.11.2025

  • 11 Хм Хм

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Аз пък искам":

    Ако ЕС се разпадне какво ще произвеждаш, за да продаваш? Нали моментално губиш преките инвестиции. Като си тръгнат европейските фирми дали безработицата няма да стане моментално 50-60%? Всички тези придобивки (метро, пътища, инфраструктура, проекти) с какви пари са направени? Я направи справка колко ни е вноската в ЕС и колко получаваме!
    Моли се да не се разпадне ЕС.

    Коментиран от #12

    16:10 06.11.2025

  • 12 Кооо

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хм Хм":

    Никой няма да си тръгне,защото ще се разпадне и командния център на ЕС и ще се изгради нов много по-стабилен и бизнес целенасочен.Който си тръгне оставя бизнеса в ръцете на държавата и безработица няма да има или ще е в пъти по-малка от печалбите на веригите,които се изнасят от България.Това не са инвеститори а убиици на българската икономика.Продават некачествени стоки и плащат ниски заплати с нечовешка експлоатация

    16:56 06.11.2025

  • 13 Тома

    0 0 Отговор
    Че кой от ЕС се е отказал от руска газ.Посредниците станаха милиардери

    16:56 06.11.2025

Новини по държави:
