ЕК: България да ускори разширяването на Чирен на 1 млрд. кубически метра

България трябва да ускори разширяването на капацитета на газохранилището в Чирен на 1 милиард кубически метра. Това съобщава БНР, позовавайки се на доклада на Европейската комисия за състоянието на Енергийния съюз през 2025 г.
Докладът разглежда напредъка на ЕС и отделните страни членки към целите в сферата на енергията и климата, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г., като в него се посочва и че България трябва да подкрепи модернизирането на интерконектора, който я свързва с Гърция.
Според доклада през 2024 г. цените на тока и газа за домакинствата в България са били сред най-ниските в ЕС въпреки лекото повишаване. Но в същото време сме на четвърто място по най-високи цени на едро на тока - 102 евро за киловатчас. Докато цените леко са паднали на фона на поевтиняването на газа, те са се покачили първо през пролетта и лятото, а след това и през есента, като са се отклонили от тенденцията на пазарите в Централна Европа.
В доклада се отбелязва още, че България все още не се е отказала изцяло от руските горива, но е положила усилия.
Усилия сме положили и за укрепване на сигурността на доставките и диверсифицирането на източниците на природен газ чрез инвестиции в инфраструктурата. След изтичането на руско-украинското споразумение за транзита на газ, България остана единственото място в ЕС, откъдето в съюза постъпва руски газ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:43 06.11.2025
2 Фен
15:44 06.11.2025
3 Как ни командват господарите
Овладяна,/ обладана/ територийка.
15:45 06.11.2025
4 Аз пък искам
Коментиран от #11
15:47 06.11.2025
5 Последния Софиянец
15:48 06.11.2025
6 СЕЛЯНИН
15:48 06.11.2025
7 Уса
15:51 06.11.2025
8 Леле - леле ! 😟
15:54 06.11.2025
9 Мдаа
15:55 06.11.2025
10 Гръч
16:00 06.11.2025
11 Хм Хм
До коментар #4 от "Аз пък искам":Ако ЕС се разпадне какво ще произвеждаш, за да продаваш? Нали моментално губиш преките инвестиции. Като си тръгнат европейските фирми дали безработицата няма да стане моментално 50-60%? Всички тези придобивки (метро, пътища, инфраструктура, проекти) с какви пари са направени? Я направи справка колко ни е вноската в ЕС и колко получаваме!
Моли се да не се разпадне ЕС.
Коментиран от #12
16:10 06.11.2025
12 Кооо
До коментар #11 от "Хм Хм":Никой няма да си тръгне,защото ще се разпадне и командния център на ЕС и ще се изгради нов много по-стабилен и бизнес целенасочен.Който си тръгне оставя бизнеса в ръцете на държавата и безработица няма да има или ще е в пъти по-малка от печалбите на веригите,които се изнасят от България.Това не са инвеститори а убиици на българската икономика.Продават некачествени стоки и плащат ниски заплати с нечовешка експлоатация
16:56 06.11.2025
13 Тома
16:56 06.11.2025