Украинската армия: Ударихме тежко руски нефтохимически завод в Башкирия

Украйнските сили са извършили успешни удари с дронове с голям обсег по нефтохимическия завод "Стерлитамак" (СНХЗ) в Башкирия, съобщи Главното разузнавателно управление (ГУР) , цитирано от БиБиСи.

По данни на ГУР атаката е била предприета на 6 ноември и е предизвикала пожар в една от работилниците на завода. Украинската служба твърди, че предприятието произвежда продукти за руската армия и военно-промишления комплекс, включително йонол, авиационен бензин и синтетични полимери.

Руски официални лица не потвърдиха информацията за нападение. В ежедневния доклад на руското Министерство на отбраната от 6 ноември се посочва единствено, че безпилотен летателен апарат е бил "прихванат и унищожен" над територията на Башкирия. Нито губернаторът на Башкирия, нито кметът на Стерлитамак са съобщили за атака срещу града.

Въпреки това, на 4 ноември началникът на Стерлитамак потвърди експлозия в пречиствателната станция за вода на химическия завод в града. Според него инцидентът е бил резултат от атака с два дрона, което впоследствие беше потвърдено и от губернатора на Башкирия Радий Хабиров.

Украйна рядко коментира публично удари дълбоко на руска територия, но през последните месеци Киев засили използването на дронове с голям обсег срещу цели, свързани с руската енергийна и военна инфраструктура. Москва обикновено съобщава за прихващане на такива апарати, без да признава щети.