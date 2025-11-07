Новини
Мария Захарова vs. Александър Вучич: В Москва говориш едно, а в Брюксел съвсем друго!

7 Ноември, 2025 21:38 1 383 36

Знаете ли, когато чета всички тези интервюта на президента на Сърбия, се питам дали наистина има един президент Вучич, защото ми се струва, че интервютата се дават от различни хора, заяви Захарова

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Москва многократно е получавала от ръководството на Сърбия уверения, че износът на боеприпаси, произведени в Сърбия, е под строг контрол и тази продукция няма да бъде доставяна в Украйна. Това заявява на брифинг говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, коментирайки по молба на журналисти думите на Вучич в интервю за германско списание за готовността да продава боеприпаси на Европейския съюз, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Дипломатът посочва "противоречивостта в изявленията на президента на Сърбия Александър Вучич в публичното пространство".

"Знаете ли, когато чета всички тези интервюта на президента на Сърбия, се питам дали наистина има един президент Вучич, защото ми се струва, че интервютата се дават от различни хора. Едни изявления чуваме, когато той е в Москва, други изявления чуваме, когато дава интервюта, намирайки се в други географски точки. Говоря само за публичната сфера. Не знам, може би медиите са изкривили нещо, но тогава трябва да има обяснения от съответната пресслужба, пресслужбата на президента на Сърбия", добавя тя.

"Честно казано, ние многократно, включително на най-високо равнище, получавахме от ръководството на Сърбия уверения, че износът на боеприпаси от сръбското производство е под строг контрол, че тази продукция няма да се доставя в Украйна, за да не може Киев да я използва срещу нашите военнослужещи", подчертава Захарова.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Таа па

    15 24 Отговор
    Кой те брои за слива?

    Коментиран от #6, #13, #17, #30, #35

    21:40 07.11.2025

  • 2 Наблюдател

    46 0 Отговор
    Вучич е фурнаджийска лопата. Сърбите винаги са били такива.

    Коментиран от #5

    21:45 07.11.2025

  • 3 Путлер страхливичкото

    17 17 Отговор
    С президент като Хаяско толкова

    Коментиран от #9

    21:45 07.11.2025

  • 4 На всяка

    6 10 Отговор
    манджа меродия .

    21:45 07.11.2025

  • 5 Путлер страхливичкото

    18 19 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Пуслера предаде ВСИЧКИ. за да оцелее крадилово страхливичко диктаторче с токченца

    Коментиран от #8

    21:46 07.11.2025

  • 6 Ма н аг

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Таа па":

    Който обижда на слива има нужда от краставица.

    21:46 07.11.2025

  • 7 леле

    5 7 Отговор
    западът не иска да сваля бакшиша, за да не дойде някой не-многоходов на негово място

    21:47 07.11.2025

  • 8 Дон Корлеоне

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Путлер страхливичкото":

    Ще пращат Лавров като кореспондент в Покровск.

    Коментиран от #32

    21:47 07.11.2025

  • 9 Путин нинджата

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер страхливичкото":

    искам Кабаева да е щастлива в Швейцария, а не нещастна в Магадан

    21:48 07.11.2025

  • 10 Някой на това му

    15 0 Отговор
    казват "върти упашка" или иска да стои на два стола, ама има опасност и от 2 стола да падне на земята.

    Коментиран от #36

    21:50 07.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    6 10 Отговор
    Захарова няма място при мужчините въпреки че мяза на такъв !!! И какво ще направи маломощната Русийка, ще нападне Сърбия през България ?

    Коментиран от #22

    21:51 07.11.2025

  • 12 Уса

    9 0 Отговор
    Вучич е пдрс

    21:51 07.11.2025

  • 13 тоо па..

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Таа па":

    П0ма6кийрезнякь..сака да е пръв при оджата,да пробва новите кюлоти-втора употреба дека шишо им ги е изпратил с два отвора

    21:52 07.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Pyccкий Карлик

    3 3 Отговор
    "...подчерта Захарова..."


    Подчертай мустака Миша, стига го кри с пет слоя пудра

    Коментиран от #27

    21:55 07.11.2025

  • 16 Все тая

    6 0 Отговор
    Дубрютро Маша. Сърбите са леки женки😉

    21:55 07.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Те сърбите така правят щото не знаят

    2 0 Отговор
    С кого ще се бият
    Югославия беше част от необвързаните страни след ВСВ

    21:56 07.11.2025

  • 19 Предложение

    3 3 Отговор
    Абе Захарова що не хвръкне до Брюксел да преговаря?

    21:56 07.11.2025

  • 20 🤣...... а ти Маша какво очакваш от тоз.

    7 1 Отговор
    .... балкански шмекер и мошеник? 🤣, много ясно че ще ви изработи, вие сте бита карта, политически, военно и икономически, и той много добре го знае това, ние тук на балканите владеем византийската дипломация до савършенство 🤣, и вучето знае че с вас Сърбия няма бъдеще и си оставя отворена вратичка към Европа, той вижда вашето мекере Орбан как се е запътил към пропастта и няма да го последва.

    Коментиран от #26

    21:57 07.11.2025

  • 21 Маша

    1 1 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #24

    21:58 07.11.2025

  • 22 хикочко..

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    А бе бандрски дуземен джуджакь,оти се не скриеш от течението-оти моо да фанеш от онова белото и ще се скапешь и джендърите нема да ти сакать

    21:58 07.11.2025

  • 23 таксиджия 🚖

    5 0 Отговор
    Хехе много ясно, като всеки сърбин е лъжец и предател!

    сърбиан == бакстабер

    21:59 07.11.2025

  • 24 Фен

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Маша":

    Това че си глупав не е твоя вината.

    22:00 07.11.2025

  • 25 Васил

    4 1 Отговор
    Подли хора са някои сърби, повечето май.

    22:00 07.11.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "🤣...... а ти Маша какво очакваш от тоз.":

    ".... вие сте бита карта...."

    Русия не е бита карта !!!
    Ако от територията се махнат всички руски племена и дойдат китайци и корейци в Русия ще настъпи РАЙ 😁👍

    22:03 07.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Pyccкий Карлик

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...ти се пишеш на руски, а?..."

    Руски ???
    Рyccкий это болгарский диалект.
    Мъча се само заради русофилите 😁

    22:06 07.11.2025

  • 29 койдазнай

    4 1 Отговор
    Руснаците имат едно чудесно качество - винаги тотално унижават лакеите си. Просто знаят, че са боклуци и се държат като с такива.

    22:06 07.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Корлеоне":

    А тази дето е виновна да те има ,ще в пращат на моя .

    22:14 07.11.2025

  • 33 Копейка Рубльова

    2 2 Отговор
    Сърбите не се дадоха на Сталин ,та на Путин ли ?

    22:15 07.11.2025

  • 34 Факти,

    0 0 Отговор
    Защо за душата дума коментар 1 стои ,но изтрийте 30 .Каква е логиката ? ,че обижда рускиня ли ?

    22:17 07.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Уу, възмутен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой на това му":

    Опашка!

    22:23 07.11.2025

