Москва многократно е получавала от ръководството на Сърбия уверения, че износът на боеприпаси, произведени в Сърбия, е под строг контрол и тази продукция няма да бъде доставяна в Украйна. Това заявява на брифинг говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, коментирайки по молба на журналисти думите на Вучич в интервю за германско списание за готовността да продава боеприпаси на Европейския съюз, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Дипломатът посочва "противоречивостта в изявленията на президента на Сърбия Александър Вучич в публичното пространство".
"Знаете ли, когато чета всички тези интервюта на президента на Сърбия, се питам дали наистина има един президент Вучич, защото ми се струва, че интервютата се дават от различни хора. Едни изявления чуваме, когато той е в Москва, други изявления чуваме, когато дава интервюта, намирайки се в други географски точки. Говоря само за публичната сфера. Не знам, може би медиите са изкривили нещо, но тогава трябва да има обяснения от съответната пресслужба, пресслужбата на президента на Сърбия", добавя тя.
"Честно казано, ние многократно, включително на най-високо равнище, получавахме от ръководството на Сърбия уверения, че износът на боеприпаси от сръбското производство е под строг контрол, че тази продукция няма да се доставя в Украйна, за да не може Киев да я използва срещу нашите военнослужещи", подчертава Захарова.
Мария Захарова vs. Александър Вучич: В Москва говориш едно, а в Брюксел съвсем друго!
7 Ноември, 2025 21:38 1 383 36
Знаете ли, когато чета всички тези интервюта на президента на Сърбия, се питам дали наистина има един президент Вучич, защото ми се струва, че интервютата се дават от различни хора, заяви Захарова
