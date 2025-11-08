Новини
Свят »
Русия »
Дмитрий Медведев: Трябва да се справим с всички най-важни задачи! Ясно е какви са тези задачи
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев: Трябва да се справим с всички най-важни задачи! Ясно е какви са тези задачи

8 Ноември, 2025 11:18 1 608 60

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • дмитрий медведев

Медведев подчерта, че при работата по бюджета за следващите три години е важно да се поддържа баланс между него и регионалните бюджети

Дмитрий Медведев: Трябва да се справим с всички най-важни задачи! Ясно е какви са тези задачи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Най-важните задачи за Русия остават финансирането на специалната военна операция (СВО), постигането на целите на Специалните военни операции и изпълнението на националните цели за развитие.

Това заяви Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и председател на партия "Единна Русия", цитиран от ТАСС.

Още новини от Украйна

"Абсолютно ясно е, че трябва да се справим с всички най-важни задачи. Ясно е и какви са тези задачи. Те включват финансиране на специалната военна операция, постигане на целите на Специалните военни операции и постигане на националните цели за развитие на страната ни", отбеляза Медведев на заседание на програмния комитет на партията.

Медведев подчерта, че при работата по бюджета за следващите три години е важно да се поддържа баланс между него и регионалните бюджети.

Той подчерта, че измененията трябва да бъдат внесени от всички депутати на "Единна Русия"; не трябва да има разногласия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 9 Отговор
    пелмени и сельодка, и безплатен курс по руски за ганчуфците

    Коментиран от #8, #27

    11:19 08.11.2025

  • 2 си дзън

    19 17 Отговор
    Регионалните бюджети на русията ги пиши бегали. Всичко е за СВО.

    Коментиран от #4, #9

    11:20 08.11.2025

  • 3 Ненормалник,

    16 13 Отговор
    Где Лавров?

    Коментиран от #7, #53

    11:20 08.11.2025

  • 4 Всяка сутрин милиарди хора по света

    23 15 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    11:21 08.11.2025

  • 5 Пора

    22 16 Отговор
    Путинова Русия умира.

    11:22 08.11.2025

  • 6 стоян георгиев

    18 16 Отговор
    Каква снимка а другари? Само вие липсвате отдолу да минавате и да махате с ръце ....как няма един да иде в рая отново бе? Да обикаляте като овци на девети септември пред тоя и подобни с надеждата да ви помаха...хахах

    11:22 08.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стоян георгиев

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ни пелмените ни сельодката са руски.не че за теб има значение.

    Коментиран от #10

    11:23 08.11.2025

  • 9 Ахахаха

    12 15 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Братле.. Русия е по добре финансово от сащ, Великобритания, Франция, Германия, Италия... Ще ми се счупят пръстите да ги напиша всичките,та.. Какви ги дрънкаш човече?!

    Коментиран от #12, #15

    11:23 08.11.2025

  • 10 Оф нидей

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Моля ти се.. Не ти ли е рано да се излагаш пак?!

    Коментиран от #14

    11:25 08.11.2025

  • 11 Асоциации

    17 8 Отговор
    Прилича ми на нацистки фюрер 🤔 от комедия.

    11:25 08.11.2025

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    19 10 Отговор

    До коментар #9 от "Ахахаха":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #23

    11:26 08.11.2025

  • 13 Задача

    10 5 Отговор
    Световен бой по руските активи навсякъде по света! И връщено им обратно в руската федерация.

    11:27 08.11.2025

  • 14 стоян георгиев

    11 8 Отговор

    До коментар #10 от "Оф нидей":

    Ами провери.лесно става.руснака е ял основно картофи и зеле когато е имало.риба и месо са били непознато нещо за него поколения.това че си го гледал в някой съветски филм не ги прави руски.

    11:31 08.11.2025

  • 15 си дзън

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ахахаха":

    Да ни те се счупят пръстите и да няма съмнение, пиши, че русията е най-добре в цялата галактика.

    11:32 08.11.2025

  • 16 плевен

    6 12 Отговор
    СВО ще свърши когато Медведев поеме управлението на Русия. На Путин явно не му стига смелост да избие украинците.

    11:33 08.11.2025

  • 17 Георги

    12 4 Отговор
    Купони напечатахте, ли?

    11:34 08.11.2025

  • 18 Факт

    18 13 Отговор
    През февруари 2022 г. Русия започна пълномащабна война срещу Украйна. Оттогава изминават близо 4 години. На 22 юни 1941 г. Германия предприема военна агресия срещу своя доскорошен съюзник Съветския съюз. Тази война приключва след 4 години. За това време съветската армия стига от Москва до Берлин. За същото време в наши дни руската армия не успява дори до Киев да стигне. Това безспорно означава, че тя е некадърна армия, не я бива. Не го бива и руският президент. Той издава заповеди за избиване на мирни жители и разрушаване на градове, но военен напредък не постига. Има и още едно обяснение за слабостта на руската армия. И то е, че украинската армия е много силна, по-силна е от германската през Втората световна война. Впрочем не трябва да забравяме, че успехите на съветската армия през тази война се дължат главно на украинци. През 1944 г. например всеки трети военнослужещ в съветската армия е бил украинец. В пехотните съединения на частите на първи до четвърти Украински фронт украинците са от 60 до 80%. Истината е, че главно украинци разбиват и побеждават германците. Затова пък руснаците са майстори в хвалбите и в издигането на паметници като този в Пловдив на пияндурника Альошка от Алтайския край. Убеден съм, че Русия ще загуби войната срещу Украйна. И единствено може да се спори дали тя ще оцелее като държава или ще последва съдбата на Съветския съюз. Защото добре помня, че при разпадането на този съюз изчезна и съветският човек. Няма ги вече съветскит

    Коментиран от #24

    11:35 08.11.2025

  • 19 Няма начин

    16 6 Отговор
    Ще се справите... 🤣🥂 Само трябва да изтрезнеете!

    11:36 08.11.2025

  • 20 Па съм я бе

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Не е,аз съм с дъртата! Чекнем сухия кладенец.

    11:36 08.11.2025

  • 21 И Киев е Руски

    7 12 Отговор
    Да не забравите да освободите за пореден път и нас българите от евро игото

    Коментиран от #33

    11:37 08.11.2025

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    8 4 Отговор
    Менделя е ка некой Ломаносов деа, одкрил е каде коги се жара од бутилйочката место ичкията се пълнела самичка с въздох!

    11:38 08.11.2025

  • 23 мефистофел

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    там чеки дд жж ии не приемат

    11:38 08.11.2025

  • 24 Бай той Толстой

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Ако искаш,да те порнем един път,да мирясаш?Много книжки читаеш-обичам учените🍌.Тесни са,поне в началото.🤗

    Коментиран от #40, #43

    11:39 08.11.2025

  • 25 За тези, които наричат ​​Русия агресор,

    6 13 Отговор
    За тези, които наричат ​​Русия агресор, никога не забравяйте кой е истинската заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или запл

    Коментиран от #29, #35, #51

    11:39 08.11.2025

  • 26 Бай Ганьо

    10 6 Отговор
    За нас важното, е нашите копейки пак да хванат средния

    11:40 08.11.2025

  • 27 Па съм я бе

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И мандръсанье.

    11:40 08.11.2025

  • 28 не си губете времето с този примат

    8 4 Отговор
    Медведя е изтряскал тотално.

    11:42 08.11.2025

  • 29 За тези, които наричат ​​Русия агресор,

    6 11 Отговор

    До коментар #25 от "За тези, които наричат ​​Русия агресор,":

    Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ. Военната мощ на НАТО се използва за поддържане на западната хегемония, икономическо поробване и политически натиск върху държави, които не представляват военна заплаха за алианса. В продължение на седем десетилетия НАТО се е замесил в повече от 200 военни конфликта по света.

    11:47 08.11.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    11 3 Отговор
    "... националните цели за развитие....."

    Целите са в близките Десет Года да се осигурят бензин, картошка, хляб, молоко, абувки и самое важное - ток и отопление в руските училища ))

    11:47 08.11.2025

  • 31 Хардлайнер

    13 4 Отговор
    Димата като види ОранЖгутана, и крие бомбите! Да се върне Байдън, пък ще видим конь боб яде ли! Украйна вече изнася оръжие собствено производство, което донякъде финансира войната и подпомага това производство. И ние бългaрето жъ пумагами!

    Коментиран от #45

    11:48 08.11.2025

  • 32 Влади Санкционния

    9 4 Отговор
    Снимката издава комунистическо мракобесие. От най-кървавото и човеконенавистнипеското.

    11:49 08.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ВЗРИВЯВАЙ

    8 4 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #44

    11:51 08.11.2025

  • 35 Хардлайнер

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "За тези, които наричат ​​Русия агресор,":

    Това какви ги е вършила Америка в едно по нецивилизовано време не може да послужи на Русия за оправдание! То твойто стана " А вие в Америка що биете нeгpитяните? А?" Остави САЩ на мира! Сега на подсъдимата скамейка е твоята Русия!

    Коментиран от #36

    11:54 08.11.2025

  • 36 Ха ХаХа

    3 9 Отговор

    До коментар #35 от "Хардлайнер":

    На подсъдимите скамейка е фашисткаэУкрайна.
    На подсъдимите скамейка сте всички български укри които подпомогната наркомана да ликвидира българите в Украйна.Всички ще бъдете осъдени за национално предателство

    12:03 08.11.2025

  • 37 Екзорсиста

    7 6 Отговор
    Нашите небинарни козячета като видят статия за Медвев ги обзема тотално Лукавия и неговите слуги бесовете и 10ятките им на момента почват бясно да пулсират ,свивайки се и разширявайки се ,имам голям опит в справянето с такъв синдром ,просто едно телефонно обаждане ни дели .Имам рейтинг 98%успеваемост от първия сеанс ,цените са народни като за приятели .Добре сте ми дошли !

    12:06 08.11.2025

  • 38 Малкия Стоянчо

    6 3 Отговор
    Абе къде е Батко ,отдавна не съм го чувал ?Явно пак е правил "пакости"и кака Деси го е налагала с точилката и сега явно ближе рани .

    12:08 08.11.2025

  • 39 ян бибиян

    6 2 Отговор
    Дружеството на анонимните алкохолици провело среща.

    12:11 08.11.2025

  • 40 Хм Хм

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Бай той Толстой":

    Знаем, че сте от левия тротоар, признавате си го дори, но не е много прилично.

    12:11 08.11.2025

  • 41 Клоун

    5 3 Отговор
    По-бе-да! Руска бутафория. Бутафория па руски.

    12:13 08.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хм Хм

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Бай той Толстой":

    Настина ли е такъв толстой ,че бурните ми фантазии взеха да се развихрят и устата ми да засъхва от тръпка и очакване ?

    12:19 08.11.2025

  • 44 болгарин..

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Тюркь..минавай побърже през бандерскитебг-та,за ги прайш сфереджета ишалваре-та да одат да пееть вместе соджата при дели0рман0п0матците

    12:23 08.11.2025

  • 45 Q -РесTиa

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Хардлайнер":

    Кое ти е харда бе небинарна меkkkakитkoo ,с малки ,меки и влажни ръчички ,такива ги нанизвам в движение ,въпреки че не си в първа младост и вече имаш и пролапс на Аннн ...Уса .

    12:25 08.11.2025

  • 46 дфдфдсфсдфсдс

    4 2 Отговор
    Пълен цирк е това но така са от сектата на комунизма и СССР

    12:26 08.11.2025

  • 47 Алекс

    5 2 Отговор
    Мендель окончательно спился и скурился. Иногда из-за его буйного поведения приходится применять смирительную рубашку.Говорят, что путину он уже надоел и он его уберет с должности.

    Коментиран от #48

    12:27 08.11.2025

  • 48 Алексбг

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Алекс":

    Само така адашче ,няма да се плашиш ,надувай смело "тромпета" та да се чува на далече .

    Коментиран от #50

    12:31 08.11.2025

  • 49 Кривоверен алкаш

    5 4 Отговор
    Каза Ви го човека....нямаш право на друго мислене,единствено с Единна Русия....Господи слез и си прибери вересиите...и руски и проруски....и гледай да не забравиш някой....

    Коментиран от #60

    12:32 08.11.2025

  • 50 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Алексбг":

    Я му покажи как се надува...ама волна програма....

    Коментиран от #59

    12:33 08.11.2025

  • 51 Морския

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "За тези, които наричат ​​Русия агресор,":

    Настоящи заробени народи от империята на злото :Узбеки ,Казахи ,Татари,Таджики ,Туркмени ,Киргизи ,Чуваши ,Башкири ,Мордовци ,Чеченци ,Удмурти ,Марийци ,Аварци ,Осетинци ,Лезгинци ,Каракалпаки ,Буряти, Кабардинци ,Якути ,Даргинци .В момента опитват с Украйна.

    Коментиран от #54, #58

    12:33 08.11.2025

  • 52 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ZAДАЧАТА НА РУСКИЯ ФАШИZЪМ Е ВОЙНА И УБИЙСТВА .................... ФАКТ !

    12:37 08.11.2025

  • 53 Алекс

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ненормалник,":

    Путяра его обматерил за неудачный разговор с американским госсекретарем и выгнал.

    12:40 08.11.2025

  • 54 чекисть..

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "Морския":

    Добре че беше цар освободител та запази християнството и писмеността на тва скапано племе дека е дошло тука с конската опашка вързана за тоягата

    12:40 08.11.2025

  • 55 Истината

    4 2 Отговор
    Българския народ няма да забрави ,няма да прости на комунистическия престъпник русия,руснаци изгориха жив инженер Милев

    12:40 08.11.2025

  • 56 Слава алкохолу

    0 0 Отговор
    Слава, слава

    13:03 08.11.2025

  • 57 Слава алкохолу

    0 0 Отговор
    Слава, слава

    13:05 08.11.2025

  • 58 О Густо Майна Филибето

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Морския":

    Морски знам че там всички сте водолази и имате опит с гмуркането ,заххха пвай шноррр Хеллла с акваланга с двата резервоара и се потапяй надълбоко 😂😂😂.

    13:06 08.11.2025

  • 59 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Дядо ,ти си по надуваньето ,но не изпускай от очи и фризера ,да не бомбира ценния материал който криеш вътре ,та да умиришеш маалатаа...

    13:09 08.11.2025

  • 60 Руснаков

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Кривоверен алкаш":

    Старче ,ами и ти си от вересиите...купи си поне един читав костюм за пред хората ...

    13:10 08.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания