Дмитрий Медведев: Трябва да се справим с всички най-важни задачи! Ясно е какви са тези задачи

Най-важните задачи за Русия остават финансирането на специалната военна операция (СВО), постигането на целите на Специалните военни операции и изпълнението на националните цели за развитие.
Това заяви Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и председател на партия "Единна Русия", цитиран от ТАСС.
"Абсолютно ясно е, че трябва да се справим с всички най-важни задачи. Ясно е и какви са тези задачи. Те включват финансиране на специалната военна операция, постигане на целите на Специалните военни операции и постигане на националните цели за развитие на страната ни", отбеляза Медведев на заседание на програмния комитет на партията.
Медведев подчерта, че при работата по бюджета за следващите три години е важно да се поддържа баланс между него и регионалните бюджети.
Той подчерта, че измененията трябва да бъдат внесени от всички депутати на "Единна Русия"; не трябва да има разногласия.
