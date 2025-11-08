Новини
Свят »
Белгия »
Тежки преговори в Брюксел! ЕС и Белгия все още не могат да постигнат споразумение за използването на замразените руски активи
  Тема: Украйна

Тежки преговори в Брюксел! ЕС и Белгия все още не могат да постигнат споразумение за използването на замразените руски активи

8 Ноември, 2025 20:18 964 26

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • елвира набиулина-
  • санкции-
  • дронове-
  • белгия

Според източници на Euronews в белгийското правителство, в момента нарастват опасенията относно липсата на алтернативни предложения от ЕК за използването на замразените активи на Русия за финансиране на Украйна

Тежки преговори в Брюксел! ЕС и Белгия все още не могат да постигнат споразумение за използването на замразените руски активи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Техническата среща между представители на Европейската комисия (ЕК) и Белгия в петък не успя да доведе до пробив относно това как да се използват замразените руски активи в подкрепа на Украйна, пише Euronews, позовавайки се на източници, цитирани от Фокус.

Според източници на Euronews в белгийското правителство в момента нарастват опасенията относно липсата на алтернативни предложения от ЕК за използването на замразените активи на Русия за финансиране на Украйна.

"Важно е за Белгия да бъдат разгледани всички варианти. Всеки възможен подход трябва да бъде внимателно и прозрачно проучен, за да се гарантира най-доброто решение“, казва един от източниците, добавяйки, че все още не са виждали такива варианти.

Същият източник посочва пред Euronews, че Белгия "все още не е разочарована“ от липсата на други предложения от Европейската комисия, "но времето изтича и ние оставаме конструктивни“.

Европейски източник пък заявява, че ЕС все още се надява да постигне споразумение с Белгия, но призна, че ''времето изтича''.

Припомняме, че по рано Европейската комисия предложи план, който би позволил на правителствата на ЕС да използват до 185 млрд. евро в подкрепа на Украйна – по-голямата част от руските държавни активи, които в момента са замразени в Европа – без да ги конфискуват.

Одобрението на плана обаче е забавено от опасения в Белгия, където се намира по-голямата част от тези руски активи.

ЕС обяви по-рано, че въпросът за използването на замразени руски активи за финансова подкрепа на Украйна остава на дневен ред, като окончателно решение ще бъде взето през декември 2025 г.

Още новини от Украйна


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 1 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    Коментиран от #10

    20:19 08.11.2025

  • 2 Белгия натиска сериозно ЕС в Брюксел

    35 1 Отговор
    за замразените руски активи. Ще се отблокират в заем за Украйна, ако всички страни членки на ЕС подпишат документ с който целия ЕС да носи солидарна отговорност и да върне парите когато Русия дойде за тях и си ги поиска. Белгия сама не може да поеме тази отговорност. Още повече, че Белгия твърди, че такива Руски пари и дивиденти има и в Англия, Франция, Швейцария и други държави от ЕС, а не само в Белгия. Защо се мълчи за другите държави, а се обсъждат финансовите средства на Русия само в Белгия като най-малка и слаба държава. Казва и пита Белгия?

    20:22 08.11.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    28 1 Отговор
    Белгийците може да са тъпи - но не са луди!
    После те ще плащат, а урсулите ще се изнижат като ония въздух от гащите...

    Коментиран от #25

    20:22 08.11.2025

  • 4 Много им се краде

    18 1 Отговор
    Чиста патология е

    20:26 08.11.2025

  • 5 Много искам

    22 0 Отговор
    Два немски и два френски пенсионни фонда да видя как ги подаряват на Зеленски

    20:27 08.11.2025

  • 6 Да,бе

    30 1 Отговор
    Не им е проблем да откраднат,проблемът им е,че знаят че ще ги хванат и ще има възмездие.Иначе имат многовековен опит в кражби и грабежи,но досега никой не ги е карал да си платят за престъпленията и са се чувствали безнаказани.Свърши се тая...

    20:29 08.11.2025

  • 7 Сатана Z

    25 0 Отговор
    Утре Европоейският Райх ше посегне и на Китайските активи,а защо не и на Саудитските? Дори и тези кинти няма да спасят 4тия Райх финансов и икономически колапс както са се разбрали Тръмп и Путин

    20:30 08.11.2025

  • 8 Централна банка на Белгия

    6 0 Отговор
    И6aли сме ва

    20:31 08.11.2025

  • 9 Kaлпазанин

    16 0 Отговор
    Ами като гледам ЕС ще сси останат само магаретата от Германия макарон и ония там балтийските мишоци

    20:32 08.11.2025

  • 10 Няма банки пич

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Става дума за депозитар на Джей Пи Морган и Ко в който нашият централен депозитар ще се влее впрочем от 1 януари. Че и от там един ден честитка ще получим

    20:34 08.11.2025

  • 11 АБВ

    24 1 Отговор
    Европейците винаги са крали от света и така е от векове. Някой трябва да им счупи крадливите ръчички !

    20:35 08.11.2025

  • 12 Така на времето след ВСВ

    14 0 Отговор
    Ни откраднаха парите от Тютюневият фонд в Берлин. И наа нас и на Румъния и на Гърция

    20:38 08.11.2025

  • 13 Гост

    2 0 Отговор
    И ЕС и Брюксел са един дол дренки, те са над закона🤩, за какво се церемонят, а не си наложат свинската воля веднага, пред целия свят...?!

    Коментиран от #14

    20:39 08.11.2025

  • 14 Парите на светът са в тях.

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Свиквай и не мрънкай.

    20:42 08.11.2025

  • 15 жик так

    9 1 Отговор
    Мислете преди това кой ще ги връща с лихвите .
    Да не стане да ги връщаме колективно , че и на нас Българите ще ни се паднат едни 60 - 70 милиарда да връщаме .

    Коментиран от #17

    20:44 08.11.2025

  • 16 Ще се разберат

    1 9 Отговор
    Копейките и без това нямат пари в банки.

    20:44 08.11.2025

  • 17 Ае копейка

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "жик так":

    Един път България е бедна,нямала пари,нямала икономика....Сега пък щели сме да връщаме 60 милиарда.А уточнете се кога лъжете.Нещо опорките...

    20:47 08.11.2025

  • 18 ЖЕКО

    7 1 Отговор
    ЖАЛКИ СОРОСКИ САИТОВЕ САМО РАЗТЯГАТ ЛОКУМИ

    20:47 08.11.2025

  • 19 ТЕНЧО

    9 1 Отговор
    ЖАЛЪК БЪЛГАРСИ НАРОД, РОБСКИ НАРОД, ВСИЧКИ ВИЖДАМЕ ЧЕ ЗАТЪВАМЕ И ПАК СЕ ПЕРЧИМ

    20:51 08.11.2025

  • 20 А ЕС питал ли е собствените си Западни

    4 1 Отговор
    и Американски компании нали са съгласни да им изчезне собственноста и активите в Русия. Това умните и алчни глави от ЕС мислили ли са го? И предвидили ли са какви ще са последствията, знае ли се какво ще стане след това?

    20:56 08.11.2025

  • 21 На някой му се яде бой,

    4 1 Отговор
    ама с големи шамари такъв какъвто не е ял и като мълък.

    20:58 08.11.2025

  • 22 Какво значение имат руските активи

    2 0 Отговор
    Замислете се за украинските момчета които ги събират на сила и ги пращат на фронта и там умират заради две бели линии и корупция която изпраща парите си в чужбина за да има след някой друг месец къде да легне и да пие морето под палмите на някой остров. Страшни смешници сте с тези руски активи

    21:11 08.11.2025

  • 23 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Путин-,,Не пип,че пляс".

    21:11 08.11.2025

  • 24 Изпуснаха Унгария и сега

    0 0 Отговор
    Белгия преследват. Само тя не давала .

    21:22 08.11.2025

  • 25 Да бъдем Реалисти

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    По Тъп от Руснакът няма
    Всичко трябва да бъде конфискувано във полза на Украйна страната агресор трябва да компенсира разрушенията и смъртта
    Това е най малкото

    21:24 08.11.2025

  • 26 ?????

    1 0 Отговор
    Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.
    Бисмарк.

    21:35 08.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания