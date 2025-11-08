Тежки преговори в Брюксел! ЕС и Белгия все още не могат да постигнат споразумение за използването на замразените руски активи

Техническата среща между представители на Европейската комисия (ЕК) и Белгия в петък не успя да доведе до пробив относно това как да се използват замразените руски активи в подкрепа на Украйна, пише Euronews, позовавайки се на източници, цитирани от Фокус.
Според източници на Euronews в белгийското правителство в момента нарастват опасенията относно липсата на алтернативни предложения от ЕК за използването на замразените активи на Русия за финансиране на Украйна.
"Важно е за Белгия да бъдат разгледани всички варианти. Всеки възможен подход трябва да бъде внимателно и прозрачно проучен, за да се гарантира най-доброто решение“, казва един от източниците, добавяйки, че все още не са виждали такива варианти.
Същият източник посочва пред Euronews, че Белгия "все още не е разочарована“ от липсата на други предложения от Европейската комисия, "но времето изтича и ние оставаме конструктивни“.
Европейски източник пък заявява, че ЕС все още се надява да постигне споразумение с Белгия, но призна, че ''времето изтича''.
Припомняме, че по рано Европейската комисия предложи план, който би позволил на правителствата на ЕС да използват до 185 млрд. евро в подкрепа на Украйна – по-голямата част от руските държавни активи, които в момента са замразени в Европа – без да ги конфискуват.
Одобрението на плана обаче е забавено от опасения в Белгия, където се намира по-голямата част от тези руски активи.
ЕС обяви по-рано, че въпросът за използването на замразени руски активи за финансова подкрепа на Украйна остава на дневен ред, като окончателно решение ще бъде взето през декември 2025 г.
