Новини
България »
Край на безплатното паркиране за електрическите коли в София?

9 Ноември, 2025 10:40 1 677 33

  • безплатно паркиране-
  • електрически автомобили-
  • паркиране-
  • софия

Служебният абонамент е една от Ахилесовите пети на общината, каза Контрера

Край на безплатното паркиране за електрическите коли в София? - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ще има ли край на безплатното паркиране за електрическите коли в София, ще се намалят ли служебните абонаменти и кога паркирането ще стане по-достъпно?

Статистиката на МВР сочи, че от 1 200 000 пътни превозни средства едва 12 700 са електрически — тоест около 1%.

„Проблемът с организацията на паркирането в зоните е, че в момента електрическите автомобили паркират абсолютно безплатно и без ограничения във времето. Това създава проблем в определени подзони. Когато няма заплащане и няма ограничения във времето, част от ползвателите на тези електрически превозни средства на практика злоупотребяват. Ние сме били свидетели как седмици наред има електрически автомобили, които не се местят от паркомястото си, а в идеалния център местата не са толкова много, че да си позволим подобен дисбаланс в системата”, заяви пред NOVA Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО.

„Моето предложение е въвеждане на годишен винетен стикер за електрически автомобили, валиден от 1 януари 2027 г. Тоест има достатъчно преходен период, с идеята да не допускаме цели улици да бъдат блокирани от електрически автомобили”, каза Контрера.

„Служебният абонамент е една от Ахилесовите пети на общината. В момента, в който общината реши да ограничи служебния абонамент, институциите ще си направят зони за сигурност. Затова стъпките би трябвало да бъдат следните: аз съм готов още следващата седмица да предложа текст, който ясно да разписва как се създава зона за сигурност – със заповед на кмета на Столична община и с одобрена организация на движението”, каза Контрера.


България
Оценка 4.2 от 13 гласа.
Оценка 4.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    37 8
    Някой не знае какво е "демокрацията". Това е властта на демократите, а не на народа. Демократите на Сорос. Демокрацията е режима на Сорос и шефовете му.

    Сорос казва чрез ЕС кой ще плаща и кой не. Не Контрера.

    10:41 09.11.2025

  • 2 Теслар

    9 19
    Този лешпер е оше с двг

    10:42 09.11.2025

  • 3 Охарчен електрофил

    43 4
    Ама каква я мислехме ние, каква стана тя?!?!

    10:43 09.11.2025

  • 4 Е защо лъгахте хората?

    44 7
    Да си купуват еко коли,

    10:44 09.11.2025

    10:44 09.11.2025

  • 5 1488

    10 1
    сачма ли съм ? гьоле ли съм ?

    10:44 09.11.2025

  • 6 Хаха

    35 10
    Електричките са напаст.

    10:45 09.11.2025

  • 7 Бизнесмен

    22 3

    До коментар #4 от "Е защо лъгахте хората?":

    Как защо?
    За пари, разбира се.
    Като ни вярват, що да не ги?
    Абе, имаше и някои, които не ни повярваха, но тях никой не ги слушаше и забогатяхме.

    10:46 09.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 0001

    31 3

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Я попитай AI какво да правиш ако ти свърши тока между някои села в Северозапада?

    Коментиран от #28

    10:54 09.11.2025

  • 10 Крайно време беше

    30 3
    Тарикатите с електрокарите завзеха паркингите, и да си платиш - място няма

    Коментиран от #29

    10:58 09.11.2025

  • 11 Обобщение

    31 7
    Защо се дават привелегии на електроавтомобилите, като в крайна сметка замърсяват природата повече от обикновените.

    Трябва да се отчита цената и замърсяването след рециклитането на батериите след изтощаването им.

    Коментиран от #12, #14

    10:59 09.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Данко Харсъзина

    10 17
    Истинската кола мирише на бензин и масло, не е нафтова печка, и има 8 цилиндъра.

    11:03 09.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Софийски

    23 4
    Предложете паркинги подземни стига си чесахте езика

    Коментиран от #16, #32, #33

    11:03 09.11.2025

  • 16 0001

    18 3

    До коментар #15 от "Софийски":

    Да напукат още блокове нали?

    11:05 09.11.2025

  • 17 крадрера

    11 0
    пак ще ви огерпим!!!

    11:09 09.11.2025

  • 18 Антидържавата

    14 0
    Още един интелектуално възпрепятстван

    11:09 09.11.2025

  • 19 Никой

    4 0
    То. Трябва.

    11:12 09.11.2025

  • 20 Филип Тотев

    17 6
    Нали основната целта на безплатното паркиране на електромобили беше чистия въздух в центъра на града,как може да се твърди сега ,че пречат на автомобилите с ДВГ?

    11:12 09.11.2025

  • 21 Ко речи?

    21 1

    До коментар #4 от "Е защо лъгахте хората?":

    Който е балък, той се е хванал на въдицата

    Коментиран от #27

    11:15 09.11.2025

  • 22 Да поясниш

    15 1

    До коментар #14 от "жеков":

    Какво невярно има във въпросът му? Или просто не ти харесва въпросът?
    Всички знаем, че старата батерия се рециклира едва на 25%. А дори да се рециклира на повече, рециклирането й е по-скъпо от произвеждането на нова батерия. Затова, рециклирането на литиеви батерии е слаба индустрия с демонстративен характер. Не е за масови цели.

    11:17 09.11.2025

  • 23 Нема и два месеца и

    11 1
    5 кинта синя зона скоро мн скоро … тролеите без безплатно паркиране €нюс😉

    Коментиран от #25

    11:28 09.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Русенец

    11 1

    До коментар #23 от "Нема и два месеца и":

    В Русе, картата за една линия на градският транспорт струва 60 лв на месец. Тримесечната е около 140 лв.
    С колата е по-евтино.
    Що за удобство е градският ни транспорт, питам?

    11:37 09.11.2025

  • 26 зевзек

    1 0
    в нормалните държави, свободните места се обявяват на търг, да речем за пет години, и се наддава за тях, тук все измислят глупости, за да наместят своите, преди чуждите, и останалите, ако са продадени местата, служителя на паркинги и гаражи, ще си има в базата данни, кои номера могат да паркират на това конкретно място, и ако са те, няма да ги тормози и да им пише глоби, но тогава ще става дума за 200 лева на месец, не за 200 лева на година, както е в момента, със служебните абонаменти

    11:39 09.11.2025

  • 27 Нали ЕС.

    2 1

    До коментар #21 от "Ко речи?":

    Еко транспорт , ама в БГ тинтири минтири.

    11:45 09.11.2025

  • 28 ИИ каза:)

    4 0

    До коментар #9 от "0001":

    Вероятно закупуването на бензинов генератор от 10 киловата и поне две туби бензин по 20 литра биха предотвратили неудобството да замръкнеш някъде не само в северозапада на РъБъ.

    11:47 09.11.2025

  • 29 Гошо

    3 0

    До коментар #10 от "Крайно време беше":

    Те не са тарикати, а едни безделници, които само за да кибичат безплатно по кафенетата в центъра по цял двн си купиха електрички

    12:03 09.11.2025

  • 30 тесла

    1 0

    До коментар #4 от "Е защо лъгахте хората?":

    Не беше лъжа ,а тесла.Плаща се парко мястото.Това е смисъла.В очакване сме кой ще заплаща за рециклиране.Нали не мислят да ги захвърлят по планини и дерета и урви,за да се отърват от тях?

    12:06 09.11.2025

  • 31 Хаха

    0 0
    Пълни аматьори налагат правила! Нищо няма да постигнете като направите платен паркинга за ел. Автомобили. Куца ви организацията, защото единственото в главата ви е как да събирате повече такси, а не правилна организация на движението. Големите градове се разделят на зони. Право да паркират в определена зона имат само живущите там. И то на преференциални цени! За паркиращите гости на определена зона паркинга трябва да е скъп. Няма място за милион автомобила в центъра. В столицата има метро. Обособявате големи паркинги до периферните метро станции, работещите да могат да се предвижват. Така ще се освободят доста парко места и хората няма да паркират в зелените площи. Града няма да е задръстен с автомобили, въздуха ще е по-чист. Дерзайте

    12:14 09.11.2025

  • 32 шофер

    0 0

    До коментар #15 от "Софийски":

    Подземните паркинги генерират престъпност.Удачни са тези над земята.По евтини,проветриви,имат сигнал.Хората строят от тях.

    12:18 09.11.2025

  • 33 не.не.не!

    0 0

    До коментар #15 от "Софийски":

    Само над земята.Да не сме къртици или миньори?Подземните са скъпи и тавана винаги ще има теч.Не се проветряват и е нужна аспирация която струва още пари.нужно е и денонощно осветление,охрана.Клошари и проститутки ще се настанят.няма и сигнал на терефона.Сутеньори и дилъри на дрога.Не.

    12:24 09.11.2025

