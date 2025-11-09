Ще има ли край на безплатното паркиране за електрическите коли в София, ще се намалят ли служебните абонаменти и кога паркирането ще стане по-достъпно?
Статистиката на МВР сочи, че от 1 200 000 пътни превозни средства едва 12 700 са електрически — тоест около 1%.
„Проблемът с организацията на паркирането в зоните е, че в момента електрическите автомобили паркират абсолютно безплатно и без ограничения във времето. Това създава проблем в определени подзони. Когато няма заплащане и няма ограничения във времето, част от ползвателите на тези електрически превозни средства на практика злоупотребяват. Ние сме били свидетели как седмици наред има електрически автомобили, които не се местят от паркомястото си, а в идеалния център местата не са толкова много, че да си позволим подобен дисбаланс в системата”, заяви пред NOVA Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО.
„Моето предложение е въвеждане на годишен винетен стикер за електрически автомобили, валиден от 1 януари 2027 г. Тоест има достатъчно преходен период, с идеята да не допускаме цели улици да бъдат блокирани от електрически автомобили”, каза Контрера.
„Служебният абонамент е една от Ахилесовите пети на общината. В момента, в който общината реши да ограничи служебния абонамент, институциите ще си направят зони за сигурност. Затова стъпките би трябвало да бъдат следните: аз съм готов още следващата седмица да предложа текст, който ясно да разписва как се създава зона за сигурност – със заповед на кмета на Столична община и с одобрена организация на движението”, каза Контрера.
1 Сорос
Сорос казва чрез ЕС кой ще плаща и кой не. Не Контрера.
10:41 09.11.2025
2 Теслар
10:42 09.11.2025
3 Охарчен електрофил
10:43 09.11.2025
4 Е защо лъгахте хората?
Коментиран от #7, #21, #30
10:44 09.11.2025
5 1488
10:44 09.11.2025
6 Хаха
10:45 09.11.2025
7 Бизнесмен
До коментар #4 от "Е защо лъгахте хората?":Как защо?
За пари, разбира се.
Като ни вярват, що да не ги?
Абе, имаше и някои, които не ни повярваха, но тях никой не ги слушаше и забогатяхме.
10:46 09.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 0001
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Я попитай AI какво да правиш ако ти свърши тока между някои села в Северозапада?
Коментиран от #28
10:54 09.11.2025
10 Крайно време беше
Коментиран от #29
10:58 09.11.2025
11 Обобщение
Трябва да се отчита цената и замърсяването след рециклитането на батериите след изтощаването им.
Коментиран от #12, #14
10:59 09.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Данко Харсъзина
11:03 09.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Софийски
Коментиран от #16, #32, #33
11:03 09.11.2025
16 0001
До коментар #15 от "Софийски":Да напукат още блокове нали?
11:05 09.11.2025
17 крадрера
11:09 09.11.2025
18 Антидържавата
11:09 09.11.2025
19 Никой
11:12 09.11.2025
20 Филип Тотев
11:12 09.11.2025
21 Ко речи?
До коментар #4 от "Е защо лъгахте хората?":Който е балък, той се е хванал на въдицата
Коментиран от #27
11:15 09.11.2025
22 Да поясниш
До коментар #14 от "жеков":Какво невярно има във въпросът му? Или просто не ти харесва въпросът?
Всички знаем, че старата батерия се рециклира едва на 25%. А дори да се рециклира на повече, рециклирането й е по-скъпо от произвеждането на нова батерия. Затова, рециклирането на литиеви батерии е слаба индустрия с демонстративен характер. Не е за масови цели.
11:17 09.11.2025
23 Нема и два месеца и
Коментиран от #25
11:28 09.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Русенец
До коментар #23 от "Нема и два месеца и":В Русе, картата за една линия на градският транспорт струва 60 лв на месец. Тримесечната е около 140 лв.
С колата е по-евтино.
Що за удобство е градският ни транспорт, питам?
11:37 09.11.2025
26 зевзек
11:39 09.11.2025
27 Нали ЕС.
До коментар #21 от "Ко речи?":Еко транспорт , ама в БГ тинтири минтири.
11:45 09.11.2025
28 ИИ каза:)
До коментар #9 от "0001":Вероятно закупуването на бензинов генератор от 10 киловата и поне две туби бензин по 20 литра биха предотвратили неудобството да замръкнеш някъде не само в северозапада на РъБъ.
11:47 09.11.2025
29 Гошо
До коментар #10 от "Крайно време беше":Те не са тарикати, а едни безделници, които само за да кибичат безплатно по кафенетата в центъра по цял двн си купиха електрички
12:03 09.11.2025
30 тесла
До коментар #4 от "Е защо лъгахте хората?":Не беше лъжа ,а тесла.Плаща се парко мястото.Това е смисъла.В очакване сме кой ще заплаща за рециклиране.Нали не мислят да ги захвърлят по планини и дерета и урви,за да се отърват от тях?
12:06 09.11.2025
31 Хаха
12:14 09.11.2025
32 шофер
До коментар #15 от "Софийски":Подземните паркинги генерират престъпност.Удачни са тези над земята.По евтини,проветриви,имат сигнал.Хората строят от тях.
12:18 09.11.2025
33 не.не.не!
До коментар #15 от "Софийски":Само над земята.Да не сме къртици или миньори?Подземните са скъпи и тавана винаги ще има теч.Не се проветряват и е нужна аспирация която струва още пари.нужно е и денонощно осветление,охрана.Клошари и проститутки ще се настанят.няма и сигнал на терефона.Сутеньори и дилъри на дрога.Не.
12:24 09.11.2025