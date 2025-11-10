Новини
България »
Евгений Тодоров: Преходът не е приключил

Евгений Тодоров: Преходът не е приключил

10 Ноември, 2025 21:20 375 4

  • преход-
  • евгений тодоров

Живяхме в надежда, че ще станем друга държава, каза той

Евгений Тодоров: Преходът не е приключил - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

36 години след 10 ноември 1989 г. – датата, която постави началото на демократичните промени в България – журналистът Евгений Тодоров сподели своите спомени и размисли за онези дни и за пътя, който страната извървя след това. В Интервюто в новините на NOVA“ той разказа как е преживял историческия ден и как, по думите му, надеждите тогава са били „огромни, почти детски“.

„Дали преходът е свършил или не – това е дълга тема. Според мен той скоро няма да приключи, поне не така, както си представяхме финала му. Тогава вярвахме, че е въпрос на дни и месеци да станем друга държава, да живеем по нов начин. Радостта беше неописуема – 99% от хората, поне в Пловдив, бяха щастливи, прегръщаха се, вярваха, че всичко ще се промени“, спомня си Тодоров.

Той разказа, че е научил за свалянето на Тодор Живков, докато пътувал със семейството си към Плевен: „Малко преди новините по радиото зазвуча симфонична музика. Понеже работех в радио, веднага си помислих, че се е случило нещо сериозно. После чухме – пленум на ЦК, Живков изнася доклад, а след това "по втора точка" – разгледана е молбата му. Тогава извикахме "ура!" — разбрахме, че музиката не е била случайна.“

Само седмица по-късно, на 18 ноември 1989 г., Евгений Тодоров става водещ на първия митинг в Пловдив – събитие, което той описва като напълно спонтанно и изпълнено с надежда: „Ученици, интелигенти, обикновени хора — всички бяха на площада, щастливи, с ръчно написани лозунги. Помня един от тях — "Думите са уморени". Тогава за първи път говорехме свободно, без страх. За първи път чувахме думите "демокрация" и "многопартийна система". Беше невероятно чувство.“

Журналистът сподели и лични спомени за съпругата си, покойната журналистка Нери Терзиева, която също е сред емблематичните лица на началото на 90-те години и по-късно става прессекретар на президента Стоянов: „Тя посрещна 10 ноември с огромно въодушевление. Даде много за демокрацията и за европейския път на България. Но си отиде огорчена – не само от това, в което се превърна страната, но и от състоянието на журналистиката. Въпреки това, вярваше в младите. Един от последните ни разговори беше: "Надеждата е в тях, не в нашето поколение.’“


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    3 0 Отговор
    Прехода към мафиотско управление започна уви!

    21:23 10.11.2025

  • 2 Ще тъгувате по Живков...

    3 0 Отговор
    Всички вие, сините лумпени, дето скачахте по площадите!! 😤

    21:26 10.11.2025

  • 3 мда

    2 0 Отговор
    Запада загива с бързи темпове.

    21:31 10.11.2025

  • 4 Абе

    1 0 Отговор
    некога Тито го беше рекъл, изпружи лево руко, тури напреко десно и те това е, ... к.....уре...ц у дупе....

    21:36 10.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове