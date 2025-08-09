Новини
Дацов: Проблемът не е спекулата, а липсата на обучение и подкрепа за бизнеса

9 Август, 2025 11:52 549 27

  • любомир дацов-
  • преход-
  • евро-
  • цени

Идеята не е да се борим с някакви „нелоялни практики“ или „спекула“. Това е нормалният преход към нова валута. Преминаването от лева към евро изисква двойно обозначение на цените – първо, за да свикнат хората, и второ, за да бъде ясно и прозрачно

Дацов: Проблемът не е спекулата, а липсата на обучение и подкрепа за бизнеса - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Важни промени, свързани с влизането на България в еврозоната, вече влязоха в сила. Всяка стока задължително трябва да бъде обозначена с две цени – в лева и в евро. Целта е да не се допусне необосновано покачване на цените.

Комисията за защита на потребителите и Антимонополната комисия ще следят за необоснованите повишения на цени. При нарушения търговците с годишен оборот над 10 милиона лева ще бъдат санкционирани и ще бъдат задължени всеки ден, до 7 часа сутринта, да публикуват на интернет страниците си цените на стоките от така наречената „голяма потребителска кошница“ — около 500 продукта и услуги. От 8 октомври търговците, които не обозначат цените и в лева, и в евро, ще бъдат глобявани.

Ще успее ли държавата да овладее нелоялните практики? По този въпрос на пряка линия е финансистът и член на Фискалния съвет - Любомир Дацов.

„Идеята не е да се борим с някакви „нелоялни практики“ или „спекула“. Това е нормалният преход към нова валута. Преминаването от лева към евро изисква двойно обозначение на цените – първо, за да свикнат хората, и второ, за да бъде ясно и прозрачно. След нова година цените ще се променят по естествен начин“, заяви той.

Проблемът с обвиненията в спекула създава напрежение и жълти новини, което е трудно да бъде обяснено. Повечето хора и търговци са коректни. Въпросът е, че на регионално ниво, особено при малките търговци и производители, има много неясноти. Би било добре да има организирани групи, които да помагат на бизнеса.

И уточни, че държавата може да инвестира повече в разяснителна кампания и обучение за бизнесите, което да обучи хората и да се подпомогне преходът.

„Не живеем в държава, съставена от престъпници, и не е нужно да се мисли само за борба с измами. Всички тези анализи и препоръки стигат до Министерството на финансите и други ведомства, но дали има обратна връзка — това е друг въпрос. Ако държавата иска да помогне, трябва да организира активна и приложна кампания за обучение. Особено в малките населени места, където производителите и търговците имат нужда от яснота и подкрепа“, каза Любомир Дацов.

И даде конкретен пример:

„Например, след нова година ще възникнат много практични проблеми – как да се връща ресто в евро, как да се работи с стотинки и т.н. Ако държавата не създава хаос, проблемите могат да бъдат овладени.. Дори и държавните служители трябва да бъдат обучени. Помнете случая с НАП и „минералната вода“ — там служител е направил грешка, сравнявайки несъпоставими цени — промоционална и редовна. При сегашните закони подобна грешка би довела до солена глоба, което не е справедливо“.

Финансистът обясни, че страната ни определено е закъсняла с разяснителната кампания и подготовката.

На въпрос за въвеждането на нови мерки, с които властите да се борят със спекулата, той отвърна:

„Тези мерки не работят никъде. Много от тях са лобистки. Няма реален механизъм в полза на потребителите. Погледнете социализма – празните магазини и „представителните“ магазини за банани по Нова година бяха нещо съвсем друго, и не са доказателство за успешна политика“.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ПРОБЛЕМА Е

    11 0 Отговор
    Че саксите сложиха на власт най-големите предатели.

    11:56 09.08.2025

  • 2 ЦАЦОВ

    8 1 Отговор
    ВЗЕМИ ИЗКОПАИ ДУПКА А МА МНОГО ДЪЛБОКА И ВЪТРЕ И НЕ СЕ ПОКАЗВАИ 36 ГОДИНИ

    11:56 09.08.2025

  • 3 Сталин

    9 0 Отговор
    Борбата срещу спекулата е антисемитизъм

    11:58 09.08.2025

  • 4 гост

    11 1 Отговор
    Хайде и този охранен пълнолунник пак изгря по телевизиите като пълната луна снощи да ни поучава! От ден на ден наддава с по 2-3 килограма. Вече и третото копче на ризата не закопчава. И мислите му са като него- охранени, закръглени и добре платени!

    11:58 09.08.2025

  • 5 Пич

    10 0 Отговор
    Добре де , този глупак не може да каже две думи на кръст освен рецитацийката си за бизнеса , която слушаме от години , непроменена !!! Защо тогава да ни интересува ?!

    11:58 09.08.2025

  • 6 Пилотът Гошу

    9 0 Отговор
    Поредният глъмпер разпъващ локуми... Не трябвало да се борят с нелоялни практики и спекула... Комисията за защита на потребителите щяла да следи и наказва... Смях в залата...

    11:59 09.08.2025

  • 7 az СВО Победа80

    7 0 Отговор
    На "инфлацията" вече и викаме "спекула"! 🤣🤣🤣

    12:03 09.08.2025

  • 8 ха ха

    7 0 Отговор
    урсулите започват да изкукуригват подред

    12:04 09.08.2025

  • 9 Стенли

    3 0 Отговор
    Абе с евро и без евро цените си растат колко много поскъпнаха цените от двайсета година тогава което струваше в лева сега е със същите цифри само че в евро а някои услуги както едно обикновено подстригване седемнайсет лв дори е по по скъпо защото това са девет евро а тогава беше около пет лева и прочие и прочие а да не говорим за депозитите на хората които също се стопиха наполовина банките се подиграват с вложителите ако дават някаква лихва то не повече от един процент

    12:06 09.08.2025

  • 10 абе

    6 0 Отговор
    Този парламент и законите му, са ни проблемът ...

    12:07 09.08.2025

  • 11 Не разяснителната кампания и

    6 0 Отговор
    подготовка а обществено обсъждане и референдум беше нужен. Сега какво има да му разясняват на бизнеса с държавни пари?

    12:09 09.08.2025

  • 12 Трудно ли е да се разбере

    6 0 Отговор
    Че тези "нелоялни практики“ или „спекула“ се наричат капитализъм? 35 години го изграждахте а сега врещите

    12:12 09.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахахаха.....

    4 0 Отговор
    "обучение и подкрепа за бизнеса".....

    12:13 09.08.2025

  • 15 Дацов ти Кретен ли си?

    7 0 Отговор
    Спекулата, било Нормална Практика към Прехода?? Боклук си Дацов Боклук!!

    12:14 09.08.2025

  • 16 Егати у наглеца

    5 0 Отговор
    Щом и ченгета като тоя започнаха да ни дават акъл, значи ду пе да ни е яко...

    12:14 09.08.2025

  • 17 Всеки който повиши и с 1 ст.

    6 0 Отговор
    Цена на която и да е стока следващите поне 10 години или да се разстрелва пред търговският обект или в Беляне да се праща.

    12:16 09.08.2025

  • 18 провинциалист

    5 0 Отговор
    "Няма реален механизъм в полза на потребителите." - няма ли? Хайде във всеки областен град на лампите по централните площади увиснат по десетина хърмърпръцуяна като този, пък да видим!

    12:18 09.08.2025

  • 19 Няма Дацов ....

    3 0 Отговор
    обучение и подкрепа спекулантите не заслужават. В Беляне ще се обучават !

    12:21 09.08.2025

  • 20 Няма начин другарю Дацов

    5 0 Отговор
    Социализма да не победи! Венсеремус....

    12:23 09.08.2025

  • 21 двойно обозначение на цените

    2 0 Отговор
    А банките защо не го спазват а?

    12:25 09.08.2025

  • 22 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Та значи вместо бизнеса да подкрепя и развива икономика и кадри,ние требва да подкрепяме бизнеса???? Я ли не разбрах нещо или бизнеса ?????!!!!! Ако стане въпрос за човешки заплати бизнеса не е добре и не е целесъобразно да се вдигат заплати?????!!!!!

    12:28 09.08.2025

  • 23 Тракиец

    2 0 Отговор
    Този бо-клук пак ръси лъжи и глупости..Напротив другарю точно на Ганчо алчника престъпник спекулата му е най големия ни проблем.И стига с тая подкрепа към менте ви бизнеса..това да не ви е комунизма..

    12:30 09.08.2025

  • 24 Ъхъ...Дацов....

    2 0 Отговор
    (Тези мерки не работят никъде. Много от тях са лобистки. Няма реален механизъм в полза на потребителите..) Ама на сайта на ЕЦБ какво пише? Основната функция на ЕЦБ не е печалба или загуба а "ценовата стабилност" нали така? Или ще бъдеш, може би достатъчно честен да признаеш че в ЕЦБ са завършени ооооолигофрени и мерките им не работят ?

    12:31 09.08.2025

  • 25 Едно университетче

    2 0 Отговор
    Може да им направите за "обучение и подкрепа за бизнеса".... ама в Беляне

    12:33 09.08.2025

  • 26 И за какво му е

    1 0 Отговор
    разяснителната кампания и подготовка като той бизнеса се готви да се закрие или изнесе на изток ?

    12:37 09.08.2025

  • 27 Костадинов

    0 0 Отговор
    Моите пари са в евро ,затова спрях протестите

    12:43 09.08.2025

