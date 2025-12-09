Новини
Станишев: Приемането на еврото е правилната посока, но успехът зависи от това как България ще управлява прехода

9 Декември, 2025 10:25 397 15

Бившият премиер подчерта, че членството в ЕС и еврозоната не е „автоматичен механизъм за просперитет“

Станишев: Приемането на еврото е правилната посока, но успехът зависи от това как България ще управлява прехода - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България гледа към 1 януари 2026 г., когато страната ни трябва да стане част от еврозоната. В разговор за предаването „Тази сутрин“ бившият премиер (2005–2009) Сергей Станишев припомня атмосферата около присъединяването ни към Европейския съюз през 2007 г. и очертава рисковете и надеждите около въвеждането на еврото днес.

Станишев разказа, че от първите часове на 1 януари 2007 г. помни „вълнението от сбъднатата мечта на цяло поколение“, тържествата в центъра на София, но и първите разочарования. Само дни след празниците избухват недоволства, свързани с акцизите върху домашната ракия – първи сигнал, че европейските правила носят не само възможности, но и предизвикателства.

Бившият премиер подчерта, че членството в ЕС и еврозоната не е „автоматичен механизъм за просперитет“.

Според него България трябва ясно да види своите конкурентни предимства, които се променят – ниските заплати вече не са фактор, а бизнес климатът се влияе от непредсказуемост в управленските решения.

По думите му преминаването от валутен борд към еврото би трябвало да е плавно, но припомни, дяволът е в детайлите. Станишев изрази тревога от инфлационните очаквания, които вече се отразяват на цените, както и от разширените бюджетни разходи, които допълнително стимулират инфлацията. Той предупреди и за тенденцията политическата подкрепа да се купува чрез щедри разходи, което води до трайни бюджетни дефицити и натоварване на бъдещите поколения.

Според него основното притеснение на хората – поскъпването след смяната на валутата, трябва да бъде овладяно, тъй като няма икономически причини за голяма инфлация. Призивът му е да се спрат спекулативните увеличения на цените.

Бившият премиер оцени като позитивно факта, че правителството започва по-активна информационна кампания, макар и със закъснение.

Като практическо предупреждение за първите часове след смяната на валутата той припомни, че в новогодишната нощ банкоматите няма да работят, затова хората трябва да разполагат с достатъчно пари в брой.

„Очаквам 1 януари 2026 г. с тревожен оптимизъм“, обобщи Станишев. Той е уверен, че приемането на еврото е правилната посока, но предупреди, че успехът зависи изцяло от това как България ще управлява прехода


България
Оценка 2 от 4 гласа.
Оценка 2 от 4 гласа.
