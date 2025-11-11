Новини
Проф. Атанас Семов: Преходът свърши много отдавна. Сега е безпътица

11 Ноември, 2025 18:47 542 14

„Това, което правим в тези 36 години, е един изключително противоречив и белязан от крайности процес, който отдавна не е трансформация, а деформация“, на мнение е конституционният съдия.

„Преходът свърши много отдавна и ми се иска да спрем да използваме тази доста недъгава дума. Той свърши в най-добрия случай през 2007 г., когато България стана член на ЕС. За никакъв преход към нищо след това не можем да говорим“, каза в „Лице в лице“ конституционният съдия проф. Атанас Семов.

На въпрос в какво живеем сега той отговори – в безпътица.

„Това е истината за тези 36 години, а не преход. Преходът беше един съвсем кратък период - приемането на новата Конституция, на няколко нови закона“, посочи Семов.

По думите му това, което правим, е разруха.

„Това, което правим в тези 36 години, е един изключително противоречив и белязан от крайности процес, който отдавна не е трансформация, а деформация“, на мнение е конституционният съдия.

Според него това, което ни пречи да постигаме значими неща, са „чалъм и хатър, воля и умение“.

„Пречат ни две неща и те са наши традиционни народопсихологични характеристики. Едното е чакането друг да ни оправи, а другото – търсенето винаги на виновник навън. На нас все някой друг ни е виновен. Ние сме земята на невинните, поради което нито си наказваме виновниците, нито си променяме правилата, така че да няма следващи виновници“, каза проф. Атанас Семов.

В същото време той заяви, че е несъмнен факт, че българската икономика е нараснала пет пъти за последните 25 години.

„Несъмнен факт е, че се повиши стандарта на немалка част от хората в България. Също така обаче несъмнен факт е, че недопустимо много хора живеят зле, включително под социалния минимум. И не е зле в сравнение с най-успелите народи, до които се подредихме в ЕС, а зле в сравнение с най-нормалната човешка представа за разумни условия за живот“, смята той.

По думите му няма никакво съмнение, че в нашето общество е силно разочарованието от тези 36 години безпътица. Силно е и разочарованието от политическия елит и неговата безпомощност.

„Силно е разочарованието от състоянието на тежка безправовост, което е повече от беззаконие. Липса изобщо на водеща роля на правото в обществото – отвъд закона“, посочи проф. Семов.

„Когато се извърши преврат в една държава, а 10 ноември беше на първо място вътрешнопартиен преврат, няма как обществото след това да е единно в оценката за непосредствено близкото минало. За мен голяма част от хората много пресилено страдат по онова време, защото то имаше тежки недъзи. Несъмнено имаше и някои постижения“, смята той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да Добавя

    7 1 Отговор
    грозна безпътица

    Коментиран от #3, #4

    18:53 11.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    На 10 ти ноември за един ден комунистите станаха чорбаджии

    18:54 11.11.2025

  • 3 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "да Добавя":

    Спокойно! Всички пътища водят до Третия Рим.

    18:54 11.11.2025

  • 4 Муахахха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "да Добавя":

    в Русия с многоходовия чехъл как е?

    18:56 11.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Пътят е ясен-БРИКС

    18:56 11.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кариера

    1 0 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    18:59 11.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бою циганина

    3 0 Отговор
    кражбите не са секвали и ще продължат

    19:00 11.11.2025

  • 10 Преди 36 години

    2 0 Отговор
    На такива им викаха номенклатура. Бяха номенклатурни кадри на БКП, сега са номенклатурни кадри на КОЙ. Казано е: "Не плюи там, където си близал"

    19:03 11.11.2025

  • 11 Попето

    1 1 Отговор
    Няма защо някой, дето е на държавна хранилка и то яка, постоянно да поучава, и да дава акъли. Какво свършиха в КС за доброто на българите?

    19:04 11.11.2025

  • 12 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    Комунизма си отиде,
    КОМУНИСТИТЕ ОСТАНАХА ...

    19:05 11.11.2025

  • 13 прехода още не е започнал

    0 0 Отговор
    36 години руснаците ни лъжат че са си тръгнали от България

    19:13 11.11.2025

  • 14 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Здравейте":

    Ха кажи как го наричат онзи, който ни "занимава с глупости" ???
    Такива като теб не са си заврли главите в пясъка, а в отверстието на дир ници.те си

    19:16 11.11.2025

