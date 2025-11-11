Проф. Атанас Семов: Преходът свърши много отдавна. Сега е безпътица

„Преходът свърши много отдавна и ми се иска да спрем да използваме тази доста недъгава дума. Той свърши в най-добрия случай през 2007 г., когато България стана член на ЕС. За никакъв преход към нищо след това не можем да говорим“, каза в „Лице в лице“ конституционният съдия проф. Атанас Семов.
На въпрос в какво живеем сега той отговори – в безпътица.
„Това е истината за тези 36 години, а не преход. Преходът беше един съвсем кратък период - приемането на новата Конституция, на няколко нови закона“, посочи Семов.
По думите му това, което правим, е разруха.
„Това, което правим в тези 36 години, е един изключително противоречив и белязан от крайности процес, който отдавна не е трансформация, а деформация“, на мнение е конституционният съдия.
Според него това, което ни пречи да постигаме значими неща, са „чалъм и хатър, воля и умение“.
„Пречат ни две неща и те са наши традиционни народопсихологични характеристики. Едното е чакането друг да ни оправи, а другото – търсенето винаги на виновник навън. На нас все някой друг ни е виновен. Ние сме земята на невинните, поради което нито си наказваме виновниците, нито си променяме правилата, така че да няма следващи виновници“, каза проф. Атанас Семов.
В същото време той заяви, че е несъмнен факт, че българската икономика е нараснала пет пъти за последните 25 години.
„Несъмнен факт е, че се повиши стандарта на немалка част от хората в България. Също така обаче несъмнен факт е, че недопустимо много хора живеят зле, включително под социалния минимум. И не е зле в сравнение с най-успелите народи, до които се подредихме в ЕС, а зле в сравнение с най-нормалната човешка представа за разумни условия за живот“, смята той.
По думите му няма никакво съмнение, че в нашето общество е силно разочарованието от тези 36 години безпътица. Силно е и разочарованието от политическия елит и неговата безпомощност.
„Силно е разочарованието от състоянието на тежка безправовост, което е повече от беззаконие. Липса изобщо на водеща роля на правото в обществото – отвъд закона“, посочи проф. Семов.
„Когато се извърши преврат в една държава, а 10 ноември беше на първо място вътрешнопартиен преврат, няма как обществото след това да е единно в оценката за непосредствено близкото минало. За мен голяма част от хората много пресилено страдат по онова време, защото то имаше тежки недъзи. Несъмнено имаше и някои постижения“, смята той.
1 да Добавя
Коментиран от #3, #4
18:53 11.11.2025
2 Последния Софиянец
18:54 11.11.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "да Добавя":Спокойно! Всички пътища водят до Третия Рим.
18:54 11.11.2025
4 Муахахха
До коментар #1 от "да Добавя":в Русия с многоходовия чехъл как е?
18:56 11.11.2025
5 Последния Софиянец
18:56 11.11.2025
7 Кариера
18:59 11.11.2025
9 бою циганина
19:00 11.11.2025
10 Преди 36 години
19:03 11.11.2025
11 Попето
19:04 11.11.2025
12 АГАТ а Кристи
КОМУНИСТИТЕ ОСТАНАХА ...
19:05 11.11.2025
13 прехода още не е започнал
19:13 11.11.2025
14 Питане
До коментар #8 от "Здравейте":Ха кажи как го наричат онзи, който ни "занимава с глупости" ???
Такива като теб не са си заврли главите в пясъка, а в отверстието на дир ници.те си
19:16 11.11.2025