Тръгва делото срещу шофьора, причинил тежката катастрофа в Разград с трима загинали

В Окръжния съд в Русе започва делото срещу 19-годишния шофьор, причинил тежката катастрофа в Разград през юли, при която загинаха трима души.



След отводите на разградските магистрати, стана ясно, че процесът ще се гледа в Русе. Според експертизите младежът е карал с близо 90 километра в час – над 40 повече от разрешеното в града.

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Ако бъде признат за виновен, го грозят между 5 и 15 години затвор.