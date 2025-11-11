Тръгва делото срещу шофьора, причинил тежката катастрофа в Разград с трима загинали

В Окръжния съд в Русе започва делото срещу 19-годишния шофьор, причинил тежката катастрофа в Разград през юли, при която загинаха трима души.
След отводите на разградските магистрати, стана ясно, че процесът ще се гледа в Русе. Според експертизите младежът е карал с близо 90 километра в час – над 40 повече от разрешеното в града.
Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.
Ако бъде признат за виновен, го грозят между 5 и 15 години затвор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъкаааа
08:20 11.11.2025
2 Тоя
08:22 11.11.2025
3 1488
08:25 11.11.2025