Какво да правим със стотинките и монетите в левове след 1 януари

Ако сте от хората, които събират монетите от рестото си, трябва да знаете, че след 1 януари още месец ще можем да плащаме и в левове, но законът дава право на търговците по своя преценка да откажат да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане.
От онлайн платформата "Ние, потребителите" дават няколко рационални идеи.
Можете да попитате в магазина или аптеката дали биха уедрили част от монетите ви — те често имат нужда от дребни за рестото.
Друг вариант е да се информирате дали в някой от близките до вас магазини все още не са останали от онези машини, които превръщат монетите във ваучери.
Преди да ги трансформирате в такъв талон проверете какви са условията за пазаруване с него и преценете дали ви устройват. Обикновено с издадените срещу монетите разписки може да се правят покупки само в съответния магазин и за определен период.
В БНБ пък можете да обмените монетите си за банкноти. Ако имате монети от купюри 1 и 2 стотинки или от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева на обща стойност до 200 лв. и ги разделите предварително по купюри, няма да ви начислят никакви такси. В противен случай има различни тарифи.
Например, дори и да са разделени, ако монетите от 5 стотинки до 2 лева са на стойност над 200 лв., ще дължите 1,3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от един лев.
В случай че предадете неразделени по купюри монети, независимо от сумата, таксата е 1,4% върху цялата сума, но не по-малко от 2,00 лева.
А най-добре е още отсега да започнете да пазарувате с тях и поне на този етап да не събирате повече монети, съветват от "Ние, потребителите".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1234567
Коментиран от #29
11:10 11.11.2025
2 честен ционист
Коментиран от #21
11:10 11.11.2025
3 петър
Коментиран от #53
11:11 11.11.2025
4 1488
11:11 11.11.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9
11:13 11.11.2025
6 Чалма с петолъчка
Коментиран от #11, #17
11:13 11.11.2025
7 Левон
11:14 11.11.2025
8 хихи
11:15 11.11.2025
9 Чалма с петолъчка
До коментар #5 от "Последния Софиянец":кво е па тва заведение де плащат със стотинки
Коментиран от #13
11:15 11.11.2025
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #14
11:17 11.11.2025
11 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #6 от "Чалма с петолъчка":ПРАЩАЙ ГИ НА 3ЕЛEHOТО И3ПРAЖHEНИЕ. ДА ПЛАТИ НА ДЯДА ДОНЧО ТАЙФУНИТЕ.
😩
ТОКУ ВИЖ, ОТВОЮВАЛ ПОКРОВСК.
🤣😆😝
Коментиран от #25
11:19 11.11.2025
12 Оффф
11:20 11.11.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Чалма с петолъчка":Цените ми са кръгли и като ми дадат стотинки не мога да ги върна и се събират.
11:20 11.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Въпрос ?
Коментиран от #23
11:25 11.11.2025
16 Приемането
11:26 11.11.2025
17 Ако си в
До коментар #6 от "Чалма с петолъчка":София става но от Силистра, Малко Търново или друго отдалечено населено място май ще Ти излезе солено.!
11:30 11.11.2025
18 тикван чекмеджаров: мои наивни миряни
стотинките и монетите в левове преди 1 януари
оставяйте ги до зайчарника където съм оставил голямо чекмедже
да го пълните
11:31 11.11.2025
19 Механик
И що ние трябва да го правим??? Щото да идеш до банката е свързано с разходи за транспорт, паркиране и пр.
Отделно трябва да си чакаме реда в банкатам което е загуба на време. Банките не работят в почивните дни, а кой шеф ще ни пусне от работа, за да ходим да си обменяме дребните???
Голям кривак ви чака,да си знаете!
Коментиран от #27
11:32 11.11.2025
20 Весел Патиланец
11:32 11.11.2025
21 007 лиценз ту кил
До коментар #2 от "честен ционист":От 1 януари Райнметал ще ги изкупува за новия завод.
11:34 11.11.2025
22 На Нивата
11:36 11.11.2025
23 Абе
До коментар #15 от "Въпрос ?":В голямото Д има повече място.
11:36 11.11.2025
24 Факт
11:37 11.11.2025
25 Чалма с петолъчка
До коментар #11 от "АМАH OT ИДИOTИ":Ц нема ша си ги държа щото утре кат се разпадне расийката ша станат редки и с нумизматична стойност
11:45 11.11.2025
26 ООрана държава
Коментиран от #33, #46
11:57 11.11.2025
27 юнак
До коментар #19 от "Механик":ти не разбра ли че до 50 монети можеш да пазаруваш.Ако си ги събирал по лев и два какъв ти е проблема а монетите на дребно ги добавяш като пазаруваш за да закръгляш.А и всички кафе машини работят с монети от 5 10 и 20 ПИЙ си кафето от машина
11:59 11.11.2025
28 Калоян
----
Това не работи.След Нова година магазините и аптеките трябва задължително да връщат рестото в евро.
12:00 11.11.2025
29 Коментатор
До коментар #1 от "1234567":Ако пък не ни потрябват скоро отново (поради продажната из.ет начело на държавата ни), то предлагам масово претопяване на бг монетите и направа на куршуми от тях, и после да бъдат ползвани по предназначение!!!
12:01 11.11.2025
30 хах
12:01 11.11.2025
31 БНБ
Коментиран от #36, #37, #38, #49, #51
12:02 11.11.2025
32 Потоп
12:04 11.11.2025
33 така де
До коментар #26 от "ООрана държава":целия първи месец могат и да връщат ресто в монети законно.но до януари имаш още месец и половина.И освен това на всяка гара има машини за монети .пазарувай си
12:05 11.11.2025
34 ахааа
12:07 11.11.2025
35 Дон Дони
12:07 11.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Коментатор
До коментар #31 от "БНБ":Господата (и госпожите) управляващи изобщо не се шегуват тикайки България към закриване!
Наредено им е от fashisтката-дълбока държава у сащ, да закрият България!!!
Няма да имат хората спестявания, няма да имат храна, енергетика, а на водата ще сложат непосилни такси и данъци!!!
...
Коментиран от #39, #40, #41
12:12 11.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Изроди
12:17 11.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хаха
12:18 11.11.2025
46 кй87ъ6трхуй
До коментар #26 от "ООрана държава":Мноууу си тъъъп Саше, ама МНОУУУУУ... Записвай си:
През януари ти плащаш както си щеш- и в лева, и в €... Търговецът ти връща рестото в €... Но има условие:
Трябва да ти върне ЦЯЛОТО РЕСТО в € и му е ЗАБРАНЕНО да връща смесено в лева и €... Когато търговеца няма достатъчно наличности в касата да ти върне изцяло в € е задължен да ти върне рестото ИЗЦЯЛО В ЛЕВОВЕ... Гарантирано след 15-ти януари у магазините рязко ще се появи "недостиг" на € и ще ви връщат масово в левове...
Съвет- пазарувайте през целият януари само с карта и НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ на възрастните си роднини изобщо да пазарят или да плащат сметки в кеш...
12:18 11.11.2025
47 Миро
12:18 11.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Стинкаджия
12:22 11.11.2025
51 Коментатор
До коментар #31 от "БНБ":Господата (и госпожите) управляващи изобщо не се шегуват тикайки България към закриване!
Наредено им е от fashisтката-дълбока държава у сащ, да закрият България!!!
Няма да имат хората спестявания, няма да имат храна, енергетика, а на водата ще сложат непосилни такси и данъци!!!
България е предвидена да бъде консумирана в името на злата брюкселска нацюрокрация, на която е наредено да поддържа огъня в укрия на цената на всичко!!!
Все пак 1.7 мил украинци паднаха за съвременните брюксел-лондонски πinkоfш0иди!!
Крайно време е нашият народ да се събужда, щото пътя на България на свободно падане, се превърна в ускорено/засилено падане от Брюксел!!!
Невероятна цензура!
Коментиран от #52
12:26 11.11.2025
52 Гаро
До коментар #51 от "Коментатор":Спри с тези глупости!
12:31 11.11.2025
53 кй87ъ6трхуй
До коментар #3 от "петър":И 1ст. НЕ ДАРЯВАМ НИКОМУ...
Просяци по улиците- да отиват да работят.
Болни с нужда от операции в чужбина- за тях следва да се грижи държавата и щом не може в бг да се лекуват трябва Здравната каса да им плаща лечението в чужбина... Когато държавата плати лечението в чужбина аз вече бих помогнал с някакви пари за престоя на майката/бащата в съответната държава...
В общи линии шансът да даря пари някому е нулев и дори клони към отрицателен
12:31 11.11.2025