Какво да правим със стотинките и монетите в левове след 1 януари

Какво да правим със стотинките и монетите в левове след 1 януари

11 Ноември, 2025 11:08 2 551 53

  • стотинки-
  • монети-
  • левчета-
  • бнб-
  • евро-
  • еврозона-
  • пазаруване

В БНБ пък можете да обмените монетите си за банкноти

Какво да правим със стотинките и монетите в левове след 1 януари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако сте от хората, които събират монетите от рестото си, трябва да знаете, че след 1 януари още месец ще можем да плащаме и в левове, но законът дава право на търговците по своя преценка да откажат да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане.

От онлайн платформата "Ние, потребителите" дават няколко рационални идеи.

Можете да попитате в магазина или аптеката дали биха уедрили част от монетите ви — те често имат нужда от дребни за рестото.

Друг вариант е да се информирате дали в някой от близките до вас магазини все още не са останали от онези машини, които превръщат монетите във ваучери.

Преди да ги трансформирате в такъв талон проверете какви са условията за пазаруване с него и преценете дали ви устройват. Обикновено с издадените срещу монетите разписки може да се правят покупки само в съответния магазин и за определен период.

В БНБ пък можете да обмените монетите си за банкноти. Ако имате монети от купюри 1 и 2 стотинки или от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева на обща стойност до 200 лв. и ги разделите предварително по купюри, няма да ви начислят никакви такси. В противен случай има различни тарифи.

Например, дори и да са разделени, ако монетите от 5 стотинки до 2 лева са на стойност над 200 лв., ще дължите 1,3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от един лев.

В случай че предадете неразделени по купюри монети, независимо от сумата, таксата е 1,4% върху цялата сума, но не по-малко от 2,00 лева.

А най-добре е още отсега да започнете да пазарувате с тях и поне на този етап да не събирате повече монети, съветват от "Ние, потребителите".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1234567

    20 2 Отговор
    Слагаме в торбички и ги пазим, скоро ще ни потрябват, зер бая тежат.

    Коментиран от #29

    11:10 11.11.2025

  • 2 честен ционист

    22 1 Отговор
    Стават за шрапнели.

    Коментиран от #21

    11:10 11.11.2025

  • 3 петър

    4 2 Отговор
    или пък може да ги дарите!

    Коментиран от #53

    11:11 11.11.2025

  • 4 1488

    17 4 Отговор
    от 1 януари бг ще стане като в оня филм Лудия Макс 2 Пътен Войн и бензина ще е по ценен от златото

    11:11 11.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    В заведението ми всеки месец събирам по една торба стотинки и ги нося в Монетния двор за обмяна.

    Коментиран от #9

    11:13 11.11.2025

  • 6 Чалма с петолъчка

    5 12 Отговор
    Стотинките хубаво ми с копейките кво да праим а?

    Коментиран от #11, #17

    11:13 11.11.2025

  • 7 Левон

    21 1 Отговор
    Носете монетите в банката на хампарцумян, той отдавна изяви желание да ги обменя

    11:14 11.11.2025

  • 8 хихи

    11 0 Отговор
    Направете ги на шайби..

    11:15 11.11.2025

  • 9 Чалма с петолъчка

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    кво е па тва заведение де плащат със стотинки

    Коментиран от #13

    11:15 11.11.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 1 Отговор
    ЩЕ ГИ НАВРЕМ В АЛЧНИТЕ ЧУЖДОПОКЛОННИ З" А" Д" Н" И" Ц" И НА УПРАВЛЕНСКАТА И" З" М" Е" Т

    Коментиран от #14

    11:17 11.11.2025

  • 11 АМАH OT ИДИOTИ

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Чалма с петолъчка":

    ПРАЩАЙ ГИ НА 3ЕЛEHOТО И3ПРAЖHEНИЕ. ДА ПЛАТИ НА ДЯДА ДОНЧО ТАЙФУНИТЕ.
    😩
    ТОКУ ВИЖ, ОТВОЮВАЛ ПОКРОВСК.
    🤣😆😝

    Коментиран от #25

    11:19 11.11.2025

  • 12 Оффф

    18 2 Отговор
    Еййй побъркахте го тоз народ, брей...! То не бяха кризи, инфлации, деноминации, глупости, евра и пр...Няма спокойствие, няма нищо като свят. Всичко отива на м. си.

    11:20 11.11.2025

  • 13 Последния Софиянец

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Чалма с петолъчка":

    Цените ми са кръгли и като ми дадат стотинки не мога да ги върна и се събират.

    11:20 11.11.2025

  • 15 Въпрос ?

    16 1 Отговор
    А може ли да ги приберем в ана-ла на желязко ?

    Коментиран от #23

    11:25 11.11.2025

  • 16 Приемането

    12 2 Отговор
    На монети при плащане на стока трябва да се уреди със закон който да принуждава търговците да приемат монети от 1 Ст. до 2 лв. Като банките им заплащат труда за броене като парите се вземат от политиците! Държавата отказа референдум и затова политиците да плащат за този труд!

    11:26 11.11.2025

  • 17 Ако си в

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чалма с петолъчка":

    София става но от Силистра, Малко Търново или друго отдалечено населено място май ще Ти излезе солено.!

    11:30 11.11.2025

  • 18 тикван чекмеджаров: мои наивни миряни

    6 2 Отговор
    дайте ми ги и тез
    стотинките и монетите в левове преди 1 януари
    оставяйте ги до зайчарника където съм оставил голямо чекмедже
    да го пълните

    11:31 11.11.2025

  • 19 Механик

    14 2 Отговор
    Тоест, да идем до банката/магазина и да молим да ни обменят стотинките ли?
    И що ние трябва да го правим??? Щото да идеш до банката е свързано с разходи за транспорт, паркиране и пр.
    Отделно трябва да си чакаме реда в банкатам което е загуба на време. Банките не работят в почивните дни, а кой шеф ще ни пусне от работа, за да ходим да си обменяме дребните???
    Голям кривак ви чака,да си знаете!

    Коментиран от #27

    11:32 11.11.2025

  • 20 Весел Патиланец

    2 5 Отговор
    Kak - нали православно ще си ги пазят да се разплащат между тях в левове - не на верото!?!?!? Сега ще ги сменяли - фурнаджийски лопати!

    11:32 11.11.2025

  • 21 007 лиценз ту кил

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    От 1 януари Райнметал ще ги изкупува за новия завод.

    11:34 11.11.2025

  • 22 На Нивата

    2 2 Отговор
    Пръснете ги, някой иманяр да ги търси след 100 години.

    11:36 11.11.2025

  • 23 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Въпрос ?":

    В голямото Д има повече място.

    11:36 11.11.2025

  • 24 Факт

    5 0 Отговор
    Какъв е тоя джендърски закон

    11:37 11.11.2025

  • 25 Чалма с петолъчка

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Ц нема ша си ги държа щото утре кат се разпадне расийката ша станат редки и с нумизматична стойност

    11:45 11.11.2025

  • 26 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Можете да попитате в магазина или аптеката дали биха уедрили част от монетите ви — те често имат нужда от дребни за рестото..... Ъъъ много сте тъпи, те няма да имат право да ви връщат рестонв левове и стотинки

    Коментиран от #33, #46

    11:57 11.11.2025

  • 27 юнак

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    ти не разбра ли че до 50 монети можеш да пазаруваш.Ако си ги събирал по лев и два какъв ти е проблема а монетите на дребно ги добавяш като пазаруваш за да закръгляш.А и всички кафе машини работят с монети от 5 10 и 20 ПИЙ си кафето от машина

    11:59 11.11.2025

  • 28 Калоян

    1 0 Отговор
    ,,Можете да попитате в магазина или аптеката дали биха уедрили част от монетите ви — те често имат нужда от дребни за рестото."
    ----
    Това не работи.След Нова година магазините и аптеките трябва задължително да връщат рестото в евро.

    12:00 11.11.2025

  • 29 Коментатор

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "1234567":

    Ако пък не ни потрябват скоро отново (поради продажната из.ет начело на държавата ни), то предлагам масово претопяване на бг монетите и направа на куршуми от тях, и после да бъдат ползвани по предназначение!!!

    12:01 11.11.2025

  • 30 хах

    0 0 Отговор
    Големите вериги имат машини за монети в краен случай в енергото

    12:01 11.11.2025

  • 31 БНБ

    4 0 Отговор
    Касовият им салон е тотална подигравка с хората - висиш цял ден по опашки, за да обмениш една шепа монети? Един касов салон с две каси за цяла България? Шегувате се, господа управляващи! На някой няма да му издържат нервите..

    Коментиран от #36, #37, #38, #49, #51

    12:02 11.11.2025

  • 32 Потоп

    4 0 Отговор
    Не изхвърляйте монетите. Оставете ги на следващите поколения, с тях да замярат парламентажистите!

    12:04 11.11.2025

  • 33 така де

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "ООрана държава":

    целия първи месец могат и да връщат ресто в монети законно.но до януари имаш още месец и половина.И освен това на всяка гара има машини за монети .пазарувай си

    12:05 11.11.2025

  • 34 ахааа

    2 0 Отговор
    ще ги слагаме в патрони за лов, че бая дивеч се очертава

    12:07 11.11.2025

  • 35 Дон Дони

    3 0 Отговор
    Мисля че това не е чак такъв проблем! Според мен ще плъзнат фалшификати, много хора не са запознати с разпознаването, БНБ не прави нищо с някаква кампания! Кой знае колко чували са приготвени да влезнат в обръщение!

    12:07 11.11.2025

  • 38 Коментатор

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "БНБ":

    Господата (и госпожите) управляващи изобщо не се шегуват тикайки България към закриване!
    Наредено им е от fashisтката-дълбока държава у сащ, да закрият България!!!
    Няма да имат хората спестявания, няма да имат храна, енергетика, а на водата ще сложат непосилни такси и данъци!!!

    ...

    Коментиран от #39, #40, #41

    12:12 11.11.2025

  • 42 Изроди

    1 2 Отговор
    Гадове.Мизерници и от стотинките искате да печелите.Верно няма такава държава.

    12:17 11.11.2025

  • 45 Хаха

    0 1 Отговор
    Когаро смениха парите ги правихме на шайби. Бяха по евтини от шайбите. И сега може да се получи номера. Както лети инфлацията ще са пак по евтини от шайбите.

    12:18 11.11.2025

  • 46 кй87ъ6трхуй

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "ООрана държава":

    Мноууу си тъъъп Саше, ама МНОУУУУУ... Записвай си:

    През януари ти плащаш както си щеш- и в лева, и в €... Търговецът ти връща рестото в €... Но има условие:

    Трябва да ти върне ЦЯЛОТО РЕСТО в € и му е ЗАБРАНЕНО да връща смесено в лева и €... Когато търговеца няма достатъчно наличности в касата да ти върне изцяло в € е задължен да ти върне рестото ИЗЦЯЛО В ЛЕВОВЕ... Гарантирано след 15-ти януари у магазините рязко ще се появи "недостиг" на € и ще ви връщат масово в левове...

    Съвет- пазарувайте през целият януари само с карта и НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ на възрастните си роднини изобщо да пазарят или да плащат сметки в кеш...

    12:18 11.11.2025

  • 47 Миро

    0 2 Отговор
    ДАЙТЕ ГИ НА. РАДЕВ !!!

    12:18 11.11.2025

  • 50 Стинкаджия

    1 1 Отговор
    Их нямам търпение да си напълня жопчето с центчета

    12:22 11.11.2025

  • 51 Коментатор

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "БНБ":

    Господата (и госпожите) управляващи изобщо не се шегуват тикайки България към закриване!
    Наредено им е от fashisтката-дълбока държава у сащ, да закрият България!!!
    Няма да имат хората спестявания, няма да имат храна, енергетика, а на водата ще сложат непосилни такси и данъци!!!

    България е предвидена да бъде консумирана в името на злата брюкселска нацюрокрация, на която е наредено да поддържа огъня в укрия на цената на всичко!!!
    Все пак 1.7 мил украинци паднаха за съвременните брюксел-лондонски πinkоfш0иди!!

    Крайно време е нашият народ да се събужда, щото пътя на България на свободно падане, се превърна в ускорено/засилено падане от Брюксел!!!

    Невероятна цензура!

    Коментиран от #52

    12:26 11.11.2025

  • 52 Гаро

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Коментатор":

    Спри с тези глупости!

    12:31 11.11.2025

  • 53 кй87ъ6трхуй

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "петър":

    И 1ст. НЕ ДАРЯВАМ НИКОМУ...
    Просяци по улиците- да отиват да работят.
    Болни с нужда от операции в чужбина- за тях следва да се грижи държавата и щом не може в бг да се лекуват трябва Здравната каса да им плаща лечението в чужбина... Когато държавата плати лечението в чужбина аз вече бих помогнал с някакви пари за престоя на майката/бащата в съответната държава...

    В общи линии шансът да даря пари някому е нулев и дори клони към отрицателен

    12:31 11.11.2025

