Петър Ганев: В първите дни след приемането на еврото ще има олелия

29 Декември, 2025 10:24

  • петър ганев-
  • приемане-
  • евро

Отварянето на Закона за еврото беше грешка. По-скоро вкара шум в системата и лятото се говореше извънредно много по темата

Петър Ганев: В първите дни след приемането на еврото ще има олелия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Играта на страхове около еврото не е приключила. В първите дни след приемането на еврото ще има олелия. Това заяви в ефира на БНТ Петър Ганев, старши изследовател в ИПИ.

„Отварянето на Закона за еврото беше грешка. По-скоро вкара шум в системата и лятото се говореше извънредно много по темата“, на мнение е той.

„Проблемът, който виждам, е това, което се случи в държавата и това, че нямаме правителство и бюджет. Всички партии са в кампанийна среда, търсят изгода от проблеми. Възможно е да видим свръхреакция от парламентарни играчи – допълнителни, свръхмерки за цени“, допълни Ганев.


България
Оценка 2.9 от 21 гласа.
Оценка 2.9 от 21 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След най малко 3 години

    33 6 Отговор
    Трябваше да се приеме това бързане ще е фатално в бг първите няколко месеца магазините ще са в пъти намален оборот

    Коментиран от #5, #12, #24, #27, #34, #47

    10:29 29.12.2025

  • 2 Интересно

    27 5 Отговор
    ......която няма да спре години наред.

    10:30 29.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    56 19 Отговор
    Тепърва ще разбирате какво сте направили с приемане на еврото!
    Не само, че то е в края на съществуването си (вече е загубило над 90% от стойността си - тройно по-бързо от долара) и се присъединяваме, за да плащаме солидарно безобразията на членките на еврозоната!

    НО!!! Не случайно има изискване за конвергенция на цените, която не само не беше спазена, дори не беше говорено за нея!

    Какво значи това? България е на 60% от средния доход и средните цени в ЕС - това просто означава, че следващата 1-2 години ще настигаме средното в Европа ИЛИ С ДРУГИ ДУМИ ЩЕ ИМА 40% ИНФЛАЦИЯ!!!

    Всеки защитник на Еврото трябва да бъде до живот в затвор със строг режим!

    Коментиран от #9, #26

    10:32 29.12.2025

  • 4 писарката ИПИ

    7 4 Отговор
    умната цъкаща калинка ИПИ

    10:33 29.12.2025

  • 5 така е

    18 18 Отговор

    До коментар #1 от "След най малко 3 години":

    Но нито Радев нито Костадинов се активираха преди три години, надигнаха глас след като всичко беше прието. Каква полза да искат референдум последните месеци преди приемането на еврото,къде спаха години наред . Всичко е политика, играят в една игра, само едните се правят на лошото ченге, другите на доброто ченге,а двете ченгета яхнали народа.

    Коментиран от #15, #31, #37

    10:33 29.12.2025

  • 6 Офанзивен дефанзив

    39 10 Отговор
    Аха, значи сега проблемът с еврото е, че нямаме бюджет и правителство. А че еврозоната се разпада, няма значение. А че Франция е фалирала, Германия също отива много бързо натам, Италия, Португалия, Гърция отдавна са икономически умрели - всичко това няма значение, нали? Нашето прекрасно правителство ни набута в тази развалина, после единият си отдъхна, че имаше протести и се отърва от проблемите с еврото (засега). Вие съвсем ни взехте за мезе! Оттук нататък идва страшното и отсега ще се чудите какво да измислите още, за да оправдаете абсолютната глупост, която направихте!

    10:33 29.12.2025

  • 7 ще има олелия

    15 2 Отговор
    и за избирачи на тикви
    ама най бедните и болнави мазохисти в ес са свикнали да ги прецакват редовно

    Коментиран от #18

    10:35 29.12.2025

  • 8 Това е ясно

    12 4 Отговор
    Олеле ще има и то яко ! И не еврото или пък лева са ни виновни ! На нас всичката работа ни е като футбула у нас ! И после олелеееее !
    То заради това и у нас изкуствения интелект няма да навлезе докато не го научат да прехвърля работата на друг изкуствен интелект и да го обвини после за грешките !
    За сега у нас този интелект направо бледнее на фона на естествената глупост !
    И ...... те така !!!

    10:39 29.12.2025

  • 9 Паисий е жив

    10 23 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    И като приемем еврото, след малък адаптивен период, като се нормализират нещата, като хората почнат да виждат келепира в цялото нещо, ти че се извиниш ли да глупостите, които говориш, или ще се предадеш доброволно на строг тъмничен затвор до края на живота си (каквото е твоето предложение)? Ходих на село за празниците и питах комшийката, възрастна жена - бабо Румяно, какво мислиш за еврото? Тя ми вика - Какво да мисля, откак съм жива смениха парите 4 пъти. Родихме си деца, отгледахме ги, образовахме ги, построихме си домове. Било е и по-леко, било е и много по-тежко, ще поживеем, па ще видим. Я кажи как баба Румяна е по-смела и по-мъдра от младите мрънкащи мъже в тоя сайт?

    Коментиран от #11, #21

    10:41 29.12.2025

  • 10 Ком

    25 7 Отговор
    Почти половината българи очакват по-лоша 2026 г.

    10:43 29.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    30 8 Отговор

    До коментар #9 от "Паисий е жив":

    Какъв келепир очакваш от Еврото?!
    Знаеш ли въобще как "работи" тая валута?! ЕВРОТО ТИ ГАРАНТИРА ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ! А това е най-гнусния възможен данък!

    А да приемаш еврото в момент, в който най-големите членки на еврозоната са във финансов и икономически колапс пък е повече от върховна глупост!

    10:44 29.12.2025

  • 12 честен ционист

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "След най малко 3 години":

    След 3 години ще приемете нулите, само да видим, колко на брой ще са.

    10:45 29.12.2025

  • 13 Наташа

    15 15 Отговор
    Ошашавихте народа с това евро.Когато обикаляте света,защо нямате проблеми с различните валути?Мозъка ви щрака като "Елка"от Живково време.Че нямало как да си платят сметките?Точно на 1-ви януари ли ще ги плащате бе,а?Другото гевезе пък искал да плаща с карта на келнера.Това са хора които всяват смут в живота ни.Къде са копейките?Къде са им протестите да се тръшкат по улиците?Първи идва.Еврото идва до часове.Референдума Ви го няма.

    10:47 29.12.2025

  • 14 СЛОНА

    16 3 Отговор
    ОЛЕЛИЯТА НА ГЛУПАВИЯ НАРОД ,ПОНЕЖЕ СЛУША МИСИРКИТЕ ИГРАЕЩИ ПО СВИРКАТА НА ШАШАВИТЕ НИ ПОЛИТИЦИ

    10:47 29.12.2025

  • 15 ха-ха-ха

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Той единия е зает с околосветски пътешествия на гърба на народа,а другия вече втора къща на брега на морето строи от субсидиите които щеше да връща....а такива като вас си мислите че мислят за вас 😁

    Коментиран от #25

    10:47 29.12.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 22 Отговор
    ГОЛЯМАТА "ОЛЕЛИЯ" ЩЕ ВДИГАТ .................... ФАШИСТИТЕ КАТО ЧОРАПА , КОПЕЙКИН , МИРО ЦИГАНЕТО И ВСИЧКИ "ПОДЛОГИ" НА ЧИЧО РУМЕН ................... ФАКТ !

    10:49 29.12.2025

  • 17 ЛЮБЕ

    15 6 Отговор
    В първите дни ще има олелия,нооо после ще играят сопите върху тези,които създадоха този хаос.

    10:55 29.12.2025

  • 18 Стефанов

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "ще има олелия":

    Те избирачи са толкова тъпи че цза съжаление пак ще преизберат Бойко и Пеевски

    10:56 29.12.2025

  • 19 Не,че нещо,ама...

    14 4 Отговор
    Олелията тепърва започва

    10:57 29.12.2025

  • 20 Магаз

    4 1 Отговор
    то от сега има

    10:57 29.12.2025

  • 21 референдума

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Паисий е жив":

    А защо като "Я кажи как баба Румяна е по-смела и по-мъдра", не се направи Референдум? Тогава можеше народа да си каже думата и да си носи теглото! Сега е явно "предаден"!

    10:59 29.12.2025

  • 22 Народен съд за еничарите

    15 5 Отговор
    Не олелия, ами сопите ще играят! Иде революция!

    Коментиран от #56

    10:59 29.12.2025

  • 23 Иван

    6 7 Отговор
    Има и обратна логика. По добре да избереш затъваща валута на най богатите отколкото никаква непризната от никъде. Като се закачиш за нея те богатите ще намерят някакъв изход да се измъкнат. А и ние покраи тях. Така че въпросът е много спорен. Опашка на лъв или глава на котка ? А иначе проблемът при нас е че действително не сме готови хеле при правителство доминирано от Пеевски.

    11:01 29.12.2025

  • 24 Реалист

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "След най малко 3 години":

    По-важно е, че цените НЯМА ДА СКАЧАТ и хората ще разберат това бързо, та тия жреци няма да проповядват идеите си повече

    11:02 29.12.2025

  • 25 Минувач

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "ха-ха-ха":

    Какво пак за субсидиите на Възраждане, бе?
    1. Субсидиите тогава се дариха за ин-витро процедури. Сещам се за 2 транша - от 300 000 лв и за 134 000 лв, ако не се лъжа. Има дори статии от медии за тези дарения - жалко, че не мога да публикувам тука линкове. Май има и в Медиапул, и в Стандарт, чко не се лъжа...Намери си ги! Родени са 50 българчета от тези дарения! Бяха и 2017, и 2021 ако не се лъжа...
    2. Къщата на Костадинов е супер малка, той купува само една част от къща-близнак. Купува само около 80 км.м., като плаща около 16 хил. лева и взема банков заем от 199 хил. лева. Той е депутат, както и има бонус към заплатата още няколко хил. лева, защото е председател на партия. Така заплатата му към момента е почти 20 хил. лева. По-предните години му е била малко по-ниска преди последните им увеличения. Но, така или иначе, той си изплаща предварително банковия заем - разбираемо е, нали...щом само едно-годишната му заплата е повече от този заем. Относно цената за тези около 80 кв.м. - ами хич не е платил малко, като знам, в какъв район е...гингерлик, черен път, наоколо само изоставени държавни лозя, бурени...Нищо особено. Трябва да си от Варна, за да знаеш, че там района хич не е добър, камо ли да е скъп.
    3. Дали строи и друга къща - ами, както писах, виж му заплатата и само си прецени, дали не може да започне да си строи къща в не толкова скъпи райони. Още повече, че той кара една никаква кола, не плаща за охрана, за охолен живот и прочие.

    11:03 29.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Еврото не е валута, а оръжие за контрол!

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "След най малко 3 години":

    След 3 години няма да има такава валута: евро! Откъдето дошло там и отишло! Еврото е един купон без покритие! Държава без собствена валута е безгласна колония!

    Коментиран от #35

    11:06 29.12.2025

  • 28 хихи

    4 0 Отговор
    свръхмерки за цени“,ще има а

    ще се нагушат мерачите

    такава е целта.

    11:09 29.12.2025

  • 29 Цък

    10 0 Отговор
    Защо всички “ големи специалисти” си промениха мнението на 180градуса. От няма да има абсолютно никакви проблеми, до олелия. Този път ГЕРП ще отекат. Най вероятно ще остане тяхното правителство и ще си изсърбат това което са надробили.

    11:10 29.12.2025

  • 30 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Поредното пустословие от пустоглав грантоед...
    В главицата на това семпло същество се е оформила гениалната идея, че вкарването на темата за еврото през лятото било грешка, защото вкарващите не съобразили как по Нова година няма да имаме правителство и бюджет...
    Разсмиваща теза на пубер, който още вярва в машината на времето😂😂😂

    11:10 29.12.2025

  • 31 Минувач

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Какво да се активира Костадинов за лева? Подписите за референдума ги събираха през 2023 г., преди близо 3 години...Нали за 3 години назад питаш?
    Още повече, че и тогава и сега не отговаряме на конвергентните изисквания. Кой и как да знае, че ЕС ще ни наложи еврото и ще ни нареди да излъжем за инфлация и дефицит? Та ние бяхме много далеч от изпълнение на условията, както реално сме далеч и сега! Да не говорим, че евро-пуделите ни казват, че всичко било решено през 2007 с подписването на договора. Тоест във всеки един момент, когато решат да нагласят данните ни и са можели да ни вкарат, като казват, че референдумът бил незаконен.
    Дефакто със събирането на подписите за референдума въобще не беше закъсняло всичко...просто КС не отговори на въпроса, дали е незаконен, а розовите се направиха, че го разбират така и всички приключи. Референдумът имаше време да се случи много преди да подадем искане за извънреден конвергентен доклад, той да е положителен и да ни натикат. Въобще нямаше да се стигне до това...но онези не се съобразиха с Конституцията и отмениха референдума.

    11:11 29.12.2025

  • 32 Ми разходете се, чуйте как народа славос

    9 1 Отговор
    Експертите идете разходете из регионите
    и чуйте народа как "благославя" най-големия
    лидер Бойко, чиито приоритет е да вкара държавата в еврозоната!
    Този най-голям лидер, счита народа си за стадо, което той
    вкарва в една н.щастлива пропаднала зона - факт -
    ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОЗОНАТА СА ЗАТЪНАЛИ В ОГРОМНИ
    НИКОГА НЕИЗПЛАТИМИ ДЪЛГОВЕ, та къде е просперитета за държавите?
    "Комисарите" дават загългалки на бюрократите с високи заплати за да
    си правят удоволствията за телата и да си мълчат,
    и слагат кръст на Свободата и Независимостта на народите и държавите.
    Това ли е благоденствието?!

    Дали ще им се получи разтварянето, претопяването на Българите
    и на България в миризливата саламура от брюкселското зеле?!

    Най-големият лидер Бойко - иди и ти душа, ако не те е страх,
    иди по регионите и чуй цветистите "благословии" за себе си.
    Както и попържните по адрес на твоя "розов тапет" начинаещ хотелиер.

    11:11 29.12.2025

  • 33 грешка, глупости

    6 13 Отговор
    Приемането на Еврото е окончателносто скъсване на пъпната връв на България с Москва. Затова толкова ревете. Искате си руското робство, но не искате в Русия.

    Коментиран от #36

    11:13 29.12.2025

  • 34 клю-клю

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "След най малко 3 години":

    Живота няма да спре.Много плачат заради това,че имат затруднение с легализацията на краденото.Е,ще има загуби,няма как.Затова ронят сълзи.

    11:14 29.12.2025

  • 35 Възможно е да няма щастливото евро

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Еврото не е валута, а оръжие за контрол!":

    Обаче фатката е да ни ограбят СПЕСТЯВАНИЯТА
    при превалутирането 2:1 огромни незаличими вреди за народа.
    Това е целта на "приоритета на най-големия лидер Бойко"
    да се ограбят спестяванията на хората,
    да се предадат 70 млрд.лв. на ЕЦБ
    и целия ЗЛАТЕН резерв на България.
    Световната частно финансово-банкова практика сочи, че
    взетото от държавите - никога няма да им се възстанови!
    От дълбоките демократи, нали е ясно кои са извършителите.

    11:17 29.12.2025

  • 36 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "грешка, глупости":

    На калпав Демократ Вълната Му пречи (под вълна разбирай руско влияние, под Демократ - Член)

    11:21 29.12.2025

  • 37 Грую

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Някой задава ли си въпроса,ако нямаше валутен борд сега на какво положение щяхме да бъдем?Та ние се отказахме от лева когато приехме валутния борд.Това не Ви ли е ясно?Крясъците през последния месец против еврото и референдум бяха вдигане на шум в системата.Излязоха в отпуска и шума спря.Секна.Тишина.От еврото не можем по никакъв начин да се откажем,а референдум просто не може да се състои.Всичко е лъжа и измама.За промени в конституцията са нужни 160гласа.А тях никога скоро няма да ги има.

    11:27 29.12.2025

  • 38 Не приемаме просто евротото

    1 3 Отговор
    А приемаметрилионите задлъжнялост и на фалиралите Франция, Италия, Испания, Португалия, Гърция....и допълнителната мизерия от тая задлъжнялост и фалити

    Коментиран от #39

    11:28 29.12.2025

  • 39 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не приемаме просто евротото":

    Шефа каза че ставаме зле като германците, французите и италианците. Чудя се на къде да хващам гората. То тука вече не се издържа!

    11:33 29.12.2025

  • 40 Ивелин Михайлов

    0 1 Отговор
    Имам три сметки, в три различни банки. От никоя от тях не мога да плащам и правя преводи! Прогнозирам, че през февруари още няма да сме се оправили. Реално преходен период няма. Този един месец е колкото да не им издърпат ушите Урсулите.
    Или ще се стигне най-малкото до удължаване на преходния период, или ще избухне гражданска война, нищо добро не ни чака в следващите 2-3 месеца.

    Коментиран от #42, #52

    11:33 29.12.2025

  • 41 Сорогъзници

    1 2 Отговор
    Мисли къде ще се криеш в първите дни не на еврото, а на голямото иху, което очаква Европа, за тогава мисли, че е скоро!

    11:34 29.12.2025

  • 42 и аз имам сметки в три банки

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":

    и нямам проблеми да плащам с никоя от тях. Абе да не би да ти е празна сметката?

    11:35 29.12.2025

  • 43 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    олелия и ти каква пенсионери и търговци са в патова ситуация. Мафията, мошенниците, банките и обменните бюра потриват ръце. Очаквано имотния балон са спука

    Коментиран от #44

    11:35 29.12.2025

  • 44 ма разбира са

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ний ша Ва упрайм":

    800 милиона годишно печелеха банките само от превалутирането лев-евро. Кой ли сега най-много го боли?

    11:37 29.12.2025

  • 45 Ивелин Михайлов

    1 3 Отговор
    Левът ще се върне след 2-3 години след разпада на еврозоната, защото все пак ни трябва някаква валута за разплащания. Неизбежно е. Въпросът е, че инфлацията тогава ще е чудовищна и половината държава ще яде хляб и сол месеци напред.

    Коментиран от #51

    11:39 29.12.2025

  • 46 Българин

    1 1 Отговор
    Кога ще си признаят, че обещанията цените да останат същите няма да се случат?

    Коментиран от #49

    11:39 29.12.2025

  • 47 1357

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "След най малко 3 години":

    Ти сериозно ли мислиш че хората ще спрат да пазаруват щото ще е в евро!???заблудено овчарче

    11:42 29.12.2025

  • 48 Ядец

    2 0 Отговор
    Вземи се скрии! Въвеждането на Еврото вече няма общо с политици, работата е на терен а там са банките и никаква олелия няма да има,ще ви се, няма да стане по този начин!

    11:44 29.12.2025

  • 49 верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Лятото ябълките стигнаха до 6.50-7.00 лева. В момента са 2.50 лв за килограм в същия магазин.

    11:45 29.12.2025

  • 50 Бойко-това е от мен

    2 1 Отговор
    Като протестирате срещу мен и не ме избирате ще ви отмъща с еврозона.Приключих ви!

    11:45 29.12.2025

  • 51 мъда

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":

    През 1989 така ни облъчвахте че всеки момент гадния шовинистичен империалистически капитализъм ще даде фира и ще настъпи комунизъма по всичките земни кълбета. После безславно се спомина ... СССР.

    Коментиран от #54

    11:46 29.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 УдоМача

    1 1 Отговор
    В Бантускотия е така...

    11:50 29.12.2025

  • 54 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "мъда":

    И докъде стигнахме? Цъфнахме и вързахме? Цялата ни икономика се гради на търговия и туризъм. Дори чорапите ти са китайски, както и нacpаните ти гащи на зaдника.

    11:57 29.12.2025

  • 55 Анонимен

    0 0 Отговор
    Така е Петровчо Ганьо, ще имаш голяма Олелия по време на въвеждане на заплащане от левове на евро по време на Пендерунгия и ще викаш: Оллеее, Ооолеее боли, боли ме отзат, боли! Петровчо, направи филмчета по време на Олллееее, Олеее...Болеее, Боли ме....

    12:01 29.12.2025

  • 56 Грета

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Народен съд за еничарите":

    Тук революция не може да се състои.Нали затова вдигнаха шоково заплатите на хората под пагон.Та те и семействата им са половината народ.Махнете малолетните и възрастните,и какво остава за революция?Едно нищо.За каква революция става дума?Администрацията също е назначена от властта и е задоволена.Културния сектор-също.Просто липсват условия за каквато и да е революция.Затова и тук нищо не се случва.Няма как.

    12:06 29.12.2025

