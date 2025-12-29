Петър Ганев: В първите дни след приемането на еврото ще има олелия

Играта на страхове около еврото не е приключила. В първите дни след приемането на еврото ще има олелия. Това заяви в ефира на БНТ Петър Ганев, старши изследовател в ИПИ.

„Отварянето на Закона за еврото беше грешка. По-скоро вкара шум в системата и лятото се говореше извънредно много по темата“, на мнение е той.

„Проблемът, който виждам, е това, което се случи в държавата и това, че нямаме правителство и бюджет. Всички партии са в кампанийна среда, търсят изгода от проблеми. Възможно е да видим свръхреакция от парламентарни играчи – допълнителни, свръхмерки за цени“, допълни Ганев.