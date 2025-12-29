Петър Ганев: В първите дни след приемането на еврото ще има олелия

Играта на страхове около еврото не е приключила. В първите дни след приемането на еврото ще има олелия. Това заяви в ефира на БНТ Петър Ганев, старши изследовател в ИПИ.
„Отварянето на Закона за еврото беше грешка. По-скоро вкара шум в системата и лятото се говореше извънредно много по темата“, на мнение е той.
„Проблемът, който виждам, е това, което се случи в държавата и това, че нямаме правителство и бюджет. Всички партии са в кампанийна среда, търсят изгода от проблеми. Възможно е да видим свръхреакция от парламентарни играчи – допълнителни, свръхмерки за цени“, допълни Ганев.
Оценка 2.9 от 21 гласа.
1 След най малко 3 години
10:29 29.12.2025
2 Интересно
10:30 29.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Не само, че то е в края на съществуването си (вече е загубило над 90% от стойността си - тройно по-бързо от долара) и се присъединяваме, за да плащаме солидарно безобразията на членките на еврозоната!
НО!!! Не случайно има изискване за конвергенция на цените, която не само не беше спазена, дори не беше говорено за нея!
Какво значи това? България е на 60% от средния доход и средните цени в ЕС - това просто означава, че следващата 1-2 години ще настигаме средното в Европа ИЛИ С ДРУГИ ДУМИ ЩЕ ИМА 40% ИНФЛАЦИЯ!!!
Всеки защитник на Еврото трябва да бъде до живот в затвор със строг режим!
10:32 29.12.2025
4 писарката ИПИ
10:33 29.12.2025
5 така е
До коментар #1 от "След най малко 3 години":Но нито Радев нито Костадинов се активираха преди три години, надигнаха глас след като всичко беше прието. Каква полза да искат референдум последните месеци преди приемането на еврото,къде спаха години наред . Всичко е политика, играят в една игра, само едните се правят на лошото ченге, другите на доброто ченге,а двете ченгета яхнали народа.
10:33 29.12.2025
6 Офанзивен дефанзив
10:33 29.12.2025
7 ще има олелия
ама най бедните и болнави мазохисти в ес са свикнали да ги прецакват редовно
10:35 29.12.2025
8 Това е ясно
То заради това и у нас изкуствения интелект няма да навлезе докато не го научат да прехвърля работата на друг изкуствен интелект и да го обвини после за грешките !
За сега у нас този интелект направо бледнее на фона на естествената глупост !
И ...... те така !!!
10:39 29.12.2025
9 Паисий е жив
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":И като приемем еврото, след малък адаптивен период, като се нормализират нещата, като хората почнат да виждат келепира в цялото нещо, ти че се извиниш ли да глупостите, които говориш, или ще се предадеш доброволно на строг тъмничен затвор до края на живота си (каквото е твоето предложение)? Ходих на село за празниците и питах комшийката, възрастна жена - бабо Румяно, какво мислиш за еврото? Тя ми вика - Какво да мисля, откак съм жива смениха парите 4 пъти. Родихме си деца, отгледахме ги, образовахме ги, построихме си домове. Било е и по-леко, било е и много по-тежко, ще поживеем, па ще видим. Я кажи как баба Румяна е по-смела и по-мъдра от младите мрънкащи мъже в тоя сайт?
Коментиран от #11, #21
10:41 29.12.2025
10 Ком
10:43 29.12.2025
11 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "Паисий е жив":Какъв келепир очакваш от Еврото?!
Знаеш ли въобще как "работи" тая валута?! ЕВРОТО ТИ ГАРАНТИРА ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ! А това е най-гнусния възможен данък!
А да приемаш еврото в момент, в който най-големите членки на еврозоната са във финансов и икономически колапс пък е повече от върховна глупост!
10:44 29.12.2025
12 честен ционист
До коментар #1 от "След най малко 3 години":След 3 години ще приемете нулите, само да видим, колко на брой ще са.
10:45 29.12.2025
13 Наташа
10:47 29.12.2025
14 СЛОНА
10:47 29.12.2025
15 ха-ха-ха
До коментар #5 от "така е":Той единия е зает с околосветски пътешествия на гърба на народа,а другия вече втора къща на брега на морето строи от субсидиите които щеше да връща....а такива като вас си мислите че мислят за вас 😁
10:47 29.12.2025
16 ЕДГАР КЕЙСИ
10:49 29.12.2025
17 ЛЮБЕ
10:55 29.12.2025
18 Стефанов
До коментар #7 от "ще има олелия":Те избирачи са толкова тъпи че цза съжаление пак ще преизберат Бойко и Пеевски
10:56 29.12.2025
19 Не,че нещо,ама...
10:57 29.12.2025
20 Магаз
10:57 29.12.2025
21 референдума
До коментар #9 от "Паисий е жив":А защо като "Я кажи как баба Румяна е по-смела и по-мъдра", не се направи Референдум? Тогава можеше народа да си каже думата и да си носи теглото! Сега е явно "предаден"!
10:59 29.12.2025
22 Народен съд за еничарите
10:59 29.12.2025
23 Иван
11:01 29.12.2025
24 Реалист
До коментар #1 от "След най малко 3 години":По-важно е, че цените НЯМА ДА СКАЧАТ и хората ще разберат това бързо, та тия жреци няма да проповядват идеите си повече
11:02 29.12.2025
25 Минувач
До коментар #15 от "ха-ха-ха":Какво пак за субсидиите на Възраждане, бе?
1. Субсидиите тогава се дариха за ин-витро процедури. Сещам се за 2 транша - от 300 000 лв и за 134 000 лв, ако не се лъжа. Има дори статии от медии за тези дарения - жалко, че не мога да публикувам тука линкове. Май има и в Медиапул, и в Стандарт, чко не се лъжа...Намери си ги! Родени са 50 българчета от тези дарения! Бяха и 2017, и 2021 ако не се лъжа...
2. Къщата на Костадинов е супер малка, той купува само една част от къща-близнак. Купува само около 80 км.м., като плаща около 16 хил. лева и взема банков заем от 199 хил. лева. Той е депутат, както и има бонус към заплатата още няколко хил. лева, защото е председател на партия. Така заплатата му към момента е почти 20 хил. лева. По-предните години му е била малко по-ниска преди последните им увеличения. Но, така или иначе, той си изплаща предварително банковия заем - разбираемо е, нали...щом само едно-годишната му заплата е повече от този заем. Относно цената за тези около 80 кв.м. - ами хич не е платил малко, като знам, в какъв район е...гингерлик, черен път, наоколо само изоставени държавни лозя, бурени...Нищо особено. Трябва да си от Варна, за да знаеш, че там района хич не е добър, камо ли да е скъп.
3. Дали строи и друга къща - ами, както писах, виж му заплатата и само си прецени, дали не може да започне да си строи къща в не толкова скъпи райони. Още повече, че той кара една никаква кола, не плаща за охрана, за охолен живот и прочие.
11:03 29.12.2025
27 Еврото не е валута, а оръжие за контрол!
До коментар #1 от "След най малко 3 години":След 3 години няма да има такава валута: евро! Откъдето дошло там и отишло! Еврото е един купон без покритие! Държава без собствена валута е безгласна колония!
11:06 29.12.2025
28 хихи
ще се нагушат мерачите
такава е целта.
11:09 29.12.2025
29 Цък
11:10 29.12.2025
30 Тити на Кака
В главицата на това семпло същество се е оформила гениалната идея, че вкарването на темата за еврото през лятото било грешка, защото вкарващите не съобразили как по Нова година няма да имаме правителство и бюджет...
Разсмиваща теза на пубер, който още вярва в машината на времето😂😂😂
11:10 29.12.2025
31 Минувач
До коментар #5 от "така е":Какво да се активира Костадинов за лева? Подписите за референдума ги събираха през 2023 г., преди близо 3 години...Нали за 3 години назад питаш?
Още повече, че и тогава и сега не отговаряме на конвергентните изисквания. Кой и как да знае, че ЕС ще ни наложи еврото и ще ни нареди да излъжем за инфлация и дефицит? Та ние бяхме много далеч от изпълнение на условията, както реално сме далеч и сега! Да не говорим, че евро-пуделите ни казват, че всичко било решено през 2007 с подписването на договора. Тоест във всеки един момент, когато решат да нагласят данните ни и са можели да ни вкарат, като казват, че референдумът бил незаконен.
Дефакто със събирането на подписите за референдума въобще не беше закъсняло всичко...просто КС не отговори на въпроса, дали е незаконен, а розовите се направиха, че го разбират така и всички приключи. Референдумът имаше време да се случи много преди да подадем искане за извънреден конвергентен доклад, той да е положителен и да ни натикат. Въобще нямаше да се стигне до това...но онези не се съобразиха с Конституцията и отмениха референдума.
11:11 29.12.2025
32 Ми разходете се, чуйте как народа славос
и чуйте народа как "благославя" най-големия
лидер Бойко, чиито приоритет е да вкара държавата в еврозоната!
Този най-голям лидер, счита народа си за стадо, което той
вкарва в една н.щастлива пропаднала зона - факт -
ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОЗОНАТА СА ЗАТЪНАЛИ В ОГРОМНИ
НИКОГА НЕИЗПЛАТИМИ ДЪЛГОВЕ, та къде е просперитета за държавите?
"Комисарите" дават загългалки на бюрократите с високи заплати за да
си правят удоволствията за телата и да си мълчат,
и слагат кръст на Свободата и Независимостта на народите и държавите.
Това ли е благоденствието?!
Дали ще им се получи разтварянето, претопяването на Българите
и на България в миризливата саламура от брюкселското зеле?!
Най-големият лидер Бойко - иди и ти душа, ако не те е страх,
иди по регионите и чуй цветистите "благословии" за себе си.
Както и попържните по адрес на твоя "розов тапет" начинаещ хотелиер.
11:11 29.12.2025
33 грешка, глупости
11:13 29.12.2025
34 клю-клю
До коментар #1 от "След най малко 3 години":Живота няма да спре.Много плачат заради това,че имат затруднение с легализацията на краденото.Е,ще има загуби,няма как.Затова ронят сълзи.
11:14 29.12.2025
35 Възможно е да няма щастливото евро
До коментар #27 от "Еврото не е валута, а оръжие за контрол!":Обаче фатката е да ни ограбят СПЕСТЯВАНИЯТА
при превалутирането 2:1 огромни незаличими вреди за народа.
Това е целта на "приоритета на най-големия лидер Бойко"
да се ограбят спестяванията на хората,
да се предадат 70 млрд.лв. на ЕЦБ
и целия ЗЛАТЕН резерв на България.
Световната частно финансово-банкова практика сочи, че
взетото от държавите - никога няма да им се възстанови!
От дълбоките демократи, нали е ясно кои са извършителите.
11:17 29.12.2025
36 хихи
До коментар #33 от "грешка, глупости":На калпав Демократ Вълната Му пречи (под вълна разбирай руско влияние, под Демократ - Член)
11:21 29.12.2025
37 Грую
До коментар #5 от "така е":Някой задава ли си въпроса,ако нямаше валутен борд сега на какво положение щяхме да бъдем?Та ние се отказахме от лева когато приехме валутния борд.Това не Ви ли е ясно?Крясъците през последния месец против еврото и референдум бяха вдигане на шум в системата.Излязоха в отпуска и шума спря.Секна.Тишина.От еврото не можем по никакъв начин да се откажем,а референдум просто не може да се състои.Всичко е лъжа и измама.За промени в конституцията са нужни 160гласа.А тях никога скоро няма да ги има.
11:27 29.12.2025
38 Не приемаме просто евротото
11:28 29.12.2025
39 така е
До коментар #38 от "Не приемаме просто евротото":Шефа каза че ставаме зле като германците, французите и италианците. Чудя се на къде да хващам гората. То тука вече не се издържа!
11:33 29.12.2025
40 Ивелин Михайлов
Или ще се стигне най-малкото до удължаване на преходния период, или ще избухне гражданска война, нищо добро не ни чака в следващите 2-3 месеца.
11:33 29.12.2025
41 Сорогъзници
11:34 29.12.2025
42 и аз имам сметки в три банки
До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":и нямам проблеми да плащам с никоя от тях. Абе да не би да ти е празна сметката?
11:35 29.12.2025
43 Ний ша Ва упрайм
11:35 29.12.2025
44 ма разбира са
До коментар #43 от "Ний ша Ва упрайм":800 милиона годишно печелеха банките само от превалутирането лев-евро. Кой ли сега най-много го боли?
11:37 29.12.2025
45 Ивелин Михайлов
11:39 29.12.2025
46 Българин
11:39 29.12.2025
47 1357
До коментар #1 от "След най малко 3 години":Ти сериозно ли мислиш че хората ще спрат да пазаруват щото ще е в евро!???заблудено овчарче
11:42 29.12.2025
48 Ядец
11:44 29.12.2025
49 верно ли
До коментар #46 от "Българин":Лятото ябълките стигнаха до 6.50-7.00 лева. В момента са 2.50 лв за килограм в същия магазин.
11:45 29.12.2025
50 Бойко-това е от мен
11:45 29.12.2025
51 мъда
До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":През 1989 така ни облъчвахте че всеки момент гадния шовинистичен империалистически капитализъм ще даде фира и ще настъпи комунизъма по всичките земни кълбета. После безславно се спомина ... СССР.
11:46 29.12.2025
53 УдоМача
11:50 29.12.2025
54 Ивелин Михайлов
До коментар #51 от "мъда":И докъде стигнахме? Цъфнахме и вързахме? Цялата ни икономика се гради на търговия и туризъм. Дори чорапите ти са китайски, както и нacpаните ти гащи на зaдника.
11:57 29.12.2025
55 Анонимен
12:01 29.12.2025
56 Грета
До коментар #22 от "Народен съд за еничарите":Тук революция не може да се състои.Нали затова вдигнаха шоково заплатите на хората под пагон.Та те и семействата им са половината народ.Махнете малолетните и възрастните,и какво остава за революция?Едно нищо.За каква революция става дума?Администрацията също е назначена от властта и е задоволена.Културния сектор-също.Просто липсват условия за каквато и да е революция.Затова и тук нищо не се случва.Няма как.
12:06 29.12.2025