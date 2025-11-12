Единодушно и без дебат ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор

Прокурорската колегия на ВСС освободи Даниела Талева от функцията прокурор, който разследва престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници.
Освобождаването се счита от 7 декември, когато изтича двегодишният мандат, който е определен за ад хок прокурора, посочи БНТ.
Решението на Прокурорската колегия се изпраща на Съдийската, която би следвало да възстанови Талева като съдия в СГС.
Решението беше взето единодушно и без дебат.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #2
13:20 12.11.2025
2 Луцифер
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Ад хол прокурор- прокурор на Ада
13:26 12.11.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Питам, защото предпочитам да е написано на БЪЛГАРСКИ...
13:28 12.11.2025
4 Отново ще влезем в новините
13:28 12.11.2025