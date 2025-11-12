Новини
България »
Единодушно и без дебат ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор

Единодушно и без дебат ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор

12 Ноември, 2025 13:16 470 4

  • даниела талева-
  • всс-
  • ad hoc-
  • освободи-
  • прокурор ad hoc

Решението на Прокурорската колегия се изпраща на Съдийската, която би следвало да възстанови Талева като съдия в СГС

Единодушно и без дебат ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на ВСС освободи Даниела Талева от функцията прокурор, който разследва престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници.

Освобождаването се счита от 7 декември, когато изтича двегодишният мандат, който е определен за ад хок прокурора, посочи БНТ.

Решението на Прокурорската колегия се изпраща на Съдийската, която би следвало да възстанови Талева като съдия в СГС.

Решението беше взето единодушно и без дебат.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор
    "Ад хок"..на м.акя ви фу..ката англоговоряща...

    Коментиран от #2

    13:20 12.11.2025

  • 2 Луцифер

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ад хол прокурор- прокурор на Ада

    13:26 12.11.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Това "ад хок" има ли българско наименование или ПАК ще се дупппим пред господарите?
    Питам, защото предпочитам да е написано на БЪЛГАРСКИ...

    13:28 12.11.2025

  • 4 Отново ще влезем в новините

    4 1 Отговор
    ВСС с отдавна изтекъл мандат освобождава ад хок прокурор с изтичащ мандат в момент, в който е образувал досъдебно производство срещу главен прокурор с изтекъл мандат, и то без дебат! Така съвсем по Оруеловски се оказва, че всички мандати са изтекли, но някои са по-изтекли. 😄😄😄😄

    13:28 12.11.2025

