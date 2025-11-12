Единодушно и без дебат ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор

Прокурорската колегия на ВСС освободи Даниела Талева от функцията прокурор, който разследва престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници.

Освобождаването се счита от 7 декември, когато изтича двегодишният мандат, който е определен за ад хок прокурора, посочи БНТ.

Решението на Прокурорската колегия се изпраща на Съдийската, която би следвало да възстанови Талева като съдия в СГС.

Решението беше взето единодушно и без дебат.