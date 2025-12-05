Новини
Лацио елиминира Милан и продължава към четвъртфиналите за Купата на Италия

5 Декември, 2025 06:30

По-рано през деня Болоня елиминира с 2-1 Парма

Лацио елиминира Милан и продължава към четвъртфиналите за Купата на Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лацио се класира за четвъртфиналите на Купата на Италия, след като победи Милан с минималното 1:0. Герой за „бианкочелестите“ стана капитанът Матия Дзакани, който се разписа в 80-ата минута и донесе ценен успех. В следващата фаза римляните ще се изправят срещу Болоня.

Мачът започна активно за Лацио. Още в 4-ата минута Тома Башич опита удар от пряк свободен удар, но техничното му изпълнение не намери целта. В 24-ата минута хърватинът отново бе близо до гол, само че и този път топката профуча покрай вратата на Майк Менян.

Малко по-късно, грешка на Алексис Салемакерс в 33-ата минута позволи на Валентин Кастеянос да стреля от границата на наказателното поле, но Менян отново реагира отлично и предотврати откриването на резултата. Милан получи първо сериозен шанс чрез Рубен Лофтъс-Чийк, който потърси изненада с удар с пета, но Христо Мандас не бе затруднен.

Лацио елиминира Милан и продължава към четвъртфиналите за Купата на Италия

След почивката „росонерите“ се опитаха да наложат натиск. В 51-ата минута Первис Еступинян центрира отлично, но Лофтъс-Чийк не успя да отправи точен удар с глава. И двата отбора стигнаха до добри ситуации, но липсваше последният точен пас или завършващ удар.

В 80-ата минута Лацио нанесе своя удар. След корнер, изпълнен от Нуно Тавареш, Матия Дзакани се измъкна в наказателното поле и с прецизен удар с глава прати топката в левия ъгъл на Менян за 1:0.

В добавеното време Милан бе на сантиметри от изравняване, но Кристиан Пулишич не успя да преодолее Мандас, който се намеси навреме и запази аванса на домакините. Това се оказа и последният шанс за „росонерите“ да останат в турнира.




