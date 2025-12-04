Новини
България »
Хората отново излязоха в провинцията с искане за оставка на правителството

4 Декември, 2025 21:49 880 43

Антиправителствените протести продължават

Хората отново излязоха в провинцията с искане за оставка на правителството - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест се проведе и в Хасково. Стотици поискаха оставка на правителството. Хората се обявиха и за по-високи доходи. Заплатите в региона са сред най-ниските в страната, съобщи БНТ.

Оставката на правителството поискаха и в Пловдив. Сред протестиращите бяха и представители на политическа партия „Възраждане“.

Протест за оставка на правителството се състоя пред съдебната палата във Велико Търново. Протестът е заявен пред органите на реда в града в законовия срок от ПП “Възраждане“.

С плакати „Мафията – вън“ и призиви за оставка, протестиращите застанаха на тротоара пред съдебната палата. На място имаше засилено полицейско присъствие. Главната улица не беше затворена, движението не беше ограничено. Това е третият протест във Велико Търново с настоявания за оставка на властта от началото на седмицата.

И Бургас демонстрираха разочарованието си от управляващите. По думите на протестиращите голямата инфлация, несправянето с водната криза и желанието на много млади хора на напуснат страната са сред най-сериозните проблеми.

Във Варна също имаше протест. Той беше организиран през социалните мрежи. За него обаче нямаше подадена официална информация в Областната дирекция на полицията. Недоволните се събраха до сградата на Съдебната палата, скандирайки "Оставка" и "Искаме си лева".

В Смолян протестът също организиран от активисти на партия Възраждане. И там се чуха възгласи "Оставка". Протестиращите минаха в шествие по пешеходната зона на града, а след това, съпроводени от полицейски коли, преминаха по централния булевард България, като блокираха за кратко движението.

Жители Враца излязоха тази вечер на протест. Сборният пункт беше на площад „Суми“. Протестът беше организиран във Фейсбук, с обява в групата „Протести Враца“. Заявление за него е подадено от ПП „Възраждане“, казаха за БТА от общинска администрация.

Със скандирания „Мутри – вън“, „Оставка“, „Българи – юнаци“ и „Искаме си лева“ шествието премина по централната пешеходна улица и стигна до сградата на Община Враца. Там освиркванията и скандиранията продължиха, а в края множеството изпя българския химн, след което Искрен Дилов обяви, че ще има нов протест в неделя.

Част от протестиращите си тръгнаха, а друга продължи към кооперацията, където живее кметът на Враца. С освирквания и викове „Оставка“ недоволните врачани останаха на място още около 20 минути. Протестът бе охраняван от служители на полицията.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    15 8 Отговор
    Цяла България излезе срещу Мафията.

    Коментиран от #2, #5, #6, #13, #15, #25, #27

    21:50 04.12.2025

  • 2 Ку-ку

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сигурно е така щом го казваш, ама като гледам уличните кучета и котки са повече от протестиращите.... 🤣🤣🤣

    21:52 04.12.2025

  • 3 гражданин

    11 6 Отговор
    ДОКАТО ТИКВИ И СВИНИ СА НА ВЛАСТ , ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ НИКОГА НЯМА ДА ВЛЕЗЕ В ЧАС !

    21:52 04.12.2025

  • 4 Яшар

    15 0 Отговор
    Нека протестират хората . Във всяка община,град или село има пипала на октопода-Бг мафия

    21:53 04.12.2025

  • 5 оня с питон.я

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ппдб се кротнаха. Шиши им подхвърли кокалче.

    21:53 04.12.2025

  • 6 Име

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бойко, ще хвърли кърпичката, като не вкара в еврозоната. Това правителство е обречено....

    21:54 04.12.2025

  • 7 Британия

    7 6 Отговор
    България е потънала в герберска смрад и кастрирани пудели който си мислят че ще направят нещо с тези жалки протести

    21:55 04.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Британия

    2 4 Отговор
    2026 година мисля да я посрещна подобаващо

    21:57 04.12.2025

  • 11 Янко Петров и Армян Бабикян

    5 3 Отговор
    И 2013 излизахме и кво се промени

    21:57 04.12.2025

  • 12 Наблюдател

    7 7 Отговор
    Време е за Възраждане!

    21:57 04.12.2025

  • 13 ВЕЛИНСКИ

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В КАКЪВ СМИСЪЛ......
    АПРОПО....АМИ ТО ПОВЕЧЕ
    БУНТОВНИЦИ ИМАШЕ
    НА ПРОТЕСТ КОГАТО
    МАКЕТО УБИ КУЧЕТО МАЯ.....,МАЙ...
    Е БЕЗ ДА БРОИМ ПЕНЬЮАРИТЕ НА 01.12.

    21:58 04.12.2025

  • 14 Хмхмхмхмхм

    6 7 Отговор
    Значи, ще подкрепя всеки протест за оставане на бг лев като българска национална валута, само при 1 положение- костадин костадинов- лидерът на пп атаа, да даде публично обяснение чрез медиите защо държи всичките си спестявания в евро, а не в лева- какъв е неговият икономически, политичесски и финансов аргумент за това негово решение относно ЛИЧНИТЕ му финанси. Най- много мразя фарисеите и лицемерите....

    Коментиран от #29, #37

    21:58 04.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пловдив

    12 0 Отговор
    Абе заврете си тая дума "провинция" - знаете къде!!!!!!!!!!!!!?!!!!! Престанете да наричате "провинция" градове, които са хиляда пъти по-стойностни от Голямото село!!!!!

    Коментиран от #31, #35

    21:58 04.12.2025

  • 17 Буха ха

    7 5 Отговор
    Има протести в Банкя пред Тулупови

    Коментиран от #28

    21:58 04.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тити

    5 4 Отговор
    С мафиотите от Герб и Дпс е свършено.

    21:59 04.12.2025

  • 20 Има

    5 4 Отговор
    по 20 на оръфляци пред кметствата в областите градове.

    Хората ги подминават като стари коловози.

    Ченгетата , които ги охраняват , са повече.

    21:59 04.12.2025

  • 21 Горски

    7 4 Отговор
    Сапунчо напират за нови избори...Мамини душици, знаете ли как ще ви провиснат ченетата, след като видите резултатите??? Самият ви тартор ви нарече шарлатани, а народът позорно ви изрита от властта....Смятате, че безчинстващите лумпени по площадите ще ви върнат на бял кон? Интелигентните хора които с право протестираха срещу бюджета си дадоха сметка, че са използвани политически и останаха по една шепа хора в посочените градове. Поздравление към полицията, не се поддаде на провокациите на хулиганите от ППДБ Боец, Величие, МЕЧ. А когато ви ограбва Радев с 1 000 000 на ден защо не протестирахте, а когато за 9 дена Асен изхарчи 9 000 000 защо не протестирахте? Намаляване брая на депутатите, намаляване на заплащането им, свикване на ВНС и промяна на изборнята с-ма. Да напомня целите. При изборите се препенва обществото и тинята изплува винаги отгоре. Такива са физикохимичните закони. Те са безмилостни! Виждали ли сте какви баталии стават в Париж по време на протести?

    Коментиран от #26

    22:00 04.12.2025

  • 22 оня с питон.я

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Ганю ще освирепее. Ще му изпразнят резервоара и хладилника.

    22:00 04.12.2025

  • 23 Точен

    5 2 Отговор
    Във Варна протестът беше организиран от ВЪЗРАЖДАНЕ и независими граждани. Протестът беше от около 400 -500 души, започна от Катедралата, мина през "Княз Борис", "Сливница" и "8-ми Приморски полк". Основното скандиране беше "Оставка", но и "Всички прасета за мезета", "Шиши вън", но и "Шиши вътре на топло", както и "Искаме си лева". Прозападните медии широко отразиха редките протести на ПП/ДБ, но "пропуснаха политкоректно" протеста на ВЪЗРАЖДАНЕ. А да видим дали ПП/ДБ пак няма да се "сглобят" с НН Новия бардак...

    22:00 04.12.2025

  • 24 Емигрант

    5 4 Отговор
    Хубаво е уфцете които не гласуват и гуведата, които за пари продадоха гласа си да се събудят.
    Иначе 500 години ще ви управляват нискоинтелигентни мафиоти!

    Време е за Възраждане!!!

    22:00 04.12.2025

  • 25 ИСТИНАТА

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Колкото и да протестирате, Борисов пак ще спечели изборите, като пак ги фалшифицира. Докато има стотици хиляди фалшиви "мъртви души" във фалшивите избирателни списъци!

    22:03 04.12.2025

  • 26 ПеПер асо-Де Билите

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Кристали, парапети,кеш, пудели,пенюар- смях в залата

    22:03 04.12.2025

  • 27 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    5 ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ

    22:04 04.12.2025

  • 28 09876

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Буха ха":

    Протеста протича под лозунга:
    Асен не е ГЕЙ 🥳

    22:05 04.12.2025

  • 29 Точен

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хмхмхмхмхм":

    Ако съм на мястото на Костадинов, ще те съдя за клевета. Всичките спестявания на Костадинов са в левове, той си го вписа в Декларацията за имущество и средства. Съдебната палата го потвърди. Така че евтините клевети са за сметка на твоя злобен мозък...

    Коментиран от #36

    22:05 04.12.2025

  • 30 Новини от последните минути

    4 4 Отговор
    Борисов се показа като истински мъж и излезе при протестиращите пред дома си. Каза им човешки и нормално че при партия ГЕРБ няма грабеж! За липсващите милиарди да попитат министерствата на ИТН - на транспорта и здравеопазването и къде са милиардите от обществените поръчки! Публикувал е снимка преди 40 минути от разговора си с хората пред дома си.

    Коментиран от #38, #40

    22:06 04.12.2025

  • 31 бих добавил

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пловдив":

    Най-вероятно ти знаеш къде си го з.вираш. Всички с.ляни дойдохте в София с претенции за паркиране и нужда от доходи. Хайде който от къде е.

    22:06 04.12.2025

  • 32 Промяна

    1 1 Отговор
    5 ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ ВИЖДАМ САМО НЯКАКВИ ГАДОСТИ НАДРАСКАНИ ХОРА НЯМА

    22:06 04.12.2025

  • 33 Хахахаха

    1 3 Отговор
    Ъъъъ ясно. Значи искат проруско правителство! Колко са ви платили копейки?

    22:07 04.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Аззз

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пловдив":

    10 точки! "Провинция" -знаете ли журналистчета, какво значи?? :D

    22:08 04.12.2025

  • 36 Хмхмхмхмхм

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Точен":

    ...Ако съм на мястото на Костадинов, ще те съдя за клевета.... Ми нека ме съди- ха, де- аз съм практикуващ юрист, за разлика от него, да не говорим, че пред съда няма такива нещо като банкова тайна, понимаеш....

    22:11 04.12.2025

  • 37 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хмхмхмхмхм":

    Ти още не си разбрал: евро или долари или паунди все е хубаво. Но България се вкарва в еврозоната, за да се позволи на управляващите да теглят заеми без ограничения. Тези пари няма да са за нас, а за техните семейства. А ти, аз, всички ние и децата ни ще ги изплащаме

    Коментиран от #42

    22:11 04.12.2025

  • 38 Буха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Новини от последните минути":

    Абсолютен фейк, кажете повече снимки, да се види селската му физиономия, ама никъде не е излизал, тресе се от страх тоя простак

    Коментиран от #41

    22:15 04.12.2025

  • 39 Мария

    0 0 Отговор
    Повечето от протестиращите в София бяха между 14 и 18 години, бяха за да правят селфита. Ако, ДС свали правителството и има предсрочни избори, тези няма да гласуват, както не работят. За тях живота е тик-ток, трева и поза. Имаше много, като мен, които за да видят, и когато от сцената започнаха да нахъсват хората с крясъци "оставка", "кой не скача е дебел", "долу шиши" и т.н. мнозинството си тръгна, аз също.По-късно са се разшетали платените вандали, инструктирани от мирчев, водени от петков и платени от черепа, бобокови и други ДС олигарси, а Z-ките са тичаха да снимат клипчета. Това беше "великия" протест.

    22:16 04.12.2025

  • 40 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Новини от последните минути":

    ЕТО ТОВА Е ЛИДЕР 20 ГОДИНИ 20 ГОДИНИ ВОДИ БЪЛГАРИЯ НАПРЕД НЕ СЕ СТРАХУВА ОТ НИКОГО ИЗЛЕЗЕ ПРИ ТЕЗИ ГОВОРИ С ТЯХ ТЕ ГО СЛУШАХА И СТАНАХА МИРНИ ПРАТИ ГИ В ДРАГАЛЕВЦИ ПРЕД ДОМА НА СЛАВИ ТРИФОНОВ ТОЙ ДА ОБЯСНИ КЪДЕ СА МИЛИАРДИТЕ БОРИСОВ НЯМА НУЖДА ДА КРАДЕ А КРАДАТ ЧАЛГА ГНУCOТИИ И ЧЕРВЕНИТЕ А УПРАВЛЯВА С ТЯХ ЗАЩОТО НЯМА МНОЗИНСТВО А ТЕ КРАДАТ И ЩЕ ПОНЕСАТ ОТГОВОРНОСТ

    22:18 04.12.2025

  • 41 Ми отвори официалния сайт на ГЕРБ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Буха ха":

    И неговия личен профил и ще видиш много снимки. Дори се здрависа с някои и ги информира кой краде! Гнусни чалга отпадъци и червените лапачи

    22:19 04.12.2025

  • 42 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха":

    Виж сега, всяко общество се състои от РАЗЛИЧНИ индивиди. Всеки живее по начина, който е избрал, Моят начин е да завися възможно най- малко от тъпанарските политически решение на 240тте в НС. Но- МРАЗЯ и лъжата, и лицемерието. Живей си живота , но остави и другите да живеяъ техния си живот, по техния начин. Не давай непоискани съвети., не учи на /ум и разум/, защото другите може да са учили в университет каква е същността на политичесите партии и че тя няма нищо общо с това, което ти си въобразяваш. Намери онлайн учебника по конституционно право на проф.Емилия Друмева и прочети всичко , което пише в него, за политическите партии. След това го осмисли, но се страхувам, че може да получиш тотален срив в идеалистичните ти представи за същността и целите им...Аз не гласувам, защото знам какво пише в този учебник и не вярвам на нито една политическа партия. Няма да допусна кримиконтингент да управлява България чрез моя избирателен глас. Сега ти си ход...

    22:20 04.12.2025

  • 43 МЛАДЕЖИ

    0 0 Отговор
    КОЙТО НЕ ИЗЛИЗА Е ЛЕВАК.

    22:20 04.12.2025

