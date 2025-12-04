Хората отново излязоха в провинцията с искане за оставка на правителството

Протест се проведе и в Хасково. Стотици поискаха оставка на правителството. Хората се обявиха и за по-високи доходи. Заплатите в региона са сред най-ниските в страната, съобщи БНТ.

Оставката на правителството поискаха и в Пловдив. Сред протестиращите бяха и представители на политическа партия „Възраждане“.

Протест за оставка на правителството се състоя пред съдебната палата във Велико Търново. Протестът е заявен пред органите на реда в града в законовия срок от ПП “Възраждане“.

С плакати „Мафията – вън“ и призиви за оставка, протестиращите застанаха на тротоара пред съдебната палата. На място имаше засилено полицейско присъствие. Главната улица не беше затворена, движението не беше ограничено. Това е третият протест във Велико Търново с настоявания за оставка на властта от началото на седмицата.

И Бургас демонстрираха разочарованието си от управляващите. По думите на протестиращите голямата инфлация, несправянето с водната криза и желанието на много млади хора на напуснат страната са сред най-сериозните проблеми.

Във Варна също имаше протест. Той беше организиран през социалните мрежи. За него обаче нямаше подадена официална информация в Областната дирекция на полицията. Недоволните се събраха до сградата на Съдебната палата, скандирайки "Оставка" и "Искаме си лева".

В Смолян протестът също организиран от активисти на партия Възраждане. И там се чуха възгласи "Оставка". Протестиращите минаха в шествие по пешеходната зона на града, а след това, съпроводени от полицейски коли, преминаха по централния булевард България, като блокираха за кратко движението.

Жители Враца излязоха тази вечер на протест. Сборният пункт беше на площад „Суми“. Протестът беше организиран във Фейсбук, с обява в групата „Протести Враца“. Заявление за него е подадено от ПП „Възраждане“, казаха за БТА от общинска администрация.

Със скандирания „Мутри – вън“, „Оставка“, „Българи – юнаци“ и „Искаме си лева“ шествието премина по централната пешеходна улица и стигна до сградата на Община Враца. Там освиркванията и скандиранията продължиха, а в края множеството изпя българския химн, след което Искрен Дилов обяви, че ще има нов протест в неделя.

Част от протестиращите си тръгнаха, а друга продължи към кооперацията, където живее кметът на Враца. С освирквания и викове „Оставка“ недоволните врачани останаха на място още около 20 минути. Протестът бе охраняван от служители на полицията.