Хората отново излязоха в провинцията с искане за оставка на правителството

Протест се проведе и в Хасково. Стотици поискаха оставка на правителството. Хората се обявиха и за по-високи доходи. Заплатите в региона са сред най-ниските в страната, съобщи БНТ.
Оставката на правителството поискаха и в Пловдив. Сред протестиращите бяха и представители на политическа партия „Възраждане“.
Протест за оставка на правителството се състоя пред съдебната палата във Велико Търново. Протестът е заявен пред органите на реда в града в законовия срок от ПП “Възраждане“.
С плакати „Мафията – вън“ и призиви за оставка, протестиращите застанаха на тротоара пред съдебната палата. На място имаше засилено полицейско присъствие. Главната улица не беше затворена, движението не беше ограничено. Това е третият протест във Велико Търново с настоявания за оставка на властта от началото на седмицата.
И Бургас демонстрираха разочарованието си от управляващите. По думите на протестиращите голямата инфлация, несправянето с водната криза и желанието на много млади хора на напуснат страната са сред най-сериозните проблеми.
Във Варна също имаше протест. Той беше организиран през социалните мрежи. За него обаче нямаше подадена официална информация в Областната дирекция на полицията. Недоволните се събраха до сградата на Съдебната палата, скандирайки "Оставка" и "Искаме си лева".
В Смолян протестът също организиран от активисти на партия Възраждане. И там се чуха възгласи "Оставка". Протестиращите минаха в шествие по пешеходната зона на града, а след това, съпроводени от полицейски коли, преминаха по централния булевард България, като блокираха за кратко движението.
Жители Враца излязоха тази вечер на протест. Сборният пункт беше на площад „Суми“. Протестът беше организиран във Фейсбук, с обява в групата „Протести Враца“. Заявление за него е подадено от ПП „Възраждане“, казаха за БТА от общинска администрация.
Със скандирания „Мутри – вън“, „Оставка“, „Българи – юнаци“ и „Искаме си лева“ шествието премина по централната пешеходна улица и стигна до сградата на Община Враца. Там освиркванията и скандиранията продължиха, а в края множеството изпя българския химн, след което Искрен Дилов обяви, че ще има нов протест в неделя.
Част от протестиращите си тръгнаха, а друга продължи към кооперацията, където живее кметът на Враца. С освирквания и викове „Оставка“ недоволните врачани останаха на място още около 20 минути. Протестът бе охраняван от служители на полицията.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #5, #6, #13, #15, #25, #27
21:50 04.12.2025
2 Ку-ку
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сигурно е така щом го казваш, ама като гледам уличните кучета и котки са повече от протестиращите.... 🤣🤣🤣
21:52 04.12.2025
3 гражданин
21:52 04.12.2025
4 Яшар
21:53 04.12.2025
5 оня с питон.я
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ппдб се кротнаха. Шиши им подхвърли кокалче.
21:53 04.12.2025
6 Име
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бойко, ще хвърли кърпичката, като не вкара в еврозоната. Това правителство е обречено....
21:54 04.12.2025
7 Британия
21:55 04.12.2025
10 Британия
21:57 04.12.2025
21:57 04.12.2025
12 Наблюдател
21:57 04.12.2025
13 ВЕЛИНСКИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В КАКЪВ СМИСЪЛ......
АПРОПО....АМИ ТО ПОВЕЧЕ
БУНТОВНИЦИ ИМАШЕ
НА ПРОТЕСТ КОГАТО
МАКЕТО УБИ КУЧЕТО МАЯ.....,МАЙ...
Е БЕЗ ДА БРОИМ ПЕНЬЮАРИТЕ НА 01.12.
21:58 04.12.2025
14 Хмхмхмхмхм
Коментиран от #29, #37
21:58 04.12.2025
16 Пловдив
Коментиран от #31, #35
21:58 04.12.2025
17 Буха ха
Коментиран от #28
21:58 04.12.2025
19 Тити
21:59 04.12.2025
20 Има
Хората ги подминават като стари коловози.
Ченгетата , които ги охраняват , са повече.
21:59 04.12.2025
21 Горски
Коментиран от #26
22:00 04.12.2025
22 оня с питон.я
До коментар #9 от "Сатана Z":Ганю ще освирепее. Ще му изпразнят резервоара и хладилника.
22:00 04.12.2025
23 Точен
22:00 04.12.2025
24 Емигрант
Иначе 500 години ще ви управляват нискоинтелигентни мафиоти!
Време е за Възраждане!!!
22:00 04.12.2025
25 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Колкото и да протестирате, Борисов пак ще спечели изборите, като пак ги фалшифицира. Докато има стотици хиляди фалшиви "мъртви души" във фалшивите избирателни списъци!
22:03 04.12.2025
26 ПеПер асо-Де Билите
До коментар #21 от "Горски":Кристали, парапети,кеш, пудели,пенюар- смях в залата
22:03 04.12.2025
27 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":5 ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ
22:04 04.12.2025
28 09876
До коментар #17 от "Буха ха":Протеста протича под лозунга:
Асен не е ГЕЙ 🥳
22:05 04.12.2025
29 Точен
До коментар #14 от "Хмхмхмхмхм":Ако съм на мястото на Костадинов, ще те съдя за клевета. Всичките спестявания на Костадинов са в левове, той си го вписа в Декларацията за имущество и средства. Съдебната палата го потвърди. Така че евтините клевети са за сметка на твоя злобен мозък...
Коментиран от #36
22:05 04.12.2025
30 Новини от последните минути
Коментиран от #38, #40
22:06 04.12.2025
31 бих добавил
До коментар #16 от "Пловдив":Най-вероятно ти знаеш къде си го з.вираш. Всички с.ляни дойдохте в София с претенции за паркиране и нужда от доходи. Хайде който от къде е.
22:06 04.12.2025
32 Промяна
22:06 04.12.2025
33 Хахахаха
22:07 04.12.2025
35 Аззз
До коментар #16 от "Пловдив":10 точки! "Провинция" -знаете ли журналистчета, какво значи?? :D
22:08 04.12.2025
36 Хмхмхмхмхм
До коментар #29 от "Точен":...Ако съм на мястото на Костадинов, ще те съдя за клевета.... Ми нека ме съди- ха, де- аз съм практикуващ юрист, за разлика от него, да не говорим, че пред съда няма такива нещо като банкова тайна, понимаеш....
22:11 04.12.2025
37 Хаха
До коментар #14 от "Хмхмхмхмхм":Ти още не си разбрал: евро или долари или паунди все е хубаво. Но България се вкарва в еврозоната, за да се позволи на управляващите да теглят заеми без ограничения. Тези пари няма да са за нас, а за техните семейства. А ти, аз, всички ние и децата ни ще ги изплащаме
Коментиран от #42
22:11 04.12.2025
38 Буха ха
До коментар #30 от "Новини от последните минути":Абсолютен фейк, кажете повече снимки, да се види селската му физиономия, ама никъде не е излизал, тресе се от страх тоя простак
Коментиран от #41
22:15 04.12.2025
39 Мария
22:16 04.12.2025
40 Промяна
До коментар #30 от "Новини от последните минути":ЕТО ТОВА Е ЛИДЕР 20 ГОДИНИ 20 ГОДИНИ ВОДИ БЪЛГАРИЯ НАПРЕД НЕ СЕ СТРАХУВА ОТ НИКОГО ИЗЛЕЗЕ ПРИ ТЕЗИ ГОВОРИ С ТЯХ ТЕ ГО СЛУШАХА И СТАНАХА МИРНИ ПРАТИ ГИ В ДРАГАЛЕВЦИ ПРЕД ДОМА НА СЛАВИ ТРИФОНОВ ТОЙ ДА ОБЯСНИ КЪДЕ СА МИЛИАРДИТЕ БОРИСОВ НЯМА НУЖДА ДА КРАДЕ А КРАДАТ ЧАЛГА ГНУCOТИИ И ЧЕРВЕНИТЕ А УПРАВЛЯВА С ТЯХ ЗАЩОТО НЯМА МНОЗИНСТВО А ТЕ КРАДАТ И ЩЕ ПОНЕСАТ ОТГОВОРНОСТ
22:18 04.12.2025
41 Ми отвори официалния сайт на ГЕРБ
До коментар #38 от "Буха ха":И неговия личен профил и ще видиш много снимки. Дори се здрависа с някои и ги информира кой краде! Гнусни чалга отпадъци и червените лапачи
22:19 04.12.2025
42 Хмхмхмхмхм
До коментар #37 от "Хаха":Виж сега, всяко общество се състои от РАЗЛИЧНИ индивиди. Всеки живее по начина, който е избрал, Моят начин е да завися възможно най- малко от тъпанарските политически решение на 240тте в НС. Но- МРАЗЯ и лъжата, и лицемерието. Живей си живота , но остави и другите да живеяъ техния си живот, по техния начин. Не давай непоискани съвети., не учи на /ум и разум/, защото другите може да са учили в университет каква е същността на политичесите партии и че тя няма нищо общо с това, което ти си въобразяваш. Намери онлайн учебника по конституционно право на проф.Емилия Друмева и прочети всичко , което пише в него, за политическите партии. След това го осмисли, но се страхувам, че може да получиш тотален срив в идеалистичните ти представи за същността и целите им...Аз не гласувам, защото знам какво пише в този учебник и не вярвам на нито една политическа партия. Няма да допусна кримиконтингент да управлява България чрез моя избирателен глас. Сега ти си ход...
22:20 04.12.2025
43 МЛАДЕЖИ
22:20 04.12.2025